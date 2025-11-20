NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Thursday
No. 1 Purdue (5-0) beat Memphis 80-71. Next: at No. 15 Texas Tech, Friday.
No. 2 Houston (5-0) beat Rider 91-45. Next: at Syracuse, Monday.
No. 3 UConn (4-1) did not play. Next: vs. Bryant, Sunday.
No. 4 Arizona (5-0) did not play. Next: vs. Denver, Monday.
No. 5 Duke (5-0) did not play. Next: vs. Niagara, Friday.
No. 6 Louisville (4-0) did not play. Next: at Cincinnati, Friday.
No. 7 Michigan (4-0) did not play. Next: at San Diego State, Monday.
No. 8 Illinois (4-1) did not play. Next: vs. LIU, Saturday.
No. 9 BYU (3-1) did not play. Next: vs. No. 23 Wisconsin, Friday.
No. 10 Florida (3-1) did not play. Next: vs. Merrimack, Friday.
No. 11 Alabama (3-1) did not play. Next: vs. No. 13 Gonzaga, Monday.
No. 12 Kentucky (3-2) did not play. Next: vs. Loyola (Md), Friday.
No. 13 Gonzaga (5-0) did not play. Next: at No. 11 Alabama, Monday.
No. 14 St. John’s (3-1) beat Bucknell 97-49. Next: at No. 16 Iowa State, Monday.
No. 15 Texas Tech (4-1) beat Wake Forest 84-83. Next: vs. No. 1 Purdue, Friday.
No. 16 Iowa State (4-0) did not play. Next: vs. No. 14 St. John’s, Monday.
No. 17 Michigan State (4-0) did not play. Next: vs. Detroit Mercy, Friday.
No. 18 North Carolina (5-0) did not play. Next: vs. St. Bonaventure, Tuesday.
No. 19 UCLA (4-1) did not play. Next: vs. Presbyterian, Friday.
No. 20 Tennessee (5-0) beat Tennessee State 89-60. Next: vs. Rutgers, Monday.
No. 21 Arkansas (4-1) did not play. Next: vs. Jackson State, Friday.
No. 22 Auburn (4-1) did not play. Next: at Oregon, Monday.
No. 23 Wisconsin (4-0) did not play. Next: at No. 9 BYU, Friday.
No. 24 Kansas (3-2) did not play. Next: at Notre Dame, Monday.
No. 25 North Carolina State (4-0) did not play. Next: vs. Seton Hall, Monday.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.