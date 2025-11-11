Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Scoring Defense

NCAA FBS Team Scoring Defense

The Associated Press

November 11, 2025, 11:14 AM

Scoring Defense

G Saf Pts Avg
Ohio St. 9 0 65 7.2
Indiana 10 0 121 12.1
Texas Tech 10 0 126 12.6
San Diego St. 9 0 118 13.1
Iowa 9 1 123 13.7
Oregon 9 1 124 13.8
Oklahoma 9 2 127 14.1
Utah 9 1 128 14.2
Toledo 9 2 131 14.6
Miami 9 0 135 15.0
Texas 9 0 148 16.4
James Madison 9 0 152 16.9
Alabama 9 1 155 17.2
Michigan 9 0 155 17.2
East Carolina 9 0 156 17.3
BYU 9 1 165 18.3
Notre Dame 9 1 169 18.8
Louisiana Tech 9 0 170 18.9
LSU 9 1 171 19.0
W. Michigan 9 0 171 19.0
Missouri 9 1 172 19.1
Northwestern 9 0 172 19.1
Buffalo 9 1 176 19.6
Georgia 9 0 178 19.8
Mississippi 10 1 198 19.8
Arizona 9 0 179 19.9
Nebraska 10 1 199 19.9
UCF 9 0 180 20.0
Washington 9 0 180 20.0
Wyoming 9 0 182 20.2
Wake Forest 9 1 183 20.3
Auburn 10 0 204 20.4
SMU 10 0 204 20.4
Florida St. 9 0 189 21.0
Memphis 10 0 211 21.1
Kennesaw St. 9 1 190 21.1
North Carolina 9 0 192 21.3
Iowa St. 10 0 215 21.5
Minnesota 9 0 194 21.6
Virginia 10 1 216 21.6
Louisville 9 0 195 21.7
Miami (Ohio) 9 2 195 21.7
Fresno St. 9 0 196 21.8
Pittsburgh 9 0 196 21.8
Southern Cal 9 0 196 21.8
Cincinnati 9 0 197 21.9
Army 9 0 198 22.0
Houston 10 0 221 22.1
South Carolina 9 0 199 22.1
Vanderbilt 10 0 222 22.2
Penn St. 9 1 201 22.3
Wisconsin 9 0 201 22.3
Clemson 9 0 202 22.4
Florida 9 1 202 22.4
Liberty 9 0 202 22.4
W. Kentucky 9 0 205 22.8
Texas A&M 9 0 206 22.9
Washington St. 9 1 207 23.0
Georgia Tech 9 0 208 23.1
Maryland 9 1 211 23.4
Old Dominion 9 1 211 23.4
Arizona St. 9 0 213 23.7
Hawaii 10 1 237 23.7
Boise St. 9 0 216 24.0
Cent. Michigan 9 0 216 24.0
North Texas 9 0 217 24.1
Troy 9 0 217 24.1
Ohio 9 0 218 24.2
South Florida 9 2 218 24.2
Southern Miss. 9 1 218 24.2
N. Illinois 9 0 219 24.3
Kentucky 9 0 221 24.6
TCU 9 0 221 24.6
Uconn 10 0 249 24.9
California 10 0 252 25.2
Kansas 10 0 252 25.2
New Mexico St. 9 0 227 25.2
UTEP 9 0 232 25.8
Bowling Green 10 0 258 25.8
Illinois 9 0 233 25.9
Missouri St. 9 0 233 25.9
New Mexico 9 1 233 25.9
Jacksonville St. 9 0 234 26.0
Tulane 9 0 236 26.2
Mississippi St. 10 0 263 26.3
Arkansas St. 10 0 265 26.5
Temple 10 0 267 26.7
Navy 9 0 241 26.8
Akron 10 0 271 27.1
Appalachian St. 9 0 246 27.3
Kansas St. 9 0 249 27.7
Purdue 10 0 277 27.7
Ball St. 9 1 251 27.9
Rice 10 0 279 27.9
Coastal Carolina 9 0 252 28.0
Colorado St. 9 0 259 28.8
Oregon St. 10 1 290 29.0
Stanford 10 0 291 29.1
Duke 9 0 262 29.1
Baylor 9 0 264 29.3
West Virginia 10 1 296 29.6
South Alabama 9 0 267 29.7
Virginia Tech 9 2 267 29.7
Utah St. 9 0 268 29.8
FIU 9 0 269 29.9
San Jose St. 9 0 269 29.9
Colorado 10 1 300 30.0
Rutgers 10 0 300 30.0
Nevada 9 0 271 30.1
Louisiana-Lafayette 10 0 303 30.3
NC State 9 0 275 30.6
UCLA 9 0 276 30.7
Tulsa 9 0 277 30.8
Tennessee 9 0 280 31.1
Delaware 9 0 281 31.2
Michigan St. 9 1 283 31.4
Syracuse 10 1 315 31.5
UNLV 9 0 284 31.6
E. Michigan 10 0 317 31.7
Middle Tennessee 9 0 288 32.0
Marshall 9 0 295 32.8
Louisiana-Monroe 9 0 296 32.9
Air Force 9 1 297 33.0
UTSA 9 1 297 33.0
Arkansas 9 0 300 33.3
Georgia Southern 9 0 306 34.0
Kent St. 9 0 309 34.3
Boston College 10 0 345 34.5
FAU 9 0 311 34.6
Texas State 9 1 313 34.8
Umass 9 0 331 36.8
UAB 9 0 334 37.1
Sam Houston St. 9 0 344 38.2
Charlotte 9 0 346 38.4
Oklahoma St. 9 0 349 38.8
Georgia St. 9 2 366 40.7

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up