NCAA FBS Team Scoring Offense

The Associated Press

November 25, 2025, 11:14 AM

Scoring Offense

G FG Pts Avg
North Texas 11 11 509 46.3
Indiana 11 14 476 43.3
Texas Tech 11 24 469 42.6
Tennessee 11 13 465 42.3
South Florida 11 16 464 42.2
Utah 11 9 462 42.0
Notre Dame 11 5 455 41.4
Oregon 11 11 432 39.3
Vanderbilt 11 10 428 38.9
Texas A&M 11 14 419 38.1
Ohio St. 11 13 417 37.9
Pittsburgh 11 20 414 37.6
Mississippi 11 21 409 37.2
Southern Cal 11 17 409 37.2
Uconn 12 22 443 36.9
UNLV 11 14 404 36.7
Memphis 11 14 398 36.2
James Madison 11 8 395 35.9
Washington 11 9 391 35.5
Georgia Tech 11 22 388 35.3
Texas State 11 17 384 34.9
UTSA 11 14 381 34.6
Arkansas 11 13 378 34.4
Florida St. 11 12 375 34.1
Alabama 11 11 372 33.8
Georgia 11 12 371 33.7
Miami 11 14 371 33.7
Virginia 11 18 371 33.7
Arizona 11 16 368 33.5
BYU 11 20 367 33.4
Duke 11 12 366 33.3
Old Dominion 11 12 365 33.2
Navy 10 9 329 32.9
East Carolina 11 13 360 32.7
SMU 11 14 360 32.7
Cincinnati 11 12 358 32.5
Toledo 11 8 358 32.5
Utah St. 11 12 357 32.5
Missouri 11 14 355 32.3
FAU 11 15 351 31.9
Marshall 11 19 350 31.8
Baylor 11 15 349 31.7
Mississippi St. 11 11 347 31.5
Boise St. 11 8 345 31.4
Penn St. 11 13 341 31.0
Southern Miss. 11 10 340 30.9
Nebraska 11 13 335 30.5
Illinois 11 15 332 30.2
Kansas St. 11 12 329 29.9
Texas 11 16 328 29.8
Jacksonville St. 11 17 325 29.5
TCU 11 10 324 29.5
W. Kentucky 11 14 323 29.4
Michigan 11 12 322 29.3
Louisville 11 21 321 29.2
NC State 11 5 320 29.1
Tulane 11 20 317 28.8
Air Force 11 10 316 28.7
Clemson 11 14 316 28.7
Kansas 11 14 316 28.7
Hawaii 11 23 315 28.6
Ohio 11 5 313 28.5
New Mexico 11 14 312 28.4
Georgia Southern 11 13 310 28.2
Houston 11 19 309 28.1
Iowa St. 11 14 309 28.1
Temple 11 10 309 28.1
Rutgers 11 13 308 28.0
Iowa 11 19 307 27.9
Auburn 11 18 301 27.4
Kennesaw St. 11 12 301 27.4
Oklahoma 11 22 300 27.3
Delaware 11 12 296 26.9
FIU 11 14 295 26.8
Louisiana-Lafayette 11 15 295 26.8
South Alabama 11 7 292 26.5
Louisiana Tech 11 9 290 26.4
Wake Forest 11 17 290 26.4
Arizona St. 11 21 289 26.3
UAB 11 9 286 26.0
Cent. Michigan 11 13 283 25.7
San Diego St. 11 18 279 25.4
Fresno St. 11 13 276 25.1
Kentucky 11 13 276 25.1
Appalachian St. 11 15 275 25.0
Missouri St. 11 13 275 25.0
Troy 11 10 274 24.9
Boston College 11 14 271 24.6
UCF 11 15 271 24.6
E. Michigan 11 17 268 24.4
Miami (Ohio) 11 18 268 24.4
Liberty 11 16 265 24.1
Coastal Carolina 11 16 264 24.0
Arkansas St. 11 18 263 23.9
Buffalo 11 14 262 23.8
Minnesota 11 13 262 23.8
West Virginia 11 10 261 23.7
California 11 12 260 23.6
South Carolina 11 12 258 23.5
Michigan St. 11 11 257 23.4
Northwestern 11 20 257 23.4
Maryland 11 21 254 23.1
Tulsa 11 16 254 23.1
W. Michigan 11 10 253 23.0
Virginia Tech 11 15 250 22.7
LSU 11 22 249 22.6
UTEP 11 8 249 22.6
Army 10 10 226 22.6
Akron 12 16 267 22.2
San Jose St. 11 12 243 22.1
Middle Tennessee 11 10 238 21.6
Colorado 11 9 237 21.5
New Mexico St. 11 18 235 21.4
Rice 11 9 235 21.4
Syracuse 11 10 230 20.9
Georgia St. 11 6 227 20.6
Washington St. 11 12 227 20.6
Purdue 11 14 222 20.2
Kent St. 11 6 220 20.0
Florida 11 16 219 19.9
North Carolina 11 17 212 19.3
Oregon St. 11 6 210 19.1
UCLA 11 15 208 18.9
Stanford 11 14 206 18.7
Bowling Green 11 18 201 18.3
Colorado St. 11 5 201 18.3
Sam Houston St. 11 10 197 17.9
Nevada 11 18 194 17.6
Wyoming 11 6 185 16.8
N. Illinois 11 10 174 15.8
Charlotte 11 9 172 15.6
Louisiana-Monroe 11 2 172 15.6
Ball St. 11 8 166 15.1
Oklahoma St. 11 13 157 14.3
Wisconsin 11 7 147 13.4
Umass 11 10 119 10.8

Sports
