Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Total Defense

NCAA FBS Team Total Defense

The Associated Press

November 18, 2025, 11:15 AM

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg
Ohio St. 10 550 2126 212.6
Toledo 10 615 2326 232.6
Oregon 10 591 2354 235.4
Indiana 11 601 2739 249.0
James Madison 10 597 2571 257.1
Iowa 10 589 2612 261.2
San Diego St. 10 643 2629 262.9
Texas Tech 11 723 2927 266.1
Miami 10 624 2709 270.9
Missouri 10 601 2775 277.5
Oklahoma 10 647 2784 278.4
Fresno St. 10 604 2892 289.2
W. Michigan 10 598 2914 291.4
Alabama 10 583 2941 294.1
Nebraska 10 598 2957 295.7
Louisville 10 642 2979 297.9
Michigan 10 645 2981 298.1
Washington St. 10 608 3041 304.1
Arizona 10 664 3062 306.2
Georgia 10 625 3071 307.1
Washington 10 644 3137 313.7
Penn St. 10 625 3161 316.1
Texas 10 668 3179 317.9
Wake Forest 10 705 3185 318.5
Florida St. 10 650 3210 321.0
BYU 10 649 3212 321.2
Boise St. 10 609 3216 321.6
Virginia 11 706 3551 322.8
Notre Dame 10 665 3233 323.3
Mississippi 11 694 3557 323.4
Texas A&M 10 624 3244 324.4
Pittsburgh 10 683 3252 325.2
Miami (Ohio) 10 658 3259 325.9
Buffalo 10 701 3270 327.0
Utah 10 665 3273 327.3
LSU 10 634 3291 329.1
North Carolina 10 670 3300 330.0
Minnesota 10 602 3314 331.4
Houston 10 664 3331 333.1
Auburn 10 648 3332 333.2
Wisconsin 10 596 3367 336.7
Army 9 552 3044 338.2
East Carolina 10 664 3391 339.1
UCF 10 673 3394 339.4
Northwestern 10 599 3411 341.1
Arizona St. 10 661 3434 343.4
Southern Cal 10 616 3441 344.1
Wyoming 10 671 3443 344.3
Old Dominion 10 702 3445 344.5
Kentucky 10 658 3446 344.6
N. Illinois 10 670 3456 345.6
Hawaii 10 614 3486 348.6
Bowling Green 10 603 3506 350.6
Clemson 10 664 3547 354.7
California 10 655 3549 354.9
South Alabama 10 640 3566 356.6
Vanderbilt 10 638 3572 357.2
South Carolina 10 662 3601 360.1
Cent. Michigan 10 669 3618 361.8
Rice 10 634 3620 362.0
Liberty 10 664 3632 363.2
Missouri St. 10 643 3642 364.2
Illinois 10 667 3651 365.1
Florida 10 660 3663 366.3
Memphis 11 724 4033 366.6
Louisiana Tech 10 703 3676 367.6
New Mexico 10 661 3677 367.7
UTEP 10 721 3699 369.9
Michigan St. 10 623 3709 370.9
Ohio 10 603 3711 371.1
Troy 10 652 3713 371.3
Nevada 10 666 3722 372.2
Iowa St. 10 653 3726 372.6
Virginia Tech 10 629 3739 373.9
TCU 10 707 3743 374.3
Temple 10 650 3751 375.1
North Texas 10 696 3758 375.8
Kansas St. 10 719 3760 376.0
Kansas 10 664 3770 377.0
Oregon St. 11 696 4175 379.5
UCLA 10 644 3830 383.0
Louisiana-Monroe 10 666 3848 384.8
UTSA 10 648 3881 388.1
Uconn 11 788 4271 388.3
Kennesaw St. 10 712 3898 389.8
Tennessee 10 744 3903 390.3
Cincinnati 10 712 3905 390.5
Maryland 10 719 3929 392.9
Mississippi St. 11 750 4325 393.2
Baylor 10 688 3933 393.3
West Virginia 11 775 4338 394.4
Southern Miss. 10 748 3950 395.0
Akron 11 719 4348 395.3
New Mexico St. 10 719 3964 396.4
Jacksonville St. 10 692 3986 398.6
Delaware 10 671 3987 398.7
W. Kentucky 10 700 3988 398.8
South Florida 10 757 4003 400.3
Ball St. 10 684 4006 400.6
SMU 10 773 4007 400.7
Middle Tennessee 10 675 4039 403.9
Tulsa 10 719 4054 405.4
FIU 10 685 4061 406.1
Stanford 10 676 4077 407.7
Georgia Tech 10 677 4092 409.2
Louisiana-Lafayette 10 681 4095 409.5
Navy 10 657 4098 409.8
Appalachian St. 10 722 4099 409.9
FAU 10 713 4114 411.4
Texas State 10 711 4120 412.0
Purdue 11 719 4534 412.2
Marshall 10 670 4123 412.3
Tulane 10 716 4123 412.3
Colorado St. 10 658 4159 415.9
UAB 10 658 4179 417.9
San Jose St. 10 681 4189 418.9
Arkansas St. 10 669 4190 419.0
E. Michigan 11 736 4617 419.7
Duke 10 673 4198 419.8
Colorado 10 701 4207 420.7
Utah St. 10 724 4216 421.6
Rutgers 10 569 4255 425.5
Arkansas 10 690 4265 426.5
Oklahoma St. 10 670 4278 427.8
Syracuse 10 695 4306 430.6
Coastal Carolina 10 739 4376 437.6
NC State 10 692 4404 440.4
Umass 10 702 4409 440.9
Air Force 10 602 4466 446.6
UNLV 10 676 4486 448.6
Kent St. 10 750 4492 449.2
Boston College 11 738 4945 449.5
Georgia St. 10 687 4554 455.4
Georgia Southern 10 722 4659 465.9
Sam Houston St. 10 702 4747 474.7
Charlotte 10 737 4751 475.1

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up