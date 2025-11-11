NCAA FBS Team Turnover Margin

Turnover Margin
|G
|FmG
|DInt
|Tot
|FmL
|InL
|Tot
|Mar/Gm
|Avg
|Southern Miss.
|9
|8
|20
|25
|3
|6
|9
|16
|1.78
|Indiana
|10
|10
|14
|20
|1
|6
|7
|13
|1.30
|Uconn
|10
|6
|10
|14
|1
|0
|1
|13
|1.30
|Alabama
|9
|9
|8
|16
|5
|1
|6
|10
|1.11
|North Texas
|9
|13
|9
|20
|6
|4
|10
|10
|1.11
|Notre Dame
|9
|8
|16
|18
|4
|4
|8
|10
|1.11
|SMU
|10
|12
|16
|26
|6
|9
|15
|11
|1.10
|Temple
|10
|9
|7
|13
|1
|1
|2
|11
|1.10
|Texas Tech
|10
|18
|11
|22
|5
|7
|12
|10
|1.00
|Arizona
|9
|11
|12
|18
|4
|6
|10
|8
|.89
|Maryland
|9
|2
|17
|19
|5
|6
|11
|8
|.89
|Michigan
|9
|10
|11
|16
|4
|4
|8
|8
|.89
|Texas
|9
|9
|9
|15
|1
|6
|7
|8
|.89
|UNLV
|9
|11
|12
|18
|5
|5
|10
|8
|.89
|Auburn
|10
|13
|9
|14
|3
|3
|6
|8
|.80
|Memphis
|10
|10
|12
|17
|2
|7
|9
|8
|.80
|BYU
|9
|7
|12
|16
|5
|4
|9
|7
|.78
|Miami
|9
|9
|9
|16
|0
|9
|9
|7
|.78
|South Florida
|9
|10
|11
|19
|6
|6
|12
|7
|.78
|Kansas St.
|9
|15
|9
|19
|8
|5
|13
|6
|.67
|Louisiana Tech
|9
|3
|15
|17
|4
|7
|11
|6
|.67
|Marshall
|9
|8
|11
|17
|7
|4
|11
|6
|.67
|Virginia
|10
|13
|10
|15
|3
|6
|9
|6
|.60
|Cent. Michigan
|9
|7
|10
|13
|6
|2
|8
|5
|.56
|East Carolina
|9
|11
|5
|13
|3
|5
|8
|5
|.56
|Ohio St.
|9
|7
|6
|11
|2
|4
|6
|5
|.56
|Oregon
|9
|7
|9
|12
|2
|5
|7
|5
|.56
|Toledo
|9
|10
|7
|13
|2
|6
|8
|5
|.56
|Akron
|10
|9
|9
|17
|5
|7
|12
|5
|.50
|Arizona St.
|9
|12
|6
|11
|3
|4
|7
|4
|.44
|Georgia Southern
|9
|10
|6
|12
|2
|6
|8
|4
|.44
|Iowa
|9
|4
|10
|12
|3
|5
|8
|4
|.44
|Miami (Ohio)
|9
|4
|10
|13
|2
|7
|9
|4
|.44
|Utah St.
|9
|6
|8
|11
|4
|3
|7
|4
|.44
|Mississippi St.
|10
|9
|11
|15
|5
|6
|11
|4
|.40
|Army
|9
|9
|6
|11
|5
|3
|8
|3
|.33
|Cincinnati
|9
|10
|2
|9
|4
|2
|6
|3
|.33
|Duke
|9
|7
|8
|13
|6
|4
|10
|3
|.33
|Jacksonville St.
|9
|9
|5
|12
|4
|5
|9
|3
|.33
|LSU
|9
|6
|10
|13
|5
|5
|10
|3
|.33
|Missouri St.
|9
|17
|8
|16
|5
|8
|13
|3
|.33
|New Mexico St.
|9
|12
|12
|20
|6
|11
|17
|3
|.33
|Sam Houston St.
|9
|11
|6
|14
|4
|7
|11
|3
|.33
|San Diego St.
