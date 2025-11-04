Live Radio
NCAA FBS Team Scoring Offense

The Associated Press

November 4, 2025, 12:20 PM

Scoring Offense

G FG Pts Avg
Indiana 9 11 418 46.4
North Texas 9 10 400 44.4
Tennessee 9 12 392 43.6
Texas Tech 9 17 392 43.6
Oregon 8 8 330 41.2
South Florida 8 11 323 40.4
Florida St. 8 8 320 40.0
Southern Cal 8 14 318 39.8
Pittsburgh 9 19 357 39.7
Utah 9 9 356 39.6
Texas A&M 8 10 302 37.8
Memphis 9 11 339 37.7
Vanderbilt 9 8 338 37.6
Notre Dame 8 5 299 37.4
Uconn 9 15 332 36.9
UNLV 8 10 295 36.9
Ohio St. 8 9 293 36.6
Virginia 9 13 328 36.4
BYU 8 15 290 36.2
Mississippi 9 19 326 36.2
Georgia Tech 9 19 324 36.0
Cincinnati 9 11 320 35.6
Washington 8 6 284 35.5
Arkansas 9 10 319 35.4
Duke 8 10 283 35.4
Missouri 8 11 283 35.4
James Madison 8 4 278 34.8
Navy 8 6 278 34.8
TCU 8 6 277 34.6
Alabama 8 9 275 34.4
Arizona 8 12 273 34.1
Marshall 8 14 273 34.1
Texas State 8 12 273 34.1
UTSA 8 8 272 34.0
Air Force 8 7 271 33.9
Baylor 9 12 304 33.8
Louisville 8 13 270 33.8
Mississippi St. 9 9 299 33.2
Illinois 9 13 298 33.1
Nebraska 9 12 297 33.0
Southern Miss. 8 8 264 33.0
Georgia 8 10 260 32.5
NC State 9 5 292 32.4
Miami 8 9 258 32.2
East Carolina 8 9 257 32.1
Boise St. 9 6 289 32.1
Old Dominion 9 9 287 31.9
Toledo 8 6 254 31.8
Penn St. 8 11 252 31.5
Utah St. 8 7 252 31.5
Temple 9 8 283 31.4
Kansas 9 12 282 31.3
Iowa 8 16 250 31.2
SMU 9 12 277 30.8
FAU 8 11 242 30.2
New Mexico 9 10 272 30.2
W. Kentucky 9 13 271 30.1
Jacksonville St. 8 12 239 29.9
Kansas St. 9 10 268 29.8
Hawaii 9 21 267 29.7
Texas 9 14 266 29.6
Houston 9 16 265 29.4
Rutgers 9 12 264 29.3
Delaware 8 7 234 29.2
Ohio 8 4 234 29.2
Oklahoma 9 18 260 28.9
San Diego St. 8 14 231 28.9
Georgia Southern 8 7 230 28.8
Louisiana Tech 8 7 229 28.6
Clemson 8 8 227 28.4
UAB 8 6 227 28.4
Michigan 9 10 253 28.1
Iowa St. 9 13 251 27.9
UCF 8 12 218 27.2
Appalachian St. 8 11 216 27.0
Troy 9 9 243 27.0
San Jose St. 8 7 214 26.8
Kennesaw St. 8 9 210 26.2
Fresno St. 9 11 235 26.1
Maryland 8 15 208 26.0
Miami (Ohio) 8 12 208 26.0
Tulane 8 14 207 25.9
Michigan St. 9 9 230 25.6
LSU 8 14 204 25.5
Boston College 9 12 224 24.9
South Alabama 9 7 224 24.9
Buffalo 9 10 223 24.8
Arizona St. 9 18 222 24.7
California 9 8 221 24.6
Louisiana-Lafayette 9 13 219 24.3
Virginia Tech 9 14 219 24.3
Wake Forest 8 11 194 24.2
Liberty 8 11 193 24.1
Cent. Michigan 9 12 217 24.1
E. Michigan 9 14 217 24.1
Minnesota 9 11 214 23.8
Syracuse 9 9 213 23.7
Arkansas St. 9 15 212 23.6
Army 8 9 187 23.4
West Virginia 9 7 209 23.2
Missouri St. 8 10 182 22.8
Northwestern 8 13 180 22.5
Kentucky 8 11 179 22.4
Auburn 9 13 201 22.3
W. Michigan 9 9 201 22.3
FIU 8 9 178 22.2
Coastal Carolina 8 10 177 22.1
Florida 8 14 177 22.1
Purdue 9 11 199 22.1
Colorado 9 5 198 22.0
Tulsa 8 10 176 22.0
New Mexico St. 8 15 171 21.4
UTEP 8 6 167 20.9
Rice 9 7 187 20.8
Georgia St. 8 3 163 20.4
UCLA 8 14 163 20.4
Oregon St. 9 5 179 19.9
Washington St. 9 10 179 19.9
South Carolina 9 8 177 19.7
Wyoming 9 5 175 19.4
North Carolina 8 10 155 19.4
Colorado St. 8 3 153 19.1
Middle Tennessee 8 6 151 18.9
Akron 9 9 169 18.8
Kent St. 8 3 149 18.6
Bowling Green 9 15 164 18.2
Stanford 9 12 160 17.8
Charlotte 8 8 140 17.5
Sam Houston St. 8 5 133 16.6
Ball St. 8 3 131 16.4
Louisiana-Monroe 9 2 144 16.0
Oklahoma St. 9 11 137 15.2
Nevada 8 14 112 14.0
N. Illinois 8 6 107 13.4
Wisconsin 8 3 100 12.5
Umass 8 8 92 11.5

Sports
