NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EDT
Monday’s Games
No. 2 Houston (0-0) vs. Lehigh (0-0), 8 p.m.
No. 3 Florida (0-0) vs. No. 13 Arizona (0-0) at Las Vegas, 7 p.m.
No. 4 UConn (0-0) vs. New Haven (0-0), 7 p.m.
No. 5 St. John’s (0-0) vs. Quinnipiac (0-0), 6:30 p.m.
No. 7 Michigan (0-0) vs. Oakland (0-0), 8:30 p.m.
No. 8 BYU (0-0) vs. Villanova (0-0) at Las Vegas, 9:30 p.m.
No. 11 Louisville (0-0) vs. South Carolina State (0-0), 9 p.m.
No. 12 UCLA (0-0) vs. Eastern Washington (0-0), 10:30 p.m.
No. 14 Arkansas (0-0) vs. Southern University (0-0), 7 p.m.
No. 15 Alabama (0-0) vs. North Dakota (0-0), 8 p.m.
No. 16 Iowa State (0-0) vs. Fairleigh Dickinson (0-0), 8 p.m.
No. 17 Illinois (0-0) vs. Jackson State (0-0), 8:30 p.m.
No. 18 Tennessee (0-0) vs. Mercer (0-0), 7 p.m.
No. 19 Kansas (0-0) vs. Green Bay (0-0), 8 p.m.
No. 20 Auburn (0-0) vs. Bethune-Cookman (0-0), 8 p.m.
No. 21 Gonzaga (0-0) vs. Texas Southern (0-0), 9 p.m.
No. 22 Michigan State (0-0) vs. Colgate (0-0), 7 p.m.
No. 24 Wisconsin (0-0) vs. Campbell (0-0), 8 p.m.
No. 25 North Carolina (0-0) vs. Central Arkansas (0-0), 7 p.m.
Tuesday’s Games
No. 1 Purdue (0-0) vs. Evansville (0-0), 6:30 p.m.
No. 6 Duke (0-0) vs. Texas (0-0) at Charlotte, N.C., 8:45 p.m.
No. 9 Kentucky (0-0) vs. Nicholls State (0-0), 7 p.m.
No. 10 Texas Tech (0-0) vs. Lindenwood (0-0), 8 p.m.
Wednesday’s Games
No. 23 Creighton (0-0) vs. South Dakota (0-0), 8 p.m.
Thursday’s Games
No. 3 Florida (0-0) vs. North Florida (0-0), 8 p.m.
No. 11 Louisville (0-0) vs. Jackson State (0-0), 7 p.m.
No. 16 Iowa State (0-0) vs. Grambling State (0-0), 8 p.m.
No. 20 Auburn (0-0) vs. Merrimack (0-0), 8 p.m.
Friday’s Games
No. 1 Purdue (0-0) vs. Oakland (0-0), 7 p.m.
No. 4 UConn (0-0) vs. UMass Lowell (0-0), 7:30 p.m.
No. 9 Kentucky (0-0) vs. Valparaiso (0-0), 7 p.m.
No. 10 Texas Tech (0-0) vs. Sam Houston (0-0), 8 p.m.
No. 12 UCLA (0-0) vs. Pepperdine (0-0), 10:30 p.m.
No. 13 Arizona (0-0) vs. Utah Tech (0-0), 9 p.m.
No. 17 Illinois (0-0) vs. Florida Gulf Coast (0-0), 8:30 p.m.
No. 19 Kansas (0-0) at No. 25 North Carolina (0-0), 7 p.m.
No. 24 Wisconsin (0-0) vs. Northern Illinois (0-0), 8:30 p.m.
Saturday’s Games
No. 2 Houston (0-0) vs. Towson (0-0), 3 p.m.
No. 5 St. John’s (0-0) vs. No. 15 Alabama (0-0), Noon
No. 6 Duke (0-0) vs. Western Carolina (0-0), 1:30 p.m.
No. 8 BYU (0-0) vs. Holy Cross (0-0), 9 p.m.
No. 14 Arkansas (0-0) at No. 22 Michigan State (0-0), 7 p.m.
No. 18 Tennessee (0-0) vs. Northern Kentucky (0-0), 3 p.m.
No. 21 Gonzaga (0-0) vs. Oklahoma (0-0) at Spokane, Wash., 10:30 p.m.
