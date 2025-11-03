NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Monday
No. 1 Purdue (0-0) did not play. Next: vs. Evansville, Tuesday.
No. 2 Houston (0-0) beat Lehigh 75-57. Next: vs. Towson, Saturday.
No. 3 Florida (0-1) lost to No. 13 Arizona 93-87. Next: vs. North Florida, Thursday.
No. 4 UConn (1-0) beat New Haven 79-55. Next: vs. UMass Lowell, Friday.
No. 5 St. John’s (1-0) beat Quinnipiac 108-74. Next: vs. No. 15 Alabama, Saturday.
No. 6 Duke (0-0) did not play. Next: vs. Texas, Tuesday.
No. 7 Michigan (0-0) vs. Oakland. Next: vs. Wake Forest, Tuesday.
No. 8 BYU (0-0) vs. Villanova. Next: vs. Holy Cross, Saturday.
No. 9 Kentucky (0-0) did not play. Next: vs. Nicholls State, Tuesday.
No. 10 Texas Tech (0-0) did not play. Next: vs. Lindenwood, Tuesday.
No. 11 Louisville (0-0) vs. South Carolina State. Next: vs. Jackson State, Thursday.
No. 12 UCLA (0-0) vs. Eastern Washington. Next: vs. Pepperdine, Friday.
No. 13 Arizona (1-0) beat No. 3 Florida 93-87. Next: vs. Utah Tech, Friday.
No. 14 Arkansas (1-0) beat Southern University 109-77. Next: at No. 22 Michigan State, Saturday.
No. 15 Alabama (0-0) beat North Dakota 91-62. Next: at No. 5 St. John’s, Saturday.
No. 16 Iowa State (0-0) beat Fairleigh Dickinson 88-50. Next: vs. Grambling State, Thursday.
No. 17 Illinois (0-0) vs. Jackson State. Next: vs. Florida Gulf Coast, Friday.
No. 18 Tennessee (1-0) beat Mercer 76-61. Next: vs. Northern Kentucky, Saturday.
No. 19 Kansas (0-0) beat Green Bay 94-51. Next: at No. 25 North Carolina, Friday.
No. 20 Auburn (0-0) vs. Bethune-Cookman. Next: vs. Merrimack, Thursday.
No. 21 Gonzaga (0-0) vs. Texas Southern. Next: vs. Oklahoma, Saturday.
No. 22 Michigan State (1-0) beat Colgate 80-69. Next: vs. No. 14 Arkansas, Saturday.
No. 23 Creighton (0-0) did not play. Next: vs. South Dakota, Wednesday.
No. 24 Wisconsin (0-0) beat Campbell 96-64. Next: vs. Northern Illinois, Friday.
No. 25 North Carolina (1-0) beat Central Arkansas 94-54. Next: vs. No. 19 Kansas, Friday.
