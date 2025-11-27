NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Thursday’s Games
No. 4 Duke (7-0) vs. No. 22 Arkansas (5-1) at Chicago, 8 p.m.
No. 8 Alabama (5-2) vs. Maryland (5-3), Consolation Game 5 at Las Vegas, 12 a.m.
No. 9 BYU (4-1) vs. Miami (FL) (5-1), Magic Bracket Semifinals Game 1 at Orlando, Fla., 5 p.m.
No. 10 Florida (4-1) vs. TCU (3-2), Semifinals Game 1 at San Diego, 3 p.m.
No. 11 Michigan State (6-0) vs. No. 16 North Carolina (6-0) at Fort Myers, Fla., 4:30 p.m.
No. 24 Vanderbilt (6-0) vs. VCU (4-2), Semifinals Game 1 at Nassau, Bahamas, Noon
Friday’s Games
No. 1 Purdue (6-0) vs. Eastern Illinois (2-4), Noon
No. 5 UConn (5-1) vs. No. 13 Illinois (6-1) at New York, 12:30 p.m.
Saturday’s Games
No. 2 Arizona (6-0) vs. Norfolk State (4-4), 4 p.m.
No. 25 Indiana (6-0) vs. Bethune-Cookman (2-5), Noon
Sunday’s Games
No. 20 Texas Tech (5-2) vs. Wyoming (6-1), 3 p.m.
