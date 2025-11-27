NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Thursday
No. 1 Purdue (6-0) did not play. Next: vs. Eastern Illinois, Friday.
No. 2 Arizona (6-0) did not play. Next: vs. Norfolk State, Saturday.
No. 3 Houston (7-1) did not play. Next: vs. Florida State, Saturday, Dec. 6.
No. 4 Duke (8-0) beat No. 22 Arkansas 80-71. Next: vs. No. 10 Florida, Tuesday.
No. 5 UConn (5-1) did not play. Next: vs. No. 13 Illinois, Friday.
No. 6 Louisville (7-0) did not play. Next: at No. 22 Arkansas, Wednesday.
No. 7 Michigan (7-0) did not play. Next: vs. Rutgers, Saturday, Dec. 6.
No. 8 Alabama (5-2) beat Maryland 105-72. Next: vs. Clemson, Wednesday.
No. 9 BYU (5-1) beat Miami (FL) 72-62. Next: at Dayton, Friday.
No. 10 Florida (4-2) lost to TCU 84-80. Next: vs. Providence, Friday.
No. 11 Michigan State (7-0) beat No. 16 North Carolina 74-58. Next: vs. Iowa, Tuesday.
No. 12 Gonzaga (7-1) did not play. Next: at No. 19 Kentucky, Friday, Dec. 5.
No. 13 Illinois (6-1) did not play. Next: at No. 5 UConn, Friday.
No. 14 St. John’s (4-3) did not play. Next: vs. Ole Miss, Saturday, Dec. 6.
No. 15 Iowa State (7-0) did not play. Next: vs. Alcorn State, Wednesday.
No. 16 North Carolina (6-1) lost to No. 11 Michigan State 74-58. Next: at No. 19 Kentucky, Tuesday.
No. 17 Tennessee (7-1) did not play. Next: at Syracuse, Tuesday.
No. 18 UCLA (5-2) did not play. Next: at Washington, Wednesday.
No. 19 Kentucky (5-2) did not play. Next: vs. No. 16 North Carolina, Tuesday.
No. 20 Texas Tech (5-2) did not play. Next: vs. Wyoming, Sunday.
No. 21 Auburn (6-2) did not play. Next: vs. No. 23 North Carolina State, Wednesday.
No. 22 Arkansas (5-2) lost to No. 4 Duke 80-71. Next: vs. No. 6 Louisville, Wednesday.
No. 23 North Carolina State (5-2) did not play. Next: at No. 21 Auburn, Wednesday.
No. 24 Vanderbilt (7-0) beat VCU 89-74. Next: at Saint Mary’s, Friday.
No. 25 Indiana (6-0) did not play. Next: vs. Bethune-Cookman, Saturday.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.