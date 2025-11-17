NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Monday’s Games
No. 13 Gonzaga (4-0) vs. Southern Utah (1-3), 9 p.m.
No. 16 Iowa State (3-0) vs. Stonehill (1-4), 8 p.m.
No. 20 Tennessee (3-0) vs. Rice (2-2), 8:30 p.m.
No. 23 Wisconsin (3-0) vs. SIU-Edwardsville (3-1), 8 p.m.
No. 25 North Carolina State (3-0) vs. VCU (2-1), 7 p.m.
Tuesday’s Games
No. 5 Duke (4-0) vs. No. 24 Kansas (3-1) at New York, 9 p.m.
No. 12 Kentucky (3-1) vs. No. 17 Michigan State (3-0) at New York, 6:30 p.m.
No. 18 North Carolina (4-0) vs. Navy (2-2), 7 p.m.
No. 19 UCLA (3-1) vs. Sacramento State (3-2), 10:30 p.m.
No. 21 Arkansas (3-1) vs. Winthrop (2-2), 8 p.m.
Wednesday’s Games
No. 3 UConn (4-0) vs. No. 4 Arizona (4-0), 7 p.m.
No. 7 Michigan (3-0) vs. Middle Tennessee (3-0), 6:30 p.m.
No. 8 Illinois (4-0) vs. No. 11 Alabama (2-1) at Chicago, 9 p.m.
No. 22 Auburn (3-1) vs. Jackson State (0-3), 9 p.m.
Thursday’s Games
No. 1 Purdue (4-0) vs. Memphis (1-2), Semifinals Game 1 at Nassau, Bahamas, 6 p.m.
No. 2 Houston (4-0) vs. Rider (1-2), 9 p.m.
No. 14 St. John’s (2-1) vs. Bucknell (2-2), 7 p.m.
No. 15 Texas Tech (3-1) vs. Wake Forest (3-1), Semifinals Game 2 at Nassau, Bahamas, 8:30 p.m.
No. 20 Tennessee (3-0) vs. Tennessee State (2-2), 7 p.m.
Friday’s Games
No. 5 Duke (4-0) vs. Niagara (2-1), 7 p.m.
No. 6 Louisville (4-0) vs. Cincinnati (4-0) at Cincinnati, 6:30 p.m.
No. 9 BYU (3-1) vs. No. 23 Wisconsin (3-0) at Salt Lake City, 4 p.m.
No. 10 Florida (3-1) vs. Merrimack (1-3), 7 p.m.
No. 12 Kentucky (3-1) vs. Loyola (Md) (2-3), 7 p.m.
No. 17 Michigan State (3-0) vs. Detroit Mercy (1-3), 6:30 p.m.
No. 19 UCLA (3-1) vs. Presbyterian (3-3), 10:30 p.m.
No. 21 Arkansas (3-1) vs. Jackson State (0-3), 8 p.m.
Saturday’s Games
No. 8 Illinois (4-0) vs. LIU (3-1), 2 p.m.
Sunday’s Games
No. 3 UConn (4-0) vs. Bryant (1-3), 6 p.m.
No. 5 Duke (4-0) vs. Howard (2-2), 4 p.m.
