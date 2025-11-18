NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|Georgia Tech
|10
|665
|4967
|496.7
|Tennessee
|10
|730
|4950
|495.0
|Mississippi
|11
|823
|5432
|493.8
|South Florida
|10
|700
|4923
|492.3
|North Texas
|10
|707
|4896
|489.6
|Southern Cal
|10
|658
|4889
|488.9
|Florida St.
|10
|714
|4875
|487.5
|Texas Tech
|11
|809
|5298
|481.6
|Indiana
|11
|756
|5258
|478.0
|Utah
|10
|732
|4778
|477.8
|Oregon
|10
|646
|4754
|475.4
|Texas State
|10
|709
|4744
|474.4
|Arkansas
|10
|651
|4700
|470.0
|East Carolina
|10
|789
|4663
|466.3
|Baylor
|10
|771
|4649
|464.9
|Texas A&M
|10
|685
|4641
|464.1
|UNLV
|10
|668
|4593
|459.3
|Notre Dame
|10
|639
|4582
|458.2
|Old Dominion
|10
|650
|4580
|458.0
|James Madison
|10
|724
|4573
|457.3
|Missouri
|10
|729
|4504
|450.4
|Navy
|10
|626
|4482
|448.2
|Uconn
|11
|733
|4914
|446.7
|Vanderbilt
|10
|612
|4436
|443.6
|Ohio St.
|10
|635
|4413
|441.3
|Virginia
|11
|809
|4818
|438.0
|W. Kentucky
|10
|710
|4329
|432.9
|San Jose St.
|10
|673
|4328
|432.8
|Memphis
|11
|749
|4760
|432.7
|Duke
|10
|655
|4327
|432.7
|FAU
|10
|778
|4311
|431.1
|Air Force
|10
|688
|4298
|429.8
|Georgia
|10
|718
|4284
|428.4
|Miami
|10
|675
|4277
|427.7
|Cincinnati
|10
|596
|4272
|427.2
|Washington
|10
|644
|4266
|426.6
|Utah St.
|10
|654
|4261
|426.1
|Toledo
|10
|685
|4254
|425.4
|Rutgers
|10
|726
|4205
|420.5
|Delaware
|10
|739
|4190
|419.0
|Jacksonville St.
|10
|706
|4181
|418.1
|Michigan
|10
|646
|4181
|418.1
|BYU
|10
|673
|4169
|416.9
|TCU
|10
|682
|4134
|413.4
|Arizona
|10
|682
|4129
|412.9
|Tulane
|10
|653
|4126
|412.6
|Boise St.
|10
|705
|4120
|412.0
|UTSA
|10
|683
|4119
|411.9
|Ohio
|10
|670
|4099
|409.9
|Southern Miss.
|10
|699
|4099
|409.9
|NC State
|10
|640
|4090
|409.0
|Hawaii
|10
|733
|4076
|407.6
|UAB
|10
|677
|4074
|407.4
|SMU
|10
|656
|4066
|406.6
|Pittsburgh
|10
|695
|4065
|406.5
|Marshall
|10
|715
|4055
|405.5
|Alabama
|10
|678
|4034
|403.4
|Georgia Southern
|10
|682
|4034
|403.4
|Arizona St.
|10
|730
|4012
|401.2
|Louisville
|10
|659
|3998
|399.8
|Clemson
|10
|674
|3992
|399.2
|Kennesaw St.
|10
|682
|3986
|398.6
|Mississippi St.
|11
|795
|4341
|394.6
|Iowa St.
|10
|685
|3945
|394.5
|Tulsa
|10
|763
|3921
|392.1
|FIU
|10
|703
|3914
|391.4
|Kansas
|10
|647
|3886
|388.6
|Houston
|10
|695
|3883
|388.3
|Appalachian St.
|10
|714
|3877
|387.7
|Illinois
|10
|641
|3861
|386.1
|Nebraska
|10
|635
|3856
|385.6
|UCF
|10
|670
|3853
|385.3
|New Mexico
|10
|637
|3850
|385.0
|Boston College
|11
|776
|4168
|378.9
|Arkansas St.
|10
|742
|3774
|377.4
|South Alabama
|10
|693
|3774
|377.4
|Missouri St.
|10
|660
|3751
|375.1
|Liberty
|10
|680
|3747
|374.7
|Georgia St.
|10
|689
|3715
|371.5
|Texas
|10
|656
|3707
|370.7
|E. Michigan
|11
|730
|4066
|369.6
|West Virginia
|11
|796
|4013
|364.8
|Kentucky
|10
|680
|3638
|363.8
|Wake Forest
|10
|657
|3624
|362.4
|Syracuse
|10
|707
|3619
|361.9
|Temple
|10
|623
|3618
|361.8
|Buffalo
|10
|683
|3611
|361.1
|Virginia Tech
|10
|658
|3593
|359.3
|Akron
|11
|773
|3934
|357.6
|Oklahoma
|10
|663
|3575
|357.5
|Oregon St.
|11
|769
|3917
|356.1
|Kansas St.
|10
|622
|3546
|354.6
|Middle Tennessee
|10
|673
|3540
|354.0
|Auburn
|10
|685
|3529
|352.9
|San Diego St.
|10
|633
|3498
|349.8
|Purdue
|11
|707
|3831
|348.3
|Coastal Carolina
|10
|671
|3474
|347.4
|LSU
|10
|637
|3466
|346.6
|Louisiana Tech
|10
|646
|3461
|346.1
|Louisiana-Lafayette
|10
|642
|3461
|346.1
|Miami (Ohio)
|10
|618
|3457
|345.7
|Fresno St.
|10
|655
|3442
|344.2
|Maryland
|10
|651
|3439
|343.9
|California
|10
|671
|3419
|341.9
|Army
|9
|640
|3073
|341.4
|Cent. Michigan
|10
|609
|3408
|340.8
|Northwestern
|10
|634
|3407
|340.7
|Florida
|10
|642
|3395
|339.5
|Penn St.
|10
|633
|3388
|338.8
|Michigan St.
|10
|629
|3358
|335.8
|UCLA
|10
|614
|3323
|332.3
|Colorado
|10
|647
|3318
|331.8
|Wyoming
|10
|646
|3296
|329.6
|Colorado St.
|10
|648
|3223
|322.3
|UTEP
|10
|648
|3213
|321.3
|W. Michigan
|10
|665
|3207
|320.7
|Charlotte
|10
|651
|3120
|312.0
|Iowa
|10
|608
|3102
|310.2
|Washington St.
|10
|630
|3099
|309.9
|Rice
|10
|674
|3081
|308.1
|Stanford
|10
|656
|3074
|307.4
|Sam Houston St.
|10
|624
|3073
|307.3
|New Mexico St.
|10
|674
|3068
|306.8
|Troy
|10
|649
|3056
|305.6
|Oklahoma St.
|10
|655
|3052
|305.2
|Louisiana-Monroe
|10
|596
|3038
|303.8
|South Carolina
|10
|623
|3035
|303.5
|Nevada
|10
|600
|3019
|301.9
|Minnesota
|10
|611
|3018
|301.8
|Bowling Green
|10
|630
|3003
|300.3
|North Carolina
|10
|589
|2893
|289.3
|N. Illinois
|10
|619
|2845
|284.5
|Kent St.
|10
|570
|2820
|282.0
|Ball St.
|10
|592
|2645
|264.5
|Wisconsin
|10
|581
|2468
|246.8
|Umass
|10
|636
|2463
|246.3
