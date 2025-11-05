Live Radio
Home » Sports » NCAA Men's Basketball Top…

NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

The Associated Press

November 5, 2025, 12:40 AM

Tuesday

No. 1 Purdue (1-0) beat Evansville 82-51. Next: vs. Oakland, Friday.

No. 2 Houston (1-0) did not play. Next: vs. Towson, Saturday.

No. 3 Florida (0-1) did not play. Next: vs. North Florida, Thursday.

No. 4 UConn (1-0) did not play. Next: vs. UMass Lowell, Friday.

No. 5 St. John’s (1-0) did not play. Next: vs. No. 15 Alabama, Saturday.

No. 6 Duke (1-0) beat Texas 75-60. Next: vs. Western Carolina, Saturday.

No. 7 Michigan (1-0) did not play. Next: vs. Wake Forest, Tuesday.

No. 8 BYU (1-0) did not play. Next: vs. Holy Cross, Saturday.

No. 9 Kentucky (1-0) beat Nicholls State 77-51. Next: vs. Valparaiso, Friday.

No. 10 Texas Tech (1-0) beat Lindenwood 98-60. Next: vs. Sam Houston, Friday.

No. 11 Louisville (1-0) did not play. Next: vs. Jackson State, Thursday.

No. 12 UCLA (1-0) did not play. Next: vs. Pepperdine, Friday.

No. 13 Arizona (1-0) did not play. Next: vs. Utah Tech, Friday.

No. 14 Arkansas (1-0) did not play. Next: at No. 22 Michigan State, Saturday.

No. 15 Alabama (1-0) did not play. Next: at No. 5 St. John’s, Saturday.

No. 16 Iowa State (1-0) did not play. Next: vs. Grambling State, Thursday.

No. 17 Illinois (1-0) did not play. Next: vs. Florida Gulf Coast, Friday.

No. 18 Tennessee (1-0) did not play. Next: vs. Northern Kentucky, Saturday.

No. 19 Kansas (1-0) did not play. Next: at No. 25 North Carolina, Friday.

No. 20 Auburn (1-0) did not play. Next: vs. Merrimack, Thursday.

No. 21 Gonzaga (1-0) did not play. Next: vs. Oklahoma, Saturday.

No. 22 Michigan State (1-0) did not play. Next: vs. No. 14 Arkansas, Saturday.

No. 23 Creighton (0-0) did not play. Next: vs. South Dakota, Wednesday.

No. 24 Wisconsin (1-0) did not play. Next: vs. Northern Illinois, Friday.

No. 25 North Carolina (1-0) did not play. Next: vs. No. 19 Kansas, Friday.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up