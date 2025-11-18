Live Radio
NCAA FBS Team Scoring Defense

NCAA FBS Team Scoring Defense

The Associated Press

November 18, 2025, 11:14 AM

Scoring Defense

G Saf Pts Avg
Ohio St. 10 0 75 7.5
Indiana 11 0 128 11.6
Texas Tech 11 0 135 12.3
San Diego St. 10 0 125 12.5
Toledo 10 2 134 13.4
Oregon 10 1 137 13.7
Miami 10 0 142 14.2
Oklahoma 10 2 148 14.8
Iowa 10 1 149 14.9
Utah 10 1 156 15.6
James Madison 10 0 162 16.2
Michigan 10 0 177 17.7
Alabama 10 1 178 17.8
BYU 10 1 178 17.8
East Carolina 10 0 183 18.3
Texas 10 0 183 18.3
Notre Dame 10 1 184 18.4
W. Michigan 10 0 184 18.4
Georgia 10 0 188 18.8
LSU 10 1 193 19.3
Washington 10 0 193 19.3
Wake Forest 10 1 195 19.5
Northwestern 10 0 196 19.6
Louisiana Tech 10 0 198 19.8
Fresno St. 10 0 199 19.9
Missouri 10 1 199 19.9
Nebraska 10 1 199 19.9
Mississippi 11 1 222 20.2
Arizona 10 0 203 20.3
Florida St. 10 0 203 20.3
Auburn 10 0 204 20.4
SMU 10 0 204 20.4
Wyoming 10 0 206 20.6
Washington St. 10 1 210 21.0
Old Dominion 10 1 211 21.1
Penn St. 10 1 211 21.1
Virginia 11 1 233 21.2
Buffalo 10 1 214 21.4
Iowa St. 10 0 215 21.5
Louisville 10 0 215 21.5
Southern Cal 10 0 217 21.7
Miami (Ohio) 10 2 219 21.9
Army 9 0 198 22.0
Memphis 11 0 242 22.0
North Carolina 10 0 220 22.0
Clemson 10 0 221 22.1
Houston 10 0 221 22.1
N. Illinois 10 0 222 22.2
Vanderbilt 10 0 222 22.2
Kennesaw St. 10 1 225 22.5
Cincinnati 10 0 227 22.7
UCF 10 1 228 22.8
South Carolina 10 0 230 23.0
Kentucky 10 0 231 23.1
W. Kentucky 10 0 231 23.1
Wisconsin 10 0 232 23.2
Boise St. 10 0 233 23.3
Pittsburgh 10 0 233 23.3
Cent. Michigan 10 0 235 23.5
Maryland 10 1 235 23.5
Ohio 10 0 235 23.5
Arizona St. 10 0 236 23.6
Florida 10 1 236 23.6
Liberty 10 0 236 23.6
Minnesota 10 0 236 23.6
Texas A&M 10 0 236 23.6
Hawaii 10 1 237 23.7
Illinois 10 0 239 23.9
Uconn 11 0 265 24.1
North Texas 10 0 241 24.1
Georgia Tech 10 0 242 24.2
New Mexico 10 1 250 25.0
Troy 10 0 250 25.0
California 10 0 252 25.2
Kansas 10 0 252 25.2
Kansas St. 10 0 255 25.5
Missouri St. 10 0 257 25.7
Bowling Green 10 0 258 25.8
South Florida 10 2 259 25.9
Southern Miss. 10 1 259 25.9
Jacksonville St. 10 0 260 26.0
Tulane 10 0 260 26.0
Arkansas St. 10 0 265 26.5
TCU 10 0 265 26.5
Temple 10 0 267 26.7
New Mexico St. 10 0 269 26.9
UTEP 10 0 270 27.0
Ball St. 10 1 275 27.5
Colorado St. 10 0 279 27.9
Navy 10 0 279 27.9
Rice 10 0 279 27.9
Nevada 10 0 281 28.1
South Alabama 10 0 281 28.1
Mississippi St. 11 0 312 28.4
Akron 11 0 313 28.5
Tennessee 10 0 289 28.9
Stanford 10 0 291 29.1
Tulsa 10 0 291 29.1
Oregon St. 11 1 321 29.2
West Virginia 11 1 321 29.2
Duke 10 0 296 29.6
FIU 10 0 296 29.6
E. Michigan 11 0 326 29.6
Purdue 11 0 326 29.6
Coastal Carolina 10 0 297 29.7
Utah St. 10 0 297 29.7
Colorado 10 1 300 30.0
Rutgers 10 0 300 30.0
Virginia Tech 10 2 301 30.1
Louisiana-Lafayette 10 0 303 30.3
Appalachian St. 10 0 304 30.4
UTSA 10 1 304 30.4
Delaware 10 0 307 30.7
UNLV 10 0 310 31.0
Michigan St. 10 1 311 31.1
Marshall 10 0 313 31.3
Syracuse 10 1 315 31.5
NC State 10 0 316 31.6
Baylor 10 0 319 31.9
Louisiana-Monroe 10 0 322 32.2
Air Force 10 1 323 32.3
Arkansas 10 0 323 32.3
San Jose St. 10 0 324 32.4
UCLA 10 0 324 32.4
Texas State 10 1 327 32.7
Middle Tennessee 10 0 330 33.0
Kent St. 10 0 344 34.4
FAU 10 0 346 34.6
Georgia Southern 10 0 346 34.6
Boston College 11 0 381 34.6
Oklahoma St. 10 0 363 36.3
Sam Houston St. 10 0 367 36.7
Charlotte 10 0 374 37.4
Umass 10 0 376 37.6
UAB 10 0 387 38.7
Georgia St. 10 2 396 39.6

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

