NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|North Texas
|11
|762
|5536
|503.3
|South Florida
|11
|759
|5467
|497.0
|Mississippi
|11
|823
|5432
|493.8
|Tennessee
|11
|803
|5402
|491.1
|Georgia Tech
|11
|739
|5345
|485.9
|Utah
|11
|816
|5329
|484.5
|Texas Tech
|11
|808
|5298
|481.6
|Southern Cal
|11
|730
|5271
|479.2
|Florida St.
|11
|780
|5258
|478.0
|Indiana
|11
|756
|5258
|478.0
|Arkansas
|11
|731
|5212
|473.8
|Oregon
|11
|717
|5190
|471.8
|Texas State
|11
|784
|5166
|469.6
|Old Dominion
|11
|730
|5131
|466.5
|Texas A&M
|11
|765
|5116
|465.1
|East Carolina
|11
|854
|5064
|460.4
|UNLV
|11
|735
|5063
|460.3
|Uconn
|12
|812
|5514
|459.5
|Vanderbilt
|11
|681
|5040
|458.2
|FAU
|11
|865
|4998
|454.4
|Baylor
|11
|849
|4992
|453.8
|Notre Dame
|11
|678
|4978
|452.5
|Navy
|10
|626
|4482
|448.2
|James Madison
|11
|774
|4892
|444.7
|Ohio St.
|11
|695
|4843
|440.3
|Virginia
|11
|809
|4818
|438.0
|Missouri
|11
|800
|4805
|436.8
|Memphis
|11
|749
|4760
|432.7
|Georgia
|11
|793
|4733
|430.3
|Miami
|11
|738
|4695
|426.8
|Washington
|11
|711
|4692
|426.5
|Duke
|11
|731
|4679
|425.4
|Utah St.
|11
|733
|4664
|424.0
|Cincinnati
|11
|657
|4659
|423.5
|Toledo
|11
|742
|4658
|423.5
|Boise St.
|11
|792
|4653
|423.0
|Jacksonville St.
|11
|783
|4628
|420.7
|Michigan
|11
|719
|4624
|420.4
|San Jose St.
|11
|747
|4596
|417.8
|Arizona St.
|11
|801
|4592
|417.5
|UTSA
|11
|755
|4577
|416.1
|Alabama
|11
|757
|4573
|415.7
|BYU
|11
|747
|4561
|414.6
|TCU
|11
|751
|4560
|414.5
|SMU
|11
|730
|4551
|413.7
|Southern Miss.
|11
|774
|4540
|412.7
|Tulane
|11
|721
|4532
|412.0
|Marshall
|11
|785
|4493
|408.5
|Delaware
|11
|815
|4490
|408.2
|Ohio
|11
|735
|4490
|408.2
|Kennesaw St.
|11
|761
|4486
|407.8
|Arizona
|11
|742
|4484
|407.6
|W. Kentucky
|11
|775
|4481
|407.4
|Pittsburgh
|11
|762
|4477
|407.0
|Air Force
|11
|747
|4459
|405.4
|UAB
|11
|760
|4456
|405.1
|Clemson
|11
|741
|4448
|404.4
|Tulsa
|11
|834
|4418
|401.6
|Iowa St.
|11
|758
|4407
|400.6
|NC State
|11
|708
|4376
|397.8
|Rutgers
|11
|781
|4352
|395.6
|Mississippi St.
|11
|795
|4341
|394.6
|FIU
|11
|772
|4312
|392.0
|Hawaii
|11
|783
|4307
|391.5
|Missouri St.
|11
|722
|4286
|389.6
|Georgia Southern
|11
|743
|4283
|389.4
|Houston
|11
|764
|4274
|388.5
|UCF
|11
|731
|4249
|386.3
|Georgia St.
|11
|774
|4231
|384.6
|Louisville
|11
|708
|4226
|384.2
|South Alabama
|11
|771
|4223
|383.9
|Kansas
|11
|697
|4209
|382.6
|Wake Forest
|11
|717
|4201
|381.9
|Texas
|11
|715
|4197
|381.5
|Nebraska
|11
|704
|4174
|379.5
|Liberty
|11
|745
|4171
|379.2
|Arkansas St.
|11
|820
|4168
|378.9
|Boston College
|11
|776
|4168
|378.9
|Illinois
|11
|705
|4159
|378.1
|Appalachian St.
|11
|784
|4153
|377.5
|New Mexico
|11
|692
|4127
|375.2
|Kansas St.
|11
|687
|4120
|374.5
|Auburn
|11
|741
|4076
|370.5
|E. Michigan
|11
|730
|4066
|369.6
|West Virginia
|11
|796
|4013
|364.8
|Middle Tennessee
|11
|740
|4000
|363.6
|Virginia Tech
|11
|719
|3988
|362.5
|Buffalo
|11
|765
|3979
|361.7
|Kentucky
|11
|748
|3953
|359.4
|Northwestern
|11
|704
|3932
|357.5
|Oregon St.
|11
|769
|3917
|356.1
|Akron
|12
|838
|4257
|354.8
|Louisiana Tech
|11
|721
|3898
|354.4
|Oklahoma
|11
|725
|3851
|350.1
|Purdue
|11
|707
|3831
|348.3
|Syracuse
|11
|787
|3831
|348.3
|Temple
|11
|680
|3822
|347.5
|Louisiana-Lafayette
|11
|713
|3810
|346.4
|Fresno St.
|11
|717
|3807
|346.1
|Miami (Ohio)
|11
|684
|3804
|345.8
|Penn St.
|11
|684
|3800
|345.5
|LSU
|11
|716
|3794
|344.9
|Maryland
|11
|719
|3786
|344.2
|San Diego St.
|11
|693
|3746
|340.5
|Army
|10
|705
|3384
|338.4
|California
|11
|747
|3716
|337.8
|Cent. Michigan
|11
|674
|3705
|336.8
|Coastal Carolina
|11
|736
|3694
|335.8
|Michigan St.
|11
|698
|3693
|335.7
|Florida
|11
|689
|3656
|332.4
|Colorado
|11
|716
|3618
|328.9
|South Carolina
|11
|692
|3614
|328.5
|UTEP
|11
|712
|3612
|328.4
|W. Michigan
|11
|733
|3600
|327.3
|Colorado St.
|11
|711
|3555
|323.2
|New Mexico St.
|11
|755
|3538
|321.6
|UCLA
|11
|673
|3530
|320.9
|Wyoming
|11
|710
|3516
|319.6
|Troy
|11
|724
|3479
|316.3
|Rice
|11
|748
|3478
|316.2
|Sam Houston St.
|11
|689
|3433
|312.1
|Iowa
|11
|669
|3403
|309.4
|Washington St.
|11
|699
|3400
|309.1
|Stanford
|11
|713
|3356
|305.1
|Minnesota
|11
|659
|3341
|303.7
|Louisiana-Monroe
|11
|657
|3338
|303.5
|Nevada
|11
|658
|3290
|299.1
|Charlotte
|11
|695
|3289
|299.0
|Oklahoma St.
|11
|713
|3280
|298.2
|Bowling Green
|11
|701
|3275
|297.7
|North Carolina
|11
|641
|3203
|291.2
|N. Illinois
|11
|677
|3097
|281.5
|Kent St.
|11
|634
|3094
|281.3
|Ball St.
|11
|671
|2980
|270.9
|Wisconsin
|11
|640
|2769
|251.7
|Umass
|11
|703
|2678
|243.5
