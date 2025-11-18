NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

Team Passing Efficiency Defense
|G
|Att
|Cp
|DInt
|Yds
|Tds
|Pts
|Oregon
|10
|249
|126
|9
|1273
|6
|94.27
|Toledo
|10
|266
|127
|10
|1430
|8
|95.31
|Arizona
|10
|295
|154
|14
|1595
|8
|97.08
|San Diego St.
|10
|305
|162
|11
|1622
|10
|101.39
|Nebraska
|10
|255
|144
|6
|1346
|5
|102.57
|Utah
|10
|307
|153
|10
|1841
|9
|103.37
|Ohio St.
|10
|255
|156
|6
|1312
|5
|106.16
|Iowa
|10
|268
|156
|10
|1574
|5
|106.24
|James Madison
|10
|284
|142
|10
|1680
|12
|106.59
|Wake Forest
|10
|348
|198
|4
|1895
|7
|106.98
|Texas Tech
|11
|388
|226
|12
|2137
|11
|107.68
|Indiana
|11
|305
|188
|15
|1832
|6
|108.75
|BYU
|10
|300
|169
|14
|1913
|8
|109.36
|Boise St.
|10
|255
|143
|11
|1528
|10
|110.73
|Wyoming
|10
|301
|164
|9
|1759
|12
|110.75
|W. Kentucky
|10
|356
|195
|7
|2237
|8
|111.04
|Louisville
|10
|317
|182
|12
|1880
|11
|111.11
|Miami
|10
|323
|190
|11
|1891
|10
|111.41
|Notre Dame
|10
|343
|193
|17
|2240
|12
|112.76
|Louisiana Tech
|10
|383
|216
|15
|2377
|14
|112.76
|LSU
|10
|298
|175
|12
|1982
|8
|115.40
|Oklahoma
|10
|316
|187
|6
|1962
|8
|115.89
|Alabama
|10
|264
|164
|8
|1615
|7
|116.20
|North Texas
|10
|276
|160
|12
|1731
|12
|116.31
|Fresno St.
|10
|281
|163
|13
|1636
|16
|116.45
|Missouri
|10
|281
|159
|7
|1699
|12
|116.48
|Southern Miss.
|10
|328
|202
|20
|2231
|10
|116.59
|California
|10
|315
|191
|7
|1992
|7
|116.64
|Miami (Ohio)
|10
|330
|186
|12
|1995
|17
|116.87
|Kansas St.
|10
|332
|190
|12
|2238
|12
|118.55
|Mississippi
|11
|320
|183
|6
|2013
|13
|119.68
|N. Illinois
|10
|286
|172
|7
|1848
|9
|119.91
|Washington
|10
|338
|205
|9
|2056
|14
|120.09
|Cent. Michigan
|10
|323
|190
|12
|2095
|14
|120.18
|W. Michigan
|10
|260
|154
|7
|1706
|9
|120.39
|Michigan
|10
|323
|209
|11
|2018
|10
|120.59
|Houston
|10
|298
|180
|8
|1976
|10
|121.81
|Buffalo
|10
|297
|168
|6
|1905
|14
|121.96
|Kentucky
|10
|293
|172
|11
|2158
|8
|122.07
|Liberty
|10
|307
|176
|6
|2003
|13
|122.20
|Old Dominion
|10
|290
|176
|9
|1854
|13
|122.98
|Virginia
|11
|348
|210
|10
|2363
|12
|123.01
|UCF
|10
|283
|178
|8
|1808
|11
|123.74
|Texas A&M
|10
|312
|179
|3
|1968
|15
|124.30
|Northwestern
|10
|274
|171
|8
|1910
|8
|124.76
|Clemson
|10
|365
|223
|6
|2420
|13
|125.25
|East Carolina
|10
|330
|208
|6
|2197
|10
|125.32
|SMU
|10
|419
|245
|16
|2986
|19
|125.66
|Georgia
|10
|320
|197
|5
|2146
|11
|126.11
|South Carolina
|10
|298
|174
|11
|2154
|13
|126.12
|Missouri St.
|10
|335
|216
|8
|2221
|11
|126.23
|Hawaii
|10
|292
|165
|7
|2161
|11
|126.31
|Mississippi St.
|11
|329
|196
|12
|2237
|17
|126.45
|Iowa St.
|10
|324
|198
|9
|2229
|13
|126.59
|South Florida
|10
|395
|254
|11
|2674
|15
|128.13
|Maryland
|10
|321
|199
|18
|2211
|19
|128.17
|North Carolina
|10
|322
|204
|6
|2159
|12
|128.25
|Uconn
|11
|329
|208
|10
|2238
|14
|128.33
|Penn St.
|10
|267
|171
|6
|1677
|13
|128.38
|Memphis
|11
|357
|219
|12
|2632
|13
|128.57
|Temple
|10
|256
|152
|7
|1797
|13
|129.63
|UTEP
|10
|301
|181
|4
|2075
|13
|129.63
|Arizona St.
|10
|324
|200
|7
|2257
|14
|130.18
|South Alabama
|10
|262
|156
|5
|1779
|14
|130.40
|Kennesaw St.
|10
|325
|198
|5
|2309
|13
|130.72
|Baylor
|10
|289
|179
|7
|1955
|15
|131.04
|Army
|9
|253
|162
|6
|1772
|10
|131.17
|Coastal Carolina
|10
|344
|211
|10
|2393
|18
|131.22
|Kansas
|10
|307
|194
|4
|2075
|13
|131.34
|Utah St.
