NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

The Associated Press

November 11, 2025, 11:15 AM

Team Passing Efficiency Defense

G Att Cp DInt Yds Tds Pts
Oregon 9 216 107 9 1135 5 92.98
Arizona 9 267 139 12 1441 7 97.06
Utah 9 248 124 8 1411 6 99.32
Iowa 9 236 133 10 1320 4 100.46
San Diego St. 9 287 150 11 1518 10 100.53
Nebraska 10 255 144 6 1346 5 102.57
Ohio St. 9 232 140 6 1158 4 102.79
Toledo 9 228 116 7 1283 8 103.58
W. Kentucky 9 314 170 7 1848 6 105.42
Texas Tech 10 355 199 11 1959 10 105.51
Wake Forest 9 311 177 4 1694 7 107.52
Indiana 10 290 179 14 1734 5 107.98
BYU 9 277 159 12 1730 8 110.73
Louisville 9 283 160 12 1693 11 111.13
James Madison 9 247 128 9 1535 11 111.43
Louisiana Tech 9 358 199 15 2231 13 111.54
Southern Miss. 9 311 188 20 2039 9 112.21
Boise St. 9 245 137 11 1511 10 112.21
Wyoming 9 276 152 9 1664 11 112.35
Oklahoma 9 274 159 5 1636 7 112.96
Miami 9 293 173 9 1771 10 114.94
LSU 9 279 164 10 1817 8 115.78
Alabama 9 241 149 8 1477 7 116.25
Notre Dame 9 304 174 16 2091 11 116.43
California 10 315 191 7 1992 7 116.64
Miami (Ohio) 9 299 168 10 1826 15 117.35
Missouri 9 243 136 5 1464 11 117.40
Buffalo 9 272 150 4 1658 12 117.97
North Texas 9 229 133 9 1443 11 119.00
Liberty 9 273 152 6 1797 11 119.87
UCF 9 246 151 8 1514 10 119.99
South Carolina 9 259 152 9 1715 10 120.10
Mississippi 10 288 167 5 1795 12 120.62
Kansas St. 9 294 165 9 2012 12 120.96
Cent. Michigan 9 281 168 10 1833 12 121.56
Houston 10 298 180 8 1976 10 121.81
UTEP 9 262 151 4 1745 9 121.86
Michigan 9 296 196 11 1834 10 121.98
Texas A&M 9 281 163 2 1701 13 122.70
Washington 9 304 188 8 1889 13 122.89
Kentucky 9 270 158 10 2037 7 123.04
N. Illinois 9 244 147 7 1651 9 123.52
Clemson 9 336 203 6 2206 12 123.78
Virginia 10 313 192 10 2150 11 124.25
Fresno St. 9 253 155 12 1559 16 124.41
Northwestern 9 242 150 6 1630 8 124.51
W. Michigan 9 241 146 6 1636 9 124.95
Memphis 10 323 196 12 2300 12 125.33
Coastal Carolina 9 309 187 9 2052 14 125.43
SMU 10 419 245 16 2986 19 125.66
Arizona St. 9 293 181 6 1904 12 125.78
Mississippi St. 10 313 188 11 2125 15 125.88
Old Dominion 9 267 163 8 1742 13 125.93
East Carolina 9 286 175 5 1980 9 126.23
Hawaii 10 292 165 7 2161 11 126.31
Texas 9 312 198 9 2118 11 126.35
Iowa St. 10 324 198 9 2229 13 126.59
South Florida 9 376 244 11 2488 14 126.91
Kennesaw St. 9 311 189 5 2110 12 127.28
North Carolina 9 297 189 6 1968 11 127.48
Maryland 9 296 184 17 2039 17 127.49
Georgia 9 277 170 4 1895 10 127.86
Uconn 10 318 202 10 2172 14 129.13
Temple 10 256 152 7 1797 13 129.63
Missouri St. 9 306 202 8 2096 11 130.18
Baylor 9 273 171 7 1852 13 130.21
