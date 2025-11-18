Live Radio
NCAA FBS Team Scoring Offense

The Associated Press

November 18, 2025, 11:15 AM

Scoring Offense

G FG Pts Avg
North Texas 10 11 453 45.3
Tennessee 10 12 434 43.4
Indiana 11 14 476 43.3
Texas Tech 11 24 469 42.6
South Florida 10 14 416 41.6
Utah 10 9 411 41.1
Oregon 10 11 390 39.0
Notre Dame 10 5 385 38.5
Vanderbilt 10 9 383 38.3
Southern Cal 10 17 382 38.2
Ohio St. 10 13 375 37.5
Pittsburgh 10 20 372 37.2
Mississippi 11 21 409 37.2
James Madison 10 7 371 37.1
Texas A&M 10 12 371 37.1
UNLV 10 13 366 36.6
Florida St. 10 11 364 36.4
Memphis 11 14 398 36.2
Georgia Tech 10 22 360 36.0
Uconn 11 20 395 35.9
Texas State 10 16 353 35.3
Missouri 10 12 349 34.9
Cincinnati 10 12 344 34.4
Washington 10 7 343 34.3
Arkansas 10 10 341 34.1
BYU 10 18 341 34.1
Virginia 11 18 371 33.7
Miami 10 12 337 33.7
East Carolina 10 12 336 33.6
Georgia 10 12 336 33.6
Duke 10 11 334 33.4
Baylor 10 14 332 33.2
Navy 10 9 329 32.9
Utah St. 10 12 329 32.9
Arizona 10 16 327 32.7
Marshall 10 18 326 32.6
Nebraska 10 12 325 32.5
UTSA 10 11 323 32.3
Illinois 10 14 322 32.2
SMU 10 13 322 32.2
Old Dominion 10 11 320 32.0
Toledo 10 7 320 32.0
Alabama 10 11 316 31.6
Mississippi St. 11 11 347 31.5
Louisville 10 19 315 31.5
Air Force 10 9 313 31.3
W. Kentucky 10 13 313 31.3
TCU 10 9 307 30.7
FAU 10 14 306 30.6
Hawaii 10 22 305 30.5
Southern Miss. 10 10 305 30.5
Jacksonville St. 10 17 304 30.4
Penn St. 10 12 304 30.4
Kansas 10 14 302 30.2
Georgia Southern 10 12 300 30.0
NC State 10 5 299 29.9
Rutgers 10 12 299 29.9
Boise St. 10 6 296 29.6
Temple 10 10 296 29.6
Houston 10 19 295 29.5
New Mexico 10 12 292 29.2
Iowa 10 17 287 28.7
Oklahoma 10 21 283 28.3
Delaware 10 12 282 28.2
Kansas St. 10 10 282 28.2
Tulane 10 15 280 28.0
Michigan 10 11 277 27.7
Texas 10 15 276 27.6
Clemson 10 13 271 27.1
Iowa St. 10 13 271 27.1
Ohio 10 5 271 27.1
FIU 10 12 268 26.8
UAB 10 8 268 26.8
Louisiana-Lafayette 10 13 261 26.1
Kennesaw St. 10 12 260 26.0
Fresno St. 10 12 259 25.9
Kentucky 10 12 259 25.9
Coastal Carolina 10 16 257 25.7
Louisiana Tech 10 9 256 25.6
Cent. Michigan 10 13 255 25.5
San Diego St. 10 17 254 25.4
UCF 10 14 254 25.4
California 10 11 250 25.0
South Alabama 10 7 250 25.0
Appalachian St. 10 13 249 24.9
Arizona St. 10 19 247 24.7
Boston College 11 14 271 24.6
E. Michigan 11 17 268 24.4
Troy 10 9 243 24.3
Buffalo 10 12 242 24.2
Missouri St. 10 11 241 24.1
Michigan St. 10 10 240 24.0
San Jose St. 10 11 240 24.0
Auburn 10 16 239 23.9
Wake Forest 10 14 238 23.8
West Virginia 11 10 261 23.7
Liberty 10 14 237 23.7
LSU 10 20 236 23.6
Maryland 10 19 234 23.4
Arkansas St. 10 15 233 23.3
Virginia Tech 10 14 233 23.3
Miami (Ohio) 10 15 231 23.1
Tulsa 10 14 228 22.8
Minnesota 10 13 227 22.7
Akron 11 12 248 22.5
Army 9 9 201 22.3
Syracuse 10 10 223 22.3
Colorado 10 8 220 22.0
Northwestern 10 17 219 21.9
UTEP 10 7 218 21.8
W. Michigan 10 10 218 21.8
Rice 10 8 211 21.1
Florida 10 15 208 20.8
Georgia St. 10 4 208 20.8
Middle Tennessee 10 9 207 20.7
South Carolina 10 11 207 20.7
Washington St. 10 10 207 20.7
Kent St. 10 5 204 20.4
Purdue 11 14 222 20.2
New Mexico St. 10 16 201 20.1
UCLA 10 15 194 19.4
Oregon St. 11 6 210 19.1
North Carolina 10 16 187 18.7
Bowling Green 10 15 185 18.5
Nevada 10 16 181 18.1
Colorado St. 10 5 180 18.0
Sam Houston St. 10 9 180 18.0
Wyoming 10 6 178 17.8
Stanford 10 13 175 17.5
Charlotte 10 8 169 16.9
Louisiana-Monroe 10 2 158 15.8
Ball St. 10 7 157 15.7
N. Illinois 10 8 155 15.5
Oklahoma St. 10 13 143 14.3
Wisconsin 10 5 120 12.0
Umass 10 10 105 10.5

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

