NCAA FBS Team Turnover Margin

The Associated Press

November 11, 2025, 11:14 AM

Turnover Margin

G FmG DInt Tot FmL InL Tot Mar/Gm Avg
Southern Miss. 9 8 20 25 3 6 9 16 1.78
Indiana 10 10 14 20 1 6 7 13 1.30
Uconn 10 6 10 14 1 0 1 13 1.30
Alabama 9 9 8 16 5 1 6 10 1.11
North Texas 9 13 9 20 6 4 10 10 1.11
Notre Dame 9 8 16 18 4 4 8 10 1.11
SMU 10 12 16 26 6 9 15 11 1.10
Temple 10 9 7 13 1 1 2 11 1.10
Texas Tech 10 18 11 22 5 7 12 10 1.00
Arizona 9 11 12 18 4 6 10 8 .89
Maryland 9 2 17 19 5 6 11 8 .89
Michigan 9 10 11 16 4 4 8 8 .89
Texas 9 9 9 15 1 6 7 8 .89
UNLV 9 11 12 18 5 5 10 8 .89
Auburn 10 13 9 14 3 3 6 8 .80
Memphis 10 10 12 17 2 7 9 8 .80
BYU 9 7 12 16 5 4 9 7 .78
Miami 9 9 9 16 0 9 9 7 .78
South Florida 9 10 11 19 6 6 12 7 .78
Kansas St. 9 15 9 19 8 5 13 6 .67
Louisiana Tech 9 3 15 17 4 7 11 6 .67
Marshall 9 8 11 17 7 4 11 6 .67
Virginia 10 13 10 15 3 6 9 6 .60
Cent. Michigan 9 7 10 13 6 2 8 5 .56
East Carolina 9 11 5 13 3 5 8 5 .56
Ohio St. 9 7 6 11 2 4 6 5 .56
Oregon 9 7 9 12 2 5 7 5 .56
Toledo 9 10 7 13 2 6 8 5 .56
Akron 10 9 9 17 5 7 12 5 .50
Arizona St. 9 12 6 11 3 4 7 4 .44
Georgia Southern 9 10 6 12 2 6 8 4 .44
Iowa 9 4 10 12 3 5 8 4 .44
Miami (Ohio) 9 4 10 13 2 7 9 4 .44
Utah St. 9 6 8 11 4 3 7 4 .44
Mississippi St. 10 9 11 15 5 6 11 4 .40
Army 9 9 6 11 5 3 8 3 .33
Cincinnati 9 10 2 9 4 2 6 3 .33
Duke 9 7 8 13 6 4 10 3 .33
Jacksonville St. 9 9 5 12 4 5 9 3 .33
LSU 9 6 10 13 5 5 10 3 .33
Missouri St. 9 17 8 16 5 8 13 3 .33
New Mexico St. 9 12 12 20 6 11 17 3 .33
Sam Houston St. 9 11 6 14 4 7 11 3 .33
San Diego St. 9 4 11 13 3 7 10 3 .33
South Carolina 9 13 9 15 4 8 12 3 .33
Southern Cal 9 6 9 15 6 6 12 3 .33
TCU 9 10 11 16 4 9 13 3 .33
Tennessee 9 16 6 16 5 8 13 3 .33
UTSA 9 12 7 12 4 5 9 3 .33
Nebraska 10 8 6 12 3 6 9 3 .30
Boise St. 9 12 11 16 5 9 14 2 .22
Louisville 9 8 12 16 6 8 14 2 .22
Minnesota 9 9 6 10 1 7 8 2 .22
Troy 9 8 7 13 3 8 11 2 .22
Tulane 9 8 7 12 5 5 10 2 .22
Washington 9 5 8 10 3 5 8 2 .22
Vanderbilt 10 8 4 11 4 5 9 2 .20
Illinois 9 9 2 10 4 5 9 1 .11
Navy 9 13 4 10 4 5 9 1 .11
Penn St. 9 12 6 11 3 7 10 1 .11
South Alabama 9 13 4 11 5 5 10 1 .11
Utah 9 10 8 11 5 5 10 1 .11
W. Michigan 9 15 6 13 8 4 12 1 .11
E. Michigan 10 5 6 8 1 6 7 1 .10
Iowa St. 10 11 9 14 4 9 13 1 .10
Rutgers 10 7 5 10 2 7 9 1 .10
West Virginia 10 16 10 17 8 8 16 1 .10
Bowling Green 10 12 5 12 2 10 12 0 .00
California 10 13 7 12 2 10 12 0 .00
