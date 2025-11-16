NCAA Men’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 Houston (4-0) beat Oakland 78-45; beat No. 22 Auburn 73-72.
No. 2 Purdue (4-0) beat No. 8 Alabama 87-80; beat Akron 97-79.
No. 3 UConn (4-0) beat Columbia 89-62; beat No. 7 BYU 86-84.
No. 4 Duke (4-0) beat Army 114-59; beat Indiana State 100-62.
No. 5 Arizona (4-0) beat Northern Arizona 84-49; beat No. 15 UCLA 69-65.
No. 6 Michigan (3-0) beat Wake Forest 85-84, OT; beat TCU 67-63.
No. 7 BYU (3-1) beat Delaware 85-68; lost to No. 3 UConn 86-84.
No. 8 Alabama (2-1) lost to No. 2 Purdue 87-80.
No. 9 Kentucky (3-1) lost to No. 12 Louisville 96-88; beat Eastern Illinois 99-53.
No. 10 Florida (3-1) beat Florida State 78-76; beat Miami (FL) 82-68.
No. 11 Texas Tech (3-1) lost to No. 14 Illinois 81-77; beat Milwaukee 80-63.
No. 12 Louisville (4-0) beat No. 9 Kentucky 96-88; beat Ohio 106-81.
No. 13 St. John’s (2-1) beat William & Mary 93-60.
No. 14 Illinois (4-0) beat No. 11 Texas Tech 81-77; beat Colgate 84-65.
No. 15 UCLA (3-1) beat West Georgia 83-62; lost to No. 5 Arizona 69-65.
No. 16 Iowa State (3-0) beat Mississippi State 96-80.
No. 17 Michigan State (3-0) beat San Jose State 79-60.
No. 18 North Carolina (4-0) beat Radford 89-74; beat North Carolina Central 97-53.
No. 19 Gonzaga (4-0) beat No. 23 Creighton 90-63; beat Arizona State 77-65.
No. 20 Tennessee (3-0) beat North Florida 99-66.
No. 21 Arkansas (3-1) beat Central Arkansas 93-56; beat Samford 79-75.
No. 22 Auburn (3-1) beat Wofford 93-62; lost to No. 1 Houston 73-72.
No. 23 Creighton (2-1) lost to No. 19 Gonzaga 90-63; beat Maryland-Eastern Shore 84-45.
No. 24 Wisconsin (3-0) beat Ball State 86-55.
No. 25 Kansas (3-1) beat Texas A&M-CC 77-46; beat Princeton 76-57.
