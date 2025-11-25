Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Total Offense

NCAA FBS Team Total Offense

The Associated Press

November 25, 2025, 11:15 AM

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
North Texas 11 762 5536 503.3
South Florida 11 759 5467 497.0
Mississippi 11 823 5432 493.8
Tennessee 11 803 5402 491.1
Georgia Tech 11 739 5345 485.9
Utah 11 816 5329 484.5
Texas Tech 11 808 5298 481.6
Southern Cal 11 730 5271 479.2
Florida St. 11 780 5258 478.0
Indiana 11 756 5258 478.0
Arkansas 11 731 5212 473.8
Oregon 11 717 5190 471.8
Texas State 11 784 5166 469.6
Old Dominion 11 730 5131 466.5
Texas A&M 11 765 5116 465.1
East Carolina 11 854 5064 460.4
UNLV 11 735 5063 460.3
Uconn 12 812 5514 459.5
Vanderbilt 11 681 5040 458.2
FAU 11 865 4998 454.4
Baylor 11 849 4992 453.8
Notre Dame 11 678 4978 452.5
Navy 10 626 4482 448.2
James Madison 11 774 4892 444.7
Ohio St. 11 695 4843 440.3
Virginia 11 809 4818 438.0
Missouri 11 800 4805 436.8
Memphis 11 749 4760 432.7
Georgia 11 793 4733 430.3
Miami 11 738 4695 426.8
Washington 11 711 4692 426.5
Duke 11 731 4679 425.4
Utah St. 11 733 4664 424.0
Cincinnati 11 657 4659 423.5
Toledo 11 742 4658 423.5
Boise St. 11 792 4653 423.0
Jacksonville St. 11 783 4628 420.7
Michigan 11 719 4624 420.4
San Jose St. 11 747 4596 417.8
Arizona St. 11 801 4592 417.5
UTSA 11 755 4577 416.1
Alabama 11 757 4573 415.7
BYU 11 747 4561 414.6
TCU 11 751 4560 414.5
SMU 11 730 4551 413.7
Southern Miss. 11 774 4540 412.7
Tulane 11 721 4532 412.0
Marshall 11 785 4493 408.5
Delaware 11 815 4490 408.2
Ohio 11 735 4490 408.2
Kennesaw St. 11 761 4486 407.8
Arizona 11 742 4484 407.6
W. Kentucky 11 775 4481 407.4
Pittsburgh 11 762 4477 407.0
Air Force 11 747 4459 405.4
UAB 11 760 4456 405.1
Clemson 11 741 4448 404.4
Tulsa 11 834 4418 401.6
Iowa St. 11 758 4407 400.6
NC State 11 708 4376 397.8
Rutgers 11 781 4352 395.6
Mississippi St. 11 795 4341 394.6
FIU 11 772 4312 392.0
Hawaii 11 783 4307 391.5
Missouri St. 11 722 4286 389.6
Georgia Southern 11 743 4283 389.4
Houston 11 764 4274 388.5
UCF 11 731 4249 386.3
Georgia St. 11 774 4231 384.6
Louisville 11 708 4226 384.2
South Alabama 11 771 4223 383.9
Kansas 11 697 4209 382.6
Wake Forest 11 717 4201 381.9
Texas 11 715 4197 381.5
Nebraska 11 704 4174 379.5
Liberty 11 745 4171 379.2
Arkansas St. 11 820 4168 378.9
Boston College 11 776 4168 378.9
Illinois 11 705 4159 378.1
Appalachian St. 11 784 4153 377.5
New Mexico 11 692 4127 375.2
Kansas St. 11 687 4120 374.5
Auburn 11 741 4076 370.5
E. Michigan 11 730 4066 369.6
West Virginia 11 796 4013 364.8
Middle Tennessee 11 740 4000 363.6
Virginia Tech 11 719 3988 362.5
Buffalo 11 765 3979 361.7
Kentucky 11 748 3953 359.4
Northwestern 11 704 3932 357.5
Oregon St. 11 769 3917 356.1
Akron 12 838 4257 354.8
Louisiana Tech 11 721 3898 354.4
Oklahoma 11 725 3851 350.1
Purdue 11 707 3831 348.3
Syracuse 11 787 3831 348.3
Temple 11 680 3822 347.5
Louisiana-Lafayette 11 713 3810 346.4
Fresno St. 11 717 3807 346.1
Miami (Ohio) 11 684 3804 345.8
Penn St. 11 684 3800 345.5
LSU 11 716 3794 344.9
Maryland 11 719 3786 344.2
San Diego St. 11 693 3746 340.5
Army 10 705 3384 338.4
California 11 747 3716 337.8
Cent. Michigan 11 674 3705 336.8
Coastal Carolina 11 736 3694 335.8
Michigan St. 11 698 3693 335.7
Florida 11 689 3656 332.4
Colorado 11 716 3618 328.9
South Carolina 11 692 3614 328.5
UTEP 11 712 3612 328.4
W. Michigan 11 733 3600 327.3
Colorado St. 11 711 3555 323.2
New Mexico St. 11 755 3538 321.6
UCLA 11 673 3530 320.9
Wyoming 11 710 3516 319.6
Troy 11 724 3479 316.3
Rice 11 748 3478 316.2
Sam Houston St. 11 689 3433 312.1
Iowa 11 669 3403 309.4
Washington St. 11 699 3400 309.1
Stanford 11 713 3356 305.1
Minnesota 11 659 3341 303.7
Louisiana-Monroe 11 657 3338 303.5
Nevada 11 658 3290 299.1
Charlotte 11 695 3289 299.0
Oklahoma St. 11 713 3280 298.2
Bowling Green 11 701 3275 297.7
North Carolina 11 641 3203 291.2
N. Illinois 11 677 3097 281.5
Kent St. 11 634 3094 281.3
Ball St. 11 671 2980 270.9
Wisconsin 11 640 2769 251.7
Umass 11 703 2678 243.5

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up