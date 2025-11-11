Live Radio
NCAA FBS Team Total Defense

The Associated Press

November 11, 2025, 11:14 AM

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg
Ohio St. 9 502 1904 211.6
Toledo 9 545 2104 233.8
Oregon 9 534 2154 239.3
Iowa 9 526 2252 250.2
Indiana 10 556 2571 257.1
San Diego St. 9 584 2361 262.3
Oklahoma 9 572 2378 264.2
James Madison 9 545 2425 269.4
Texas Tech 10 661 2697 269.7
Missouri 9 511 2430 270.0
Miami 9 574 2566 285.1
W. Michigan 9 540 2627 291.9
Nebraska 10 598 2957 295.7
Louisville 9 578 2671 296.8
Fresno St. 9 544 2708 300.9
Utah 9 573 2710 301.1
Arizona 9 607 2718 302.0
Alabama 9 532 2729 303.2
Michigan 9 592 2736 304.0
Georgia 9 565 2797 310.8
Minnesota 9 539 2804 311.6
Texas 9 604 2822 313.6
Florida St. 9 591 2847 316.3
Texas A&M 9 560 2856 317.3
Pittsburgh 9 615 2865 318.3
Washington 9 580 2870 318.9
Washington St. 9 557 2874 319.3
North Carolina 9 606 2886 320.7
UCF 9 601 2895 321.7
Mississippi 10 637 3231 323.1
Buffalo 9 642 2912 323.6
BYU 9 592 2914 323.8
Northwestern 9 522 2915 323.9
Boise St. 9 553 2922 324.7
Wake Forest 9 644 2928 325.3
Penn St. 9 576 2932 325.8
East Carolina 9 587 2934 326.0
LSU 9 580 2951 327.9
Miami (Ohio) 9 595 2951 327.9
Virginia 10 648 3296 329.6
Wisconsin 9 534 2979 331.0
Houston 10 664 3331 333.1
Auburn 10 648 3332 333.2
Arizona St. 9 591 3013 334.8
Notre Dame 9 601 3014 334.9
Army 9 552 3044 338.2
South Carolina 9 594 3098 344.2
Southern Cal 9 563 3121 346.8
Florida 9 577 3125 347.2
Wyoming 9 599 3132 348.0
Hawaii 10 614 3486 348.6
Bowling Green 10 603 3506 350.6
Clemson 9 605 3162 351.3
Kentucky 9 602 3182 353.6
N. Illinois 9 603 3194 354.9
California 10 655 3549 354.9
Troy 9 584 3210 356.7
Vanderbilt 10 638 3572 357.2
Cent. Michigan 9 593 3220 357.8
Memphis 10 652 3579 357.9
Liberty 9 591 3257 361.9
Rice 10 634 3620 362.0
UTEP 9 643 3263 362.6
North Texas 9 614 3280 364.4
TCU 9 635 3296 366.2
Old Dominion 9 645 3307 367.4
Virginia Tech 9 558 3308 367.6
Michigan St. 9 560 3342 371.3
Iowa St. 10 653 3726 372.6
Oregon St. 10 628 3729 372.9
Illinois 9 603 3358 373.1
Louisiana Tech 9 639 3373 374.8
Ohio 9 547 3375 375.0
Temple 10 650 3751 375.1
New Mexico 9 590 3378 375.3
Kansas St. 9 652 3387 376.3
UCLA 9 577 3390 376.7
Kansas 10 664 3770 377.0
Middle Tennessee 9 596 3397 377.4
Missouri St. 9 585 3402 378.0
Jacksonville St. 9 602 3407 378.6
South Alabama 9 597 3412 379.1
Cincinnati 9 639 3430 381.1
Kennesaw St. 9 656 3447 383.0
W. Kentucky 9 633 3447 383.0
Baylor 9 629 3450 383.3
Nevada 9 608 3452 383.6
Appalachian St. 9 633 3472 385.8
South Florida 9 685 3479 386.6
Louisiana-Monroe 9 590 3486 387.3
Mississippi St. 10 695 3887 388.7
Southern Miss. 9 680 3501 389.0
Uconn 10 719 3915 391.5
Maryland 9 646 3532 392.4
Navy 9 588 3542 393.6
New Mexico St. 9 653 3551 394.6
Georgia Tech 9 611 3555 395.0
Tennessee 9 661 3563 395.9
Akron 10 672 3974 397.4
SMU 10 773 4007 400.7
West Virginia 10 708 4008 400.8
Purdue 10 657 4028 402.8
Ball St. 9 615 3626 402.9
Delaware 9 603 3635 403.9
Tulane 9 630 3651 405.7
Duke 9 596 3658 406.4
Stanford 10 676 4077 407.7
UAB 9 599 3673 408.1
FIU 9 612 3683 409.2
UTSA 9 590 3684 409.3
Louisiana-Lafayette 10 681 4095 409.5
FAU 9 649 3711 412.3
Marshall 9 594 3714 412.7
Coastal Carolina 9 664 3723 413.7
Texas State 9 637 3729 414.3
Tulsa 9 648 3744 416.0
Arkansas St. 10 669 4190 419.0
San Jose St. 9 620 3776 419.6
Colorado 10 701 4207 420.7
Utah St. 9 649 3794 421.6
Colorado St. 9 594 3811 423.4
NC State 9 622 3823 424.8
Rutgers 10 569 4255 425.5
Arkansas 9 620 3875 430.6
Syracuse 10 695 4306 430.6
Boston College 10 662 4317 431.7
E. Michigan 10 676 4392 439.2
Kent St. 9 655 3962 440.2
Umass 9 639 3976 441.8
Oklahoma St. 9 612 3994 443.8
UNLV 9 602 4052 450.2
Georgia St. 9 626 4065 451.7
Air Force 9 549 4119 457.7
Georgia Southern 9 648 4177 464.1
Charlotte 9 662 4230 470.0
Sam Houston St. 9 627 4314 479.3

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

