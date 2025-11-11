NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

Team Passing Efficiency Defense
|G
|Att
|Cp
|DInt
|Yds
|Tds
|Pts
|Oregon
|9
|216
|107
|9
|1135
|5
|92.98
|Arizona
|9
|267
|139
|12
|1441
|7
|97.06
|Utah
|9
|248
|124
|8
|1411
|6
|99.32
|Iowa
|9
|236
|133
|10
|1320
|4
|100.46
|San Diego St.
|9
|287
|150
|11
|1518
|10
|100.53
|Nebraska
|10
|255
|144
|6
|1346
|5
|102.57
|Ohio St.
|9
|232
|140
|6
|1158
|4
|102.79
|Toledo
|9
|228
|116
|7
|1283
|8
|103.58
|W. Kentucky
|9
|314
|170
|7
|1848
|6
|105.42
|Texas Tech
|10
|355
|199
|11
|1959
|10
|105.51
|Wake Forest
|9
|311
|177
|4
|1694
|7
|107.52
|Indiana
|10
|290
|179
|14
|1734
|5
|107.98
|BYU
|9
|277
|159
|12
|1730
|8
|110.73
|Louisville
|9
|283
|160
|12
|1693
|11
|111.13
|James Madison
|9
|247
|128
|9
|1535
|11
|111.43
|Louisiana Tech
|9
|358
|199
|15
|2231
|13
|111.54
|Southern Miss.
|9
|311
|188
|20
|2039
|9
|112.21
|Boise St.
|9
|245
|137
|11
|1511
|10
|112.21
|Wyoming
|9
|276
|152
|9
|1664
|11
|112.35
|Oklahoma
|9
|274
|159
|5
|1636
|7
|112.96
|Miami
|9
|293
|173
|9
|1771
|10
|114.94
|LSU
|9
|279
|164
|10
|1817
|8
|115.78
|Alabama
|9
|241
|149
|8
|1477
|7
|116.25
|Notre Dame
|9
|304
|174
|16
|2091
|11
|116.43
|California
|10
|315
|191
|7
|1992
|7
|116.64
|Miami (Ohio)
|9
|299
|168
|10
|1826
|15
|117.35
|Missouri
|9
|243
|136
|5
|1464
|11
|117.40
|Buffalo
|9
|272
|150
|4
|1658
|12
|117.97
|North Texas
|9
|229
|133
|9
|1443
|11
|119.00
|Liberty
|9
|273
|152
|6
|1797
|11
|119.87
|UCF
|9
|246
|151
|8
|1514
|10
|119.99
|South Carolina
|9
|259
|152
|9
|1715
|10
|120.10
|Mississippi
|10
|288
|167
|5
|1795
|12
|120.62
|Kansas St.
|9
|294
|165
|9
|2012
|12
|120.96
|Cent. Michigan
|9
|281
|168
|10
|1833
|12
|121.56
|Houston
|10
|298
|180
|8
|1976
|10
|121.81
|UTEP
|9
|262
|151
|4
|1745
|9
|121.86
|Michigan
|9
|296
|196
|11
|1834
|10
|121.98
|Texas A&M
|9
|281
|163
|2
|1701
|13
|122.70
|Washington
|9
|304
|188
|8
|1889
|13
|122.89
|Kentucky
|9
|270
|158
|10
|2037
|7
|123.04
|N. Illinois
|9
|244
|147
|7
|1651
|9
|123.52
|Clemson
|9
|336
|203
|6
|2206
|12
|123.78
|Virginia
|10
|313
|192
|10
|2150
|11
|124.25
|Fresno St.
|9
|253
|155
|12
|1559
|16
|124.41
|Northwestern
|9
|242
|150
|6
|1630
|8
|124.51
|W. Michigan
|9
|241
|146
|6
|1636
|9
|124.95
|Memphis
|10
|323
|196
|12
|2300
|12
|125.33
|Coastal Carolina
|9
|309
|187
|9
|2052
|14
|125.43
|SMU
|10
|419
|245
|16
|2986
|19
|125.66
|Arizona St.
|9
|293
|181
|6
|1904
|12
|125.78
|Mississippi St.
|10
|313
|188
|11
|2125
|15
|125.88
|Old Dominion
|9
|267
|163
|8
|1742
|13
|125.93
|East Carolina
|9
|286
|175
|5
|1980
|9
|126.23
|Hawaii
|10
|292
|165
|7
|2161
|11
|126.31
|Texas
|9
|312
|198
|9
|2118
|11
|126.35
|Iowa St.
|10
|324
|198
|9
|2229
|13
|126.59
|South Florida
|9
|376
|244
|11
|2488
|14
|126.91
|Kennesaw St.
|9
|311
|189
|5
|2110
|12
|127.28
|North Carolina
|9
|297
|189
|6
|1968
|11
|127.48
|Maryland
|9
|296
|184
|17
|2039
|17
|127.49
|Georgia
|9
|277
|170
|4
|1895
|10
|127.86
|Uconn
|10
|318
|202
|10
|2172
|14
|129.13
|Temple
|10
|256
|152
|7
|1797
|13
|129.63
|Missouri St.
|9
|306
|202
|8
|2096
|11
|130.18
|Baylor
|9
|273
|171
|7
|1852
|13
|130.21
|Army
|9
|253
|162
|6
|1772
|10
|131.17
|Penn St.
