NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|Tennessee
|9
|664
|4537
|504.1
|Southern Cal
|9
|595
|4529
|503.2
|Florida St.
|9
|643
|4444
|493.8
|Mississippi
|10
|740
|4894
|489.4
|North Texas
|9
|648
|4390
|487.8
|Indiana
|10
|694
|4870
|487.0
|South Florida
|9
|631
|4367
|485.2
|Arkansas
|9
|597
|4360
|484.4
|Georgia Tech
|9
|589
|4339
|482.1
|Texas Tech
|10
|737
|4799
|479.9
|Texas State
|9
|641
|4295
|477.2
|Utah
|9
|673
|4295
|477.2
|Oregon
|9
|583
|4244
|471.6
|East Carolina
|9
|717
|4209
|467.7
|Notre Dame
|9
|571
|4195
|466.1
|UNLV
|9
|593
|4171
|463.4
|Texas A&M
|9
|617
|4138
|459.8
|Uconn
|10
|680
|4567
|456.7
|Baylor
|9
|679
|4086
|454.0
|Old Dominion
|9
|582
|4077
|453.0
|Duke
|9
|597
|4072
|452.4
|Missouri
|9
|674
|4066
|451.8
|San Jose St.
|9
|615
|4058
|450.9
|Vanderbilt
|10
|612
|4436
|443.6
|Ohio St.
|9
|568
|3973
|441.4
|Navy
|9
|554
|3958
|439.8
|NC State
|9
|590
|3947
|438.6
|James Madison
|9
|635
|3946
|438.4
|Air Force
|9
|619
|3942
|438.0
|Toledo
|9
|622
|3942
|438.0
|Cincinnati
|9
|539
|3928
|436.4
|Georgia
|9
|654
|3927
|436.3
|Memphis
|10
|672
|4303
|430.3
|Boise St.
|9
|646
|3852
|428.0
|Virginia
|10
|732
|4278
|427.8
|Pittsburgh
|9
|631
|3846
|427.3
|FAU
|9
|692
|3839
|426.6
|TCU
|9
|625
|3836
|426.2
|Utah St.
|9
|580
|3827
|425.2
|Ohio
|9
|612
|3816
|424.0
|Rutgers
|10
|726
|4205
|420.5
|Washington
|9
|582
|3760
|417.8
|Delaware
|9
|664
|3757
|417.4
|Appalachian St.
|9
|662
|3731
|414.6
|Jacksonville St.
|9
|650
|3730
|414.4
|Tulane
|9
|589
|3723
|413.7
|BYU
|9
|601
|3722
|413.6
|Southern Miss.
|9
|625
|3708
|412.0
|Miami
|9
|605
|3696
|410.7
|W. Kentucky
|9
|631
|3687
|409.7
|Michigan
|9
|569
|3685
|409.4
|Clemson
|9
|610
|3684
|409.3
|Arizona St.
|9
|663
|3682
|409.1
|Hawaii
|10
|733
|4076
|407.6
|SMU
|10
|656
|4066
|406.6
|Arizona
|9
|609
|3654
|406.0
|Alabama
|9
|603
|3628
|403.1
|UCF
|9
|608
|3623
|402.6
|Louisville
|9
|600
|3613
|401.4
|UTSA
|9
|608
|3598
|399.8
|Mississippi St.
|10
|705
|3996
|399.6
|UAB
|9
|595
|3596
|399.6
|Marshall
|9
|654
|3566
|396.2
|Iowa St.
|10
|685
|3945
|394.5
|FIU
|9
|630
|3539
|393.2
|New Mexico
|9
|573
|3502
|389.1
|Kansas
|10
|647
|3886
|388.6
|Houston
|10
|695
|3883
|388.3
|Tulsa
|9
|695
|3475
|386.1
|Nebraska
|10
|635
|3856
|385.6
|Illinois
|9
|568
|3464
|384.9
|Texas
|9
|596
|3433
|381.4
|South Alabama
|9
|617
|3412
|379.1
|Kennesaw St.
|9
|592
|3407
|378.6
|Arkansas St.
|10
|742
|3774
|377.4
|Georgia Southern
|9
|607
|3382
|375.8
|Liberty
|9
|607
|3369
|374.3
|Oklahoma
|9
|612
|3363
|373.7
|E. Michigan
|10
|661
|3686
|368.6
|Missouri St.
|9
|582
|3315
|368.3
|Georgia St.
|9
|613
|3306
|367.3
|Louisiana Tech
|9
|595
|3294
|366.0
|Boston College
|10
|710
|3631
|363.1
|Kansas St.
|9
|564
|3262
|362.4
|Syracuse
|10
|707
|3619
|361.9
|Temple
|10
|623
|3618
|361.8
|Oregon St.
|10
|698
|3607
|360.7
|Miami (Ohio)
|9
|548
|3235
|359.4
|West Virginia
|10
|726
|3592
|359.2
|Virginia Tech
|9
|599
|3230
|358.9
|Buffalo
|9
|607
|3213
|357.0
|Wake Forest
|9
|593
|3210
|356.7
|Purdue
|10
|643
|3564
|356.4
|San Diego St.
|9
|577
|3204
|356.0
|Auburn
|10
|685
|3529
|352.9
|Kentucky
|9
|614
|3170
|352.2
|Northwestern
|9
|581
|3162
|351.3
|Maryland
|9
|587
|3146
|349.6
|Fresno St.
|9
|583
|3131
|347.9
|Michigan St.
|9
|580
|3129
|347.7
|Louisiana-Lafayette
|10
|642
|3461
|346.1
|Wyoming
|9
|586
|3112
|345.8
|UCLA
|9
|566
|3101
|344.6
|California
|10
|671
|3419
|341.9
|LSU
|9
|567
|3076
|341.8
|Army
|9
|640
|3073
|341.4
|Florida
|9
|585
|3069
|341.0
|Akron
|10
|678
|3404
|340.4
|Cent. Michigan
|9
|550
|3050
|338.9
|Penn St.
|9
|570
|3021
|335.7
|Middle Tennessee
|9
|606
|2999
|333.2
|Coastal Carolina
|9
|597
|2992
|332.4
|Colorado
|10
|647
|3318
|331.8
|UTEP
|9
|590
|2973
|330.3
|Colorado St.
|9
|577
|2924
|324.9
|Charlotte
|9
|593
|2923
|324.8
|Troy
|9
|592
|2918
|324.2
|Louisiana-Monroe
|9
|553
|2884
|320.4
|W. Michigan
|9
|609
|2871
|319.0
|Minnesota
|9
|554
|2818
|313.1
|Washington St.
|9
|566
|2796
|310.7
|Iowa
|9
|555
|2782
|309.1
|Rice
|10
|674
|3081
|308.1
|Stanford
|10
|656
|3074
|307.4
|New Mexico St.
|9
|591
|2728
|303.1
|Sam Houston St.
|9
|556
|2721
|302.3
|Bowling Green
|10
|630
|3003
|300.3
|Oklahoma St.
|9
|588
|2679
|297.7
|South Carolina
|9
|559
|2647
|294.1
|North Carolina
|9
|528
|2636
|292.9
|Nevada
|9
|539
|2606
|289.6
|Kent St.
|9
|523
|2446
|271.8
|Ball St.
|9
|532
|2420
|268.9
|N. Illinois
|9
|556
|2412
|268.0
|Wisconsin
|9
|536
|2300
|255.6
|Umass
|9
|569
|2201
|244.6
