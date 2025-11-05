NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Wednesday’s Games
No. 23 Creighton (0-0) vs. South Dakota (0-1), 8 p.m.
Thursday’s Games
No. 3 Florida (0-1) vs. North Florida (0-0), 8 p.m.
No. 11 Louisville (1-0) vs. Jackson State (0-1), 7 p.m.
No. 16 Iowa State (1-0) vs. Grambling State (1-0), 8 p.m.
No. 20 Auburn (1-0) vs. Merrimack (0-1), 8 p.m.
Friday’s Games
No. 1 Purdue (1-0) vs. Oakland (0-1), 7 p.m.
No. 4 UConn (1-0) vs. UMass Lowell (1-0), 7:30 p.m.
No. 9 Kentucky (1-0) vs. Valparaiso (1-0), 7 p.m.
No. 10 Texas Tech (1-0) vs. Sam Houston (1-0), 8 p.m.
No. 12 UCLA (1-0) vs. Pepperdine (1-0), 10:30 p.m.
No. 13 Arizona (1-0) vs. Utah Tech (1-0), 9 p.m.
No. 17 Illinois (1-0) vs. Florida Gulf Coast (1-0), 8:30 p.m.
No. 19 Kansas (1-0) at No. 25 North Carolina (1-0), 7 p.m.
No. 24 Wisconsin (1-0) vs. Northern Illinois (1-0), 8:30 p.m.
Saturday’s Games
No. 2 Houston (1-0) vs. Towson (1-0), 3 p.m.
No. 5 St. John’s (1-0) vs. No. 15 Alabama (1-0), Noon
No. 6 Duke (1-0) vs. Western Carolina (0-1), 1:30 p.m.
No. 8 BYU (1-0) vs. Holy Cross (0-1), 9 p.m.
No. 14 Arkansas (1-0) at No. 22 Michigan State (1-0), 7 p.m.
No. 18 Tennessee (1-0) vs. Northern Kentucky (1-0), 3 p.m.
No. 21 Gonzaga (1-0) vs. Oklahoma (1-0) at Spokane, Wash., 10:30 p.m.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.