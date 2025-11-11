Live Radio
NCAA FBS Team Total Offense

The Associated Press

November 11, 2025, 11:15 AM

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
Tennessee 9 664 4537 504.1
Southern Cal 9 595 4529 503.2
Florida St. 9 643 4444 493.8
Mississippi 10 740 4894 489.4
North Texas 9 648 4390 487.8
Indiana 10 694 4870 487.0
South Florida 9 631 4367 485.2
Arkansas 9 597 4360 484.4
Georgia Tech 9 589 4339 482.1
Texas Tech 10 737 4799 479.9
Texas State 9 641 4295 477.2
Utah 9 673 4295 477.2
Oregon 9 583 4244 471.6
East Carolina 9 717 4209 467.7
Notre Dame 9 571 4195 466.1
UNLV 9 593 4171 463.4
Texas A&M 9 617 4138 459.8
Uconn 10 680 4567 456.7
Baylor 9 679 4086 454.0
Old Dominion 9 582 4077 453.0
Duke 9 597 4072 452.4
Missouri 9 674 4066 451.8
San Jose St. 9 615 4058 450.9
Vanderbilt 10 612 4436 443.6
Ohio St. 9 568 3973 441.4
Navy 9 554 3958 439.8
NC State 9 590 3947 438.6
James Madison 9 635 3946 438.4
Air Force 9 619 3942 438.0
Toledo 9 622 3942 438.0
Cincinnati 9 539 3928 436.4
Georgia 9 654 3927 436.3
Memphis 10 672 4303 430.3
Boise St. 9 646 3852 428.0
Virginia 10 732 4278 427.8
Pittsburgh 9 631 3846 427.3
FAU 9 692 3839 426.6
TCU 9 625 3836 426.2
Utah St. 9 580 3827 425.2
Ohio 9 612 3816 424.0
Rutgers 10 726 4205 420.5
Washington 9 582 3760 417.8
Delaware 9 664 3757 417.4
Appalachian St. 9 662 3731 414.6
Jacksonville St. 9 650 3730 414.4
Tulane 9 589 3723 413.7
BYU 9 601 3722 413.6
Southern Miss. 9 625 3708 412.0
Miami 9 605 3696 410.7
W. Kentucky 9 631 3687 409.7
Michigan 9 569 3685 409.4
Clemson 9 610 3684 409.3
Arizona St. 9 663 3682 409.1
Hawaii 10 733 4076 407.6
SMU 10 656 4066 406.6
Arizona 9 609 3654 406.0
Alabama 9 603 3628 403.1
UCF 9 608 3623 402.6
Louisville 9 600 3613 401.4
UTSA 9 608 3598 399.8
Mississippi St. 10 705 3996 399.6
UAB 9 595 3596 399.6
Marshall 9 654 3566 396.2
Iowa St. 10 685 3945 394.5
FIU 9 630 3539 393.2
New Mexico 9 573 3502 389.1
Kansas 10 647 3886 388.6
Houston 10 695 3883 388.3
Tulsa 9 695 3475 386.1
Nebraska 10 635 3856 385.6
Illinois 9 568 3464 384.9
Texas 9 596 3433 381.4
South Alabama 9 617 3412 379.1
Kennesaw St. 9 592 3407 378.6
Arkansas St. 10 742 3774 377.4
Georgia Southern 9 607 3382 375.8
Liberty 9 607 3369 374.3
Oklahoma 9 612 3363 373.7
E. Michigan 10 661 3686 368.6
Missouri St. 9 582 3315 368.3
Georgia St. 9 613 3306 367.3
Louisiana Tech 9 595 3294 366.0
Boston College 10 710 3631 363.1
Kansas St. 9 564 3262 362.4
Syracuse 10 707 3619 361.9
Temple 10 623 3618 361.8
Oregon St. 10 698 3607 360.7
Miami (Ohio) 9 548 3235 359.4
West Virginia 10 726 3592 359.2
Virginia Tech 9 599 3230 358.9
Buffalo 9 607 3213 357.0
Wake Forest 9 593 3210 356.7
Purdue 10 643 3564 356.4
San Diego St. 9 577 3204 356.0
Auburn 10 685 3529 352.9
Kentucky 9 614 3170 352.2
Northwestern 9 581 3162 351.3
Maryland 9 587 3146 349.6
Fresno St. 9 583 3131 347.9
Michigan St. 9 580 3129 347.7
Louisiana-Lafayette 10 642 3461 346.1
Wyoming 9 586 3112 345.8
UCLA 9 566 3101 344.6
California 10 671 3419 341.9
LSU 9 567 3076 341.8
Army 9 640 3073 341.4
Florida 9 585 3069 341.0
Akron 10 678 3404 340.4
Cent. Michigan 9 550 3050 338.9
Penn St. 9 570 3021 335.7
Middle Tennessee 9 606 2999 333.2
Coastal Carolina 9 597 2992 332.4
Colorado 10 647 3318 331.8
UTEP 9 590 2973 330.3
Colorado St. 9 577 2924 324.9
Charlotte 9 593 2923 324.8
Troy 9 592 2918 324.2
Louisiana-Monroe 9 553 2884 320.4
W. Michigan 9 609 2871 319.0
Minnesota 9 554 2818 313.1
Washington St. 9 566 2796 310.7
Iowa 9 555 2782 309.1
Rice 10 674 3081 308.1
Stanford 10 656 3074 307.4
New Mexico St. 9 591 2728 303.1
Sam Houston St. 9 556 2721 302.3
Bowling Green 10 630 3003 300.3
Oklahoma St. 9 588 2679 297.7
South Carolina 9 559 2647 294.1
North Carolina 9 528 2636 292.9
Nevada 9 539 2606 289.6
Kent St. 9 523 2446 271.8
Ball St. 9 532 2420 268.9
N. Illinois 9 556 2412 268.0
Wisconsin 9 536 2300 255.6
Umass 9 569 2201 244.6

