NCAA FBS Team Scoring Offense

Scoring Offense
|G
|FG
|Pts
|Avg
|North Texas
|11
|11
|509
|46.3
|Indiana
|11
|14
|476
|43.3
|Texas Tech
|11
|24
|469
|42.6
|Tennessee
|11
|13
|465
|42.3
|South Florida
|11
|16
|464
|42.2
|Utah
|11
|9
|462
|42.0
|Notre Dame
|11
|5
|455
|41.4
|Oregon
|11
|11
|432
|39.3
|Vanderbilt
|11
|10
|428
|38.9
|Texas A&M
|11
|14
|419
|38.1
|Ohio St.
|11
|13
|417
|37.9
|Pittsburgh
|11
|20
|414
|37.6
|Mississippi
|11
|21
|409
|37.2
|Southern Cal
|11
|17
|409
|37.2
|Uconn
|12
|22
|443
|36.9
|UNLV
|11
|14
|404
|36.7
|Memphis
|11
|14
|398
|36.2
|James Madison
|11
|8
|395
|35.9
|Washington
|11
|9
|391
|35.5
|Georgia Tech
|11
|22
|388
|35.3
|Texas State
|11
|17
|384
|34.9
|UTSA
|11
|14
|381
|34.6
|Arkansas
|11
|13
|378
|34.4
|Florida St.
|11
|12
|375
|34.1
|Alabama
|11
|11
|372
|33.8
|Georgia
|11
|12
|371
|33.7
|Miami
|11
|14
|371
|33.7
|Virginia
|11
|18
|371
|33.7
|Arizona
|11
|16
|368
|33.5
|BYU
|11
|20
|367
|33.4
|Duke
|11
|12
|366
|33.3
|Old Dominion
|11
|12
|365
|33.2
|Navy
|10
|9
|329
|32.9
|East Carolina
|11
|13
|360
|32.7
|SMU
|11
|14
|360
|32.7
|Cincinnati
|11
|12
|358
|32.5
|Toledo
|11
|8
|358
|32.5
|Utah St.
|11
|12
|357
|32.5
|Missouri
|11
|14
|355
|32.3
|FAU
|11
|15
|351
|31.9
|Marshall
|11
|19
|350
|31.8
|Baylor
|11
|15
|349
|31.7
|Mississippi St.
|11
|11
|347
|31.5
|Boise St.
|11
|8
|345
|31.4
|Penn St.
|11
|13
|341
|31.0
|Southern Miss.
|11
|10
|340
|30.9
|Nebraska
|11
|13
|335
|30.5
|Illinois
|11
|15
|332
|30.2
|Kansas St.
|11
|12
|329
|29.9
|Texas
|11
|16
|328
|29.8
|Jacksonville St.
|11
|17
|325
|29.5
|TCU
|11
|10
|324
|29.5
|W. Kentucky
|11
|14
|323
|29.4
|Michigan
|11
|12
|322
|29.3
|Louisville
|11
|21
|321
|29.2
|NC State
|11
|5
|320
|29.1
|Tulane
|11
|20
|317
|28.8
|Air Force
|11
|10
|316
|28.7
|Clemson
|11
|14
|316
|28.7
|Kansas
|11
|14
|316
|28.7
|Hawaii
|11
|23
|315
|28.6
|Ohio
|11
|5
|313
|28.5
|New Mexico
|11
|14
|312
|28.4
|Georgia Southern
|11
|13
|310
|28.2
|Houston
|11
|19
|309
|28.1
|Iowa St.
|11
|14
|309
|28.1
|Temple
|11
|10
|309
|28.1
|Rutgers
|11
|13
|308
|28.0
|Iowa
|11
|19
|307
|27.9
|Auburn
|11
|18
|301
|27.4
|Kennesaw St.
|11
|12
|301
|27.4
|Oklahoma
|11
|22
|300
|27.3
|Delaware
|11
|12
|296
|26.9
|FIU
|11
|14
|295
|26.8
|Louisiana-Lafayette
|11
|15
|295
|26.8
|South Alabama
|11
|7
|292
|26.5
|Louisiana Tech
|11
|9
|290
|26.4
|Wake Forest
|11
|17
|290
|26.4
|Arizona St.
|11
|21
|289
|26.3
|UAB
|11
|9
|286
|26.0
|Cent. Michigan
|11
|13
|283
|25.7
|San Diego St.
|11
|18
|279
|25.4
|Fresno St.
|11
|13
|276
|25.1
|Kentucky
|11
|13
|276
|25.1
|Appalachian St.
|11
|15
|275
|25.0
|Missouri St.
|11
|13
|275
|25.0
|Troy
|11
|10
|274
|24.9
|Boston College
|11
|14
|271
|24.6
|UCF
|11
|15
|271
|24.6
|E. Michigan
|11
|17
|268
|24.4
|Miami (Ohio)
|11
|18
|268
|24.4
|Liberty
|11
|16
|265
|24.1
|Coastal Carolina
|11
|16
|264
|24.0
|Arkansas St.
|11
|18
|263
|23.9
|Buffalo
|11
|14
|262
|23.8
|Minnesota
|11
|13
|262
|23.8
|West Virginia
|11
|10
|261
|23.7
|California
|11
|12
|260
|23.6
|South Carolina
|11
|12
|258
|23.5
|Michigan St.
|11
|11
|257
|23.4
|Northwestern
|11
|20
|257
|23.4
|Maryland
|11
|21
|254
|23.1
|Tulsa
|11
|16
|254
|23.1
|W. Michigan
|11
|10
|253
|23.0
|Virginia Tech
|11
|15
|250
|22.7
|LSU
|11
|22
|249
|22.6
|UTEP
|11
|8
|249
|22.6
|Army
|10
|10
|226
|22.6
|Akron
|12
|16
|267
|22.2
|San Jose St.
|11
|12
|243
|22.1
|Middle Tennessee
|11
|10
|238
|21.6
|Colorado
|11
|9
|237
|21.5
|New Mexico St.
|11
|18
|235
|21.4
|Rice
|11
|9
|235
|21.4
|Syracuse
|11
|10
|230
|20.9
|Georgia St.
|11
|6
|227
|20.6
|Washington St.
|11
|12
|227
|20.6
|Purdue
|11
|14
|222
|20.2
|Kent St.
|11
|6
|220
|20.0
|Florida
|11
|16
|219
|19.9
|North Carolina
|11
|17
|212
|19.3
|Oregon St.
|11
|6
|210
|19.1
|UCLA
|11
|15
|208
|18.9
|Stanford
|11
|14
|206
|18.7
|Bowling Green
|11
|18
|201
|18.3
|Colorado St.
|11
|5
|201
|18.3
|Sam Houston St.
|11
|10
|197
|17.9
|Nevada
|11
|18
|194
|17.6
|Wyoming
|11
|6
|185
|16.8
|N. Illinois
|11
|10
|174
|15.8
|Charlotte
|11
|9
|172
|15.6
|Louisiana-Monroe
|11
|2
|172
|15.6
|Ball St.
|11
|8
|166
|15.1
|Oklahoma St.
|11
|13
|157
|14.3
|Wisconsin
|11
|7
|147
|13.4
|Umass
|11
|10
|119
|10.8
