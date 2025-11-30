NCAA Men’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 Purdue (7-0) beat Eastern Illinois 109-62.
No. 2 Arizona (7-0) beat Denver 103-73; beat Norfolk State 98-61.
No. 3 Houston (7-1) beat Syracuse 78-74, OT; lost to No. 17 Tennessee 76-73; beat Notre Dame 66-56.
No. 4 Duke (8-0) beat No. 22 Arkansas 80-71.
No. 5 UConn (6-1) beat No. 13 Illinois 74-61.
No. 6 Louisville (7-0) beat Eastern Michigan 87-46; beat NJIT 104-47.
No. 7 Michigan (7-0) beat San Diego State 94-54; beat No. 21 Auburn 102-72; beat No. 12 Gonzaga 101-61.
No. 8 Alabama (5-2) lost to No. 12 Gonzaga 95-85; beat UNLV 115-76; beat Maryland 105-72.
No. 9 BYU (6-1) beat Miami (FL) 72-62; beat Dayton 83-79.
No. 10 Florida (5-2) lost to TCU 84-80; beat Providence 90-78.
No. 11 Michigan State (7-0) beat East Carolina 89-56; beat No. 16 North Carolina 74-58.
No. 12 Gonzaga (7-1) beat No. 8 Alabama 95-85; beat Maryland 100-61; lost to No. 7 Michigan 101-61.
No. 13 Illinois (6-2) beat Texas Rio Grande Valley 87-73; lost to No. 5 UConn 74-61.
No. 14 St. John’s (4-3) lost to No. 15 Iowa State 83-82; beat Baylor 96-81; lost to No. 21 Auburn 85-74.
No. 15 Iowa State (7-0) beat No. 14 St. John’s 83-82; beat Creighton 78-60; beat Syracuse 95-64.
No. 16 North Carolina (6-1) beat St. Bonaventure 85-70; lost to No. 11 Michigan State 74-58.
No. 17 Tennessee (7-1) beat Rutgers 85-60; beat No. 3 Houston 76-73; lost to Kansas 81-76.
No. 18 UCLA (5-2) lost to California 80-72.
No. 19 Kentucky (5-2) beat Tennessee Tech 104-54.
No. 20 Texas Tech (6-2) beat New Orleans 82-50; beat Wyoming 76-72.
No. 21 Auburn (6-2) beat Oregon 84-73; lost to No. 7 Michigan 102-72; beat No. 14 St. John’s 85-74.
No. 22 Arkansas (5-2) lost to No. 4 Duke 80-71.
No. 23 North Carolina State (5-2) lost to Seton Hall 85-74; beat Boise State 81-70; lost to Texas 102-97.
No. 24 Vanderbilt (8-0) beat Western Kentucky 83-78; beat VCU 89-74; beat Saint Mary’s 96-71.
No. 25 Indiana (7-0) beat Kansas State 86-69; beat Bethune-Cookman 100-56.