|10
|350
|205
|9
|2464
|20
|131.42
|Florida St.
|10
|276
|170
|11
|1969
|15
|131.48
|Texas
|10
|341
|222
|10
|2347
|15
|131.57
|Washington St.
|10
|266
|173
|2
|1689
|12
|131.76
|Pittsburgh
|10
|341
|212
|12
|2349
|20
|132.35
|Delaware
|10
|323
|205
|6
|2304
|13
|132.95
|Rice
|10
|298
|176
|3
|2176
|14
|133.89
|Florida
|10
|285
|180
|9
|2231
|10
|134.18
|Colorado
|10
|280
|157
|5
|2098
|16
|134.30
|Nevada
|10
|293
|193
|9
|2221
|10
|134.66
|Auburn
|10
|310
|198
|9
|2413
|11
|135.16
|FIU
|10
|363
|227
|10
|2593
|20
|135.21
|Southern Cal
|10
|286
|181
|10
|1983
|18
|135.30
|UNLV
|10
|340
|200
|12
|2641
|19
|135.45
|Jacksonville St.
|10
|331
|201
|9
|2532
|16
|135.49
|Appalachian St.
|10
|365
|225
|10
|2749
|18
|135.70
|Illinois
|10
|360
|229
|3
|2463
|18
|135.91
|TCU
|10
|333
|205
|11
|2470
|19
|136.09
|Georgia Southern
|10
|328
|212
|7
|2451
|13
|136.21
|Troy
|10
|257
|166
|7
|1912
|12
|137.05
|Tennessee
|10
|362
|242
|8
|2602
|16
|137.39
|New Mexico St.
|10
|335
|220
|14
|2431
|20
|137.97
|Oregon St.
|11
|320
|181
|8
|2472
|21
|138.11
|E. Michigan
|11
|280
|171
|7
|2110
|16
|138.23
|FAU
|10
|294
|185
|3
|2118
|15
|138.24
|Bowling Green
|10
|258
|158
|5
|2021
|12
|138.51
|Cincinnati
|10
|327
|217
|2
|2325
|14
|138.99
|Georgia Tech
|10
|320
|195
|2
|2432
|15
|139.00
|Ball St.
|10
|303
|192
|7
|2278
|16
|139.32
|Tulsa
|10
|319
|200
|5
|2341
|19
|140.86
|Kent St.
|10
|357
|215
|5
|2682
|23
|141.79
|Minnesota
|10
|284
|191
|6
|2162
|13
|142.08
|Colorado St.
|10
|286
|178
|8
|2295
|16
|142.51
|Akron
|11
|329
|205
|9
|2612
|19
|142.59
|Vanderbilt
|10
|343
|231
|4
|2447
|19
|143.22
|Marshall
|10
|302
|170
|13
|2651
|20
|143.27
|Tulane
|10
|345
|231
|10
|2696
|18
|144.02
|Virginia Tech
|10
|279
|184
|4
|2180
|13
|144.09
|Ohio
|10
|274
|181
|8
|2161
|15
|144.53
|New Mexico
|10
|349
|246
|7
|2619
|16
|144.64
|UCLA
|10
|269
|176
|3
|1888
|19
|145.46
|NC State
|10
|368
|237
|6
|2999
|18
|145.74
|Arkansas
|10
|301
|190
|6
|2453
|17
|146.23
|Texas State
|10
|323
|214
|7
|2418
|21
|146.26
|Louisiana-Lafayette
|10
|273
|189
|8
|2169
|14
|147.03
|West Virginia
|11
|350
|224
|10
|2801
|23
|147.20
|Syracuse
|10
|350
|232
|5
|2671
|22
|148.28
|UTSA
|10
|301
|191
|8
|2406
|21
|148.31
|Stanford
|10
|359
|237
|3
|2845
|19
|148.38
|Duke
|10
|314
|214
|10
|2733
|13
|148.56
|Louisiana-Monroe
|10
|292
|183
|4
|2340
|19
|148.72
|Arkansas St.
|10
|293
|199
|7
|2417
|15
|149.33
|Michigan St.
|10
|284
|192
|3
|2170
|19
|151.75
|Purdue
|11
|295
|192
|4
|2707
|12
|152.88
|Boston College
|11
|356
|230
|6
|3003
|23
|153.41
|San Jose St.
|10
|309
|203
|6
|2724
|17
|154.02
|Navy
|10
|306
|203
|5
|2639
|18
|154.93
|Wisconsin
|10
|285
|201
|5
|2281
|18
|155.09
|Rutgers
|10
|269
|173
|5
|2290
|20
|156.64
|Charlotte
|10
|330
|220
|4
|2691
|24
|156.74
|Sam Houston St.
|10
|313
|225
|7
|2752
|16
|158.14
|Air Force
|10
|284
|196
|7
|2748
|15
|162.79
|Georgia St.
|10
|275
|183
|2
|2422
|21
|164.27
|Middle Tennessee
|10
|286
|187
|7
|2482
|27
|164.54
|Oklahoma St.
|10
|296
|198
|4
|2645
|25
|167.12
|Umass
|10
|280
|190
|4
|2394
|26
|167.46
|UAB
|10
|239
|159
|3
|2275
|23
|175.73
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.