NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

No. 1 Houston (3-0) did not play. Next: at No. 22 Auburn, Sunday.
No. 2 Purdue (3-0) did not play. Next: vs. Akron, Sunday.
No. 3 UConn (4-0) beat No. 7 BYU 86-84. Next: vs. No. 5 Arizona, Wednesday.
No. 4 Duke (4-0) did not play. Next: vs. No. 25 Kansas, Tuesday.
No. 5 Arizona (4-0) did not play. Next: at No. 3 UConn, Wednesday.
No. 6 Michigan (3-0) did not play. Next: vs. Middle Tennessee, Wednesday.
No. 7 BYU (3-1) lost to No. 3 UConn 86-84. Next: vs. No. 24 Wisconsin, Friday.
No. 8 Alabama (2-1) did not play. Next: at No. 14 Illinois, Wednesday.
No. 9 Kentucky (3-1) did not play. Next: vs. No. 17 Michigan State, Tuesday.
No. 10 Florida (2-1) did not play. Next: at Miami (FL), Sunday.
No. 11 Texas Tech (3-1) did not play. Next: vs. Wake Forest, Thursday.
No. 12 Louisville (4-0) beat Ohio 106-81. Next: at Cincinnati, Friday.
No. 13 St. John’s (2-1) beat William & Mary 93-60. Next: vs. Bucknell, Thursday.
No. 14 Illinois (4-0) did not play. Next: vs. No. 8 Alabama, Wednesday.
No. 15 UCLA (3-1) did not play. Next: vs. Sacramento State, Tuesday.
No. 16 Iowa State (3-0) did not play. Next: TBA.
No. 17 Michigan State (3-0) did not play. Next: at No. 9 Kentucky, Tuesday.
No. 18 North Carolina (4-0) did not play. Next: vs. Navy, Tuesday.
No. 19 Gonzaga (4-0) did not play. Next: TBA.
No. 20 Tennessee (3-0) did not play. Next: vs. Tennessee State, Thursday.
No. 21 Arkansas (3-1) did not play. Next: vs. Winthrop, Tuesday.
No. 22 Auburn (3-0) did not play. Next: vs. No. 1 Houston, Sunday.
No. 23 Creighton (2-1) did not play. Next: vs. North Dakota, Wednesday.
No. 24 Wisconsin (3-0) did not play. Next: at No. 7 BYU, Friday.
No. 25 Kansas (3-1) beat Princeton 76-57. Next: at No. 4 Duke, Tuesday.
