NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

Team Passing Efficiency Defense
|G
|Att
|Cp
|DInt
|Yds
|Tds
|Pts
|Toledo
|11
|298
|141
|12
|1636
|8
|94.24
|Arizona
|11
|328
|176
|16
|1757
|9
|97.95
|San Diego St.
|11
|343
|182
|13
|1757
|10
|98.13
|Oregon
|11
|293
|152
|11
|1603
|10
|101.59
|Utah
|11
|330
|165
|11
|1943
|10
|102.79
|Ohio St.
|11
|275
|166
|6
|1393
|5
|104.55
|James Madison
|11
|315
|161
|11
|1851
|13
|107.11
|Texas Tech
|11
|388
|226
|12
|2137
|11
|107.68
|Iowa
|11
|310
|181
|11
|1829
|7
|108.30
|Indiana
|11
|305
|188
|15
|1832
|6
|108.75
|Notre Dame
|11
|373
|210
|20
|2335
|12
|108.78
|Wake Forest
|11
|395
|230
|4
|2128
|9
|108.98
|Nebraska
|11
|267
|155
|6
|1527
|6
|109.01
|LSU
|11
|339
|196
|14
|2112
|8
|109.68
|Wyoming
|11
|321
|175
|9
|1817
|13
|109.82
|W. Kentucky
|11
|398
|220
|8
|2433
|9
|110.07
|Louisiana Tech
|11
|404
|224
|19
|2518
|15
|110.65
|Boise St.
|11
|301
|169
|14
|1821
|12
|110.82
|Miami
|11
|347
|204
|11
|2092
|10
|112.60
|BYU
|11
|338
|194
|15
|2213
|10
|113.28
|Alabama
|11
|273
|168
|9
|1635
|7
|113.71
|Oklahoma
|11
|352
|207
|8
|2193
|8
|114.09
|Miami (Ohio)
|11
|379
|210
|14
|2298
|19
|115.50
|Fresno St.
|11
|313
|181
|14
|1812
|18
|116.49
|Missouri
|11
|311
|173
|7
|1872
|14
|116.54
|California
|11
|335
|201
|7
|2115
|8
|116.73
|North Texas
|11
|297
|174
|12
|1832
|13
|116.76
|Louisville
|11
|355
|212
|12
|2187
|14
|117.72
|Washington
|11
|376
|227
|9
|2208
|15
|118.08
|N. Illinois
|11
|295
|177
|8
|1880
|9
|118.18
|Southern Miss.
|11
|354
|225
|20
|2417
|10
|118.93
|Cent. Michigan
|11
|351
|204
|12
|2280
|14
|119.01
|W. Michigan
|11
|275
|160
|7
|1784
|10
|119.58
|Mississippi
|11
|320
|183
|6
|2013
|13
|119.68
|Michigan
|11
|366
|231
|12
|2294
|12
|120.03
|Kansas St.
|11
|366
|208
|12
|2497
|14
|120.20
|Liberty
|11
|328
|189
|7
|2121
|13
|120.75
|UCF
|11
|310
|191
|9
|1932
|12
|120.93
|Old Dominion
|11
|332
|203
|10
|2054
|14
|121.00
|Texas A&M
|11
|329
|186
|3
|2014
|15
|121.18
|Georgia
|11
|347
|211
|7
|2276
|11
|122.33
|Buffalo
|11
|322
|181
|6
|2090
|15
|122.38
|Virginia
|11
|348
|210
|10
|2363
|12
|123.01
|Clemson
|11
|407
|248
|7
|2630
|14
|123.13
|Houston
|11
|331
|204
|11
|2269
|12
|124.53
|SMU
|11
|439
|259
|17
|3086
|19
|124.58
|South Florida
|11
|435
|275
|14
|2925
|15
|124.64
|Penn St.
|11
|304
|192
|6
|1864
|13
|124.83
|South Carolina
|11
|334
|201
|11
|2328
|13
|124.99
|Iowa St.
|11
|353
|214
|10
|2420
|14
|125.63
|Arizona St.
|11
|363
|220
|7
|2422
|15
|126.43
|Mississippi St.
|11
|329
|196
|12
|2237
|17
|126.45
|North Carolina
|11
|355
|224
|6
|2334
|13
|127.03
|Memphis
|11
|357
|219
|12
|2632
|13
|128.57
|Texas
|11
|390
|248
|11
|2671
|16
|129.02
|Nevada
|11
|334
|216
|9
|2373
|11
|129.83
|Northwestern
|11
|305
|191
|8
|2174
|12
|130.23
|Baylor
|11
|314
|193
|8
|2138
|16
|130.38
|Utah St.
|11
|383
|228
|10
|2651
|21
|130.54
|East Carolina
|11
|363
|232
|6
|2445
|15
|130.82
|Washington St.
|11
|284
|182
|3
|1833
|13
|131.29
|Maryland
|11
|344
|215
|18
|2426
|21
|131.42
|Temple
|11
|285
|169
|7
|2028
|15
|131.53
|Pittsburgh
|11
|382
|239
|14
|2606
|22
|131.55
|UTEP
|11
|343
|211
|5
|2351
|16
|131.57
|South Alabama
|11
|314
|187
|6
|2179
|17
|131.89
|Army
|10
|286
|182
|6
|2039
|11
|132.02
|Auburn
|11
|346
|219
|11
|2636
|12
|132.38
|Hawaii
|11
|318
|186
|7
|2414
|14
|132.38
|Florida St.
