NCAA Men’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 Purdue (6-0) beat Memphis 80-71; beat No. 15 Texas Tech 86-56.
No. 2 Houston (5-0) beat Rider 91-45.
No. 3 UConn (5-1) lost to No. 4 Arizona 71-67; beat Bryant 72-49.
No. 4 Arizona (5-0) beat No. 3 UConn 71-67.
No. 5 Duke (7-0) beat No. 24 Kansas 78-66; beat Niagara 100-42; beat Howard 93-56.
No. 6 Louisville (5-0) beat Cincinnati 74-64.
No. 7 Michigan (4-0) beat Middle Tennessee 86-61.
No. 8 Illinois (5-1) lost to No. 11 Alabama 90-86; beat LIU 98-58.
No. 9 BYU (4-1) beat No. 23 Wisconsin 98-70.
No. 10 Florida (4-1) beat Merrimack 80-45.
No. 11 Alabama (3-1) beat No. 8 Illinois 90-86.
No. 12 Kentucky (4-2) lost to No. 17 Michigan State 83-66; beat Loyola (Md) 88-46.
No. 13 Gonzaga (5-0) beat Southern Utah 122-50.
No. 14 St. John’s (3-1) beat Bucknell 97-49.
No. 15 Texas Tech (4-2) beat Wake Forest 84-83; lost to No. 1 Purdue 86-56.
No. 16 Iowa State (4-0) beat Stonehill 96-57.
No. 17 Michigan State (5-0) beat No. 12 Kentucky 83-66; beat Detroit Mercy 84-56.
No. 18 North Carolina (5-0) beat Navy 73-61.
No. 19 UCLA (5-1) beat Sacramento State 79-48; beat Presbyterian 86-46.
No. 20 Tennessee (5-0) beat Rice 91-66; beat Tennessee State 89-60.
No. 21 Arkansas (5-1) beat Winthrop 84-83; beat Jackson State 115-61.
No. 22 Auburn (4-1) beat Jackson State 112-66.
No. 23 Wisconsin (4-1) beat SIU-Edwardsville 94-69; lost to No. 9 BYU 98-70.
No. 24 Kansas (3-2) lost to No. 5 Duke 78-66.
No. 25 North Carolina State (4-0) beat VCU 85-79.
