NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|Ohio St.
|10
|550
|2126
|212.6
|Toledo
|10
|615
|2326
|232.6
|Oregon
|10
|591
|2354
|235.4
|Indiana
|11
|601
|2739
|249.0
|James Madison
|10
|597
|2571
|257.1
|Iowa
|10
|589
|2612
|261.2
|San Diego St.
|10
|643
|2629
|262.9
|Texas Tech
|11
|723
|2927
|266.1
|Miami
|10
|624
|2709
|270.9
|Missouri
|10
|601
|2775
|277.5
|Oklahoma
|10
|647
|2784
|278.4
|Fresno St.
|10
|604
|2892
|289.2
|W. Michigan
|10
|598
|2914
|291.4
|Alabama
|10
|583
|2941
|294.1
|Nebraska
|10
|598
|2957
|295.7
|Louisville
|10
|642
|2979
|297.9
|Michigan
|10
|645
|2981
|298.1
|Washington St.
|10
|608
|3041
|304.1
|Arizona
|10
|664
|3062
|306.2
|Georgia
|10
|625
|3071
|307.1
|Washington
|10
|644
|3137
|313.7
|Penn St.
|10
|625
|3161
|316.1
|Texas
|10
|668
|3179
|317.9
|Wake Forest
|10
|705
|3185
|318.5
|Florida St.
|10
|650
|3210
|321.0
|BYU
|10
|649
|3212
|321.2
|Boise St.
|10
|609
|3216
|321.6
|Virginia
|11
|706
|3551
|322.8
|Notre Dame
|10
|665
|3233
|323.3
|Mississippi
|11
|694
|3557
|323.4
|Texas A&M
|10
|624
|3244
|324.4
|Pittsburgh
|10
|683
|3252
|325.2
|Miami (Ohio)
|10
|658
|3259
|325.9
|Buffalo
|10
|701
|3270
|327.0
|Utah
|10
|665
|3273
|327.3
|LSU
|10
|634
|3291
|329.1
|North Carolina
|10
|670
|3300
|330.0
|Minnesota
|10
|602
|3314
|331.4
|Houston
|10
|664
|3331
|333.1
|Auburn
|10
|648
|3332
|333.2
|Wisconsin
|10
|596
|3367
|336.7
|Army
|9
|552
|3044
|338.2
|East Carolina
|10
|664
|3391
|339.1
|UCF
|10
|673
|3394
|339.4
|Northwestern
|10
|599
|3411
|341.1
|Arizona St.
|10
|661
|3434
|343.4
|Southern Cal
|10
|616
|3441
|344.1
|Wyoming
|10
|671
|3443
|344.3
|Old Dominion
|10
|702
|3445
|344.5
|Kentucky
|10
|658
|3446
|344.6
|N. Illinois
|10
|670
|3456
|345.6
|Hawaii
|10
|614
|3486
|348.6
|Bowling Green
|10
|603
|3506
|350.6
|Clemson
|10
|664
|3547
|354.7
|California
|10
|655
|3549
|354.9
|South Alabama
|10
|640
|3566
|356.6
|Vanderbilt
|10
|638
|3572
|357.2
|South Carolina
|10
|662
|3601
|360.1
|Cent. Michigan
|10
|669
|3618
|361.8
|Rice
|10
|634
|3620
|362.0
|Liberty
|10
|664
|3632
|363.2
|Missouri St.
|10
|643
|3642
|364.2
|Illinois
|10
|667
|3651
|365.1
|Florida
|10
|660
|3663
|366.3
|Memphis
|11
|724
|4033
|366.6
|Louisiana Tech
|10
|703
|3676
|367.6
|New Mexico
|10
|661
|3677
|367.7
|UTEP
|10
|721
|3699
|369.9
|Michigan St.
|10
|623
|3709
|370.9
|Ohio
|10
|603
|3711
|371.1
|Troy
|10
|652
|3713
|371.3
|Nevada
|10
|666
|3722
|372.2
|Iowa St.
|10
|653
|3726
|372.6
|Virginia Tech
|10
|629
|3739
|373.9
|TCU
|10
|707
|3743
|374.3
|Temple
|10
|650
|3751
|375.1
|North Texas
|10
|696
|3758
|375.8
|Kansas St.
|10
|719
|3760
|376.0
|Kansas
|10
|664
|3770
|377.0
|Oregon St.
|11
|696
|4175
|379.5
|UCLA
|10
|644
|3830
|383.0
|Louisiana-Monroe
|10
|666
|3848
|384.8
|UTSA
|10
|648
|3881
|388.1
|Uconn
|11
|788
|4271
|388.3
|Kennesaw St.
|10
|712
|3898
|389.8
|Tennessee
|10
|744
|3903
|390.3
|Cincinnati
|10
|712
|3905
|390.5
|Maryland
|10
|719
|3929
|392.9
|Mississippi St.
|11
|750
|4325
|393.2
|Baylor
|10
|688
|3933
|393.3
|West Virginia
|11
|775
|4338
|394.4
|Southern Miss.
|10
|748
|3950
|395.0
|Akron
|11
|719
|4348
|395.3
|New Mexico St.
|10
|719
|3964
|396.4
|Jacksonville St.
|10
|692
|3986
|398.6
|Delaware
|10
|671
|3987
|398.7
|W. Kentucky
|10
|700
|3988
|398.8
|South Florida
|10
|757
|4003
|400.3
|Ball St.
|10
|684
|4006
|400.6
|SMU
|10
|773
|4007
|400.7
|Middle Tennessee
|10
|675
|4039
|403.9
|Tulsa
|10
|719
|4054
|405.4
|FIU
|10
|685
|4061
|406.1
|Stanford
|10
|676
|4077
|407.7
|Georgia Tech
|10
|677
|4092
|409.2
|Louisiana-Lafayette
|10
|681
|4095
|409.5
|Navy
|10
|657
|4098
|409.8
|Appalachian St.
|10
|722
|4099
|409.9
|FAU
|10
|713
|4114
|411.4
|Texas State
|10
|711
|4120
|412.0
|Purdue
|11
|719
|4534
|412.2
|Marshall
|10
|670
|4123
|412.3
|Tulane
|10
|716
|4123
|412.3
|Colorado St.
|10
|658
|4159
|415.9
|UAB
|10
|658
|4179
|417.9
|San Jose St.
|10
|681
|4189
|418.9
|Arkansas St.
|10
|669
|4190
|419.0
|E. Michigan
|11
|736
|4617
|419.7
|Duke
|10
|673
|4198
|419.8
|Colorado
|10
|701
|4207
|420.7
|Utah St.
|10
|724
|4216
|421.6
|Rutgers
|10
|569
|4255
|425.5
|Arkansas
|10
|690
|4265
|426.5
|Oklahoma St.
|10
|670
|4278
|427.8
|Syracuse
|10
|695
|4306
|430.6
|Coastal Carolina
|10
|739
|4376
|437.6
|NC State
|10
|692
|4404
|440.4
|Umass
|10
|702
|4409
|440.9
|Air Force
|10
|602
|4466
|446.6
|UNLV
|10
|676
|4486
|448.6
|Kent St.
|10
|750
|4492
|449.2
|Boston College
|11
|738
|4945
|449.5
|Georgia St.
|10
|687
|4554
|455.4
|Georgia Southern
|10
|722
|4659
|465.9
|Sam Houston St.
|10
|702
|4747
|474.7
|Charlotte
|10
|737
|4751
|475.1
