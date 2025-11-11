Live Radio
NCAA FBS Team Scoring Offense

The Associated Press

November 11, 2025, 11:15 AM

Scoring Offense

G FG Pts Avg
Indiana 10 13 445 44.5
North Texas 9 10 400 44.4
Tennessee 9 12 392 43.6
Texas Tech 10 22 421 42.1
South Florida 9 13 378 42.0
Pittsburgh 9 19 357 39.7
Southern Cal 9 15 356 39.6
Utah 9 9 356 39.6
Notre Dame 9 5 348 38.7
Oregon 9 11 348 38.7
Vanderbilt 10 9 383 38.3
Texas A&M 9 11 340 37.8
Mississippi 10 19 375 37.5
UNLV 9 10 337 37.4
Memphis 10 12 371 37.1
Uconn 10 18 369 36.9
Florida St. 9 9 330 36.7
Ohio St. 9 11 327 36.3
Georgia Tech 9 19 324 36.0
Cincinnati 9 11 320 35.6
Arkansas 9 10 319 35.4
Duke 9 10 317 35.2
James Madison 9 4 313 34.8
Texas State 9 14 312 34.7
East Carolina 9 11 305 33.9
Baylor 9 12 304 33.8
Virginia 10 16 337 33.7
Utah St. 9 10 303 33.7
Georgia 9 12 301 33.4
Missouri 9 12 300 33.3
Illinois 9 13 298 33.1
Air Force 9 8 297 33.0
Arizona 9 13 297 33.0
BYU 9 15 297 33.0
Louisville 9 17 296 32.9
Marshall 9 17 296 32.9
Miami 9 10 296 32.9
Toledo 9 6 296 32.9
Alabama 9 11 295 32.8
UTSA 9 11 295 32.8
TCU 9 7 294 32.7
Washington 9 7 294 32.7
Nebraska 10 12 325 32.5
NC State 9 5 292 32.4
Southern Miss. 9 10 291 32.3
SMU 10 13 322 32.2
Boise St. 9 6 289 32.1
Mississippi St. 10 9 320 32.0
Navy 9 7 288 32.0
Old Dominion 9 9 287 31.9
FAU 9 13 282 31.3
Penn St. 9 12 276 30.7
Hawaii 10 22 305 30.5
New Mexico 9 10 272 30.2
Kansas 10 14 302 30.2
W. Kentucky 9 13 271 30.1
Rutgers 10 12 299 29.9
Jacksonville St. 9 15 269 29.9
Kansas St. 9 10 268 29.8
Temple 10 10 296 29.6
Iowa 9 17 266 29.6
Texas 9 14 266 29.6
Houston 10 19 295 29.5
Oklahoma 9 18 260 28.9
Delaware 9 11 259 28.8
Ohio 9 5 258 28.7
Georgia Southern 9 11 255 28.3
Louisiana Tech 9 8 253 28.1
Michigan 9 10 253 28.1
Clemson 9 11 251 27.9
Tulane 9 15 245 27.2
UCF 9 14 245 27.2
UAB 9 7 244 27.1
Iowa St. 10 13 271 27.1
Troy 9 9 243 27.0
Appalachian St. 9 12 239 26.6
San Diego St. 9 16 237 26.3
Fresno St. 9 11 235 26.1
Louisiana-Lafayette 10 13 261 26.1
FIU 9 10 234 26.0
Kennesaw St. 9 10 234 26.0
Michigan St. 9 9 230 25.6
San Jose St. 9 10 230 25.6
Maryland 9 17 228 25.3
Miami (Ohio) 9 14 228 25.3
California 10 11 250 25.0
South Alabama 9 7 224 24.9
Buffalo 9 10 223 24.8
Arizona St. 9 18 222 24.7
E. Michigan 10 16 244 24.4
Virginia Tech 9 14 219 24.3
Cent. Michigan 9 12 217 24.1
Coastal Carolina 9 14 217 24.1
Kentucky 9 12 217 24.1
Auburn 10 16 239 23.9
West Virginia 10 9 238 23.8
Minnesota 9 11 214 23.8
Boston College 10 14 237 23.7
LSU 9 17 213 23.7
Liberty 9 12 210 23.3
Wake Forest 9 14 210 23.3
Arkansas St. 10 15 233 23.3
Missouri St. 9 10 203 22.6
Army 9 9 201 22.3
W. Michigan 9 9 201 22.3
Syracuse 10 10 223 22.3
Colorado 10 8 220 22.0
Northwestern 9 14 197 21.9
Tulsa 9 13 197 21.9
UTEP 9 6 194 21.6
New Mexico St. 9 15 192 21.3
Akron 10 10 213 21.3
Georgia St. 9 3 190 21.1
Rice 10 8 211 21.1
Purdue 10 12 209 20.9
Florida 9 14 184 20.4
UCLA 9 14 184 20.4
Middle Tennessee 9 7 181 20.1
Washington St. 9 10 179 19.9
South Carolina 9 8 177 19.7
Oregon St. 10 6 196 19.6
North Carolina 9 12 175 19.4
Wyoming 9 5 175 19.4
Bowling Green 10 15 185 18.5
Colorado St. 9 4 163 18.1
Charlotte 9 8 162 18.0
Kent St. 9 5 162 18.0
Stanford 10 13 175 17.5
Sam Houston St. 9 5 154 17.1
Ball St. 9 4 148 16.4
Louisiana-Monroe 9 2 144 16.0
Oklahoma St. 9 11 137 15.2
Nevada 9 14 126 14.0
Wisconsin 9 5 113 12.6
N. Illinois 9 7 110 12.2
Umass 9 9 102 11.3

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

