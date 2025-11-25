NCAA FBS Team Scoring Defense

Scoring Defense
|G
|Saf
|Pts
|Avg
|Ohio St.
|11
|0
|84
|7.6
|Indiana
|11
|0
|128
|11.6
|San Diego St.
|11
|0
|128
|11.6
|Texas Tech
|11
|0
|135
|12.3
|Toledo
|11
|2
|143
|13.0
|Oklahoma
|11
|2
|154
|14.0
|Miami
|11
|0
|159
|14.5
|Oregon
|11
|1
|164
|14.9
|Iowa
|11
|1
|166
|15.1
|Alabama
|11
|1
|178
|16.2
|James Madison
|11
|0
|182
|16.5
|Georgia
|11
|0
|191
|17.4
|Notre Dame
|11
|1
|191
|17.4
|BYU
|11
|1
|192
|17.5
|Michigan
|11
|0
|197
|17.9
|LSU
|11
|1
|203
|18.5
|Utah
|11
|1
|203
|18.5
|W. Michigan
|11
|0
|203
|18.5
|Washington
|11
|0
|207
|18.8
|Wake Forest
|11
|1
|209
|19.0
|SMU
|11
|0
|210
|19.1
|Missouri
|11
|1
|216
|19.6
|Wyoming
|11
|0
|219
|19.9
|Arizona
|11
|0
|220
|20.0
|Texas
|11
|0
|220
|20.0
|Auburn
|11
|0
|221
|20.1
|Old Dominion
|11
|1
|221
|20.1
|Penn St.
|11
|1
|221
|20.1
|Mississippi
|11
|1
|222
|20.2
|Florida St.
|11
|0
|224
|20.4
|Louisiana Tech
|11
|0
|226
|20.5
|Fresno St.
|11
|0
|227
|20.6
|Iowa St.
|11
|0
|229
|20.8
|Clemson
|11
|0
|231
|21.0
|Northwestern
|11
|0
|231
|21.0
|Virginia
|11
|1
|233
|21.2
|Washington St.
|11
|1
|234
|21.3
|Nebraska
|11
|1
|236
|21.5
|Texas A&M
|11
|0
|236
|21.5
|South Carolina
|11
|0
|237
|21.5
|Houston
|11
|0
|238
|21.6
|Miami (Ohio)
|11
|2
|239
|21.7
|Vanderbilt
|11
|0
|239
|21.7
|East Carolina
|11
|0
|241
|21.9
|Memphis
|11
|0
|242
|22.0
|UCF
|11
|1
|242
|22.0
|Wisconsin
|11
|0
|242
|22.0
|W. Kentucky
|11
|0
|244
|22.2
|Army
|10
|0
|224
|22.4
|Ohio
|11
|0
|249
|22.6
|Buffalo
|11
|1
|251
|22.8
|Cent. Michigan
|11
|0
|251
|22.8
|North Carolina
|11
|0
|252
|22.9
|Arizona St.
|11
|0
|253
|23.0
|Cincinnati
|11
|0
|253
|23.0
|Louisville
|11
|0
|253
|23.0
|New Mexico
|11
|1
|253
|23.0
|Boise St.
|11
|0
|254
|23.1
|N. Illinois
|11
|0
|257
|23.4
|Kennesaw St.
|11
|1
|259
|23.5
|Southern Cal
|11
|0
|259
|23.5
|Pittsburgh
|11
|0
|261
|23.7
|North Texas
|11
|0
|265
|24.1
|Illinois
|11
|0
|266
|24.2
|Florida
|11
|1
|267
|24.3
|Troy
|11
|0
|269
|24.5
|Liberty
|11
|0
|270
|24.5
|Tulane
|11
|0
|273
|24.8
|Minnesota
|11
|0
|274
|24.9
|Hawaii
|11
|1
|275
|25.0
|Kentucky
|11
|0
|276
|25.1
|Bowling Green
|11
|0
|277
|25.2
|South Florida
|11
|2
|277
|25.2
|TCU
|11
|0
|279
|25.4
|Maryland
|11
|1
|280
|25.5
|California
|11
|0
|283
|25.7
|Georgia Tech
|11
|0
|284
|25.8
|Uconn
|12
|0
|310
|25.8
|Jacksonville St.
|11
|0
|287
|26.1
|Nevada
|11
|0
|288
|26.2
|Kansas
|11
|0
|290
|26.4
|Missouri St.
|11
|0
|298
|27.1
|Arkansas St.
|11
|0
|299
|27.2
|New Mexico St.
|11
|0
|300
|27.3
|Tennessee
|11
|0
|300
|27.3
|Southern Miss.
|11
|1
|301
|27.4
|Stanford
|11
|0
|301
|27.4
|Akron
|12
|0
|329
|27.4
|Temple
|11
|0
|304
|27.6
|UTEP
|11
|0
|304
|27.6
|Kansas St.
|11
|0
|306
|27.8
|Navy
|10
|0
|279
|27.9
|Mississippi St.
|11
|0
|312
|28.4
|Ball St.
|11
|1
|313
|28.5
|Utah St.
|11
|0
|314
|28.5
|South Alabama
|11
|0
|316
|28.7
|Tulsa
|11
|0
|316
|28.7
|FIU
|11
|0
|317
|28.8
|UNLV
|11
|0
|320
|29.1
|Duke
|11
|0
|321
|29.2
|Oregon St.
|11
|1
|321
|29.2
|West Virginia
|11
|1
|321
|29.2
|E. Michigan
|11
|0
|326
|29.6
|Purdue
|11
|0
|326
|29.6
|NC State
|11
|0
|327
|29.7
|Appalachian St.
|11
|0
|328
|29.8
|Colorado St.
|11
|0
|328
|29.8
|UTSA
|11
|1
|328
|29.8
|Michigan St.
|11
|1
|331
|30.1
|Louisiana-Lafayette
|11
|0
|333
|30.3
|Rice
|11
|0
|335
|30.5
|Virginia Tech
|11
|2
|335
|30.5
|Marshall
|11
|0
|339
|30.8
|Texas State
|11
|1
|341
|31.0
|Colorado
|11
|1
|342
|31.1
|Rutgers
|11
|0
|342
|31.1
|Air Force
|11
|1
|343
|31.2
|Middle Tennessee
|11
|0
|347
|31.5
|Coastal Carolina
|11
|0
|348
|31.6
|San Jose St.
|11
|0
|349
|31.7
|Louisiana-Monroe
|11
|0
|353
|32.1
|Delaware
|11
|0
|359
|32.6
|Baylor
|11
|0
|360
|32.7
|Kent St.
|11
|0
|372
|33.8
|UCLA
|11
|0
|372
|33.8
|Arkansas
|11
|0
|375
|34.1
|Oklahoma St.
|11
|0
|380
|34.5
|Boston College
|11
|0
|381
|34.6
|Syracuse
|11
|1
|385
|35.0
|Georgia Southern
|11
|0
|391
|35.5
|FAU
|11
|0
|394
|35.8
|Sam Houston St.
|11
|0
|398
|36.2
|Charlotte
|11
|0
|409
|37.2
|Umass
|11
|0
|418
|38.0
|Georgia St.
|11
|2
|427
|38.8
|UAB
|11
|0
|435
|39.5
