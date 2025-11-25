Live Radio
NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

The Associated Press

November 25, 2025, 12:39 AM

Monday

No. 1 Purdue (6-0) did not play. Next: vs. Eastern Illinois, Friday.

No. 2 Arizona (6-0) beat Denver 103-73. Next: vs. Norfolk State, Saturday.

No. 3 Houston (6-0) beat Syracuse 78-74, OT. Next: vs. No. 17 Tennessee, Tuesday.

No. 4 Duke (7-0) did not play. Next: vs. No. 22 Arkansas, Thursday.

No. 5 UConn (5-1) did not play. Next: vs. No. 13 Illinois, Friday.

No. 6 Louisville (6-0) beat Eastern Michigan 87-46. Next: vs. NJIT, Wednesday.

No. 7 Michigan (5-0) beat San Diego State 94-54. Next: at No. 21 Auburn, Tuesday.

No. 8 Alabama (3-2) lost to No. 12 Gonzaga 95-85. Next: at UNLV, Wednesday.

No. 9 BYU (4-1) did not play. Next: at Miami (FL), Thursday.

No. 10 Florida (4-1) did not play. Next: vs. TCU, Thursday.

No. 11 Michigan State (5-0) did not play. Next: vs. East Carolina, Tuesday.

No. 12 Gonzaga (6-0) beat No. 8 Alabama 95-85. Next: vs. Maryland, Tuesday.

No. 13 Illinois (6-1) beat Texas Rio Grande Valley 87-73. Next: at No. 5 UConn, Friday.

No. 14 St. John’s (3-2) lost to No. 15 Iowa State 83-82. Next: vs. Baylor, Tuesday.

No. 15 Iowa State (5-0) beat No. 14 St. John’s 83-82. Next: at Creighton, Tuesday.

No. 16 North Carolina (5-0) did not play. Next: vs. St. Bonaventure, Tuesday.

No. 17 Tennessee (6-0) beat Rutgers 85-60. Next: at No. 3 Houston, Tuesday.

No. 18 UCLA (5-1) did not play. Next: at California, Tuesday.

No. 19 Kentucky (4-2) did not play. Next: vs. Tennessee Tech, Wednesday.

No. 20 Texas Tech (4-2) did not play. Next: vs. New Orleans, Wednesday.

No. 21 Auburn (5-1) beat Oregon 84-73. Next: vs. No. 7 Michigan, Tuesday.

No. 22 Arkansas (5-1) did not play. Next: at No. 4 Duke, Thursday.

No. 23 North Carolina State (4-1) lost to Seton Hall 85-74. Next: at Boise State, Tuesday.

No. 24 Vanderbilt (5-0) did not play. Next: vs. Western Kentucky, Wednesday.

No. 25 Indiana (5-0) did not play. Next: vs. Kansas State, Tuesday.