|9
|4
|11
|13
|3
|7
|10
|3
|.33
|South Carolina
|9
|13
|9
|15
|4
|8
|12
|3
|.33
|Southern Cal
|9
|6
|9
|15
|6
|6
|12
|3
|.33
|TCU
|9
|10
|11
|16
|4
|9
|13
|3
|.33
|Tennessee
|9
|16
|6
|16
|5
|8
|13
|3
|.33
|UTSA
|9
|12
|7
|12
|4
|5
|9
|3
|.33
|Nebraska
|10
|8
|6
|12
|3
|6
|9
|3
|.30
|Boise St.
|9
|12
|11
|16
|5
|9
|14
|2
|.22
|Louisville
|9
|8
|12
|16
|6
|8
|14
|2
|.22
|Minnesota
|9
|9
|6
|10
|1
|7
|8
|2
|.22
|Troy
|9
|8
|7
|13
|3
|8
|11
|2
|.22
|Tulane
|9
|8
|7
|12
|5
|5
|10
|2
|.22
|Washington
|9
|5
|8
|10
|3
|5
|8
|2
|.22
|Vanderbilt
|10
|8
|4
|11
|4
|5
|9
|2
|.20
|Illinois
|9
|9
|2
|10
|4
|5
|9
|1
|.11
|Navy
|9
|13
|4
|10
|4
|5
|9
|1
|.11
|Penn St.
|9
|12
|6
|11
|3
|7
|10
|1
|.11
|South Alabama
|9
|13
|4
|11
|5
|5
|10
|1
|.11
|Utah
|9
|10
|8
|11
|5
|5
|10
|1
|.11
|W. Michigan
|9
|15
|6
|13
|8
|4
|12
|1
|.11
|E. Michigan
|10
|5
|6
|8
|1
|6
|7
|1
|.10
|Iowa St.
|10
|11
|9
|14
|4
|9
|13
|1
|.10
|Rutgers
|10
|7
|5
|10
|2
|7
|9
|1
|.10
|West Virginia
|10
|16
|10
|17
|8
|8
|16
|1
|.10
|Bowling Green
|10
|12
|5
|12
|2
|10
|12
|0
|.00
|California
|10
|13
|7
|12
|2
|10
|12
|0
|.00
|Coastal Carolina
|9
|17
|9
|16
|7
|9
|16
|0
|.00
|Fresno St.
|9
|9
|12
|16
|5
|11
|16
|0
|.00
|James Madison
|9
|3
|9
|11
|5
|6
|11
|0
|.00
|Kansas
|10
|15
|4
|9
|5
|4
|9
|0
|.00
|Texas A&M
|9
|10
|2
|8
|1
|7
|8
|0
|.00
|UCF
|9
|10
|8
|12
|4
|8
|12
|0
|.00
|Wake Forest
|9
|19
|4
|13
|6
|7
|13
|0
|.00
|Louisiana-Lafayette
|10
|8
|8
|14
|2
|13
|15
|-1
|-0.10
|Rice
|10
|10
|3
|6
|4
|3
|7
|-1
|-0.10
|Air Force
|9
|6
|6
|9
|4
|6
|10
|-1
|-0.11
|Colorado St.
|9
|9
|8
|11
|6
|6
|12
|-1
|-0.11
|Georgia
|9
|4
|4
|7
|4
|4
|8
|-1
|-0.11
|Kennesaw St.
|9
|9
|5
|9
|5
|5
|10
|-1
|-0.11
|Liberty
|9
|9
|6
|13
|7
|7
|14
|-1
|-0.11
|N. Illinois
|9
|7
|7
|9
|4
|6
|10
|-1
|-0.11
|Ohio
|9
|7
|8
|11
|4
|8
|12
|-1
|-0.11
|Oklahoma St.
|9
|11
|3
|8
|4
|5
|9
|-1
|-0.11
|Pittsburgh
|9
|8
|10
|15
|4
|12
|16
|-1
|-0.11
|Houston
|10
|11
|8
|10
|4
|8
|12
|-2
|-0.20
|Ball St.
|9
|7
|5
|9
|6
|5
|11
|-2
|-0.22
|FIU
|9
|10
|8
|13
|7
|8
|15
|-2
|-0.22
|Florida
|9
|12
|8
|14
|4
|12
|16
|-2
|-0.22
|Florida St.
|9
|4
|10
|11
|7
|6
|13
|-2
|-0.22
|Kent St.