Army 9 253 162 6 1772 10 131.17
Penn St. 9 240 154 6 1549 13 131.26
Kansas 10 307 194 4 2075 13 131.34
Florida 9 250 154 8 1930 9 131.93
Florida St. 9 258 160 10 1844 14 132.21
Pittsburgh 9 309 191 10 2137 18 132.66
Rice 10 298 176 3 2176 14 133.89
TCU 9 300 182 11 2174 18 134.01
Utah St. 9 307 181 8 2188 19 134.04
Colorado 10 280 157 5 2098 16 134.30
South Alabama 9 243 146 4 1697 14 134.46
Akron 10 304 188 9 2295 14 134.53
Southern Cal 9 266 168 9 1846 16 134.54
Minnesota 9 251 161 6 1831 11 135.10
Auburn 10 310 198 9 2413 11 135.16
FAU 9 267 167 2 1877 13 136.17
Cincinnati 9 296 194 2 2031 13 136.32
Appalachian St. 9 330 203 9 2446 18 136.32
Georgia Tech 9 280 169 2 2070 13 136.35
Georgia Southern 9 292 193 6 2173 11 136.93
Oregon St. 10 301 169 8 2309 20 137.19
Troy 9 236 155 7 1760 11 137.77
FIU 9 331 210 8 2375 19 137.82
Jacksonville St. 9 287 174 5 2170 15 137.90
UNLV 9 302 181 12 2385 18 137.99
Washington St. 9 245 164 1 1629 12 138.14
New Mexico St. 9 308 201 12 2212 19 138.15
Bowling Green 10 258 158 5 2021 12 138.51
Delaware 9 284 189 6 2091 13 139.28
Ball St. 9 274 174 5 2049 15 140.74
NC State 9 335 213 6 2632 15 140.77
Illinois 9 314 204 2 2225 18 142.13
Tennessee 9 309 207 6 2289 16 142.42
Tulsa 9 283 181 5 2100 17 142.58
Vanderbilt 10 343 231 4 2447 19 143.22
Nevada 9 261 177 5 2076 10 143.44
E. Michigan 10 258 158 6 2048 16 143.73
Colorado St. 9 261 165 8 2069 16 143.91
Kent St. 9 298 183 4 2258 20 144.52
Ohio 9 260 172 8 2035 15 144.78
Virginia Tech 9 254 171 4 1986 12 145.44
West Virginia 10 322 205 10 2594 20 145.62
Wisconsin 9 260 178 5 1976 14 146.22
UCLA 9 235 150 3 1670 18 146.25
Louisiana-Lafayette 10 273 189 8 2169 14 147.03
Purdue 10 273 174 4 2413 10 147.14
New Mexico 9 303 212 4 2333 14 147.25
Arkansas 9 268 168 6 2218 16 147.43
Tulane 9 288 192 7 2321 16 147.83
Syracuse 10 350 232 5 2671 22 148.28
Stanford 10 359 237 3 2845 19 148.38
Marshall 9 261 145 11 2400 19 148.39
Duke 9 279 191 8 2417 11 148.50
Arkansas St. 10 293 199 7 2417 15 149.33
Michigan St. 9 271 184 3 2043 17 149.71
Louisiana-Monroe 9 269 166 4 2178 19 150.06
San Jose St. 9 290 187 6 2529 15 150.67
Boston College 10 322 204 6 2632 22 150.83
Navy 9 273 179 4 2283 15 151.02
Texas State 9 279 185 5 2151 20 151.14
UTSA 9 273 175 7 2260 21 153.90
Rutgers 10 269 173 5 2290 20 156.64
Charlotte 9 293 196 3 2385 22 158.00
Georgia St. 9 248 161 2 2101 18 158.42
Sam Houston St. 9 277 201 6 2414 15 159.31
Umass 9 272 184 4 2279 24 164.20
Middle Tennessee 9 245 158 6 2111 24 164.30
Air Force 9 261 181 6 2593 15 167.17
Oklahoma St. 9 268 183 3 2468 24 172.95
UAB 9 214 141 3 1977 21 173.07

