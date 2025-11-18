Live Radio
NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

The Associated Press

November 18, 2025, 11:14 AM

Team Passing Efficiency Defense

G Att Cp DInt Yds Tds Pts
Oregon 10 249 126 9 1273 6 94.27
Toledo 10 266 127 10 1430 8 95.31
Arizona 10 295 154 14 1595 8 97.08
San Diego St. 10 305 162 11 1622 10 101.39
Nebraska 10 255 144 6 1346 5 102.57
Utah 10 307 153 10 1841 9 103.37
Ohio St. 10 255 156 6 1312 5 106.16
Iowa 10 268 156 10 1574 5 106.24
James Madison 10 284 142 10 1680 12 106.59
Wake Forest 10 348 198 4 1895 7 106.98
Texas Tech 11 388 226 12 2137 11 107.68
Indiana 11 305 188 15 1832 6 108.75
BYU 10 300 169 14 1913 8 109.36
Boise St. 10 255 143 11 1528 10 110.73
Wyoming 10 301 164 9 1759 12 110.75
W. Kentucky 10 356 195 7 2237 8 111.04
Louisville 10 317 182 12 1880 11 111.11
Miami 10 323 190 11 1891 10 111.41
Notre Dame 10 343 193 17 2240 12 112.76
Louisiana Tech 10 383 216 15 2377 14 112.76
LSU 10 298 175 12 1982 8 115.40
Oklahoma 10 316 187 6 1962 8 115.89
Alabama 10 264 164 8 1615 7 116.20
North Texas 10 276 160 12 1731 12 116.31
Fresno St. 10 281 163 13 1636 16 116.45
Missouri 10 281 159 7 1699 12 116.48
Southern Miss. 10 328 202 20 2231 10 116.59
California 10 315 191 7 1992 7 116.64
Miami (Ohio) 10 330 186 12 1995 17 116.87
Kansas St. 10 332 190 12 2238 12 118.55
Mississippi 11 320 183 6 2013 13 119.68
N. Illinois 10 286 172 7 1848 9 119.91
Washington 10 338 205 9 2056 14 120.09
Cent. Michigan 10 323 190 12 2095 14 120.18
W. Michigan 10 260 154 7 1706 9 120.39
Michigan 10 323 209 11 2018 10 120.59
Houston 10 298 180 8 1976 10 121.81
Buffalo 10 297 168 6 1905 14 121.96
Kentucky 10 293 172 11 2158 8 122.07
Liberty 10 307 176 6 2003 13 122.20
Old Dominion 10 290 176 9 1854 13 122.98
Virginia 11 348 210 10 2363 12 123.01
UCF 10 283 178 8 1808 11 123.74
Texas A&M 10 312 179 3 1968 15 124.30
Northwestern 10 274 171 8 1910 8 124.76
Clemson 10 365 223 6 2420 13 125.25
East Carolina 10 330 208 6 2197 10 125.32
SMU 10 419 245 16 2986 19 125.66
Georgia 10 320 197 5 2146 11 126.11
South Carolina 10 298 174 11 2154 13 126.12
Missouri St. 10 335 216 8 2221 11 126.23
Hawaii 10 292 165 7 2161 11 126.31
Mississippi St. 11 329 196 12 2237 17 126.45
Iowa St. 10 324 198 9 2229 13 126.59
South Florida 10 395 254 11 2674 15 128.13
Maryland 10 321 199 18 2211 19 128.17
North Carolina 10 322 204 6 2159 12 128.25
Uconn 11 329 208 10 2238 14 128.33
Penn St. 10 267 171 6 1677 13 128.38
Memphis 11 357 219 12 2632 13 128.57
Temple 10 256 152 7 1797 13 129.63
UTEP 10 301 181 4 2075 13 129.63
Arizona St. 10 324 200 7 2257 14 130.18
South Alabama 10 262 156 5 1779 14 130.40
Kennesaw St. 10 325 198 5 2309 13 130.72
