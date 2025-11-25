NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|Ohio St.
|11
|605
|2273
|206.6
|Toledo
|11
|694
|2661
|241.9
|Oregon
|11
|663
|2736
|248.7
|Indiana
|11
|601
|2739
|249.0
|James Madison
|11
|665
|2872
|261.1
|San Diego St.
|11
|717
|2897
|263.4
|Texas Tech
|11
|723
|2927
|266.1
|Iowa
|11
|658
|2947
|267.9
|Alabama
|11
|622
|2975
|270.5
|Missouri
|11
|663
|3051
|277.4
|Oklahoma
|11
|718
|3085
|280.5
|Miami
|11
|685
|3104
|282.2
|W. Michigan
|11
|656
|3166
|287.8
|Georgia
|11
|669
|3240
|294.5
|Fresno St.
|11
|683
|3295
|299.5
|Texas A&M
|11
|672
|3321
|301.9
|Michigan
|11
|713
|3328
|302.5
|Washington
|11
|704
|3344
|304.0
|Washington St.
|11
|658
|3360
|305.5
|Nebraska
|11
|649
|3369
|306.3
|Arizona
|11
|742
|3405
|309.5
|Notre Dame
|11
|745
|3440
|312.7
|LSU
|11
|699
|3443
|313.0
|Louisville
|11
|716
|3464
|314.9
|Penn St.
|11
|694
|3479
|316.3
|Wake Forest
|11
|781
|3485
|316.8
|Florida St.
|11
|718
|3496
|317.8
|Boise St.
|11
|672
|3548
|322.5
|Virginia
|11
|706
|3551
|322.8
|Mississippi
|11
|694
|3557
|323.4
|BYU
|11
|710
|3599
|327.2
|Miami (Ohio)
|11
|740
|3608
|328.0
|Buffalo
|11
|767
|3617
|328.8
|UCF
|11
|730
|3622
|329.3
|Pittsburgh
|11
|757
|3630
|330.0
|North Carolina
|11
|746
|3657
|332.5
|Wisconsin
|11
|660
|3665
|333.2
|Auburn
|11
|725
|3670
|333.6
|Texas
|11
|748
|3691
|335.5
|Old Dominion
|11
|763
|3694
|335.8
|Wyoming
|11
|731
|3714
|337.6
|Arizona St.
|11
|730
|3734
|339.5
|Northwestern
|11
|647
|3734
|339.5
|Houston
|11
|733
|3757
|341.5
|South Carolina
|11
|727
|3821
|347.4
|Clemson
|11
|734
|3823
|347.5
|Bowling Green
|11
|668
|3829
|348.1
|California
|11
|712
|3831
|348.3
|New Mexico
|11
|720
|3838
|348.9
|Minnesota
|11
|672
|3839
|349.0
|Utah
|11
|730
|3847
|349.7
|East Carolina
|11
|736
|3849
|349.9
|N. Illinois
|11
|738
|3849
|349.9
|Southern Cal
|11
|687
|3877
|352.5
|Vanderbilt
|11
|706
|3887
|353.4
|Cent. Michigan
|11
|733
|3892
|353.8
|Army
|10
|623
|3541
|354.1
|Ohio
|11
|670
|3926
|356.9
|Nevada
|11
|730
|3942
|358.4
|Illinois
|11
|726
|3952
|359.3
|Hawaii
|11
|681
|3956
|359.6
|South Alabama
|11
|715
|4007
|364.3
|Michigan St.
|11
|684
|4010
|364.5
|Memphis
|11
|724
|4033
|366.6
|Iowa St.
|11
|703
|4049
|368.1
|Kentucky
|11
|727
|4050
|368.2
|Liberty
|11
|739
|4069
|369.9
|Louisiana Tech
|11
|768
|4100
|372.7
|Florida
|11
|733
|4115
|374.1
|TCU
|11
|776
|4134
|375.8
|Missouri St.
|11
|722
|4142
|376.5
|North Texas
|11
|770
|4155
|377.7
|Temple
|11
|718
|4157
|377.9
|Virginia Tech
|11
|692
|4157
|377.9
|Tennessee
|11
|791
|4164
|378.5
|UTEP
|11
|802
|4169
|379.0
|Oregon St.
|11
|696
|4175
|379.5
|Troy
|11
|737
|4229
|384.5
|Kansas
|11
|737
|4232
|384.7
|Akron
|12
|790
|4620
|385.0
|SMU
|11
|822
|4235
|385.0
|UCLA
|11
|711
|4256
|386.9
|Rice
|11
|689
|4260
|387.3
|Louisiana-Monroe
|11
|741
|4270
|388.2
|UTSA
|11
|713
|4282
|389.3
|Baylor
|11
|748
|4288
|389.8
|Cincinnati
|11
|786
|4297
|390.6
|Kansas St.
|11
|803
|4311
|391.9
|W. Kentucky
|11
|780
|4316
|392.4
|Mississippi St.
|11
|750
|4325
|393.2
|Tulane
|11
|773
|4327
|393.4
|West Virginia
|11
|775
|4338
|394.4
|New Mexico St.
|11
|783
|4363
|396.6
|Tulsa
|11
|784
|4365
|396.8
|Maryland
|11
|792
|4372
|397.5
|Stanford
|11
|752
|4374
|397.6
|Jacksonville St.
|11
|761
|4384
|398.5
|South Florida
|11
|840
|4385
|398.6
|Middle Tennessee
|11
|740
|4397
|399.7
|Marshall
|11
|740
|4399
|399.9
|Southern Miss.
|11
|826
|4399
|399.9
|Ball St.
|11
|741
|4410
|400.9
|Texas State
|11
|772
|4420
|401.8
|Kennesaw St.
|11
|774
|4433
|403.0
|San Jose St.
|11
|741
|4437
|403.4
|Louisiana-Lafayette
|11
|759
|4489
|408.1
|Duke
|11
|725
|4503
|409.4
|Georgia Tech
|11
|744
|4504
|409.5
|Navy
|10
|657
|4098
|409.8
|FIU
|11
|762
|4510
|410.0
|Purdue
|11
|719
|4534
|412.2
|Appalachian St.
|11
|792
|4537
|412.5
|Arkansas St.
|11
|740
|4539
|412.6
|Uconn
|12
|875
|4958
|413.2
|Delaware
|11
|731
|4564
|414.9
|Utah St.
|11
|784
|4581
|416.5
|E. Michigan
|11
|736
|4617
|419.7
|Oklahoma St.
|11
|731
|4674
|424.9
|Rutgers
|11
|629
|4685
|425.9
|Colorado St.
|11
|745
|4692
|426.5
|Syracuse
|11
|734
|4702
|427.5
|FAU
|11
|792
|4714
|428.5
|UNLV
|11
|726
|4717
|428.8
|UAB
|11
|717
|4723
|429.4
|Air Force
|11
|657
|4743
|431.2
|Arkansas
|11
|749
|4755
|432.3
|Colorado
|11
|772
|4787
|435.2
|NC State
|11
|758
|4787
|435.2
|Kent St.
|11
|815
|4789
|435.4
|Umass
|11
|767
|4819
|438.1
|Boston College
|11
|738
|4945
|449.5
|Coastal Carolina
|11
|808
|4955
|450.5
|Georgia St.
|11
|762
|4977
|452.5
|Charlotte
|11
|812
|5200
|472.7
|Sam Houston St.
|11
|768
|5207
|473.4
|Georgia Southern
|11
|802
|5210
|473.6
