NCAA Men’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 Purdue (0-0) did not play.
No. 2 Houston (0-0) did not play.
No. 3 Florida (0-0) did not play.
No. 4 UConn (0-0) did not play.
No. 5 St. John’s (0-0) did not play.
No. 6 Duke (0-0) did not play.
No. 7 Michigan (0-0) did not play.
No. 8 BYU (0-0) did not play.
No. 9 Kentucky (0-0) did not play.
No. 10 Texas Tech (0-0) did not play.
No. 11 Louisville (0-0) did not play.
No. 12 UCLA (0-0) did not play.
No. 13 Arizona (0-0) did not play.
No. 14 Arkansas (0-0) did not play.
No. 15 Alabama (0-0) did not play.
No. 16 Iowa State (0-0) did not play.
No. 17 Illinois (0-0) did not play.
No. 18 Tennessee (0-0) did not play.
No. 19 Kansas (0-0) did not play.
No. 20 Auburn (0-0) did not play.
No. 21 Gonzaga (0-0) did not play.
No. 22 Michigan State (0-0) did not play.
No. 23 Creighton (0-0) did not play.
No. 24 Wisconsin (0-0) did not play.
No. 25 North Carolina (0-0) did not play.