Baylor 10 289 179 7 1955 15 131.04
Army 9 253 162 6 1772 10 131.17
Coastal Carolina 10 344 211 10 2393 18 131.22
Kansas 10 307 194 4 2075 13 131.34
Utah St. 10 350 205 9 2464 20 131.42
Florida St. 10 276 170 11 1969 15 131.48
Texas 10 341 222 10 2347 15 131.57
Washington St. 10 266 173 2 1689 12 131.76
Pittsburgh 10 341 212 12 2349 20 132.35
Delaware 10 323 205 6 2304 13 132.95
Rice 10 298 176 3 2176 14 133.89
Florida 10 285 180 9 2231 10 134.18
Colorado 10 280 157 5 2098 16 134.30
Nevada 10 293 193 9 2221 10 134.66
Auburn 10 310 198 9 2413 11 135.16
FIU 10 363 227 10 2593 20 135.21
Southern Cal 10 286 181 10 1983 18 135.30
UNLV 10 340 200 12 2641 19 135.45
Jacksonville St. 10 331 201 9 2532 16 135.49
Appalachian St. 10 365 225 10 2749 18 135.70
Illinois 10 360 229 3 2463 18 135.91
TCU 10 333 205 11 2470 19 136.09
Georgia Southern 10 328 212 7 2451 13 136.21
Troy 10 257 166 7 1912 12 137.05
Tennessee 10 362 242 8 2602 16 137.39
New Mexico St. 10 335 220 14 2431 20 137.97
Oregon St. 11 320 181 8 2472 21 138.11
E. Michigan 11 280 171 7 2110 16 138.23
FAU 10 294 185 3 2118 15 138.24
Bowling Green 10 258 158 5 2021 12 138.51
Cincinnati 10 327 217 2 2325 14 138.99
Georgia Tech 10 320 195 2 2432 15 139.00
Ball St. 10 303 192 7 2278 16 139.32
Tulsa 10 319 200 5 2341 19 140.86
Kent St. 10 357 215 5 2682 23 141.79
Minnesota 10 284 191 6 2162 13 142.08
Colorado St. 10 286 178 8 2295 16 142.51
Akron 11 329 205 9 2612 19 142.59
Vanderbilt 10 343 231 4 2447 19 143.22
Marshall 10 302 170 13 2651 20 143.27
Tulane 10 345 231 10 2696 18 144.02
Virginia Tech 10 279 184 4 2180 13 144.09
Ohio 10 274 181 8 2161 15 144.53
New Mexico 10 349 246 7 2619 16 144.64
UCLA 10 269 176 3 1888 19 145.46
NC State 10 368 237 6 2999 18 145.74
Arkansas 10 301 190 6 2453 17 146.23
Texas State 10 323 214 7 2418 21 146.26
Louisiana-Lafayette 10 273 189 8 2169 14 147.03
West Virginia 11 350 224 10 2801 23 147.20
Syracuse 10 350 232 5 2671 22 148.28
UTSA 10 301 191 8 2406 21 148.31
Stanford 10 359 237 3 2845 19 148.38
Duke 10 314 214 10 2733 13 148.56
Louisiana-Monroe 10 292 183 4 2340 19 148.72
Arkansas St. 10 293 199 7 2417 15 149.33
Michigan St. 10 284 192 3 2170 19 151.75
Purdue 11 295 192 4 2707 12 152.88
Boston College 11 356 230 6 3003 23 153.41
San Jose St. 10 309 203 6 2724 17 154.02
Navy 10 306 203 5 2639 18 154.93
Wisconsin 10 285 201 5 2281 18 155.09
Rutgers 10 269 173 5 2290 20 156.64
Charlotte 10 330 220 4 2691 24 156.74
Sam Houston St. 10 313 225 7 2752 16 158.14
Air Force 10 284 196 7 2748 15 162.79
Georgia St. 10 275 183 2 2422 21 164.27
Middle Tennessee 10 286 187 7 2482 27 164.54
Oklahoma St. 10 296 198 4 2645 25 167.12
Umass 10 280 190 4 2394 26 167.46
UAB 10 239 159 3 2275 23 175.73

Sports
