NCAA FBS Team Turnover Margin

The Associated Press

November 25, 2025, 11:14 AM

Turnover Margin

G FmG DInt Tot FmL InL Tot Mar/Gm Avg
Indiana 11 11 15 22 1 6 7 15 1.36
North Texas 11 14 12 24 6 4 10 14 1.27
Uconn 12 8 11 16 1 1 2 14 1.17
Arizona 11 12 16 23 4 7 11 12 1.09
Notre Dame 11 8 20 22 4 6 10 12 1.09
SMU 11 12 17 27 6 9 15 12 1.09
Southern Miss. 11 8 20 25 4 9 13 12 1.09
Texas Tech 11 19 12 24 5 7 12 12 1.09
Auburn 11 15 11 17 3 3 6 11 1.00
BYU 11 8 15 20 6 4 10 10 .91
Kansas St. 11 18 12 25 8 7 15 10 .91
Temple 11 9 7 13 2 1 3 10 .91
Texas 11 12 11 18 1 7 8 10 .91
Miami 11 11 11 19 1 9 10 9 .82
Cent. Michigan 11 11 12 19 6 5 11 8 .73
Jacksonville St. 11 11 11 19 6 5 11 8 .73
Louisiana Tech 11 4 19 21 4 9 13 8 .73
Memphis 11 11 12 18 2 8 10 8 .73
South Florida 11 13 14 23 8 7 15 8 .73
Maryland 11 3 18 20 5 8 13 7 .64
Miami (Ohio) 11 6 14 19 2 10 12 7 .64
South Carolina 11 16 11 20 4 9 13 7 .64
UNLV 11 13 13 19 6 6 12 7 .64
Alabama 11 10 9 17 7 4 11 6 .55
LSU 11 8 14 18 6 6 12 6 .55
Marshall 11 10 13 20 9 5 14 6 .55
Toledo 11 11 12 19 3 10 13 6 .55
Tulane 11 10 10 17 5 6 11 6 .55
Boise St. 11 15 14 20 6 9 15 5 .45
Ohio St. 11 10 6 12 3 4 7 5 .45
Oregon 11 8 11 14 3 6 9 5 .45
Sam Houston St. 11 14 7 17 4 8 12 5 .45
San Diego St. 11 4 13 15 3 7 10 5 .45
UTSA 11 14 9 16 5 6 11 5 .45
Virginia 11 14 10 16 3 8 11 5 .45
Army 10 11 6 13 5 4 9 4 .40
Duke 11 8 10 15 7 4 11 4 .36
Michigan 11 10 12 17 7 6 13 4 .36
Minnesota 11 11 6 12 1 7 8 4 .36
Utah St. 11 8 10 13 5 4 9 4 .36
Vanderbilt 11 8 7 14 4 6 10 4 .36
Georgia Southern 11 14 7 14 3 8 11 3 .27
Mississippi St. 11 10 12 17 6 8 14 3 .27
Nebraska 11 9 6 12 3 6 9 3 .27
Southern Cal 11 8 11 17 6 8 14 3 .27
Tennessee 11 18 8 18 5 10 15 3 .27
Utah 11 10 11 14 6 5 11 3 .27
Washington 11 8 9 14 5 6 11 3 .27
Akron 12 13 11 20 8 9 17 3 .25
Navy 10 14 5 12 5 5 10 2 .20
East Carolina 11 12 6 14 6 6 12 2 .18
Fresno St. 11 11 14 19 5 12 17 2 .18
Iowa 11 4 11 13 4 7 11 2 .18
Iowa St. 11 11 10 15 4 9 13 2 .18
New Mexico St. 11 16 15 23 7 14 21 2 .18
Penn St. 11 14 6 12 3 7 10 2 .18
Pittsburgh 11 10 14 19 4 13 17 2 .18
South Alabama 11 15 6 13 6 5 11 2 .18
Arizona St. 11 14 7 13 7 5 12 1 .09
Bowling Green 11 15 6 15 2 12 14 1 .09
Houston 11 12 11 14 4 9 13 1 .09
Illinois 11 12 3 11 4 6 10 1 .09
Louisville 11 9 12 17 7 9 16 1 .09
Missouri St. 11 18 8 16 5 10 15 1 .09
N. Illinois 11 10 8 11 4 6 10 1 .09
Rutgers 11 8 5 11 3 7 10 1 .09
W. Michigan 11 15 7 14 8 5 13 1 .09
West Virginia 11 18 10 18 8 9 17 1 .09
