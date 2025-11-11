NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Tuesday’s Games
No. 4 Duke (2-0) at Army (1-1), 7 p.m.
No. 5 Arizona (2-0) vs. Northern Arizona (1-1), 9 p.m.
No. 6 Michigan (1-0) vs. Wake Forest (2-0) at Detroit, 6:30 p.m.
No. 7 BYU (2-0) vs. Delaware (0-2), 9 p.m.
No. 9 Kentucky (2-0) at No. 12 Louisville (2-0), 8 p.m.
No. 10 Florida (1-1) vs. Florida State (2-0), 7 p.m.
No. 11 Texas Tech (2-0) at No. 14 Illinois (2-0), 8:30 p.m.
No. 18 North Carolina (2-0) vs. Radford (2-0), 7 p.m.
No. 19 Gonzaga (2-0) vs. No. 23 Creighton (1-0), 10 p.m.
No. 21 Arkansas (1-1) vs. Central Arkansas (1-1), 8 p.m.
No. 22 Auburn (2-0) vs. Wofford (1-1), 8 p.m.
No. 24 Wisconsin (2-0) vs. Ball State (2-0), 8:30 p.m.
No. 25 Kansas (1-1) vs. Texas A&M-CC (1-2), 8 p.m.
Wednesday’s Games
No. 1 Houston (2-0) vs. Oakland (0-2), 8 p.m.
No. 20 Tennessee (2-0) vs. North Florida (0-1), 7 p.m.
Thursday’s Games
No. 2 Purdue (2-0) at No. 8 Alabama (2-0), 7 p.m.
No. 17 Michigan State (2-0) vs. San Jose State (0-2), 6:30 p.m.
Friday’s Games
No. 4 Duke (2-0) vs. Indiana State (2-1), 7 p.m.
No. 5 Arizona (2-0) vs. No. 15 UCLA (3-0) at Inglewood, Calif., 10 p.m.
No. 6 Michigan (1-0) at TCU (2-1), 9 p.m.
No. 9 Kentucky (2-0) vs. Eastern Illinois (1-1), 7 p.m.
No. 11 Texas Tech (2-0) vs. Milwaukee (2-1), 8 p.m.
No. 14 Illinois (2-0) vs. Colgate (0-2), 9 p.m.
No. 18 North Carolina (2-0) vs. North Carolina Central (0-3), 9 p.m.
No. 19 Gonzaga (2-0) at Arizona State (2-0), 11 p.m.
No. 21 Arkansas (1-1) vs. Samford (1-1), 8 p.m.
No. 23 Creighton (1-0) vs. Maryland-Eastern Shore (1-2), 8 p.m.
Saturday’s Games
No. 3 UConn (3-0) vs. No. 7 BYU (2-0) at Boston, 7 p.m.
No. 12 Louisville (2-0) vs. Ohio (1-1), Noon
No. 13 St. John’s (1-1) vs. William & Mary (2-0), 6 p.m.
No. 25 Kansas (1-1) vs. Princeton (0-1), 2 p.m.
Sunday’s Games
No. 1 Houston (2-0) vs. No. 22 Auburn (2-0) at Birmingham, Ala., 3 p.m.
No. 2 Purdue (2-0) vs. Akron (2-0), 7:30 p.m.
No. 10 Florida (1-1) vs. Miami (FL) (3-0) at Jacksonville, Fla., 8:30 p.m.
