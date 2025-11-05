NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Wednesday
No. 1 Purdue (1-0) did not play. Next: vs. Oakland, Friday.
No. 2 Houston (1-0) did not play. Next: vs. Towson, Saturday.
No. 3 Florida (0-1) did not play. Next: vs. North Florida, Thursday.
No. 4 UConn (1-0) did not play. Next: vs. UMass Lowell, Friday.
No. 5 St. John’s (1-0) did not play. Next: vs. No. 15 Alabama, Saturday.
No. 6 Duke (1-0) did not play. Next: vs. Western Carolina, Saturday.
No. 7 Michigan (1-0) did not play. Next: vs. Wake Forest, Tuesday.
No. 8 BYU (1-0) did not play. Next: vs. Holy Cross, Saturday.
No. 9 Kentucky (1-0) did not play. Next: vs. Valparaiso, Friday.
No. 10 Texas Tech (1-0) did not play. Next: vs. Sam Houston, Friday.
No. 11 Louisville (1-0) did not play. Next: vs. Jackson State, Thursday.
No. 12 UCLA (1-0) did not play. Next: vs. Pepperdine, Friday.
No. 13 Arizona (1-0) did not play. Next: vs. Utah Tech, Friday.
No. 14 Arkansas (1-0) did not play. Next: at No. 22 Michigan State, Saturday.
No. 15 Alabama (1-0) did not play. Next: at No. 5 St. John’s, Saturday.
No. 16 Iowa State (1-0) did not play. Next: vs. Grambling State, Thursday.
No. 17 Illinois (1-0) did not play. Next: vs. Florida Gulf Coast, Friday.
No. 18 Tennessee (1-0) did not play. Next: vs. Northern Kentucky, Saturday.
No. 19 Kansas (1-0) did not play. Next: at No. 25 North Carolina, Friday.
No. 20 Auburn (1-0) did not play. Next: vs. Merrimack, Thursday.
No. 21 Gonzaga (1-0) did not play. Next: vs. Oklahoma, Saturday.
No. 22 Michigan State (1-0) did not play. Next: vs. No. 14 Arkansas, Saturday.
No. 23 Creighton (1-0) beat South Dakota 92-76. Next: at No. 21 Gonzaga, Tuesday.
No. 24 Wisconsin (1-0) did not play. Next: vs. Northern Illinois, Friday.
No. 25 North Carolina (1-0) did not play. Next: vs. No. 19 Kansas, Friday.
