NCAA FBS Team Scoring Offense

Scoring Offense
|G
|FG
|Pts
|Avg
|Indiana
|10
|13
|445
|44.5
|North Texas
|9
|10
|400
|44.4
|Tennessee
|9
|12
|392
|43.6
|Texas Tech
|10
|22
|421
|42.1
|South Florida
|9
|13
|378
|42.0
|Pittsburgh
|9
|19
|357
|39.7
|Southern Cal
|9
|15
|356
|39.6
|Utah
|9
|9
|356
|39.6
|Notre Dame
|9
|5
|348
|38.7
|Oregon
|9
|11
|348
|38.7
|Vanderbilt
|10
|9
|383
|38.3
|Texas A&M
|9
|11
|340
|37.8
|Mississippi
|10
|19
|375
|37.5
|UNLV
|9
|10
|337
|37.4
|Memphis
|10
|12
|371
|37.1
|Uconn
|10
|18
|369
|36.9
|Florida St.
|9
|9
|330
|36.7
|Ohio St.
|9
|11
|327
|36.3
|Georgia Tech
|9
|19
|324
|36.0
|Cincinnati
|9
|11
|320
|35.6
|Arkansas
|9
|10
|319
|35.4
|Duke
|9
|10
|317
|35.2
|James Madison
|9
|4
|313
|34.8
|Texas State
|9
|14
|312
|34.7
|East Carolina
|9
|11
|305
|33.9
|Baylor
|9
|12
|304
|33.8
|Virginia
|10
|16
|337
|33.7
|Utah St.
|9
|10
|303
|33.7
|Georgia
|9
|12
|301
|33.4
|Missouri
|9
|12
|300
|33.3
|Illinois
|9
|13
|298
|33.1
|Air Force
|9
|8
|297
|33.0
|Arizona
|9
|13
|297
|33.0
|BYU
|9
|15
|297
|33.0
|Louisville
|9
|17
|296
|32.9
|Marshall
|9
|17
|296
|32.9
|Miami
|9
|10
|296
|32.9
|Toledo
|9
|6
|296
|32.9
|Alabama
|9
|11
|295
|32.8
|UTSA
|9
|11
|295
|32.8
|TCU
|9
|7
|294
|32.7
|Washington
|9
|7
|294
|32.7
|Nebraska
|10
|12
|325
|32.5
|NC State
|9
|5
|292
|32.4
|Southern Miss.
|9
|10
|291
|32.3
|SMU
|10
|13
|322
|32.2
|Boise St.
|9
|6
|289
|32.1
|Mississippi St.
|10
|9
|320
|32.0
|Navy
|9
|7
|288
|32.0
|Old Dominion
|9
|9
|287
|31.9
|FAU
|9
|13
|282
|31.3
|Penn St.
|9
|12
|276
|30.7
|Hawaii
|10
|22
|305
|30.5
|New Mexico
|9
|10
|272
|30.2
|Kansas
|10
|14
|302
|30.2
|W. Kentucky
|9
|13
|271
|30.1
|Rutgers
|10
|12
|299
|29.9
|Jacksonville St.
|9
|15
|269
|29.9
|Kansas St.
|9
|10
|268
|29.8
|Temple
|10
|10
|296
|29.6
|Iowa
|9
|17
|266
|29.6
|Texas
|9
|14
|266
|29.6
|Houston
|10
|19
|295
|29.5
|Oklahoma
|9
|18
|260
|28.9
|Delaware
|9
|11
|259
|28.8
|Ohio
|9
|5
|258
|28.7
|Georgia Southern
|9
|11
|255
|28.3
|Louisiana Tech
|9
|8
|253
|28.1
|Michigan
|9
|10
|253
|28.1
|Clemson
|9
|11
|251
|27.9
|Tulane
|9
|15
|245
|27.2
|UCF
|9
|14
|245
|27.2
|UAB
|9
|7
|244
|27.1
|Iowa St.
|10
|13
|271
|27.1
|Troy
|9
|9
|243
|27.0
|Appalachian St.
|9
|12
|239
|26.6
|San Diego St.
|9
|16
|237
|26.3
|Fresno St.
|9
|11
|235
|26.1
|Louisiana-Lafayette
|10
|13
|261
|26.1
|FIU
|9
|10
|234
|26.0
|Kennesaw St.
|9
|10
|234
|26.0
|Michigan St.
|9
|9
|230
|25.6
|San Jose St.
|9
|10
|230
|25.6
|Maryland
|9
|17
|228
|25.3
|Miami (Ohio)
|9
|14
|228
|25.3
|California
|10
|11
|250
|25.0
|South Alabama
|9
|7
|224
|24.9
|Buffalo
|9
|10
|223
|24.8
|Arizona St.
|9
|18
|222
|24.7
|E. Michigan
|10
|16
|244
|24.4
|Virginia Tech
|9
|14
|219
|24.3
|Cent. Michigan
|9
|12
|217
|24.1
|Coastal Carolina
|9
|14
|217
|24.1
|Kentucky
|9
|12
|217
|24.1
|Auburn
|10
|16
|239
|23.9
|West Virginia
|10
|9
|238
|23.8
|Minnesota
|9
|11
|214
|23.8
|Boston College
|10
|14
|237
|23.7
|LSU
|9
|17
|213
|23.7
|Liberty
|9
|12
|210
|23.3
|Wake Forest
|9
|14
|210
|23.3
|Arkansas St.
|10
|15
|233
|23.3
|Missouri St.
|9
|10
|203
|22.6
|Army
|9
|9
|201
|22.3
|W. Michigan
|9
|9
|201
|22.3
|Syracuse
|10
|10
|223
|22.3
|Colorado
|10
|8
|220
|22.0
|Northwestern
|9
|14
|197
|21.9
|Tulsa
|9
|13
|197
|21.9
|UTEP
|9
|6
|194
|21.6
|New Mexico St.
|9
|15
|192
|21.3
|Akron
|10
|10
|213
|21.3
|Georgia St.
|9
|3
|190
|21.1
|Rice
|10
|8
|211
|21.1
|Purdue
|10
|12
|209
|20.9
|Florida
|9
|14
|184
|20.4
|UCLA
|9
|14
|184
|20.4
|Middle Tennessee
|9
|7
|181
|20.1
|Washington St.
|9
|10
|179
|19.9
|South Carolina
|9
|8
|177
|19.7
|Oregon St.
|10
|6
|196
|19.6
|North Carolina
|9
|12
|175
|19.4
|Wyoming
|9
|5
|175
|19.4
|Bowling Green
|10
|15
|185
|18.5
|Colorado St.
|9
|4
|163
|18.1
|Charlotte
|9
|8
|162
|18.0
|Kent St.
|9
|5
|162
|18.0
|Stanford
|10
|13
|175
|17.5
|Sam Houston St.
|9
|5
|154
|17.1
|Ball St.
|9
|4
|148
|16.4
|Louisiana-Monroe
|9
|2
|144
|16.0
|Oklahoma St.
|9
|11
|137
|15.2
|Nevada
|9
|14
|126
|14.0
|Wisconsin
|9
|5
|113
|12.6
|N. Illinois
|9
|7
|110
|12.2
|Umass
|9
|9
|102
|11.3
