NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Friday’s Games
No. 1 Purdue (5-0) vs. No. 15 Texas Tech (4-1), Championship Game at Nassau, Bahamas, 9:30 p.m.
No. 5 Duke (5-0) vs. Niagara (2-2), 7 p.m.
No. 6 Louisville (4-0) vs. Cincinnati (4-0) at Cincinnati, 6:30 p.m.
No. 9 BYU (3-1) vs. No. 23 Wisconsin (4-0) at Salt Lake City, 4 p.m.
No. 10 Florida (3-1) vs. Merrimack (2-3), 7 p.m.
No. 12 Kentucky (3-2) vs. Loyola (Md) (2-4), 7 p.m.
No. 17 Michigan State (4-0) vs. Detroit Mercy (1-4), 6:30 p.m.
No. 19 UCLA (4-1) vs. Presbyterian (3-4), 10:30 p.m.
No. 21 Arkansas (4-1) vs. Jackson State (0-4), 8 p.m.
Saturday’s Games
No. 8 Illinois (4-1) vs. LIU (3-2), 2 p.m.
Sunday’s Games
No. 3 UConn (4-1) vs. Bryant (1-4), 6 p.m.
No. 5 Duke (5-0) vs. Howard (2-3), 4 p.m.
