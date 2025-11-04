Live Radio
NCAA FBS Team Total Defense

The Associated Press

November 4, 2025, 12:19 PM

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg
Ohio St. 8 458 1718 214.8
Iowa 8 469 1879 234.9
Toledo 8 480 1901 237.6
Oregon 8 473 1915 239.4
Missouri 8 443 1966 245.8
San Diego St. 8 515 1975 246.9
Indiana 9 492 2235 248.3
James Madison 8 459 2011 251.4
Oklahoma 9 572 2378 264.2
Texas Tech 9 596 2442 271.3
Louisville 8 504 2244 280.5
Miami 8 503 2281 285.1
Nebraska 9 534 2609 289.9
W. Michigan 9 540 2627 291.9
Arizona 8 537 2349 293.6
Fresno St. 9 544 2708 300.9
Utah 9 573 2710 301.1
Michigan 9 592 2736 304.0
Northwestern 8 458 2433 304.1
UCF 8 521 2462 307.8
Georgia 8 497 2475 309.4
Auburn 9 579 2788 309.8
Minnesota 9 539 2804 311.6
Alabama 8 474 2497 312.1
Texas 9 604 2822 313.6
Florida St. 8 528 2528 316.0
BYU 8 517 2546 318.2
Pittsburgh 9 615 2865 318.3
Washington St. 9 557 2874 319.3
North Carolina 8 532 2566 320.8
Texas A&M 8 504 2572 321.5
Buffalo 9 642 2912 323.6
Boise St. 9 553 2922 324.7
Wake Forest 8 580 2601 325.1
Penn St. 8 514 2606 325.8
LSU 8 518 2607 325.9
East Carolina 8 523 2610 326.2
Miami (Ohio) 8 533 2613 326.6
Washington 8 515 2665 333.1
Vanderbilt 9 556 3009 334.3
Arizona St. 9 591 3013 334.8
Houston 9 604 3049 338.8
Florida 8 510 2724 340.5
Wisconsin 8 466 2728 341.0
Virginia 9 584 3093 343.7
N. Illinois 8 541 2751 343.9
South Carolina 9 594 3098 344.2
Bowling Green 9 528 3121 346.8
Memphis 9 596 3122 346.9
Army 8 506 2776 347.0
Mississippi 9 587 3125 347.2
Wyoming 9 599 3132 348.0
Notre Dame 8 546 2786 348.2
Clemson 8 536 2802 350.2
UTEP 8 573 2807 350.9
Southern Cal 8 508 2841 355.1
California 9 586 3198 355.3
Troy 9 584 3210 356.7
Hawaii 9 552 3219 357.7
Cent. Michigan 9 593 3220 357.8
North Texas 9 614 3280 364.4
Liberty 8 534 2925 365.6
Iowa St. 9 573 3294 366.0
Nevada 8 533 2930 366.2
Kentucky 8 533 2935 366.9
Rice 9 571 3305 367.2
Old Dominion 9 645 3307 367.4
Virginia Tech 9 558 3308 367.6
Mississippi St. 9 621 3320 368.9
Michigan St. 9 560 3342 371.3
Louisiana Tech 8 563 2974 371.8
Appalachian St. 8 558 2978 372.2
Illinois 9 603 3358 373.1
Middle Tennessee 8 530 2996 374.5
New Mexico 9 590 3378 375.3
Missouri St. 8 507 3004 375.5
Kansas St. 9 652 3387 376.3
TCU 8 570 3024 378.0
UCLA 8 523 3029 378.6
South Alabama 9 597 3412 379.1
Jacksonville St. 8 533 3037 379.6
Navy 8 531 3040 380.0
Southern Miss. 8 593 3045 380.6
Maryland 8 577 3047 380.9
Cincinnati 9 639 3430 381.1
Kansas 9 604 3447 383.0
W. Kentucky 9 633 3447 383.0
Baylor 9 629 3450 383.3
Ohio 8 491 3072 384.0
South Florida 8 603 3098 387.2
Louisiana-Monroe 9 590 3486 387.3
Temple 9 584 3501 389.0
New Mexico St. 8 579 3124 390.5
Kennesaw St. 8 574 3131 391.4
Uconn 9 654 3525 391.7
Georgia Tech 9 611 3555 395.0
Purdue 9 581 3555 395.0
Tennessee 9 661 3563 395.9
Louisiana-Lafayette 9 624 3567 396.3
Oregon St. 9 580 3572 396.9
Duke 8 526 3191 398.9
UTSA 8 540 3213 401.6
Tulane 8 561 3216 402.0
SMU 9 688 3625 402.8
Colorado St. 8 529 3240 405.0
West Virginia 9 635 3658 406.4
Arkansas St. 9 592 3662 406.9
FAU 8 550 3280 410.0
Coastal Carolina 8 589 3300 412.5
Delaware 8 544 3302 412.8
Marshall 8 535 3305 413.1
FIU 8 534 3319 414.9
Tulsa 8 591 3324 415.5
Ball St. 8 554 3325 415.6
Boston College 9 596 3743 415.9
Texas State 8 558 3345 418.1
Akron 9 617 3805 422.8
NC State 9 622 3823 424.8
Stanford 9 624 3824 424.9
Colorado 9 620 3838 426.4
Rutgers 9 512 3852 428.0
UAB 8 527 3441 430.1
Arkansas 9 620 3875 430.6
San Jose St. 8 547 3474 434.2
Syracuse 9 638 3921 435.7
Umass 8 571 3509 438.6
Oklahoma St. 9 612 3994 443.8
Utah St. 8 592 3552 444.0
Georgia St. 8 561 3621 452.6
E. Michigan 9 625 4133 459.2
Air Force 8 489 3684 460.5
Kent St. 8 593 3724 465.5
Georgia Southern 8 574 3752 469.0
UNLV 8 539 3760 470.0
Charlotte 8 574 3823 477.9
Sam Houston St. 8 545 3840 480.0