Coastal Carolina 11 21 10 18 8 10 18 0 .00
E. Michigan 11 6 7 9 1 8 9 0 .00
Georgia 11 4 7 10 4 6 10 0 .00
James Madison 11 3 11 13 5 8 13 0 .00
Louisiana-Lafayette 11 12 8 16 3 13 16 0 .00
Middle Tennessee 11 10 8 12 5 7 12 0 .00
Ohio 11 8 10 14 5 9 14 0 .00
Oklahoma 11 7 8 12 5 7 12 0 .00
Troy 11 12 8 14 5 9 14 0 .00
Cincinnati 11 10 2 9 5 5 10 -1 -0.09
Clemson 11 12 7 13 8 6 14 -1 -0.09
Colorado 11 14 6 15 6 10 16 -1 -0.09
FIU 11 12 10 17 8 10 18 -1 -0.09
Kansas 11 15 4 9 5 5 10 -1 -0.09
Kent St. 11 11 6 9 5 5 10 -1 -0.09
NC State 11 9 8 12 3 10 13 -1 -0.09
Northwestern 11 13 8 15 7 9 16 -1 -0.09
Old Dominion 11 20 10 20 12 9 21 -1 -0.09
Rice 11 10 3 6 4 3 7 -1 -0.09
TCU 11 11 12 18 5 14 19 -1 -0.09
Wake Forest 11 23 4 15 7 9 16 -1 -0.09
Air Force 11 6 7 10 5 7 12 -2 -0.18
Appalachian St. 11 10 11 15 6 11 17 -2 -0.18
Ball St. 11 7 9 13 7 8 15 -2 -0.18
Florida 11 12 9 15 4 13 17 -2 -0.18
North Carolina 11 7 6 12 8 6 14 -2 -0.18
California 11 13 7 12 5 10 15 -3 -0.27
Kennesaw St. 11 11 7 11 5 9 14 -3 -0.27
Michigan St. 11 8 4 8 6 5 11 -3 -0.27
Mississippi 11 8 6 8 3 8 11 -3 -0.27
Stanford 11 14 3 13 5 11 16 -3 -0.27
UCF 11 15 9 13 5 11 16 -3 -0.27
UCLA 11 9 4 10 6 7 13 -3 -0.27
Wyoming 11 8 9 14 6 11 17 -3 -0.27
Colorado St. 11 15 8 16 8 12 20 -4 -0.36
Florida St. 11 5 11 13 9 8 17 -4 -0.36
Hawaii 11 7 7 13 6 11 17 -4 -0.36
Missouri 11 13 7 11 5 10 15 -4 -0.36
Oklahoma St. 11 11 6 11 6 9 15 -4 -0.36
W. Kentucky 11 5 8 12 6 10 16 -4 -0.36
Texas A&M 11 11 3 9 4 10 14 -5 -0.45
Arkansas St. 11 13 7 14 9 11 20 -6 -0.55
Liberty 11 9 7 14 7 13 20 -6 -0.55
Texas State 11 5 7 8 7 7 14 -6 -0.55
Umass 11 8 4 9 6 9 15 -6 -0.55
Georgia Tech 11 8 2 5 7 5 12 -7 -0.64
Kentucky 11 10 12 14 9 12 21 -7 -0.64
New Mexico 11 9 8 14 12 9 21 -7 -0.64
UTEP 11 9 5 11 3 15 18 -7 -0.64
Virginia Tech 11 5 4 6 6 7 13 -7 -0.64
Delaware 11 6 8 10 10 8 18 -8 -0.73
Louisiana-Monroe 11 8 5 9 6 11 17 -8 -0.73
Oregon St. 11 6 8 8 5 11 16 -8 -0.73
Tulsa 11 14 6 10 9 9 18 -8 -0.73
Wisconsin 11 12 5 6 3 11 14 -8 -0.73
Boston College 11 7 6 12 9 12 21 -9 -0.82
Buffalo 11 11 6 12 8 13 21 -9 -0.82
Charlotte 11 12 5 12 10 11 21 -9 -0.82
Washington St. 11 9 3 7 4 12 16 -9 -0.82
Purdue 11 8 4 9 7 12 19 -10 -0.91
San Jose St. 11 7 6 11 10 12 22 -11 -1.00
Arkansas 11 6 6 8 9 11 20 -12 -1.09
Baylor 11 4 8 10 11 11 22 -12 -1.09
Georgia St. 11 8 2 4 6 10 16 -12 -1.09
Nevada 11 9 9 13 8 17 25 -12 -1.09
Syracuse 11 11 5 10 8 15 23 -13 -1.18
UAB 11 8 3 6 6 14 20 -14 -1.27
FAU 11 13 3 7 7 17 24 -17 -1.55

