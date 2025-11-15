NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Friday
No. 1 Houston (3-0) did not play. Next: at No. 22 Auburn, Sunday.
No. 2 Purdue (3-0) did not play. Next: vs. Akron, Sunday.
No. 3 UConn (3-0) did not play. Next: vs. No. 7 BYU, Saturday.
No. 4 Duke (4-0) beat Indiana State 100-62. Next: vs. No. 25 Kansas, Tuesday.
No. 5 Arizona (4-0) beat No. 15 UCLA 69-65. Next: at No. 3 UConn, Wednesday.
No. 6 Michigan (3-0) beat TCU 67-63. Next: vs. Middle Tennessee, Wednesday.
No. 7 BYU (3-0) did not play. Next: at No. 3 UConn, Saturday.
No. 8 Alabama (2-1) did not play. Next: at No. 14 Illinois, Wednesday.
No. 9 Kentucky (3-1) beat Eastern Illinois 99-53. Next: vs. No. 17 Michigan State, Tuesday.
No. 10 Florida (2-1) did not play. Next: at Miami (FL), Sunday.
No. 11 Texas Tech (3-1) beat Milwaukee 80-63. Next: vs. Wake Forest, Thursday.
No. 12 Louisville (3-0) did not play. Next: vs. Ohio, Saturday.
No. 13 St. John’s (1-1) did not play. Next: vs. William & Mary, Saturday.
No. 14 Illinois (4-0) beat Colgate 84-65. Next: vs. No. 8 Alabama, Wednesday.
No. 15 UCLA (3-1) lost to No. 5 Arizona 69-65. Next: vs. Sacramento State, Tuesday.
No. 16 Iowa State (3-0) did not play. Next: TBA.
No. 17 Michigan State (3-0) did not play. Next: at No. 9 Kentucky, Tuesday.
No. 18 North Carolina (4-0) beat North Carolina Central 97-53. Next: vs. Navy, Tuesday.
No. 19 Gonzaga (4-0) beat Arizona State 77-65. Next: TBA.
No. 20 Tennessee (3-0) did not play. Next: vs. Tennessee State, Thursday.
No. 21 Arkansas (3-1) beat Samford 79-75. Next: vs. Winthrop, Tuesday.
No. 22 Auburn (3-0) did not play. Next: vs. No. 1 Houston, Sunday.
No. 23 Creighton (2-1) beat Maryland-Eastern Shore 84-45. Next: vs. North Dakota, Wednesday.
No. 24 Wisconsin (3-0) did not play. Next: at No. 7 BYU, Friday.
No. 25 Kansas (2-1) did not play. Next: vs. Princeton, Saturday.
