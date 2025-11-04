NCAA FBS Team Scoring Offense

Scoring Offense
|G
|FG
|Pts
|Avg
|Indiana
|9
|11
|418
|46.4
|North Texas
|9
|10
|400
|44.4
|Tennessee
|9
|12
|392
|43.6
|Texas Tech
|9
|17
|392
|43.6
|Oregon
|8
|8
|330
|41.2
|South Florida
|8
|11
|323
|40.4
|Florida St.
|8
|8
|320
|40.0
|Southern Cal
|8
|14
|318
|39.8
|Pittsburgh
|9
|19
|357
|39.7
|Utah
|9
|9
|356
|39.6
|Texas A&M
|8
|10
|302
|37.8
|Memphis
|9
|11
|339
|37.7
|Vanderbilt
|9
|8
|338
|37.6
|Notre Dame
|8
|5
|299
|37.4
|Uconn
|9
|15
|332
|36.9
|UNLV
|8
|10
|295
|36.9
|Ohio St.
|8
|9
|293
|36.6
|Virginia
|9
|13
|328
|36.4
|BYU
|8
|15
|290
|36.2
|Mississippi
|9
|19
|326
|36.2
|Georgia Tech
|9
|19
|324
|36.0
|Cincinnati
|9
|11
|320
|35.6
|Washington
|8
|6
|284
|35.5
|Arkansas
|9
|10
|319
|35.4
|Duke
|8
|10
|283
|35.4
|Missouri
|8
|11
|283
|35.4
|James Madison
|8
|4
|278
|34.8
|Navy
|8
|6
|278
|34.8
|TCU
|8
|6
|277
|34.6
|Alabama
|8
|9
|275
|34.4
|Arizona
|8
|12
|273
|34.1
|Marshall
|8
|14
|273
|34.1
|Texas State
|8
|12
|273
|34.1
|UTSA
|8
|8
|272
|34.0
|Air Force
|8
|7
|271
|33.9
|Baylor
|9
|12
|304
|33.8
|Louisville
|8
|13
|270
|33.8
|Mississippi St.
|9
|9
|299
|33.2
|Illinois
|9
|13
|298
|33.1
|Nebraska
|9
|12
|297
|33.0
|Southern Miss.
|8
|8
|264
|33.0
|Georgia
|8
|10
|260
|32.5
|NC State
|9
|5
|292
|32.4
|Miami
|8
|9
|258
|32.2
|East Carolina
|8
|9
|257
|32.1
|Boise St.
|9
|6
|289
|32.1
|Old Dominion
|9
|9
|287
|31.9
|Toledo
|8
|6
|254
|31.8
|Penn St.
|8
|11
|252
|31.5
|Utah St.
|8
|7
|252
|31.5
|Temple
|9
|8
|283
|31.4
|Kansas
|9
|12
|282
|31.3
|Iowa
|8
|16
|250
|31.2
|SMU
|9
|12
|277
|30.8
|FAU
|8
|11
|242
|30.2
|New Mexico
|9
|10
|272
|30.2
|W. Kentucky
|9
|13
|271
|30.1
|Jacksonville St.
|8
|12
|239
|29.9
|Kansas St.
|9
|10
|268
|29.8
|Hawaii
|9
|21
|267
|29.7
|Texas
|9
|14
|266
|29.6
|Houston
|9
|16
|265
|29.4
|Rutgers
|9
|12
|264
|29.3
|Delaware
|8
|7
|234
|29.2
|Ohio
|8
|4
|234
|29.2
|Oklahoma
|9
|18
|260
|28.9
|San Diego St.
|8
|14
|231
|28.9
|Georgia Southern
|8
|7
|230
|28.8
|Louisiana Tech
|8
|7
|229
|28.6
|Clemson
|8
|8
|227
|28.4
|UAB
|8
|6
|227
|28.4
|Michigan
|9
|10
|253
|28.1
|Iowa St.
|9
|13
|251
|27.9
|UCF
|8
|12
|218
|27.2
|Appalachian St.
|8
|11
|216
|27.0
|Troy
|9
|9
|243
|27.0
|San Jose St.
|8
|7
|214
|26.8
|Kennesaw St.
|8
|9
|210
|26.2
|Fresno St.
|9
|11
|235
|26.1
|Maryland
|8
|15
|208
|26.0
|Miami (Ohio)
|8
|12
|208
|26.0
|Tulane
|8
|14
|207
|25.9
|Michigan St.
|9
|9
|230
|25.6
|LSU
|8
|14
|204
|25.5
|Boston College
|9
|12
|224
|24.9
|South Alabama
|9
|7
|224
|24.9
|Buffalo
|9
|10
|223
|24.8
|Arizona St.
|9
|18
|222
|24.7
|California
|9
|8
|221
|24.6
|Louisiana-Lafayette
|9
|13
|219
|24.3
|Virginia Tech
|9
|14
|219
|24.3
|Wake Forest
|8
|11
|194
|24.2
|Liberty
|8
|11
|193
|24.1
|Cent. Michigan
|9
|12
|217
|24.1
|E. Michigan
|9
|14
|217
|24.1
|Minnesota
|9
|11
|214
|23.8
|Syracuse
|9
|9
|213
|23.7
|Arkansas St.
|9
|15
|212
|23.6
|Army
|8
|9
|187
|23.4
|West Virginia
|9
|7
|209
|23.2
|Missouri St.
|8
|10
|182
|22.8
|Northwestern
|8
|13
|180
|22.5
|Kentucky
|8
|11
|179
|22.4
|Auburn
|9
|13
|201
|22.3
|W. Michigan
|9
|9
|201
|22.3
|FIU
|8
|9
|178
|22.2
|Coastal Carolina
|8
|10
|177
|22.1
|Florida
|8
|14
|177
|22.1
|Purdue
|9
|11
|199
|22.1
|Colorado
|9
|5
|198
|22.0
|Tulsa
|8
|10
|176
|22.0
|New Mexico St.
|8
|15
|171
|21.4
|UTEP
|8
|6
|167
|20.9
|Rice
|9
|7
|187
|20.8
|Georgia St.
|8
|3
|163
|20.4
|UCLA
|8
|14
|163
|20.4
|Oregon St.
|9
|5
|179
|19.9
|Washington St.
|9
|10
|179
|19.9
|South Carolina
|9
|8
|177
|19.7
|Wyoming
|9
|5
|175
|19.4
|North Carolina
|8
|10
|155
|19.4
|Colorado St.
|8
|3
|153
|19.1
|Middle Tennessee
|8
|6
|151
|18.9
|Akron
|9
|9
|169
|18.8
|Kent St.
|8
|3
|149
|18.6
|Bowling Green
|9
|15
|164
|18.2
|Stanford
|9
|12
|160
|17.8
|Charlotte
|8
|8
|140
|17.5
|Sam Houston St.
|8
|5
|133
|16.6
|Ball St.
|8
|3
|131
|16.4
|Louisiana-Monroe
|9
|2
|144
|16.0
|Oklahoma St.
|9
|11
|137
|15.2
|Nevada
|8
|14
|112
|14.0
|N. Illinois
|8
|6
|107
|13.4
|Wisconsin
|8
|3
|100
|12.5
|Umass
|8
|8
|92
|11.5
