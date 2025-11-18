Live Radio
NCAA FBS Team Total Offense

The Associated Press

November 18, 2025, 11:15 AM

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
Georgia Tech 10 665 4967 496.7
Tennessee 10 730 4950 495.0
Mississippi 11 823 5432 493.8
South Florida 10 700 4923 492.3
North Texas 10 707 4896 489.6
Southern Cal 10 658 4889 488.9
Florida St. 10 714 4875 487.5
Texas Tech 11 809 5298 481.6
Indiana 11 756 5258 478.0
Utah 10 732 4778 477.8
Oregon 10 646 4754 475.4
Texas State 10 709 4744 474.4
Arkansas 10 651 4700 470.0
East Carolina 10 789 4663 466.3
Baylor 10 771 4649 464.9
Texas A&M 10 685 4641 464.1
UNLV 10 668 4593 459.3
Notre Dame 10 639 4582 458.2
Old Dominion 10 650 4580 458.0
James Madison 10 724 4573 457.3
Missouri 10 729 4504 450.4
Navy 10 626 4482 448.2
Uconn 11 733 4914 446.7
Vanderbilt 10 612 4436 443.6
Ohio St. 10 635 4413 441.3
Virginia 11 809 4818 438.0
W. Kentucky 10 710 4329 432.9
San Jose St. 10 673 4328 432.8
Memphis 11 749 4760 432.7
Duke 10 655 4327 432.7
FAU 10 778 4311 431.1
Air Force 10 688 4298 429.8
Georgia 10 718 4284 428.4
Miami 10 675 4277 427.7
Cincinnati 10 596 4272 427.2
Washington 10 644 4266 426.6
Utah St. 10 654 4261 426.1
Toledo 10 685 4254 425.4
Rutgers 10 726 4205 420.5
Delaware 10 739 4190 419.0
Jacksonville St. 10 706 4181 418.1
Michigan 10 646 4181 418.1
BYU 10 673 4169 416.9
TCU 10 682 4134 413.4
Arizona 10 682 4129 412.9
Tulane 10 653 4126 412.6
Boise St. 10 705 4120 412.0
UTSA 10 683 4119 411.9
Ohio 10 670 4099 409.9
Southern Miss. 10 699 4099 409.9
NC State 10 640 4090 409.0
Hawaii 10 733 4076 407.6
UAB 10 677 4074 407.4
SMU 10 656 4066 406.6
Pittsburgh 10 695 4065 406.5
Marshall 10 715 4055 405.5
Alabama 10 678 4034 403.4
Georgia Southern 10 682 4034 403.4
Arizona St. 10 730 4012 401.2
Louisville 10 659 3998 399.8
Clemson 10 674 3992 399.2
Kennesaw St. 10 682 3986 398.6
Mississippi St. 11 795 4341 394.6
Iowa St. 10 685 3945 394.5
Tulsa 10 763 3921 392.1
FIU 10 703 3914 391.4
Kansas 10 647 3886 388.6
Houston 10 695 3883 388.3
Appalachian St. 10 714 3877 387.7
Illinois 10 641 3861 386.1
Nebraska 10 635 3856 385.6
UCF 10 670 3853 385.3
New Mexico 10 637 3850 385.0
Boston College 11 776 4168 378.9
Arkansas St. 10 742 3774 377.4
South Alabama 10 693 3774 377.4
Missouri St. 10 660 3751 375.1
Liberty 10 680 3747 374.7
Georgia St. 10 689 3715 371.5
Texas 10 656 3707 370.7
E. Michigan 11 730 4066 369.6
West Virginia 11 796 4013 364.8
Kentucky 10 680 3638 363.8
Wake Forest 10 657 3624 362.4
Syracuse 10 707 3619 361.9
Temple 10 623 3618 361.8
Buffalo 10 683 3611 361.1
Virginia Tech 10 658 3593 359.3
Akron 11 773 3934 357.6
Oklahoma 10 663 3575 357.5
Oregon St. 11 769 3917 356.1
Kansas St. 10 622 3546 354.6
Middle Tennessee 10 673 3540 354.0
Auburn 10 685 3529 352.9
San Diego St. 10 633 3498 349.8
Purdue 11 707 3831 348.3
Coastal Carolina 10 671 3474 347.4
LSU 10 637 3466 346.6
Louisiana Tech 10 646 3461 346.1
Louisiana-Lafayette 10 642 3461 346.1
Miami (Ohio) 10 618 3457 345.7
Fresno St. 10 655 3442 344.2
Maryland 10 651 3439 343.9
California 10 671 3419 341.9
Army 9 640 3073 341.4
Cent. Michigan 10 609 3408 340.8
Northwestern 10 634 3407 340.7
Florida 10 642 3395 339.5
Penn St. 10 633 3388 338.8
Michigan St. 10 629 3358 335.8
UCLA 10 614 3323 332.3
Colorado 10 647 3318 331.8
Wyoming 10 646 3296 329.6
Colorado St. 10 648 3223 322.3
UTEP 10 648 3213 321.3
W. Michigan 10 665 3207 320.7
Charlotte 10 651 3120 312.0
Iowa 10 608 3102 310.2
Washington St. 10 630 3099 309.9
Rice 10 674 3081 308.1
Stanford 10 656 3074 307.4
Sam Houston St. 10 624 3073 307.3
New Mexico St. 10 674 3068 306.8
Troy 10 649 3056 305.6
Oklahoma St. 10 655 3052 305.2
Louisiana-Monroe 10 596 3038 303.8
South Carolina 10 623 3035 303.5
Nevada 10 600 3019 301.9
Minnesota 10 611 3018 301.8
Bowling Green 10 630 3003 300.3
North Carolina 10 589 2893 289.3
N. Illinois 10 619 2845 284.5
Kent St. 10 570 2820 282.0
Ball St. 10 592 2645 264.5
Wisconsin 10 581 2468 246.8
Umass 10 636 2463 246.3

