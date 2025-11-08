NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Friday
No. 1 Purdue (2-0) beat Oakland 87-77. Next: at No. 15 Alabama, Thursday.
No. 2 Houston (1-0) did not play. Next: vs. Towson, Saturday.
No. 3 Florida (1-1) did not play. Next: vs. Florida State, Tuesday.
No. 4 UConn (2-0) beat UMass Lowell 110-47. Next: vs. Columbia, Monday.
No. 5 St. John’s (1-0) did not play. Next: vs. No. 15 Alabama, Saturday.
No. 6 Duke (1-0) did not play. Next: vs. Western Carolina, Saturday.
No. 7 Michigan (1-0) did not play. Next: vs. Wake Forest, Tuesday.
No. 8 BYU (1-0) did not play. Next: vs. Holy Cross, Saturday.
No. 9 Kentucky (2-0) beat Valparaiso 107-59. Next: at No. 11 Louisville, Tuesday.
No. 10 Texas Tech (2-0) beat Sam Houston 98-77. Next: at No. 17 Illinois, Tuesday.
No. 11 Louisville (2-0) did not play. Next: vs. No. 9 Kentucky, Tuesday.
No. 12 UCLA (2-0) beat Pepperdine 74-63. Next: vs. West Georgia, Monday.
No. 13 Arizona (2-0) beat Utah Tech 93-67. Next: vs. Northern Arizona, Tuesday.
No. 14 Arkansas (1-0) did not play. Next: at No. 22 Michigan State, Saturday.
No. 15 Alabama (1-0) did not play. Next: at No. 5 St. John’s, Saturday.
No. 16 Iowa State (2-0) did not play. Next: vs. Mississippi State, Monday.
No. 17 Illinois (2-0) beat Florida Gulf Coast 113-70. Next: vs. No. 10 Texas Tech, Tuesday.
No. 18 Tennessee (1-0) did not play. Next: vs. Northern Kentucky, Saturday.
No. 19 Kansas (1-1) lost to No. 25 North Carolina 87-74. Next: vs. Texas A&M-CC, Tuesday.
No. 20 Auburn (2-0) did not play. Next: vs. Wofford, Tuesday.
No. 21 Gonzaga (1-0) did not play. Next: vs. Oklahoma, Saturday.
No. 22 Michigan State (1-0) did not play. Next: vs. No. 14 Arkansas, Saturday.
No. 23 Creighton (1-0) did not play. Next: at No. 21 Gonzaga, Tuesday.
No. 24 Wisconsin (2-0) beat Northern Illinois 97-72. Next: vs. Ball State, Tuesday.
No. 25 North Carolina (2-0) beat No. 19 Kansas 87-74. Next: vs. Radford, Tuesday.