|9
|7
|4
|6
|3
|5
|8
|-2
|-0.22
|Middle Tennessee
|9
|8
|6
|10
|5
|7
|12
|-2
|-0.22
|UCLA
|9
|8
|3
|8
|3
|7
|10
|-2
|-0.22
|Mississippi
|10
|7
|5
|7
|3
|7
|10
|-3
|-0.30
|Buffalo
|9
|9
|4
|10
|4
|9
|13
|-3
|-0.33
|Clemson
|9
|8
|6
|10
|7
|6
|13
|-3
|-0.33
|Michigan St.
|9
|6
|3
|6
|5
|4
|9
|-3
|-0.33
|Missouri
|9
|11
|5
|8
|4
|7
|11
|-3
|-0.33
|North Carolina
|9
|6
|6
|11
|8
|6
|14
|-3
|-0.33
|Old Dominion
|9
|16
|8
|17
|11
|9
|20
|-3
|-0.33
|Umass
|9
|6
|4
|8
|4
|7
|11
|-3
|-0.33
|W. Kentucky
|9
|4
|7
|10
|6
|7
|13
|-3
|-0.33
|Wyoming
|9
|7
|9
|13
|6
|10
|16
|-3
|-0.33
|Colorado
|10
|11
|5
|11
|5
|10
|15
|-4
|-0.40
|Hawaii
|10
|6
|7
|12
|6
|10
|16
|-4
|-0.40
|Georgia Tech
|9
|7
|2
|5
|6
|3
|9
|-4
|-0.44
|NC State
|9
|5
|6
|7
|3
|8
|11
|-4
|-0.44
|San Jose St.
|9
|7
|6
|11
|9
|6
|15
|-4
|-0.44
|Virginia Tech
|9
|3
|4
|6
|4
|6
|10
|-4
|-0.44
|Arkansas St.
|10
|12
|7
|13
|7
|11
|18
|-5
|-0.50
|Appalachian St.
|9
|7
|9
|11
|6
|10
|16
|-5
|-0.56
|Delaware
|9
|5
|6
|8
|6
|7
|13
|-5
|-0.56
|Northwestern
|9
|9
|6
|10
|6
|9
|15
|-5
|-0.56
|Oklahoma
|9
|5
|5
|7
|5
|7
|12
|-5
|-0.56
|Stanford
|10
|11
|3
|10
|5
|11
|16
|-6
|-0.60
|Kentucky
|9
|10
|10
|12
|9
|9
|18
|-6
|-0.67
|Wisconsin
|9
|9
|5
|6
|2
|10
|12
|-6
|-0.67
|Arkansas
|9
|6
|6
|8
|7
|8
|15
|-7
|-0.78
|Tulsa
|9
|13
|5
|9
|7
|9
|16
|-7
|-0.78
|Oregon St.
|10
|6
|8
|8
|5
|11
|16
|-8
|-0.80
|Baylor
|9
|3
|7
|9
|10
|7
|17
|-8
|-0.89
|Texas State
|9
|4
|5
|5
|7
|6
|13
|-8
|-0.89
|UAB
|9
|7
|3
|5
|5
|8
|13
|-8
|-0.89
|UTEP
|9
|8
|4
|9
|3
|14
|17
|-8
|-0.89
|Charlotte
|9
|11
|3
|9
|10
|8
|18
|-9
|-1.00
|Georgia St.
|9
|6
|2
|3
|5
|7
|12
|-9
|-1.00
|Louisiana-Monroe
|9
|7
|4
|7
|6
|10
|16
|-9
|-1.00
|New Mexico
|9
|6
|4
|8
|8
|9
|17
|-9
|-1.00
|Boston College
|10
|6
|6
|11
|9
|12
|21
|-10
|-1.00
|Purdue
|10
|6
|4
|8
|7
|11
|18
|-10
|-1.00
|Syracuse
|10
|11
|5
|10
|8
|12
|20
|-10
|-1.00
|Washington St.
|9
|9
|1
|5
|4
|11
|15
|-10
|-1.11
|FAU
|9
|12
|2
|6
|5
|13
|18
|-12
|-1.33
|Nevada
|9
|6
|5
|8
|7
|17
|24
|-16
|-1.78
