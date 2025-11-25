NCAA FBS Team Turnover Margin

Turnover Margin
|G
|FmG
|DInt
|Tot
|FmL
|InL
|Tot
|Mar/Gm
|Avg
|Indiana
|11
|11
|15
|22
|1
|6
|7
|15
|1.36
|North Texas
|11
|14
|12
|24
|6
|4
|10
|14
|1.27
|Uconn
|12
|8
|11
|16
|1
|1
|2
|14
|1.17
|Arizona
|11
|12
|16
|23
|4
|7
|11
|12
|1.09
|Notre Dame
|11
|8
|20
|22
|4
|6
|10
|12
|1.09
|SMU
|11
|12
|17
|27
|6
|9
|15
|12
|1.09
|Southern Miss.
|11
|8
|20
|25
|4
|9
|13
|12
|1.09
|Texas Tech
|11
|19
|12
|24
|5
|7
|12
|12
|1.09
|Auburn
|11
|15
|11
|17
|3
|3
|6
|11
|1.00
|BYU
|11
|8
|15
|20
|6
|4
|10
|10
|.91
|Kansas St.
|11
|18
|12
|25
|8
|7
|15
|10
|.91
|Temple
|11
|9
|7
|13
|2
|1
|3
|10
|.91
|Texas
|11
|12
|11
|18
|1
|7
|8
|10
|.91
|Miami
|11
|11
|11
|19
|1
|9
|10
|9
|.82
|Cent. Michigan
|11
|11
|12
|19
|6
|5
|11
|8
|.73
|Jacksonville St.
|11
|11
|11
|19
|6
|5
|11
|8
|.73
|Louisiana Tech
|11
|4
|19
|21
|4
|9
|13
|8
|.73
|Memphis
|11
|11
|12
|18
|2
|8
|10
|8
|.73
|South Florida
|11
|13
|14
|23
|8
|7
|15
|8
|.73
|Maryland
|11
|3
|18
|20
|5
|8
|13
|7
|.64
|Miami (Ohio)
|11
|6
|14
|19
|2
|10
|12
|7
|.64
|South Carolina
|11
|16
|11
|20
|4
|9
|13
|7
|.64
|UNLV
|11
|13
|13
|19
|6
|6
|12
|7
|.64
|Alabama
|11
|10
|9
|17
|7
|4
|11
|6
|.55
|LSU
|11
|8
|14
|18
|6
|6
|12
|6
|.55
|Marshall
|11
|10
|13
|20
|9
|5
|14
|6
|.55
|Toledo
|11
|11
|12
|19
|3
|10
|13
|6
|.55
|Tulane
|11
|10
|10
|17
|5
|6
|11
|6
|.55
|Boise St.
|11
|15
|14
|20
|6
|9
|15
|5
|.45
|Ohio St.
|11
|10
|6
|12
|3
|4
|7
|5
|.45
|Oregon
|11
|8
|11
|14
|3
|6
|9
|5
|.45
|Sam Houston St.
|11
|14
|7
|17
|4
|8
|12
|5
|.45
|San Diego St.
|11
|4
|13
|15
|3
|7
|10
|5
|.45
|UTSA
|11
|14
|9
|16
|5
|6
|11
|5
|.45
|Virginia
|11
|14
|10
|16
|3
|8
|11
|5
|.45
|Army
|10
|11
|6
|13
|5
|4
|9
|4
|.40
|Duke
|11
|8
|10
|15
|7
|4
|11
|4
|.36
|Michigan
|11
|10
|12
|17
|7
|6
|13
|4
|.36
|Minnesota
|11
|11
|6
|12
|1
|7
|8
|4
|.36
|Utah St.
|11
|8
|10
|13
|5
|4
|9
|4
|.36
|Vanderbilt
|11
|8
|7
|14
|4
|6
|10
|4
|.36
|Georgia Southern
|11
|14
|7
|14
|3
|8
|11
|3
|.27
|Mississippi St.
