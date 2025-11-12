NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Tuesday
No. 1 Houston (2-0) did not play. Next: vs. Oakland, Wednesday.
No. 2 Purdue (2-0) did not play. Next: at No. 8 Alabama, Thursday.
No. 3 UConn (3-0) did not play. Next: vs. No. 7 BYU, Saturday.
No. 4 Duke (3-0) beat Army 114-59. Next: vs. Indiana State, Friday.
No. 5 Arizona (3-0) beat Northern Arizona 84-49. Next: at No. 15 UCLA, Friday.
No. 6 Michigan (2-0) beat Wake Forest 85-84, OT. Next: at TCU, Friday.
No. 7 BYU (3-0) beat Delaware 85-68. Next: at No. 3 UConn, Saturday.
No. 8 Alabama (2-0) did not play. Next: vs. No. 2 Purdue, Thursday.
No. 9 Kentucky (2-1) lost to No. 12 Louisville 96-88. Next: vs. Eastern Illinois, Friday.
No. 10 Florida (2-1) beat Florida State 78-76. Next: at Miami (FL), Sunday.
No. 11 Texas Tech (2-1) lost to No. 14 Illinois 81-77. Next: vs. Milwaukee, Friday.
No. 12 Louisville (3-0) beat No. 9 Kentucky 96-88. Next: vs. Ohio, Saturday.
No. 13 St. John’s (1-1) did not play. Next: vs. William & Mary, Saturday.
No. 14 Illinois (3-0) beat No. 11 Texas Tech 81-77. Next: vs. Colgate, Friday.
No. 15 UCLA (3-0) did not play. Next: vs. No. 5 Arizona, Friday.
No. 16 Iowa State (3-0) did not play. Next: TBA.
No. 17 Michigan State (2-0) did not play. Next: vs. San Jose State, Thursday.
No. 18 North Carolina (3-0) beat Radford 89-74. Next: vs. North Carolina Central, Friday.
No. 19 Gonzaga (3-0) beat No. 23 Creighton 90-63. Next: at Arizona State, Friday.
No. 20 Tennessee (2-0) did not play. Next: vs. North Florida, Wednesday.
No. 21 Arkansas (2-1) beat Central Arkansas 93-56. Next: vs. Samford, Friday.
No. 22 Auburn (3-0) beat Wofford 93-62. Next: vs. No. 1 Houston, Sunday.
No. 23 Creighton (1-1) lost to No. 19 Gonzaga 90-63. Next: vs. Maryland-Eastern Shore, Friday.
No. 24 Wisconsin (3-0) beat Ball State 86-55. Next: at No. 7 BYU, Friday.
No. 25 Kansas (2-1) beat Texas A&M-CC 77-46. Next: vs. Princeton, Saturday.
