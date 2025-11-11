NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|Ohio St.
|9
|502
|1904
|211.6
|Toledo
|9
|545
|2104
|233.8
|Oregon
|9
|534
|2154
|239.3
|Iowa
|9
|526
|2252
|250.2
|Indiana
|10
|556
|2571
|257.1
|San Diego St.
|9
|584
|2361
|262.3
|Oklahoma
|9
|572
|2378
|264.2
|James Madison
|9
|545
|2425
|269.4
|Texas Tech
|10
|661
|2697
|269.7
|Missouri
|9
|511
|2430
|270.0
|Miami
|9
|574
|2566
|285.1
|W. Michigan
|9
|540
|2627
|291.9
|Nebraska
|10
|598
|2957
|295.7
|Louisville
|9
|578
|2671
|296.8
|Fresno St.
|9
|544
|2708
|300.9
|Utah
|9
|573
|2710
|301.1
|Arizona
|9
|607
|2718
|302.0
|Alabama
|9
|532
|2729
|303.2
|Michigan
|9
|592
|2736
|304.0
|Georgia
|9
|565
|2797
|310.8
|Minnesota
|9
|539
|2804
|311.6
|Texas
|9
|604
|2822
|313.6
|Florida St.
|9
|591
|2847
|316.3
|Texas A&M
|9
|560
|2856
|317.3
|Pittsburgh
|9
|615
|2865
|318.3
|Washington
|9
|580
|2870
|318.9
|Washington St.
|9
|557
|2874
|319.3
|North Carolina
|9
|606
|2886
|320.7
|UCF
|9
|601
|2895
|321.7
|Mississippi
|10
|637
|3231
|323.1
|Buffalo
|9
|642
|2912
|323.6
|BYU
|9
|592
|2914
|323.8
|Northwestern
|9
|522
|2915
|323.9
|Boise St.
|9
|553
|2922
|324.7
|Wake Forest
|9
|644
|2928
|325.3
|Penn St.
|9
|576
|2932
|325.8
|East Carolina
|9
|587
|2934
|326.0
|LSU
|9
|580
|2951
|327.9
|Miami (Ohio)
|9
|595
|2951
|327.9
|Virginia
|10
|648
|3296
|329.6
|Wisconsin
|9
|534
|2979
|331.0
|Houston
|10
|664
|3331
|333.1
|Auburn
|10
|648
|3332
|333.2
|Arizona St.
|9
|591
|3013
|334.8
|Notre Dame
|9
|601
|3014
|334.9
|Army
|9
|552
|3044
|338.2
|South Carolina
|9
|594
|3098
|344.2
|Southern Cal
|9
|563
|3121
|346.8
|Florida
|9
|577
|3125
|347.2
|Wyoming
|9
|599
|3132
|348.0
|Hawaii
|10
|614
|3486
|348.6
|Bowling Green
|10
|603
|3506
|350.6
|Clemson
|9
|605
|3162
|351.3
|Kentucky
|9
|602
|3182
|353.6
|N. Illinois
|9
|603
|3194
|354.9
|California
|10
|655
|3549
|354.9
|Troy
|9
|584
|3210
|356.7
|Vanderbilt
|10
|638
|3572
|357.2
|Cent. Michigan
|9
|593
|3220
|357.8
|Memphis
|10
|652
|3579
|357.9
|Liberty
|9
|591
|3257
|361.9
|Rice
|10
|634
|3620
|362.0
|UTEP
|9
|643
|3263
|362.6
|North Texas
|9
|614
|3280
|364.4
|TCU
|9
|635
|3296
|366.2
|Old Dominion
|9
|645
|3307
|367.4
|Virginia Tech
|9
|558
|3308
|367.6
|Michigan St.
|9
|560
|3342
|371.3
|Iowa St.
|10
|653
|3726
|372.6
|Oregon St.
|10
|628
|3729
|372.9
|Illinois
|9
|603
|3358
|373.1
|Louisiana Tech
|9
|639
|3373
|374.8
|Ohio
|9
|547
|3375
|375.0
|Temple
|10
|650
|3751
|375.1
|New Mexico
|9
|590
|3378
|375.3
|Kansas St.
|9
|652
|3387
|376.3
|UCLA
|9
|577
|3390
|376.7
|Kansas
|10
|664
|3770
|377.0
|Middle Tennessee
|9
|596
|3397
|377.4
|Missouri St.
|9
|585
|3402
|378.0
|Jacksonville St.
|9
|602
|3407
|378.6
|South Alabama
|9
|597
|3412
|379.1
|Cincinnati
|9
|639
|3430
|381.1
|Kennesaw St.
|9
|656
|3447
|383.0
|W. Kentucky
|9
|633
|3447
|383.0
|Baylor
|9
|629
|3450
|383.3
|Nevada
|9
|608
|3452
|383.6
|Appalachian St.
|9
|633
|3472
|385.8
|South Florida
|9
|685
|3479
|386.6
|Louisiana-Monroe
|9
|590
|3486
|387.3
|Mississippi St.
|10
|695
|3887
|388.7
|Southern Miss.
|9
|680
|3501
|389.0
|Uconn
|10
|719
|3915
|391.5
|Maryland
|9
|646
|3532
|392.4
|Navy
|9
|588
|3542
|393.6
|New Mexico St.
|9
|653
|3551
|394.6
|Georgia Tech
|9
|611
|3555
|395.0
|Tennessee
|9
|661
|3563
|395.9
|Akron
|10
|672
|3974
|397.4
|SMU
|10
|773
|4007
|400.7
|West Virginia
|10
|708
|4008
|400.8
|Purdue
|10
|657
|4028
|402.8
|Ball St.
|9
|615
|3626
|402.9
|Delaware
|9
|603
|3635
|403.9
|Tulane
|9
|630
|3651
|405.7
|Duke
|9
|596
|3658
|406.4
|Stanford
|10
|676
|4077
|407.7
|UAB
|9
|599
|3673
|408.1
|FIU
|9
|612
|3683
|409.2
|UTSA
|9
|590
|3684
|409.3
|Louisiana-Lafayette
|10
|681
|4095
|409.5
|FAU
|9
|649
|3711
|412.3
|Marshall
|9
|594
|3714
|412.7
|Coastal Carolina
|9
|664
|3723
|413.7
|Texas State
|9
|637
|3729
|414.3
|Tulsa
|9
|648
|3744
|416.0
|Arkansas St.
|10
|669
|4190
|419.0
|San Jose St.
|9
|620
|3776
|419.6
|Colorado
|10
|701
|4207
|420.7
|Utah St.
|9
|649
|3794
|421.6
|Colorado St.
|9
|594
|3811
|423.4
|NC State
|9
|622
|3823
|424.8
|Rutgers
|10
|569
|4255
|425.5
|Arkansas
|9
|620
|3875
|430.6
|Syracuse
|10
|695
|4306
|430.6
|Boston College
|10
|662
|4317
|431.7
|E. Michigan
|10
|676
|4392
|439.2
|Kent St.
|9
|655
|3962
|440.2
|Umass
|9
|639
|3976
|441.8
|Oklahoma St.
|9
|612
|3994
|443.8
|UNLV
|9
|602
|4052
|450.2
|Georgia St.
|9
|626
|4065
|451.7
|Air Force
|9
|549
|4119
|457.7
|Georgia Southern
|9
|648
|4177
|464.1
|Charlotte
|9
|662
|4230
|470.0
|Sam Houston St.
|9
|627
|4314
|479.3
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.