|11
|10
|12
|17
|6
|8
|14
|3
|.27
|Nebraska
|11
|9
|6
|12
|3
|6
|9
|3
|.27
|Southern Cal
|11
|8
|11
|17
|6
|8
|14
|3
|.27
|Tennessee
|11
|18
|8
|18
|5
|10
|15
|3
|.27
|Utah
|11
|10
|11
|14
|6
|5
|11
|3
|.27
|Washington
|11
|8
|9
|14
|5
|6
|11
|3
|.27
|Akron
|12
|13
|11
|20
|8
|9
|17
|3
|.25
|Navy
|10
|14
|5
|12
|5
|5
|10
|2
|.20
|East Carolina
|11
|12
|6
|14
|6
|6
|12
|2
|.18
|Fresno St.
|11
|11
|14
|19
|5
|12
|17
|2
|.18
|Iowa
|11
|4
|11
|13
|4
|7
|11
|2
|.18
|Iowa St.
|11
|11
|10
|15
|4
|9
|13
|2
|.18
|New Mexico St.
|11
|16
|15
|23
|7
|14
|21
|2
|.18
|Penn St.
|11
|14
|6
|12
|3
|7
|10
|2
|.18
|Pittsburgh
|11
|10
|14
|19
|4
|13
|17
|2
|.18
|South Alabama
|11
|15
|6
|13
|6
|5
|11
|2
|.18
|Arizona St.
|11
|14
|7
|13
|7
|5
|12
|1
|.09
|Bowling Green
|11
|15
|6
|15
|2
|12
|14
|1
|.09
|Houston
|11
|12
|11
|14
|4
|9
|13
|1
|.09
|Illinois
|11
|12
|3
|11
|4
|6
|10
|1
|.09
|Louisville
|11
|9
|12
|17
|7
|9
|16
|1
|.09
|Missouri St.
|11
|18
|8
|16
|5
|10
|15
|1
|.09
|N. Illinois
|11
|10
|8
|11
|4
|6
|10
|1
|.09
|Rutgers
|11
|8
|5
|11
|3
|7
|10
|1
|.09
|W. Michigan
|11
|15
|7
|14
|8
|5
|13
|1
|.09
|West Virginia
|11
|18
|10
|18
|8
|9
|17
|1
|.09
|Coastal Carolina
|11
|21
|10
|18
|8
|10
|18
|0
|.00
|E. Michigan
|11
|6
|7
|9
|1
|8
|9
|0
|.00
|Georgia
|11
|4
|7
|10
|4
|6
|10
|0
|.00
|James Madison
|11
|3
|11
|13
|5
|8
|13
|0
|.00
|Louisiana-Lafayette
|11
|12
|8
|16
|3
|13
|16
|0
|.00
|Middle Tennessee
|11
|10
|8
|12
|5
|7
|12
|0
|.00
|Ohio
|11
|8
|10
|14
|5
|9
|14
|0
|.00
|Oklahoma
|11
|7
|8
|12
|5
|7
|12
|0
|.00
|Troy
|11
|12
|8
|14
|5
|9
|14
|0
|.00
|Cincinnati
|11
|10
|2
|9
|5
|5
|10
|-1
|-0.09
|Clemson
|11
|12
|7
|13
|8
|6
|14
|-1
|-0.09
|Colorado
|11
|14
|6
|15
|6
|10
|16
|-1
|-0.09
|FIU
|11
|12
|10
|17
|8
|10
|18
|-1
|-0.09
|Kansas
|11
|15
|4
|9
|5
|5
|10
|-1
|-0.09
|Kent St.
|11
|11
|6
|9
|5
|5
|10
|-1
|-0.09
|NC State
|11
|9
|8
|12
|3
|10
|13
|-1
|-0.09
|Northwestern
|11
|13
|8
|15
|7
|9
|16
|-1
|-0.09
|Old Dominion
|11
|20
|10
|20
|12
|9
|21
|-1
|-0.09
|Rice
|11
|10
|3
|6
|4
|3
|7
|-1
|-0.09
|TCU
|11
|11
|12
|18
|5
|14
|19
|-1
|-0.09
|Wake Forest
|11
|23
|4
|15
|7
|9
|16
|-1
|-0.09
|Air Force
|11
|6
|7
|10
|5
|7
|12
|-2
|-0.18
|Appalachian St.
|11
|10
|11
|15
|6
|11
|17
|-2
|-0.18
|Ball St.
