NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|Ohio St.
|8
|458
|1718
|214.8
|Iowa
|8
|469
|1879
|234.9
|Toledo
|8
|480
|1901
|237.6
|Oregon
|8
|473
|1915
|239.4
|Missouri
|8
|443
|1966
|245.8
|San Diego St.
|8
|515
|1975
|246.9
|Indiana
|9
|492
|2235
|248.3
|James Madison
|8
|459
|2011
|251.4
|Oklahoma
|9
|572
|2378
|264.2
|Texas Tech
|9
|596
|2442
|271.3
|Louisville
|8
|504
|2244
|280.5
|Miami
|8
|503
|2281
|285.1
|Nebraska
|9
|534
|2609
|289.9
|W. Michigan
|9
|540
|2627
|291.9
|Arizona
|8
|537
|2349
|293.6
|Fresno St.
|9
|544
|2708
|300.9
|Utah
|9
|573
|2710
|301.1
|Michigan
|9
|592
|2736
|304.0
|Northwestern
|8
|458
|2433
|304.1
|UCF
|8
|521
|2462
|307.8
|Georgia
|8
|497
|2475
|309.4
|Auburn
|9
|579
|2788
|309.8
|Minnesota
|9
|539
|2804
|311.6
|Alabama
|8
|474
|2497
|312.1
|Texas
|9
|604
|2822
|313.6
|Florida St.
|8
|528
|2528
|316.0
|BYU
|8
|517
|2546
|318.2
|Pittsburgh
|9
|615
|2865
|318.3
|Washington St.
|9
|557
|2874
|319.3
|North Carolina
|8
|532
|2566
|320.8
|Texas A&M
|8
|504
|2572
|321.5
|Buffalo
|9
|642
|2912
|323.6
|Boise St.
|9
|553
|2922
|324.7
|Wake Forest
|8
|580
|2601
|325.1
|Penn St.
|8
|514
|2606
|325.8
|LSU
|8
|518
|2607
|325.9
|East Carolina
|8
|523
|2610
|326.2
|Miami (Ohio)
|8
|533
|2613
|326.6
|Washington
|8
|515
|2665
|333.1
|Vanderbilt
|9
|556
|3009
|334.3
|Arizona St.
|9
|591
|3013
|334.8
|Houston
|9
|604
|3049
|338.8
|Florida
|8
|510
|2724
|340.5
|Wisconsin
|8
|466
|2728
|341.0
|Virginia
|9
|584
|3093
|343.7
|N. Illinois
|8
|541
|2751
|343.9
|South Carolina
|9
|594
|3098
|344.2
|Bowling Green
|9
|528
|3121
|346.8
|Memphis
|9
|596
|3122
|346.9
|Army
|8
|506
|2776
|347.0
|Mississippi
|9
|587
|3125
|347.2
|Wyoming
|9
|599
|3132
|348.0
|Notre Dame
|8
|546
|2786
|348.2
|Clemson
|8
|536
|2802
|350.2
|UTEP
|8
|573
|2807
|350.9
|Southern Cal
|8
|508
|2841
|355.1
|California
|9
|586
|3198
|355.3
|Troy
|9
|584
|3210
|356.7
|Hawaii
|9
|552
|3219
|357.7
|Cent. Michigan
|9
|593
|3220
|357.8
|North Texas
|9
|614
|3280
|364.4
|Liberty
|8
|534
|2925
|365.6
|Iowa St.
|9
|573
|3294
|366.0
|Nevada
|8
|533
|2930
|366.2
|Kentucky
|8
|533
|2935
|366.9
|Rice
|9
|571
|3305
|367.2
|Old Dominion
|9
|645
|3307
|367.4
|Virginia Tech
|9
|558
|3308
|367.6
|Mississippi St.
|9
|621
|3320
|368.9
|Michigan St.
|9
|560
|3342
|371.3
|Louisiana Tech
|8
|563
|2974
|371.8
|Appalachian St.
|8
|558
|2978
|372.2
|Illinois
|9
|603
|3358
|373.1
|Middle Tennessee
|8
|530
|2996
|374.5
|New Mexico
|9
|590
|3378
|375.3
|Missouri St.
|8
|507
|3004
|375.5
|Kansas St.
|9
|652
|3387
|376.3
|TCU
|8
|570
|3024
|378.0
|UCLA
|8
|523
|3029
|378.6
|South Alabama
|9
|597
|3412
|379.1
|Jacksonville St.
|8
|533
|3037
|379.6
|Navy
|8
|531
|3040
|380.0
|Southern Miss.
|8
|593
|3045
|380.6
|Maryland
|8
|577
|3047
|380.9
|Cincinnati
|9
|639
|3430
|381.1
|Kansas
|9
|604
|3447
|383.0
|W. Kentucky
|9
|633
|3447
|383.0
|Baylor
|9
|629
|3450
|383.3
|Ohio
|8
|491
|3072
|384.0
|South Florida
|8
|603
|3098
|387.2
|Louisiana-Monroe
|9
|590
|3486
|387.3
|Temple
|9
|584
|3501
|389.0
|New Mexico St.
|8
|579
|3124
|390.5
|Kennesaw St.
|8
|574
|3131
|391.4
|Uconn
|9
|654
|3525
|391.7
|Georgia Tech
|9
|611
|3555
|395.0
|Purdue
|9
|581
|3555
|395.0
|Tennessee
|9
|661
|3563
|395.9
|Louisiana-Lafayette
|9
|624
|3567
|396.3
|Oregon St.
|9
|580
|3572
|396.9
|Duke
|8
|526
|3191
|398.9
|UTSA
|8
|540
|3213
|401.6
|Tulane
|8
|561
|3216
|402.0
|SMU
|9
|688
|3625
|402.8
|Colorado St.
|8
|529
|3240
|405.0
|West Virginia
|9
|635
|3658
|406.4
|Arkansas St.
|9
|592
|3662
|406.9
|FAU
|8
|550
|3280
|410.0
|Coastal Carolina
|8
|589
|3300
|412.5
|Delaware
|8
|544
|3302
|412.8
|Marshall
|8
|535
|3305
|413.1
|FIU
|8
|534
|3319
|414.9
|Tulsa
|8
|591
|3324
|415.5
|Ball St.
|8
|554
|3325
|415.6
|Boston College
|9
|596
|3743
|415.9
|Texas State
|8
|558
|3345
|418.1
|Akron
|9
|617
|3805
|422.8
|NC State
|9
|622
|3823
|424.8
|Stanford
|9
|624
|3824
|424.9
|Colorado
|9
|620
|3838
|426.4
|Rutgers
|9
|512
|3852
|428.0
|UAB
|8
|527
|3441
|430.1
|Arkansas
|9
|620
|3875
|430.6
|San Jose St.
|8
|547
|3474
|434.2
|Syracuse
|9
|638
|3921
|435.7
|Umass
|8
|571
|3509
|438.6
|Oklahoma St.
|9
|612
|3994
|443.8
|Utah St.
|8
|592
|3552
|444.0
|Georgia St.
|8
|561
|3621
|452.6
|E. Michigan
|9
|625
|4133
|459.2
|Air Force
|8
|489
|3684
|460.5
|Kent St.
|8
|593
|3724
|465.5
|Georgia Southern
|8
|574
|3752
|469.0
|UNLV
|8
|539
|3760
|470.0
|Charlotte
|8
|574
|3823
|477.9
|Sam Houston St.
|8
|545
|3840
|480.0