|9
|240
|154
|6
|1549
|13
|131.26
|Kansas
|10
|307
|194
|4
|2075
|13
|131.34
|Florida
|9
|250
|154
|8
|1930
|9
|131.93
|Florida St.
|9
|258
|160
|10
|1844
|14
|132.21
|Pittsburgh
|9
|309
|191
|10
|2137
|18
|132.66
|Rice
|10
|298
|176
|3
|2176
|14
|133.89
|TCU
|9
|300
|182
|11
|2174
|18
|134.01
|Utah St.
|9
|307
|181
|8
|2188
|19
|134.04
|Colorado
|10
|280
|157
|5
|2098
|16
|134.30
|South Alabama
|9
|243
|146
|4
|1697
|14
|134.46
|Akron
|10
|304
|188
|9
|2295
|14
|134.53
|Southern Cal
|9
|266
|168
|9
|1846
|16
|134.54
|Minnesota
|9
|251
|161
|6
|1831
|11
|135.10
|Auburn
|10
|310
|198
|9
|2413
|11
|135.16
|FAU
|9
|267
|167
|2
|1877
|13
|136.17
|Cincinnati
|9
|296
|194
|2
|2031
|13
|136.32
|Appalachian St.
|9
|330
|203
|9
|2446
|18
|136.32
|Georgia Tech
|9
|280
|169
|2
|2070
|13
|136.35
|Georgia Southern
|9
|292
|193
|6
|2173
|11
|136.93
|Oregon St.
|10
|301
|169
|8
|2309
|20
|137.19
|Troy
|9
|236
|155
|7
|1760
|11
|137.77
|FIU
|9
|331
|210
|8
|2375
|19
|137.82
|Jacksonville St.
|9
|287
|174
|5
|2170
|15
|137.90
|UNLV
|9
|302
|181
|12
|2385
|18
|137.99
|Washington St.
|9
|245
|164
|1
|1629
|12
|138.14
|New Mexico St.
|9
|308
|201
|12
|2212
|19
|138.15
|Bowling Green
|10
|258
|158
|5
|2021
|12
|138.51
|Delaware
|9
|284
|189
|6
|2091
|13
|139.28
|Ball St.
|9
|274
|174
|5
|2049
|15
|140.74
|NC State
|9
|335
|213
|6
|2632
|15
|140.77
|Illinois
|9
|314
|204
|2
|2225
|18
|142.13
|Tennessee
|9
|309
|207
|6
|2289
|16
|142.42
|Tulsa
|9
|283
|181
|5
|2100
|17
|142.58
|Vanderbilt
|10
|343
|231
|4
|2447
|19
|143.22
|Nevada
|9
|261
|177
|5
|2076
|10
|143.44
|E. Michigan
|10
|258
|158
|6
|2048
|16
|143.73
|Colorado St.
|9
|261
|165
|8
|2069
|16
|143.91
|Kent St.
|9
|298
|183
|4
|2258
|20
|144.52
|Ohio
|9
|260
|172
|8
|2035
|15
|144.78
|Virginia Tech
|9
|254
|171
|4
|1986
|12
|145.44
|West Virginia
|10
|322
|205
|10
|2594
|20
|145.62
|Wisconsin
|9
|260
|178
|5
|1976
|14
|146.22
|UCLA
|9
|235
|150
|3
|1670
|18
|146.25
|Louisiana-Lafayette
|10
|273
|189
|8
|2169
|14
|147.03
|Purdue
|10
|273
|174
|4
|2413
|10
|147.14
|New Mexico
|9
|303
|212
|4
|2333
|14
|147.25
|Arkansas
|9
|268
|168
|6
|2218
|16
|147.43
|Tulane
|9
|288
|192
|7
|2321
|16
|147.83
|Syracuse
|10
|350
|232
|5
|2671
|22
|148.28
|Stanford
|10
|359
|237
|3
|2845
|19
|148.38
|Marshall
|9
|261
|145
|11
|2400
|19
|148.39
|Duke
|9
|279
|191
|8
|2417
|11
|148.50
|Arkansas St.
|10
|293
|199
|7
|2417
|15
|149.33
|Michigan St.
|9
|271
|184
|3
|2043
|17
|149.71
|Louisiana-Monroe
|9
|269
|166
|4
|2178
|19
|150.06
|San Jose St.
|9
|290
|187
|6
|2529
|15
|150.67
|Boston College
|10
|322
|204
|6
|2632
|22
|150.83
|Navy
|9
|273
|179
|4
|2283
|15
|151.02
|Texas State
|9
|279
|185
|5
|2151
|20
|151.14
|UTSA
|9
|273
|175
|7
|2260
|21
|153.90
|Rutgers
|10
|269
|173
|5
|2290
|20
|156.64
|Charlotte
|9
|293
|196
|3
|2385
|22
|158.00
|Georgia St.
|9
|248
|161
|2
|2101
|18
|158.42
|Sam Houston St.
|9
|277
|201
|6
|2414
|15
|159.31
|Umass
|9
|272
|184
|4
|2279
|24
|164.20
|Middle Tennessee
|9
|245
|158
|6
|2111
|24
|164.30
|Air Force
|9
|261
|181
|6
|2593
|15
|167.17
|Oklahoma St.
|9
|268
|183
|3
|2468
|24
|172.95
|UAB
|9
|214
|141
|3
|1977
|21
|173.07
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.