NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Saturday
No. 1 Purdue (2-0) did not play. Next: at No. 15 Alabama, Thursday.
No. 2 Houston (2-0) beat Towson 65-48. Next: vs. Oakland, Wednesday.
No. 3 Florida (1-1) did not play. Next: vs. Florida State, Tuesday.
No. 4 UConn (2-0) did not play. Next: vs. Columbia, Monday.
No. 5 St. John’s (1-1) lost to No. 15 Alabama 103-96. Next: vs. William & Mary, Saturday.
No. 6 Duke (2-0) beat Western Carolina 95-54. Next: at Army, Tuesday.
No. 7 Michigan (1-0) did not play. Next: vs. Wake Forest, Tuesday.
No. 8 BYU (2-0) beat Holy Cross 98-53. Next: vs. Delaware, Tuesday.
No. 9 Kentucky (2-0) did not play. Next: at No. 11 Louisville, Tuesday.
No. 10 Texas Tech (2-0) did not play. Next: at No. 17 Illinois, Tuesday.
No. 11 Louisville (2-0) did not play. Next: vs. No. 9 Kentucky, Tuesday.
No. 12 UCLA (2-0) did not play. Next: vs. West Georgia, Monday.
No. 13 Arizona (2-0) did not play. Next: vs. Northern Arizona, Tuesday.
No. 14 Arkansas (1-1) lost to No. 22 Michigan State 69-66. Next: vs. Central Arkansas, Tuesday.
No. 15 Alabama (2-0) beat No. 5 St. John’s 103-96. Next: vs. No. 1 Purdue, Thursday.
No. 16 Iowa State (2-0) did not play. Next: vs. Mississippi State, Monday.
No. 17 Illinois (2-0) did not play. Next: vs. No. 10 Texas Tech, Tuesday.
No. 18 Tennessee (2-0) beat Northern Kentucky 95-56. Next: vs. North Florida, Wednesday.
No. 19 Kansas (1-1) did not play. Next: vs. Texas A&M-CC, Tuesday.
No. 20 Auburn (2-0) did not play. Next: vs. Wofford, Tuesday.
No. 21 Gonzaga (2-0) beat Oklahoma 83-68. Next: vs. No. 23 Creighton, Tuesday.
No. 22 Michigan State (2-0) beat No. 14 Arkansas 69-66. Next: vs. San Jose State, Thursday.
No. 23 Creighton (1-0) did not play. Next: at No. 21 Gonzaga, Tuesday.
No. 24 Wisconsin (2-0) did not play. Next: vs. Ball State, Tuesday.
No. 25 North Carolina (2-0) did not play. Next: vs. Radford, Tuesday.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.