NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|Florida St.
|8
|574
|4084
|510.5
|Southern Cal
|8
|531
|4047
|505.9
|Indiana
|9
|632
|4544
|504.9
|Tennessee
|9
|664
|4537
|504.1
|Texas Tech
|9
|662
|4431
|492.3
|North Texas
|9
|648
|4390
|487.8
|South Florida
|8
|581
|3896
|487.0
|Arkansas
|9
|597
|4360
|484.4
|Oregon
|8
|526
|3871
|483.9
|Georgia Tech
|9
|589
|4339
|482.1
|Utah
|9
|673
|4295
|477.2
|Mississippi
|9
|659
|4291
|476.8
|East Carolina
|8
|629
|3802
|475.2
|Missouri
|8
|618
|3782
|472.8
|Texas State
|8
|584
|3767
|470.9
|Navy
|8
|499
|3730
|466.2
|Notre Dame
|8
|514
|3693
|461.6
|Duke
|8
|532
|3682
|460.2
|Texas A&M
|8
|549
|3674
|459.2
|Uconn
|9
|610
|4100
|455.6
|Air Force
|8
|546
|3640
|455.0
|Baylor
|9
|679
|4086
|454.0
|Old Dominion
|9
|582
|4077
|453.0
|San Jose St.
|8
|555
|3623
|452.9
|UNLV
|8
|528
|3600
|450.0
|James Madison
|8
|576
|3537
|442.1
|Virginia
|9
|668
|3951
|439.0
|Washington
|8
|514
|3509
|438.6
|NC State
|9
|590
|3947
|438.6
|Ohio St.
|8
|492
|3500
|437.5
|Toledo
|8
|560
|3499
|437.4
|Cincinnati
|9
|539
|3928
|436.4
|Ohio
|8
|550
|3478
|434.8
|BYU
|8
|536
|3467
|433.4
|Vanderbilt
|9
|543
|3892
|432.4
|Memphis
|9
|603
|3868
|429.8
|Boise St.
|9
|646
|3852
|428.0
|FAU
|8
|635
|3419
|427.4
|Pittsburgh
|9
|631
|3846
|427.3
|TCU
|8
|545
|3404
|425.5
|Clemson
|8
|547
|3365
|420.6
|Georgia
|8
|580
|3360
|420.0
|Delaware
|8
|588
|3358
|419.8
|UCF
|8
|548
|3341
|417.6
|Arizona
|8
|549
|3331
|416.4
|Miami
|8
|548
|3311
|413.9
|Rutgers
|9
|657
|3720
|413.3
|Appalachian St.
|8
|588
|3306
|413.2
|Utah St.
|8
|505
|3305
|413.1
|Alabama
|8
|541
|3284
|410.5
|UAB
|8
|532
|3281
|410.1
|Hawaii
|9
|664
|3690
|410.0
|W. Kentucky
|9
|631
|3687
|409.7
|Michigan
|9
|569
|3685
|409.4
|Jacksonville St.
|8
|580
|3274
|409.2
|Arizona St.
|9
|663
|3682
|409.1
|Tulane
|8
|533
|3266
|408.2
|Mississippi St.
|9
|637
|3674
|408.2
|Iowa St.
|9
|620
|3673
|408.1
|Louisville
|8
|531
|3262
|407.8
|UTSA
|8
|526
|3217
|402.1
|Southern Miss.
|8
|548
|3180
|397.5
|Marshall
|8
|568
|3152
|394.0
|FIU
|8
|564
|3138
|392.2
|Kansas
|9
|577
|3517
|390.8
|New Mexico
|9
|573
|3502
|389.1
|Nebraska
|9
|581
|3495
|388.3
|SMU
|9
|590
|3492
|388.0
|Illinois
|9
|568
|3464
|384.9
|Houston
|9
|615
|3450
|383.3
|Texas
|9
|596
|3433
|381.4
|Tulsa
|8
|596
|3044
|380.5
|South Alabama
|9
|617
|3412
|379.1
|Wake Forest
|8
|529
|3007
|375.9
|Purdue
|9
|599
|3378
|375.3
|Oklahoma
|9
|612
|3363
|373.7
|Missouri St.
|8
|525
|2983
|372.9
|Kennesaw St.
|8
|518
|2980
|372.5
|Temple
|9
|577
|3350
|372.2
|Liberty
|8
|529
|2971
|371.4
|Syracuse
|9
|636
|3334
|370.4
|Louisiana Tech
|8
|536
|2961
|370.1
|Arkansas St.
|9
|655
|3318
|368.7
|San Diego St.
|8
|515
|2937
|367.1
|E. Michigan
|9
|586
|3301
|366.8
|Miami (Ohio)
|8
|492
|2932
|366.5
|Kansas St.
|9
|564
|3262
|362.4
|Boston College
|9
|625
|3249
|361.0
|Georgia Southern
|8
|532
|2888
|361.0
|Georgia St.
|8
|538
|2883
|360.4
|Northwestern
|8
|526
|2882
|360.2
|Virginia Tech
|9
|599
|3230
|358.9
|West Virginia
|9
|645
|3223
|358.1
|Buffalo
|9
|607
|3213
|357.0
|LSU
|8
|509
|2844
|355.5
|Army
|8
|574
|2823
|352.9
|Florida
|8
|516
|2822
|352.8
|Oregon St.
|9
|616
|3133
|348.1
|Fresno St.
|9
|583
|3131
|347.9
|Michigan St.
|9
|580
|3129
|347.7
|Kentucky
|8
|547
|2769
|346.1
|Wyoming
|9
|586
|3112
|345.8
|UCLA
|8
|502
|2753
|344.1
|Maryland
|8
|530
|2743
|342.9
|Louisiana-Lafayette
|9
|563
|3077
|341.9
|Cent. Michigan
|9
|550
|3050
|338.9
|Penn St.
|8
|506
|2685
|335.6
|California
|9
|597
|2992
|332.4
|Colorado
|9
|574
|2968
|329.8
|Auburn
|9
|603
|2966
|329.6
|Middle Tennessee
|8
|528
|2635
|329.4
|Colorado St.
|8
|514
|2632
|329.0
|Akron
|9
|610
|2937
|326.3
|UTEP
|8
|521
|2603
|325.4
|Charlotte
|8
|529
|2599
|324.9
|Troy
|9
|592
|2918
|324.2
|Sam Houston St.
|8
|508
|2564
|320.5
|Louisiana-Monroe
|9
|553
|2884
|320.4
|W. Michigan
|9
|609
|2871
|319.0
|Coastal Carolina
|8
|532
|2548
|318.5
|Iowa
|8
|494
|2543
|317.9
|Rice
|9
|602
|2849
|316.6
|Minnesota
|9
|554
|2818
|313.1
|Washington St.
|9
|566
|2796
|310.7
|Stanford
|9
|582
|2754
|306.0
|Bowling Green
|9
|579
|2744
|304.9
|New Mexico St.
|8
|509
|2412
|301.5
|North Carolina
|8
|476
|2383
|297.9
|Oklahoma St.
|9
|588
|2679
|297.7
|Nevada
|8
|482
|2364
|295.5
|South Carolina
|9
|559
|2647
|294.1
|N. Illinois
|8
|491
|2209
|276.1
|Ball St.
|8
|470
|2182
|272.8
|Kent St.
|8
|462
|2145
|268.1
|Wisconsin
|8
|471
|2095
|261.9
|Umass
|8
|514
|2032
|254.0
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.