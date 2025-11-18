NCAA FBS Team Scoring Offense

Scoring Offense
|G
|FG
|Pts
|Avg
|North Texas
|10
|11
|453
|45.3
|Tennessee
|10
|12
|434
|43.4
|Indiana
|11
|14
|476
|43.3
|Texas Tech
|11
|24
|469
|42.6
|South Florida
|10
|14
|416
|41.6
|Utah
|10
|9
|411
|41.1
|Oregon
|10
|11
|390
|39.0
|Notre Dame
|10
|5
|385
|38.5
|Vanderbilt
|10
|9
|383
|38.3
|Southern Cal
|10
|17
|382
|38.2
|Ohio St.
|10
|13
|375
|37.5
|Pittsburgh
|10
|20
|372
|37.2
|Mississippi
|11
|21
|409
|37.2
|James Madison
|10
|7
|371
|37.1
|Texas A&M
|10
|12
|371
|37.1
|UNLV
|10
|13
|366
|36.6
|Florida St.
|10
|11
|364
|36.4
|Memphis
|11
|14
|398
|36.2
|Georgia Tech
|10
|22
|360
|36.0
|Uconn
|11
|20
|395
|35.9
|Texas State
|10
|16
|353
|35.3
|Missouri
|10
|12
|349
|34.9
|Cincinnati
|10
|12
|344
|34.4
|Washington
|10
|7
|343
|34.3
|Arkansas
|10
|10
|341
|34.1
|BYU
|10
|18
|341
|34.1
|Virginia
|11
|18
|371
|33.7
|Miami
|10
|12
|337
|33.7
|East Carolina
|10
|12
|336
|33.6
|Georgia
|10
|12
|336
|33.6
|Duke
|10
|11
|334
|33.4
|Baylor
|10
|14
|332
|33.2
|Navy
|10
|9
|329
|32.9
|Utah St.
|10
|12
|329
|32.9
|Arizona
|10
|16
|327
|32.7
|Marshall
|10
|18
|326
|32.6
|Nebraska
|10
|12
|325
|32.5
|UTSA
|10
|11
|323
|32.3
|Illinois
|10
|14
|322
|32.2
|SMU
|10
|13
|322
|32.2
|Old Dominion
|10
|11
|320
|32.0
|Toledo
|10
|7
|320
|32.0
|Alabama
|10
|11
|316
|31.6
|Mississippi St.
|11
|11
|347
|31.5
|Louisville
|10
|19
|315
|31.5
|Air Force
|10
|9
|313
|31.3
|W. Kentucky
|10
|13
|313
|31.3
|TCU
|10
|9
|307
|30.7
|FAU
|10
|14
|306
|30.6
|Hawaii
|10
|22
|305
|30.5
|Southern Miss.
|10
|10
|305
|30.5
|Jacksonville St.
|10
|17
|304
|30.4
|Penn St.
|10
|12
|304
|30.4
|Kansas
|10
|14
|302
|30.2
|Georgia Southern
|10
|12
|300
|30.0
|NC State
|10
|5
|299
|29.9
|Rutgers
|10
|12
|299
|29.9
|Boise St.
|10
|6
|296
|29.6
|Temple
|10
|10
|296
|29.6
|Houston
|10
|19
|295
|29.5
|New Mexico
|10
|12
|292
|29.2
|Iowa
|10
|17
|287
|28.7
|Oklahoma
|10
|21
|283
|28.3
|Delaware
|10
|12
|282
|28.2
|Kansas St.
|10
|10
|282
|28.2
|Tulane
|10
|15
|280
|28.0
|Michigan
|10
|11
|277
|27.7
|Texas
|10
|15
|276
|27.6
|Clemson
|10
|13
|271
|27.1
|Iowa St.
|10
|13
|271
|27.1
|Ohio
|10
|5
|271
|27.1
|FIU
|10
|12
|268
|26.8
|UAB
|10
|8
|268
|26.8
|Louisiana-Lafayette
|10
|13
|261
|26.1
|Kennesaw St.
|10
|12
|260
|26.0
|Fresno St.
|10
|12
|259
|25.9
|Kentucky
|10
|12
|259
|25.9
|Coastal Carolina
|10
|16
|257
|25.7
|Louisiana Tech
|10
|9
|256
|25.6
|Cent. Michigan
|10
|13
|255
|25.5
|San Diego St.
|10
|17
|254
|25.4
|UCF
|10
|14
|254
|25.4
|California
|10
|11
|250
|25.0
|South Alabama
|10
|7
|250
|25.0
|Appalachian St.
|10
|13
|249
|24.9
|Arizona St.
|10
|19
|247
|24.7
|Boston College
|11
|14
|271
|24.6
|E. Michigan
|11
|17
|268
|24.4
|Troy
|10
|9
|243
|24.3
|Buffalo
|10
|12
|242
|24.2
|Missouri St.
|10
|11
|241
|24.1
|Michigan St.
|10
|10
|240
|24.0
|San Jose St.
|10
|11
|240
|24.0
|Auburn
|10
|16
|239
|23.9
|Wake Forest
|10
|14
|238
|23.8
|West Virginia
|11
|10
|261
|23.7
|Liberty
|10
|14
|237
|23.7
|LSU
|10
|20
|236
|23.6
|Maryland
|10
|19
|234
|23.4
|Arkansas St.
|10
|15
|233
|23.3
|Virginia Tech
|10
|14
|233
|23.3
|Miami (Ohio)
|10
|15
|231
|23.1
|Tulsa
|10
|14
|228
|22.8
|Minnesota
|10
|13
|227
|22.7
|Akron
|11
|12
|248
|22.5
|Army
|9
|9
|201
|22.3
|Syracuse
|10
|10
|223
|22.3
|Colorado
|10
|8
|220
|22.0
|Northwestern
|10
|17
|219
|21.9
|UTEP
|10
|7
|218
|21.8
|W. Michigan
|10
|10
|218
|21.8
|Rice
|10
|8
|211
|21.1
|Florida
|10
|15
|208
|20.8
|Georgia St.
|10
|4
|208
|20.8
|Middle Tennessee
|10
|9
|207
|20.7
|South Carolina
|10
|11
|207
|20.7
|Washington St.
|10
|10
|207
|20.7
|Kent St.
|10
|5
|204
|20.4
|Purdue
|11
|14
|222
|20.2
|New Mexico St.
|10
|16
|201
|20.1
|UCLA
|10
|15
|194
|19.4
|Oregon St.
|11
|6
|210
|19.1
|North Carolina
|10
|16
|187
|18.7
|Bowling Green
|10
|15
|185
|18.5
|Nevada
|10
|16
|181
|18.1
|Colorado St.
|10
|5
|180
|18.0
|Sam Houston St.
|10
|9
|180
|18.0
|Wyoming
|10
|6
|178
|17.8
|Stanford
|10
|13
|175
|17.5
|Charlotte
|10
|8
|169
|16.9
|Louisiana-Monroe
|10
|2
|158
|15.8
|Ball St.
|10
|7
|157
|15.7
|N. Illinois
|10
|8
|155
|15.5
|Oklahoma St.
|10
|13
|143
|14.3
|Wisconsin
|10
|5
|120
|12.0
|Umass
|10
|10
|105
|10.5
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.