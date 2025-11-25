Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Scoring Defense

NCAA FBS Team Scoring Defense

The Associated Press

November 25, 2025, 11:14 AM

Scoring Defense

G Saf Pts Avg
Ohio St. 11 0 84 7.6
Indiana 11 0 128 11.6
San Diego St. 11 0 128 11.6
Texas Tech 11 0 135 12.3
Toledo 11 2 143 13.0
Oklahoma 11 2 154 14.0
Miami 11 0 159 14.5
Oregon 11 1 164 14.9
Iowa 11 1 166 15.1
Alabama 11 1 178 16.2
James Madison 11 0 182 16.5
Georgia 11 0 191 17.4
Notre Dame 11 1 191 17.4
BYU 11 1 192 17.5
Michigan 11 0 197 17.9
LSU 11 1 203 18.5
Utah 11 1 203 18.5
W. Michigan 11 0 203 18.5
Washington 11 0 207 18.8
Wake Forest 11 1 209 19.0
SMU 11 0 210 19.1
Missouri 11 1 216 19.6
Wyoming 11 0 219 19.9
Arizona 11 0 220 20.0
Texas 11 0 220 20.0
Auburn 11 0 221 20.1
Old Dominion 11 1 221 20.1
Penn St. 11 1 221 20.1
Mississippi 11 1 222 20.2
Florida St. 11 0 224 20.4
Louisiana Tech 11 0 226 20.5
Fresno St. 11 0 227 20.6
Iowa St. 11 0 229 20.8
Clemson 11 0 231 21.0
Northwestern 11 0 231 21.0
Virginia 11 1 233 21.2
Washington St. 11 1 234 21.3
Nebraska 11 1 236 21.5
Texas A&M 11 0 236 21.5
South Carolina 11 0 237 21.5
Houston 11 0 238 21.6
Miami (Ohio) 11 2 239 21.7
Vanderbilt 11 0 239 21.7
East Carolina 11 0 241 21.9
Memphis 11 0 242 22.0
UCF 11 1 242 22.0
Wisconsin 11 0 242 22.0
W. Kentucky 11 0 244 22.2
Army 10 0 224 22.4
Ohio 11 0 249 22.6
Buffalo 11 1 251 22.8
Cent. Michigan 11 0 251 22.8
North Carolina 11 0 252 22.9
Arizona St. 11 0 253 23.0
Cincinnati 11 0 253 23.0
Louisville 11 0 253 23.0
New Mexico 11 1 253 23.0
Boise St. 11 0 254 23.1
N. Illinois 11 0 257 23.4
Kennesaw St. 11 1 259 23.5
Southern Cal 11 0 259 23.5
Pittsburgh 11 0 261 23.7
North Texas 11 0 265 24.1
Illinois 11 0 266 24.2
Florida 11 1 267 24.3
Troy 11 0 269 24.5
Liberty 11 0 270 24.5
Tulane 11 0 273 24.8
Minnesota 11 0 274 24.9
Hawaii 11 1 275 25.0
Kentucky 11 0 276 25.1
Bowling Green 11 0 277 25.2
South Florida 11 2 277 25.2
TCU 11 0 279 25.4
Maryland 11 1 280 25.5
California 11 0 283 25.7
Georgia Tech 11 0 284 25.8
Uconn 12 0 310 25.8
Jacksonville St. 11 0 287 26.1
Nevada 11 0 288 26.2
Kansas 11 0 290 26.4
Missouri St. 11 0 298 27.1
Arkansas St. 11 0 299 27.2
New Mexico St. 11 0 300 27.3
Tennessee 11 0 300 27.3
Southern Miss. 11 1 301 27.4
Stanford 11 0 301 27.4
Akron 12 0 329 27.4
Temple 11 0 304 27.6
UTEP 11 0 304 27.6
Kansas St. 11 0 306 27.8
Navy 10 0 279 27.9
Mississippi St. 11 0 312 28.4
Ball St. 11 1 313 28.5
Utah St. 11 0 314 28.5
South Alabama 11 0 316 28.7
Tulsa 11 0 316 28.7
FIU 11 0 317 28.8
UNLV 11 0 320 29.1
Duke 11 0 321 29.2
Oregon St. 11 1 321 29.2
West Virginia 11 1 321 29.2
E. Michigan 11 0 326 29.6
Purdue 11 0 326 29.6
NC State 11 0 327 29.7
Appalachian St. 11 0 328 29.8
Colorado St. 11 0 328 29.8
UTSA 11 1 328 29.8
Michigan St. 11 1 331 30.1
Louisiana-Lafayette 11 0 333 30.3
Rice 11 0 335 30.5
Virginia Tech 11 2 335 30.5
Marshall 11 0 339 30.8
Texas State 11 1 341 31.0
Colorado 11 1 342 31.1
Rutgers 11 0 342 31.1
Air Force 11 1 343 31.2
Middle Tennessee 11 0 347 31.5
Coastal Carolina 11 0 348 31.6
San Jose St. 11 0 349 31.7
Louisiana-Monroe 11 0 353 32.1
Delaware 11 0 359 32.6
Baylor 11 0 360 32.7
Kent St. 11 0 372 33.8
UCLA 11 0 372 33.8
Arkansas 11 0 375 34.1
Oklahoma St. 11 0 380 34.5
Boston College 11 0 381 34.6
Syracuse 11 1 385 35.0
Georgia Southern 11 0 391 35.5
FAU 11 0 394 35.8
Sam Houston St. 11 0 398 36.2
Charlotte 11 0 409 37.2
Umass 11 0 418 38.0
Georgia St. 11 2 427 38.8
UAB 11 0 435 39.5

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up