NCAA Men’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 Purdue (2-0) beat Evansville 82-51; beat Oakland 87-77.
No. 2 Houston (2-0) beat Lehigh 75-57; beat Towson 65-48.
No. 3 Florida (1-1) lost to No. 13 Arizona 93-87; beat North Florida 104-64.
No. 4 UConn (2-0) beat New Haven 79-55; beat UMass Lowell 110-47.
No. 5 St. John’s (1-1) beat Quinnipiac 108-74; lost to No. 15 Alabama 103-96.
No. 6 Duke (2-0) beat Texas 75-60; beat Western Carolina 95-54.
No. 7 Michigan (1-0) beat Oakland 121-78.
No. 8 BYU (2-0) beat Villanova 71-66; beat Holy Cross 98-53.
No. 9 Kentucky (2-0) beat Nicholls State 77-51; beat Valparaiso 107-59.
No. 10 Texas Tech (2-0) beat Lindenwood 98-60; beat Sam Houston 98-77.
No. 11 Louisville (2-0) beat South Carolina State 104-45; beat Jackson State 106-70.
No. 12 UCLA (2-0) beat Eastern Washington 80-74; beat Pepperdine 74-63.
No. 13 Arizona (2-0) beat No. 3 Florida 93-87; beat Utah Tech 93-67.
No. 14 Arkansas (1-1) beat Southern University 109-77; lost to No. 22 Michigan State 69-66.
No. 15 Alabama (2-0) beat North Dakota 91-62; beat No. 5 St. John’s 103-96.
No. 16 Iowa State (2-0) beat Fairleigh Dickinson 88-50; beat Grambling State 102-62.
No. 17 Illinois (2-0) beat Jackson State 113-55; beat Florida Gulf Coast 113-70.
No. 18 Tennessee (2-0) beat Mercer 76-61; beat Northern Kentucky 95-56.
No. 19 Kansas (1-1) beat Green Bay 94-51; lost to No. 25 North Carolina 87-74.
No. 20 Auburn (2-0) beat Bethune-Cookman 95-90, OT; beat Merrimack 95-57.
No. 21 Gonzaga (1-0) beat Texas Southern 98-43.
No. 22 Michigan State (2-0) beat Colgate 80-69; beat No. 14 Arkansas 69-66.
No. 23 Creighton (1-0) beat South Dakota 92-76.
No. 24 Wisconsin (2-0) beat Campbell 96-64; beat Northern Illinois 97-72.
No. 25 North Carolina (2-0) beat Central Arkansas 94-54; beat No. 19 Kansas 87-74.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.