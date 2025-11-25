Live Radio
NCAA FBS Team Total Defense

The Associated Press

November 25, 2025, 11:14 AM

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg
Ohio St. 11 605 2273 206.6
Toledo 11 694 2661 241.9
Oregon 11 663 2736 248.7
Indiana 11 601 2739 249.0
James Madison 11 665 2872 261.1
San Diego St. 11 717 2897 263.4
Texas Tech 11 723 2927 266.1
Iowa 11 658 2947 267.9
Alabama 11 622 2975 270.5
Missouri 11 663 3051 277.4
Oklahoma 11 718 3085 280.5
Miami 11 685 3104 282.2
W. Michigan 11 656 3166 287.8
Georgia 11 669 3240 294.5
Fresno St. 11 683 3295 299.5
Texas A&M 11 672 3321 301.9
Michigan 11 713 3328 302.5
Washington 11 704 3344 304.0
Washington St. 11 658 3360 305.5
Nebraska 11 649 3369 306.3
Arizona 11 742 3405 309.5
Notre Dame 11 745 3440 312.7
LSU 11 699 3443 313.0
Louisville 11 716 3464 314.9
Penn St. 11 694 3479 316.3
Wake Forest 11 781 3485 316.8
Florida St. 11 718 3496 317.8
Boise St. 11 672 3548 322.5
Virginia 11 706 3551 322.8
Mississippi 11 694 3557 323.4
BYU 11 710 3599 327.2
Miami (Ohio) 11 740 3608 328.0
Buffalo 11 767 3617 328.8
UCF 11 730 3622 329.3
Pittsburgh 11 757 3630 330.0
North Carolina 11 746 3657 332.5
Wisconsin 11 660 3665 333.2
Auburn 11 725 3670 333.6
Texas 11 748 3691 335.5
Old Dominion 11 763 3694 335.8
Wyoming 11 731 3714 337.6
Arizona St. 11 730 3734 339.5
Northwestern 11 647 3734 339.5
Houston 11 733 3757 341.5
South Carolina 11 727 3821 347.4
Clemson 11 734 3823 347.5
Bowling Green 11 668 3829 348.1
California 11 712 3831 348.3
New Mexico 11 720 3838 348.9
Minnesota 11 672 3839 349.0
Utah 11 730 3847 349.7
East Carolina 11 736 3849 349.9
N. Illinois 11 738 3849 349.9
Southern Cal 11 687 3877 352.5
Vanderbilt 11 706 3887 353.4
Cent. Michigan 11 733 3892 353.8
Army 10 623 3541 354.1
Ohio 11 670 3926 356.9
Nevada 11 730 3942 358.4
Illinois 11 726 3952 359.3
Hawaii 11 681 3956 359.6
South Alabama 11 715 4007 364.3
Michigan St. 11 684 4010 364.5
Memphis 11 724 4033 366.6
Iowa St. 11 703 4049 368.1
Kentucky 11 727 4050 368.2
Liberty 11 739 4069 369.9
Louisiana Tech 11 768 4100 372.7
Florida 11 733 4115 374.1
TCU 11 776 4134 375.8
Missouri St. 11 722 4142 376.5
North Texas 11 770 4155 377.7
Temple 11 718 4157 377.9
Virginia Tech 11 692 4157 377.9
Tennessee 11 791 4164 378.5
UTEP 11 802 4169 379.0
Oregon St. 11 696 4175 379.5
Troy 11 737 4229 384.5
Kansas 11 737 4232 384.7
Akron 12 790 4620 385.0
SMU 11 822 4235 385.0
UCLA 11 711 4256 386.9
Rice 11 689 4260 387.3
Louisiana-Monroe 11 741 4270 388.2
UTSA 11 713 4282 389.3
Baylor 11 748 4288 389.8
Cincinnati 11 786 4297 390.6
Kansas St. 11 803 4311 391.9
W. Kentucky 11 780 4316 392.4
Mississippi St. 11 750 4325 393.2
Tulane 11 773 4327 393.4
West Virginia 11 775 4338 394.4
New Mexico St. 11 783 4363 396.6
Tulsa 11 784 4365 396.8
Maryland 11 792 4372 397.5
Stanford 11 752 4374 397.6
Jacksonville St. 11 761 4384 398.5
South Florida 11 840 4385 398.6
Middle Tennessee 11 740 4397 399.7
Marshall 11 740 4399 399.9
Southern Miss. 11 826 4399 399.9
Ball St. 11 741 4410 400.9
Texas State 11 772 4420 401.8
Kennesaw St. 11 774 4433 403.0
San Jose St. 11 741 4437 403.4
Louisiana-Lafayette 11 759 4489 408.1
Duke 11 725 4503 409.4
Georgia Tech 11 744 4504 409.5
Navy 10 657 4098 409.8
FIU 11 762 4510 410.0
Purdue 11 719 4534 412.2
Appalachian St. 11 792 4537 412.5
Arkansas St. 11 740 4539 412.6
Uconn 12 875 4958 413.2
Delaware 11 731 4564 414.9
Utah St. 11 784 4581 416.5
E. Michigan 11 736 4617 419.7
Oklahoma St. 11 731 4674 424.9
Rutgers 11 629 4685 425.9
Colorado St. 11 745 4692 426.5
Syracuse 11 734 4702 427.5
FAU 11 792 4714 428.5
UNLV 11 726 4717 428.8
UAB 11 717 4723 429.4
Air Force 11 657 4743 431.2
Arkansas 11 749 4755 432.3
Colorado 11 772 4787 435.2
NC State 11 758 4787 435.2
Kent St. 11 815 4789 435.4
Umass 11 767 4819 438.1
Boston College 11 738 4945 449.5
Coastal Carolina 11 808 4955 450.5
Georgia St. 11 762 4977 452.5
Charlotte 11 812 5200 472.7
Sam Houston St. 11 768 5207 473.4
Georgia Southern 11 802 5210 473.6

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

