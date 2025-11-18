NCAA FBS Team Scoring Defense

Scoring Defense
|G
|Saf
|Pts
|Avg
|Ohio St.
|10
|0
|75
|7.5
|Indiana
|11
|0
|128
|11.6
|Texas Tech
|11
|0
|135
|12.3
|San Diego St.
|10
|0
|125
|12.5
|Toledo
|10
|2
|134
|13.4
|Oregon
|10
|1
|137
|13.7
|Miami
|10
|0
|142
|14.2
|Oklahoma
|10
|2
|148
|14.8
|Iowa
|10
|1
|149
|14.9
|Utah
|10
|1
|156
|15.6
|James Madison
|10
|0
|162
|16.2
|Michigan
|10
|0
|177
|17.7
|Alabama
|10
|1
|178
|17.8
|BYU
|10
|1
|178
|17.8
|East Carolina
|10
|0
|183
|18.3
|Texas
|10
|0
|183
|18.3
|Notre Dame
|10
|1
|184
|18.4
|W. Michigan
|10
|0
|184
|18.4
|Georgia
|10
|0
|188
|18.8
|LSU
|10
|1
|193
|19.3
|Washington
|10
|0
|193
|19.3
|Wake Forest
|10
|1
|195
|19.5
|Northwestern
|10
|0
|196
|19.6
|Louisiana Tech
|10
|0
|198
|19.8
|Fresno St.
|10
|0
|199
|19.9
|Missouri
|10
|1
|199
|19.9
|Nebraska
|10
|1
|199
|19.9
|Mississippi
|11
|1
|222
|20.2
|Arizona
|10
|0
|203
|20.3
|Florida St.
|10
|0
|203
|20.3
|Auburn
|10
|0
|204
|20.4
|SMU
|10
|0
|204
|20.4
|Wyoming
|10
|0
|206
|20.6
|Washington St.
|10
|1
|210
|21.0
|Old Dominion
|10
|1
|211
|21.1
|Penn St.
|10
|1
|211
|21.1
|Virginia
|11
|1
|233
|21.2
|Buffalo
|10
|1
|214
|21.4
|Iowa St.
|10
|0
|215
|21.5
|Louisville
|10
|0
|215
|21.5
|Southern Cal
|10
|0
|217
|21.7
|Miami (Ohio)
|10
|2
|219
|21.9
|Army
|9
|0
|198
|22.0
|Memphis
|11
|0
|242
|22.0
|North Carolina
|10
|0
|220
|22.0
|Clemson
|10
|0
|221
|22.1
|Houston
|10
|0
|221
|22.1
|N. Illinois
|10
|0
|222
|22.2
|Vanderbilt
|10
|0
|222
|22.2
|Kennesaw St.
|10
|1
|225
|22.5
|Cincinnati
|10
|0
|227
|22.7
|UCF
|10
|1
|228
|22.8
|South Carolina
|10
|0
|230
|23.0
|Kentucky
|10
|0
|231
|23.1
|W. Kentucky
|10
|0
|231
|23.1
|Wisconsin
|10
|0
|232
|23.2
|Boise St.
|10
|0
|233
|23.3
|Pittsburgh
|10
|0
|233
|23.3
|Cent. Michigan
|10
|0
|235
|23.5
|Maryland
|10
|1
|235
|23.5
|Ohio
|10
|0
|235
|23.5
|Arizona St.
|10
|0
|236
|23.6
|Florida
|10
|1
|236
|23.6
|Liberty
|10
|0
|236
|23.6
|Minnesota
|10
|0
|236
|23.6
|Texas A&M
|10
|0
|236
|23.6
|Hawaii
|10
|1
|237
|23.7
|Illinois
|10
|0
|239
|23.9
|Uconn
|11
|0
|265
|24.1
|North Texas
|10
|0
|241
|24.1
|Georgia Tech
|10
|0
|242
|24.2
|New Mexico
|10
|1
|250
|25.0
|Troy
|10
|0
|250
|25.0
|California
|10
|0
|252
|25.2
|Kansas
|10
|0
|252
|25.2
|Kansas St.
|10
|0
|255
|25.5
|Missouri St.
|10
|0
|257
|25.7
|Bowling Green
|10
|0
|258
|25.8
|South Florida
|10
|2
|259
|25.9
|Southern Miss.
|10
|1
|259
|25.9
|Jacksonville St.
|10
|0
|260
|26.0
|Tulane
|10
|0
|260
|26.0
|Arkansas St.
|10
|0
|265
|26.5
|TCU
|10
|0
|265
|26.5
|Temple
|10
|0
|267
|26.7
|New Mexico St.
|10
|0
|269
|26.9
|UTEP
|10
|0
|270
|27.0
|Ball St.
|10
|1
|275
|27.5
|Colorado St.
|10
|0
|279
|27.9
|Navy
|10
|0
|279
|27.9
|Rice
|10
|0
|279
|27.9
|Nevada
|10
|0
|281
|28.1
|South Alabama
|10
|0
|281
|28.1
|Mississippi St.
|11
|0
|312
|28.4
|Akron
|11
|0
|313
|28.5
|Tennessee
|10
|0
|289
|28.9
|Stanford
|10
|0
|291
|29.1
|Tulsa
|10
|0
|291
|29.1
|Oregon St.
|11
|1
|321
|29.2
|West Virginia
|11
|1
|321
|29.2
|Duke
|10
|0
|296
|29.6
|FIU
|10
|0
|296
|29.6
|E. Michigan
|11
|0
|326
|29.6
|Purdue
|11
|0
|326
|29.6
|Coastal Carolina
|10
|0
|297
|29.7
|Utah St.
|10
|0
|297
|29.7
|Colorado
|10
|1
|300
|30.0
|Rutgers
|10
|0
|300
|30.0
|Virginia Tech
|10
|2
|301
|30.1
|Louisiana-Lafayette
|10
|0
|303
|30.3
|Appalachian St.
|10
|0
|304
|30.4
|UTSA
|10
|1
|304
|30.4
|Delaware
|10
|0
|307
|30.7
|UNLV
|10
|0
|310
|31.0
|Michigan St.
|10
|1
|311
|31.1
|Marshall
|10
|0
|313
|31.3
|Syracuse
|10
|1
|315
|31.5
|NC State
|10
|0
|316
|31.6
|Baylor
|10
|0
|319
|31.9
|Louisiana-Monroe
|10
|0
|322
|32.2
|Air Force
|10
|1
|323
|32.3
|Arkansas
|10
|0
|323
|32.3
|San Jose St.
|10
|0
|324
|32.4
|UCLA
|10
|0
|324
|32.4
|Texas State
|10
|1
|327
|32.7
|Middle Tennessee
|10
|0
|330
|33.0
|Kent St.
|10
|0
|344
|34.4
|FAU
|10
|0
|346
|34.6
|Georgia Southern
|10
|0
|346
|34.6
|Boston College
|11
|0
|381
|34.6
|Oklahoma St.
|10
|0
|363
|36.3
|Sam Houston St.
|10
|0
|367
|36.7
|Charlotte
|10
|0
|374
|37.4
|Umass
|10
|0
|376
|37.6
|UAB
|10
|0
|387
|38.7
|Georgia St.
|10
|2
|396
|39.6
