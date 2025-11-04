Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Total Offense

NCAA FBS Team Total Offense

The Associated Press

November 4, 2025, 12:19 PM

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
Florida St. 8 574 4084 510.5
Southern Cal 8 531 4047 505.9
Indiana 9 632 4544 504.9
Tennessee 9 664 4537 504.1
Texas Tech 9 662 4431 492.3
North Texas 9 648 4390 487.8
South Florida 8 581 3896 487.0
Arkansas 9 597 4360 484.4
Oregon 8 526 3871 483.9
Georgia Tech 9 589 4339 482.1
Utah 9 673 4295 477.2
Mississippi 9 659 4291 476.8
East Carolina 8 629 3802 475.2
Missouri 8 618 3782 472.8
Texas State 8 584 3767 470.9
Navy 8 499 3730 466.2
Notre Dame 8 514 3693 461.6
Duke 8 532 3682 460.2
Texas A&M 8 549 3674 459.2
Uconn 9 610 4100 455.6
Air Force 8 546 3640 455.0
Baylor 9 679 4086 454.0
Old Dominion 9 582 4077 453.0
San Jose St. 8 555 3623 452.9
UNLV 8 528 3600 450.0
James Madison 8 576 3537 442.1
Virginia 9 668 3951 439.0
Washington 8 514 3509 438.6
NC State 9 590 3947 438.6
Ohio St. 8 492 3500 437.5
Toledo 8 560 3499 437.4
Cincinnati 9 539 3928 436.4
Ohio 8 550 3478 434.8
BYU 8 536 3467 433.4
Vanderbilt 9 543 3892 432.4
Memphis 9 603 3868 429.8
Boise St. 9 646 3852 428.0
FAU 8 635 3419 427.4
Pittsburgh 9 631 3846 427.3
TCU 8 545 3404 425.5
Clemson 8 547 3365 420.6
Georgia 8 580 3360 420.0
Delaware 8 588 3358 419.8
UCF 8 548 3341 417.6
Arizona 8 549 3331 416.4
Miami 8 548 3311 413.9
Rutgers 9 657 3720 413.3
Appalachian St. 8 588 3306 413.2
Utah St. 8 505 3305 413.1
Alabama 8 541 3284 410.5
UAB 8 532 3281 410.1
Hawaii 9 664 3690 410.0
W. Kentucky 9 631 3687 409.7
Michigan 9 569 3685 409.4
Jacksonville St. 8 580 3274 409.2
Arizona St. 9 663 3682 409.1
Tulane 8 533 3266 408.2
Mississippi St. 9 637 3674 408.2
Iowa St. 9 620 3673 408.1
Louisville 8 531 3262 407.8
UTSA 8 526 3217 402.1
Southern Miss. 8 548 3180 397.5
Marshall 8 568 3152 394.0
FIU 8 564 3138 392.2
Kansas 9 577 3517 390.8
New Mexico 9 573 3502 389.1
Nebraska 9 581 3495 388.3
SMU 9 590 3492 388.0
Illinois 9 568 3464 384.9
Houston 9 615 3450 383.3
Texas 9 596 3433 381.4
Tulsa 8 596 3044 380.5
South Alabama 9 617 3412 379.1
Wake Forest 8 529 3007 375.9
Purdue 9 599 3378 375.3
Oklahoma 9 612 3363 373.7
Missouri St. 8 525 2983 372.9
Kennesaw St. 8 518 2980 372.5
Temple 9 577 3350 372.2
Liberty 8 529 2971 371.4
Syracuse 9 636 3334 370.4
Louisiana Tech 8 536 2961 370.1
Arkansas St. 9 655 3318 368.7
San Diego St. 8 515 2937 367.1
E. Michigan 9 586 3301 366.8
Miami (Ohio) 8 492 2932 366.5
Kansas St. 9 564 3262 362.4
Boston College 9 625 3249 361.0
Georgia Southern 8 532 2888 361.0
Georgia St. 8 538 2883 360.4
Northwestern 8 526 2882 360.2
Virginia Tech 9 599 3230 358.9
West Virginia 9 645 3223 358.1
Buffalo 9 607 3213 357.0
LSU 8 509 2844 355.5
Army 8 574 2823 352.9
Florida 8 516 2822 352.8
Oregon St. 9 616 3133 348.1
Fresno St. 9 583 3131 347.9
Michigan St. 9 580 3129 347.7
Kentucky 8 547 2769 346.1
Wyoming 9 586 3112 345.8
UCLA 8 502 2753 344.1
Maryland 8 530 2743 342.9
Louisiana-Lafayette 9 563 3077 341.9
Cent. Michigan 9 550 3050 338.9
Penn St. 8 506 2685 335.6
California 9 597 2992 332.4
Colorado 9 574 2968 329.8
Auburn 9 603 2966 329.6
Middle Tennessee 8 528 2635 329.4
Colorado St. 8 514 2632 329.0
Akron 9 610 2937 326.3
UTEP 8 521 2603 325.4
Charlotte 8 529 2599 324.9
Troy 9 592 2918 324.2
Sam Houston St. 8 508 2564 320.5
Louisiana-Monroe 9 553 2884 320.4
W. Michigan 9 609 2871 319.0
Coastal Carolina 8 532 2548 318.5
Iowa 8 494 2543 317.9
Rice 9 602 2849 316.6
Minnesota 9 554 2818 313.1
Washington St. 9 566 2796 310.7
Stanford 9 582 2754 306.0
Bowling Green 9 579 2744 304.9
New Mexico St. 8 509 2412 301.5
North Carolina 8 476 2383 297.9
Oklahoma St. 9 588 2679 297.7
Nevada 8 482 2364 295.5
South Carolina 9 559 2647 294.1
N. Illinois 8 491 2209 276.1
Ball St. 8 470 2182 272.8
Kent St. 8 462 2145 268.1
Wisconsin 8 471 2095 261.9
Umass 8 514 2032 254.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up