NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

The Associated Press

November 25, 2025, 11:14 AM

Team Passing Efficiency Defense

G Att Cp DInt Yds Tds Pts
Toledo 11 298 141 12 1636 8 94.24
Arizona 11 328 176 16 1757 9 97.95
San Diego St. 11 343 182 13 1757 10 98.13
Oregon 11 293 152 11 1603 10 101.59
Utah 11 330 165 11 1943 10 102.79
Ohio St. 11 275 166 6 1393 5 104.55
James Madison 11 315 161 11 1851 13 107.11
Texas Tech 11 388 226 12 2137 11 107.68
Iowa 11 310 181 11 1829 7 108.30
Indiana 11 305 188 15 1832 6 108.75
Notre Dame 11 373 210 20 2335 12 108.78
Wake Forest 11 395 230 4 2128 9 108.98
Nebraska 11 267 155 6 1527 6 109.01
LSU 11 339 196 14 2112 8 109.68
Wyoming 11 321 175 9 1817 13 109.82
W. Kentucky 11 398 220 8 2433 9 110.07
Louisiana Tech 11 404 224 19 2518 15 110.65
Boise St. 11 301 169 14 1821 12 110.82
Miami 11 347 204 11 2092 10 112.60
BYU 11 338 194 15 2213 10 113.28
Alabama 11 273 168 9 1635 7 113.71
Oklahoma 11 352 207 8 2193 8 114.09
Miami (Ohio) 11 379 210 14 2298 19 115.50
Fresno St. 11 313 181 14 1812 18 116.49
Missouri 11 311 173 7 1872 14 116.54
California 11 335 201 7 2115 8 116.73
North Texas 11 297 174 12 1832 13 116.76
Louisville 11 355 212 12 2187 14 117.72
Washington 11 376 227 9 2208 15 118.08
N. Illinois 11 295 177 8 1880 9 118.18
Southern Miss. 11 354 225 20 2417 10 118.93
Cent. Michigan 11 351 204 12 2280 14 119.01
W. Michigan 11 275 160 7 1784 10 119.58
Mississippi 11 320 183 6 2013 13 119.68
Michigan 11 366 231 12 2294 12 120.03
Kansas St. 11 366 208 12 2497 14 120.20
Liberty 11 328 189 7 2121 13 120.75
UCF 11 310 191 9 1932 12 120.93
Old Dominion 11 332 203 10 2054 14 121.00
Texas A&M 11 329 186 3 2014 15 121.18
Georgia 11 347 211 7 2276 11 122.33
Buffalo 11 322 181 6 2090 15 122.38
Virginia 11 348 210 10 2363 12 123.01
Clemson 11 407 248 7 2630 14 123.13
Houston 11 331 204 11 2269 12 124.53
SMU 11 439 259 17 3086 19 124.58
South Florida 11 435 275 14 2925 15 124.64
Penn St. 11 304 192 6 1864 13 124.83
South Carolina 11 334 201 11 2328 13 124.99
Iowa St. 11 353 214 10 2420 14 125.63
Arizona St. 11 363 220 7 2422 15 126.43
Mississippi St. 11 329 196 12 2237 17 126.45
North Carolina 11 355 224 6 2334 13 127.03
Memphis 11 357 219 12 2632 13 128.57
Texas 11 390 248 11 2671 16 129.02
Nevada 11 334 216 9 2373 11 129.83
Northwestern 11 305 191 8 2174 12 130.23
Baylor 11 314 193 8 2138 16 130.38
Utah St. 11 383 228 10 2651 21 130.54
East Carolina 11 363 232 6 2445 15 130.82
Washington St. 11 284 182 3 1833 13 131.29
Maryland 11 344 215 18 2426 21 131.42
Temple 11 285 169 7 2028 15 131.53
Pittsburgh 11 382 239 14 2606 22 131.55
UTEP 11 343 211 5 2351 16 131.57
South Alabama 11 314 187 6 2179 17 131.89