|11
|302
|188
|11
|2121
|17
|132.54
|Troy
|11
|308
|191
|8
|2276
|13
|132.82
|Uconn
|12
|384
|250
|11
|2732
|16
|132.89
|Bowling Green
|11
|286
|167
|6
|2197
|13
|133.72
|Jacksonville St.
|11
|359
|215
|11
|2728
|18
|134.14
|TCU
|11
|362
|220
|12
|2631
|21
|134.34
|Missouri St.
|11
|369
|240
|8
|2608
|16
|134.38
|Appalachian St.
|11
|395
|246
|11
|2949
|18
|134.46
|Colorado
|11
|306
|169
|6
|2323
|18
|134.49
|UNLV
|11
|364
|215
|13
|2804
|20
|134.76
|FIU
|11
|394
|244
|10
|2791
|22
|134.78
|Kennesaw St.
|11
|358
|221
|7
|2653
|16
|134.82
|Kentucky
|11
|337
|209
|12
|2697
|13
|134.85
|Coastal Carolina
|11
|374
|233
|10
|2695
|20
|135.13
|Illinois
|11
|375
|240
|3
|2555
|18
|135.47
|New Mexico St.
|11
|365
|236
|15
|2582
|22
|135.75
|Georgia Southern
|11
|351
|226
|7
|2626
|14
|136.41
|Cincinnati
|11
|352
|232
|2
|2452
|14
|136.41
|Florida
|11
|307
|197
|9
|2435
|11
|136.76
|Kansas
|11
|330
|212
|4
|2316
|16
|136.77
|Delaware
|11
|349
|221
|8
|2618
|16
|136.88
|Tennessee
|11
|379
|253
|8
|2718
|17
|137.58
|Southern Cal
|11
|316
|203
|11
|2240
|20
|137.71
|Akron
|12
|355
|214
|11
|2750
|20
|137.75
|Oregon St.
|11
|320
|181
|8
|2472
|21
|138.11
|E. Michigan
|11
|280
|171
|7
|2110
|16
|138.23
|Vanderbilt
|11
|392
|260
|7
|2731
|21
|138.96
|Tulsa
|11
|329
|206
|6
|2405
|19
|139.43
|Ohio
|11
|302
|196
|10
|2251
|17
|139.46
|Kent St.
|11
|379
|227
|6
|2805
|25
|140.66
|Colorado St.
|11
|321
|201
|8
|2549
|16
|140.78
|Ball St.
|11
|330
|207
|9
|2496
|20
|140.81
|Georgia Tech
|11
|347
|215
|2
|2658
|17
|141.32
|Marshall
|11
|329
|189
|13
|2785
|21
|141.71
|Louisiana-Lafayette
|11
|316
|214
|8
|2425
|14
|141.74
|New Mexico
|11
|360
|250
|8
|2670
|16
|141.97
|Tulane
|11
|382
|255
|10
|2880
|20
|142.13
|NC State
|11
|400
|253
|8
|3202
|19
|142.17
|FAU
|11
|340
|218
|3
|2564
|18
|143.17
|Stanford
|11
|409
|271
|3
|3130
|19
|144.41
|Texas State
|11
|349
|233
|7
|2584
|21
|144.80
|UCLA
|11
|297
|194
|4
|2102
|21
|145.41
|Rice
|11
|321
|195
|3
|2645
|17
|145.57
|Minnesota
|11
|315
|216
|6
|2467
|15
|146.26
|UTSA
|11
|334
|210
|9
|2649
|23
|146.83
|Syracuse
|11
|365
|241
|5
|2738
|23
|147.09
|Arkansas St.
|11
|318
|217
|7
|2564
|15
|147.13
|West Virginia
|11
|350
|224
|10
|2801
|23
|147.20
|Louisiana-Monroe
|11
|324
|208
|5
|2541
|21
|148.38
|Duke
|11
|341
|235
|10
|2937
|14
|148.95
|Michigan St.
|11
|306
|204
|4
|2317
|20
|149.22
|San Jose St.
|11
|325
|211
|6
|2805
|17
|150.99
|Virginia Tech
|11
|312
|212
|4
|2515
|17
|151.08
|Wisconsin
|11
|320
|222
|5
|2529
|18
|151.20
|Purdue
|11
|295
|192
|4
|2707
|12
|152.88
|Arkansas
|11
|332
|209
|6
|2846
|22
|153.21
|Boston College
|11
|356
|230
|6
|3003
|23
|153.41
|Charlotte
|11
|363
|245
|5
|2948
|24
|154.77
|Navy
|10
|306
|203
|5
|2639
|18
|154.93
|Sam Houston St.
|11
|347
|246
|7
|3020
|17
|156.13
|Rutgers
|11
|291
|187
|5
|2466
|22
|156.96
|Middle Tennessee
|11
|327
|212
|8
|2763
|29
|160.18
|Air Force
|11
|299
|206
|7
|2853
|15
|160.92
|Georgia St.
|11
|318
|210
|2
|2783
|25
|164.24
|Umass
|11
|288
|193
|4
|2422
|26
|164.67
|Oklahoma St.
|11
|321
|214
|6
|2916
|27
|166.99
|UAB
|11
|264
|178
|3
|2628
|26
|181.27