|11
|7
|9
|13
|7
|8
|15
|-2
|-0.18
|Florida
|11
|12
|9
|15
|4
|13
|17
|-2
|-0.18
|North Carolina
|11
|7
|6
|12
|8
|6
|14
|-2
|-0.18
|California
|11
|13
|7
|12
|5
|10
|15
|-3
|-0.27
|Kennesaw St.
|11
|11
|7
|11
|5
|9
|14
|-3
|-0.27
|Michigan St.
|11
|8
|4
|8
|6
|5
|11
|-3
|-0.27
|Mississippi
|11
|8
|6
|8
|3
|8
|11
|-3
|-0.27
|Stanford
|11
|14
|3
|13
|5
|11
|16
|-3
|-0.27
|UCF
|11
|15
|9
|13
|5
|11
|16
|-3
|-0.27
|UCLA
|11
|9
|4
|10
|6
|7
|13
|-3
|-0.27
|Wyoming
|11
|8
|9
|14
|6
|11
|17
|-3
|-0.27
|Colorado St.
|11
|15
|8
|16
|8
|12
|20
|-4
|-0.36
|Florida St.
|11
|5
|11
|13
|9
|8
|17
|-4
|-0.36
|Hawaii
|11
|7
|7
|13
|6
|11
|17
|-4
|-0.36
|Missouri
|11
|13
|7
|11
|5
|10
|15
|-4
|-0.36
|Oklahoma St.
|11
|11
|6
|11
|6
|9
|15
|-4
|-0.36
|W. Kentucky
|11
|5
|8
|12
|6
|10
|16
|-4
|-0.36
|Texas A&M
|11
|11
|3
|9
|4
|10
|14
|-5
|-0.45
|Arkansas St.
|11
|13
|7
|14
|9
|11
|20
|-6
|-0.55
|Liberty
|11
|9
|7
|14
|7
|13
|20
|-6
|-0.55
|Texas State
|11
|5
|7
|8
|7
|7
|14
|-6
|-0.55
|Umass
|11
|8
|4
|9
|6
|9
|15
|-6
|-0.55
|Georgia Tech
|11
|8
|2
|5
|7
|5
|12
|-7
|-0.64
|Kentucky
|11
|10
|12
|14
|9
|12
|21
|-7
|-0.64
|New Mexico
|11
|9
|8
|14
|12
|9
|21
|-7
|-0.64
|UTEP
|11
|9
|5
|11
|3
|15
|18
|-7
|-0.64
|Virginia Tech
|11
|5
|4
|6
|6
|7
|13
|-7
|-0.64
|Delaware
|11
|6
|8
|10
|10
|8
|18
|-8
|-0.73
|Louisiana-Monroe
|11
|8
|5
|9
|6
|11
|17
|-8
|-0.73
|Oregon St.
|11
|6
|8
|8
|5
|11
|16
|-8
|-0.73
|Tulsa
|11
|14
|6
|10
|9
|9
|18
|-8
|-0.73
|Wisconsin
|11
|12
|5
|6
|3
|11
|14
|-8
|-0.73
|Boston College
|11
|7
|6
|12
|9
|12
|21
|-9
|-0.82
|Buffalo
|11
|11
|6
|12
|8
|13
|21
|-9
|-0.82
|Charlotte
|11
|12
|5
|12
|10
|11
|21
|-9
|-0.82
|Washington St.
|11
|9
|3
|7
|4
|12
|16
|-9
|-0.82
|Purdue
|11
|8
|4
|9
|7
|12
|19
|-10
|-0.91
|San Jose St.
|11
|7
|6
|11
|10
|12
|22
|-11
|-1.00
|Arkansas
|11
|6
|6
|8
|9
|11
|20
|-12
|-1.09
|Baylor
|11
|4
|8
|10
|11
|11
|22
|-12
|-1.09
|Georgia St.
|11
|8
|2
|4
|6
|10
|16
|-12
|-1.09
|Nevada
|11
|9
|9
|13
|8
|17
|25
|-12
|-1.09
|Syracuse
|11
|11
|5
|10
|8
|15
|23
|-13
|-1.18
|UAB
|11
|8
|3
|6
|6
|14
|20
|-14
|-1.27
|FAU
|11
|13
|3
|7
|7
|17
|24
|-17
|-1.55
