NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Monday
No. 1 Houston (2-0) did not play. Next: vs. Oakland, Wednesday.
No. 2 Purdue (2-0) did not play. Next: at No. 8 Alabama, Thursday.
No. 3 UConn (3-0) beat Columbia 89-62. Next: vs. No. 7 BYU, Saturday.
No. 4 Duke (2-0) did not play. Next: at Army, Tuesday.
No. 5 Arizona (2-0) did not play. Next: vs. Northern Arizona, Tuesday.
No. 6 Michigan (1-0) did not play. Next: vs. Wake Forest, Tuesday.
No. 7 BYU (2-0) did not play. Next: vs. Delaware, Tuesday.
No. 8 Alabama (2-0) did not play. Next: vs. No. 2 Purdue, Thursday.
No. 9 Kentucky (2-0) did not play. Next: at No. 12 Louisville, Tuesday.
No. 10 Florida (1-1) did not play. Next: vs. Florida State, Tuesday.
No. 11 Texas Tech (2-0) did not play. Next: at No. 14 Illinois, Tuesday.
No. 12 Louisville (2-0) did not play. Next: vs. No. 9 Kentucky, Tuesday.
No. 13 St. John’s (1-1) did not play. Next: vs. William & Mary, Saturday.
No. 14 Illinois (2-0) did not play. Next: vs. No. 11 Texas Tech, Tuesday.
No. 15 UCLA (3-0) beat West Georgia 83-62. Next: vs. No. 5 Arizona, Friday.
No. 16 Iowa State (3-0) beat Mississippi State 96-80. Next: TBA.
No. 17 Michigan State (2-0) did not play. Next: vs. San Jose State, Thursday.
No. 18 North Carolina (2-0) did not play. Next: vs. Radford, Tuesday.
No. 19 Gonzaga (2-0) did not play. Next: vs. No. 23 Creighton, Tuesday.
No. 20 Tennessee (2-0) did not play. Next: vs. North Florida, Wednesday.
No. 21 Arkansas (1-1) did not play. Next: vs. Central Arkansas, Tuesday.
No. 22 Auburn (2-0) did not play. Next: vs. Wofford, Tuesday.
No. 23 Creighton (1-0) did not play. Next: at No. 19 Gonzaga, Tuesday.
No. 24 Wisconsin (2-0) did not play. Next: vs. Ball State, Tuesday.
No. 25 Kansas (1-1) did not play. Next: vs. Texas A&M-CC, Tuesday.