Army 10 286 182 6 2039 11 132.02
Auburn 11 346 219 11 2636 12 132.38
Hawaii 11 318 186 7 2414 14 132.38
Florida St. 11 302 188 11 2121 17 132.54
Troy 11 308 191 8 2276 13 132.82
Uconn 12 384 250 11 2732 16 132.89
Bowling Green 11 286 167 6 2197 13 133.72
Jacksonville St. 11 359 215 11 2728 18 134.14
TCU 11 362 220 12 2631 21 134.34
Missouri St. 11 369 240 8 2608 16 134.38
Appalachian St. 11 395 246 11 2949 18 134.46
Colorado 11 306 169 6 2323 18 134.49
UNLV 11 364 215 13 2804 20 134.76
FIU 11 394 244 10 2791 22 134.78
Kennesaw St. 11 358 221 7 2653 16 134.82
Kentucky 11 337 209 12 2697 13 134.85
Coastal Carolina 11 374 233 10 2695 20 135.13
Illinois 11 375 240 3 2555 18 135.47
New Mexico St. 11 365 236 15 2582 22 135.75
Georgia Southern 11 351 226 7 2626 14 136.41
Cincinnati 11 352 232 2 2452 14 136.41
Florida 11 307 197 9 2435 11 136.76
Kansas 11 330 212 4 2316 16 136.77
Delaware 11 349 221 8 2618 16 136.88
Tennessee 11 379 253 8 2718 17 137.58
Southern Cal 11 316 203 11 2240 20 137.71
Akron 12 355 214 11 2750 20 137.75
Oregon St. 11 320 181 8 2472 21 138.11
E. Michigan 11 280 171 7 2110 16 138.23
Vanderbilt 11 392 260 7 2731 21 138.96
Tulsa 11 329 206 6 2405 19 139.43
Ohio 11 302 196 10 2251 17 139.46
Kent St. 11 379 227 6 2805 25 140.66
Colorado St. 11 321 201 8 2549 16 140.78
Ball St. 11 330 207 9 2496 20 140.81
Georgia Tech 11 347 215 2 2658 17 141.32
Marshall 11 329 189 13 2785 21 141.71
Louisiana-Lafayette 11 316 214 8 2425 14 141.74
New Mexico 11 360 250 8 2670 16 141.97
Tulane 11 382 255 10 2880 20 142.13
NC State 11 400 253 8 3202 19 142.17
FAU 11 340 218 3 2564 18 143.17
Stanford 11 409 271 3 3130 19 144.41
Texas State 11 349 233 7 2584 21 144.80
UCLA 11 297 194 4 2102 21 145.41
Rice 11 321 195 3 2645 17 145.57
Minnesota 11 315 216 6 2467 15 146.26
UTSA 11 334 210 9 2649 23 146.83
Syracuse 11 365 241 5 2738 23 147.09
Arkansas St. 11 318 217 7 2564 15 147.13
West Virginia 11 350 224 10 2801 23 147.20
Louisiana-Monroe 11 324 208 5 2541 21 148.38
Duke 11 341 235 10 2937 14 148.95
Michigan St. 11 306 204 4 2317 20 149.22
San Jose St. 11 325 211 6 2805 17 150.99
Virginia Tech 11 312 212 4 2515 17 151.08
Wisconsin 11 320 222 5 2529 18 151.20
Purdue 11 295 192 4 2707 12 152.88
Arkansas 11 332 209 6 2846 22 153.21
Boston College 11 356 230 6 3003 23 153.41
Charlotte 11 363 245 5 2948 24 154.77
Navy 10 306 203 5 2639 18 154.93
Sam Houston St. 11 347 246 7 3020 17 156.13
Rutgers 11 291 187 5 2466 22 156.96
Middle Tennessee 11 327 212 8 2763 29 160.18
Air Force 11 299 206 7 2853 15 160.92
Georgia St. 11 318 210 2 2783 25 164.24
Umass 11 288 193 4 2422 26 164.67
Oklahoma St. 11 321 214 6 2916 27 166.99
UAB 11 264 178 3 2628 26 181.27

