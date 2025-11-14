NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Friday’s Games
No. 4 Duke (3-0) vs. Indiana State (2-1), 7 p.m.
No. 5 Arizona (3-0) vs. No. 15 UCLA (3-0) at Inglewood, Calif., 10 p.m.
No. 6 Michigan (2-0) at TCU (2-1), 9 p.m.
No. 9 Kentucky (2-1) vs. Eastern Illinois (1-2), 7 p.m.
No. 11 Texas Tech (2-1) vs. Milwaukee (2-2), 8 p.m.
No. 14 Illinois (3-0) vs. Colgate (1-2), 9 p.m.
No. 18 North Carolina (3-0) vs. North Carolina Central (1-3), 9 p.m.
No. 19 Gonzaga (3-0) at Arizona State (2-0), 11 p.m.
No. 21 Arkansas (2-1) vs. Samford (2-1), 8 p.m.
No. 23 Creighton (1-1) vs. Maryland-Eastern Shore (1-3), 8 p.m.
Saturday’s Games
No. 3 UConn (3-0) vs. No. 7 BYU (3-0) at Boston, 7 p.m.
No. 12 Louisville (3-0) vs. Ohio (1-2), Noon
No. 13 St. John’s (1-1) vs. William & Mary (2-1), 6 p.m.
No. 25 Kansas (2-1) vs. Princeton (2-1), 2 p.m.
Sunday’s Games
No. 1 Houston (3-0) vs. No. 22 Auburn (3-0) at Birmingham, Ala., 3 p.m.
No. 2 Purdue (3-0) vs. Akron (3-0), 7:30 p.m.
No. 10 Florida (2-1) vs. Miami (FL) (3-0) at Jacksonville, Fla., 8:30 p.m.
