Live Radio
Home » Sports » NCAA Men's Basketball Top…

NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

The Associated Press

November 30, 2025, 5:15 PM

Sunday

No. 1 Purdue (7-0) did not play. Next: at Rutgers, Tuesday.

No. 2 Arizona (7-0) did not play. Next: vs. No. 21 Auburn, Saturday.

No. 3 Houston (7-1) did not play. Next: vs. Florida State, Saturday.

No. 4 Duke (8-0) did not play. Next: vs. No. 10 Florida, Tuesday.

No. 5 UConn (6-1) did not play. Next: at Kansas, Tuesday.

No. 6 Louisville (7-0) did not play. Next: at No. 22 Arkansas, Wednesday.

No. 7 Michigan (7-0) did not play. Next: vs. Rutgers, Saturday.

No. 8 Alabama (5-2) did not play. Next: vs. Clemson, Wednesday.

No. 9 BYU (6-1) did not play. Next: vs. California Baptist, Wednesday.

No. 10 Florida (5-2) did not play. Next: at No. 4 Duke, Tuesday.

No. 11 Michigan State (7-0) did not play. Next: vs. Iowa, Tuesday.

No. 12 Gonzaga (7-1) did not play. Next: at No. 19 Kentucky, Friday.

No. 13 Illinois (6-2) did not play. Next: at No. 17 Tennessee, Saturday.

No. 14 St. John’s (4-3) did not play. Next: vs. Ole Miss, Saturday.

No. 15 Iowa State (7-0) did not play. Next: vs. Alcorn State, Wednesday.

No. 16 North Carolina (6-1) did not play. Next: at No. 19 Kentucky, Tuesday.

No. 17 Tennessee (7-1) did not play. Next: at Syracuse, Tuesday.

No. 18 UCLA (5-2) did not play. Next: at Washington, Wednesday.

No. 19 Kentucky (5-2) did not play. Next: vs. No. 16 North Carolina, Tuesday.

No. 20 Texas Tech (6-2) beat Wyoming 76-72. Next: vs. LSU, Sunday.

No. 21 Auburn (6-2) did not play. Next: vs. No. 23 North Carolina State, Wednesday.

No. 22 Arkansas (5-2) did not play. Next: vs. No. 6 Louisville, Wednesday.

No. 23 North Carolina State (5-2) did not play. Next: at No. 21 Auburn, Wednesday.

No. 24 Vanderbilt (8-0) did not play. Next: vs. SMU, Wednesday.

No. 25 Indiana (7-0) did not play. Next: at Minnesota, Wednesday.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up