Coastal Carolina 9 17 9 16 7 9 16 0 .00
Fresno St. 9 9 12 16 5 11 16 0 .00
James Madison 9 3 9 11 5 6 11 0 .00
Kansas 10 15 4 9 5 4 9 0 .00
Texas A&M 9 10 2 8 1 7 8 0 .00
UCF 9 10 8 12 4 8 12 0 .00
Wake Forest 9 19 4 13 6 7 13 0 .00
Louisiana-Lafayette 10 8 8 14 2 13 15 -1 -0.10
Rice 10 10 3 6 4 3 7 -1 -0.10
Air Force 9 6 6 9 4 6 10 -1 -0.11
Colorado St. 9 9 8 11 6 6 12 -1 -0.11
Georgia 9 4 4 7 4 4 8 -1 -0.11
Kennesaw St. 9 9 5 9 5 5 10 -1 -0.11
Liberty 9 9 6 13 7 7 14 -1 -0.11
N. Illinois 9 7 7 9 4 6 10 -1 -0.11
Ohio 9 7 8 11 4 8 12 -1 -0.11
Oklahoma St. 9 11 3 8 4 5 9 -1 -0.11
Pittsburgh 9 8 10 15 4 12 16 -1 -0.11
Houston 10 11 8 10 4 8 12 -2 -0.20
Ball St. 9 7 5 9 6 5 11 -2 -0.22
FIU 9 10 8 13 7 8 15 -2 -0.22
Florida 9 12 8 14 4 12 16 -2 -0.22
Florida St. 9 4 10 11 7 6 13 -2 -0.22
Kent St. 9 7 4 6 3 5 8 -2 -0.22
Middle Tennessee 9 8 6 10 5 7 12 -2 -0.22
UCLA 9 8 3 8 3 7 10 -2 -0.22
Mississippi 10 7 5 7 3 7 10 -3 -0.30
Buffalo 9 9 4 10 4 9 13 -3 -0.33
Clemson 9 8 6 10 7 6 13 -3 -0.33
Michigan St. 9 6 3 6 5 4 9 -3 -0.33
Missouri 9 11 5 8 4 7 11 -3 -0.33
North Carolina 9 6 6 11 8 6 14 -3 -0.33
Old Dominion 9 16 8 17 11 9 20 -3 -0.33
Umass 9 6 4 8 4 7 11 -3 -0.33
W. Kentucky 9 4 7 10 6 7 13 -3 -0.33
Wyoming 9 7 9 13 6 10 16 -3 -0.33
Colorado 10 11 5 11 5 10 15 -4 -0.40
Hawaii 10 6 7 12 6 10 16 -4 -0.40
Georgia Tech 9 7 2 5 6 3 9 -4 -0.44
NC State 9 5 6 7 3 8 11 -4 -0.44
San Jose St. 9 7 6 11 9 6 15 -4 -0.44
Virginia Tech 9 3 4 6 4 6 10 -4 -0.44
Arkansas St. 10 12 7 13 7 11 18 -5 -0.50
Appalachian St. 9 7 9 11 6 10 16 -5 -0.56
Delaware 9 5 6 8 6 7 13 -5 -0.56
Northwestern 9 9 6 10 6 9 15 -5 -0.56
Oklahoma 9 5 5 7 5 7 12 -5 -0.56
Stanford 10 11 3 10 5 11 16 -6 -0.60
Kentucky 9 10 10 12 9 9 18 -6 -0.67
Wisconsin 9 9 5 6 2 10 12 -6 -0.67
Arkansas 9 6 6 8 7 8 15 -7 -0.78
Tulsa 9 13 5 9 7 9 16 -7 -0.78
Oregon St. 10 6 8 8 5 11 16 -8 -0.80
Baylor 9 3 7 9 10 7 17 -8 -0.89
Texas State 9 4 5 5 7 6 13 -8 -0.89
UAB 9 7 3 5 5 8 13 -8 -0.89
UTEP 9 8 4 9 3 14 17 -8 -0.89
Charlotte 9 11 3 9 10 8 18 -9 -1.00
Georgia St. 9 6 2 3 5 7 12 -9 -1.00
Louisiana-Monroe 9 7 4 7 6 10 16 -9 -1.00
New Mexico 9 6 4 8 8 9 17 -9 -1.00
Boston College 10 6 6 11 9 12 21 -10 -1.00
Purdue 10 6 4 8 7 11 18 -10 -1.00
Syracuse 10 11 5 10 8 12 20 -10 -1.00
Washington St. 9 9 1 5 4 11 15 -10 -1.11
FAU 9 12 2 6 5 13 18 -12 -1.33
Nevada 9 6 5 8 7 17 24 -16 -1.78

Sports
