NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

No. 1 Purdue (4-0) did not play. Next: vs. Memphis, Thursday.
No. 2 Houston (4-0) did not play. Next: vs. Rider, Thursday.
No. 3 UConn (4-1) lost to No. 4 Arizona 71-67. Next: vs. Bryant, Sunday.
No. 4 Arizona (5-0) beat No. 3 UConn 71-67. Next: vs. Denver, Monday.
No. 5 Duke (5-0) did not play. Next: vs. Niagara, Friday.
No. 6 Louisville (4-0) did not play. Next: at Cincinnati, Friday.
No. 7 Michigan (4-0) beat Middle Tennessee 86-61. Next: at San Diego State, Monday.
No. 8 Illinois (4-1) lost to No. 11 Alabama 90-86. Next: vs. LIU, Saturday.
No. 9 BYU (3-1) did not play. Next: vs. No. 23 Wisconsin, Friday.
No. 10 Florida (3-1) did not play. Next: vs. Merrimack, Friday.
No. 11 Alabama (3-1) beat No. 8 Illinois 90-86. Next: vs. No. 13 Gonzaga, Monday.
No. 12 Kentucky (3-2) did not play. Next: vs. Loyola (Md), Friday.
No. 13 Gonzaga (5-0) did not play. Next: at No. 11 Alabama, Monday.
No. 14 St. John’s (2-1) did not play. Next: vs. Bucknell, Thursday.
No. 15 Texas Tech (3-1) did not play. Next: vs. Wake Forest, Thursday.
No. 16 Iowa State (4-0) did not play. Next: vs. No. 14 St. John’s, Monday.
No. 17 Michigan State (4-0) did not play. Next: vs. Detroit Mercy, Friday.
No. 18 North Carolina (5-0) did not play. Next: vs. St. Bonaventure, Tuesday.
No. 19 UCLA (4-1) did not play. Next: vs. Presbyterian, Friday.
No. 20 Tennessee (4-0) did not play. Next: vs. Tennessee State, Thursday.
No. 21 Arkansas (4-1) did not play. Next: vs. Jackson State, Friday.
No. 22 Auburn (4-1) beat Jackson State 112-66. Next: at Oregon, Monday.
No. 23 Wisconsin (4-0) did not play. Next: at No. 9 BYU, Friday.
No. 24 Kansas (3-2) did not play. Next: at Notre Dame, Monday.
No. 25 North Carolina State (4-0) did not play. Next: vs. Seton Hall, Monday.
