NCAA FBS Team Scoring Defense

Scoring Defense
|G
|Saf
|Pts
|Avg
|Ohio St.
|9
|0
|65
|7.2
|Indiana
|10
|0
|121
|12.1
|Texas Tech
|10
|0
|126
|12.6
|San Diego St.
|9
|0
|118
|13.1
|Iowa
|9
|1
|123
|13.7
|Oregon
|9
|1
|124
|13.8
|Oklahoma
|9
|2
|127
|14.1
|Utah
|9
|1
|128
|14.2
|Toledo
|9
|2
|131
|14.6
|Miami
|9
|0
|135
|15.0
|Texas
|9
|0
|148
|16.4
|James Madison
|9
|0
|152
|16.9
|Alabama
|9
|1
|155
|17.2
|Michigan
|9
|0
|155
|17.2
|East Carolina
|9
|0
|156
|17.3
|BYU
|9
|1
|165
|18.3
|Notre Dame
|9
|1
|169
|18.8
|Louisiana Tech
|9
|0
|170
|18.9
|LSU
|9
|1
|171
|19.0
|W. Michigan
|9
|0
|171
|19.0
|Missouri
|9
|1
|172
|19.1
|Northwestern
|9
|0
|172
|19.1
|Buffalo
|9
|1
|176
|19.6
|Georgia
|9
|0
|178
|19.8
|Mississippi
|10
|1
|198
|19.8
|Arizona
|9
|0
|179
|19.9
|Nebraska
|10
|1
|199
|19.9
|UCF
|9
|0
|180
|20.0
|Washington
|9
|0
|180
|20.0
|Wyoming
|9
|0
|182
|20.2
|Wake Forest
|9
|1
|183
|20.3
|Auburn
|10
|0
|204
|20.4
|SMU
|10
|0
|204
|20.4
|Florida St.
|9
|0
|189
|21.0
|Memphis
|10
|0
|211
|21.1
|Kennesaw St.
|9
|1
|190
|21.1
|North Carolina
|9
|0
|192
|21.3
|Iowa St.
|10
|0
|215
|21.5
|Minnesota
|9
|0
|194
|21.6
|Virginia
|10
|1
|216
|21.6
|Louisville
|9
|0
|195
|21.7
|Miami (Ohio)
|9
|2
|195
|21.7
|Fresno St.
|9
|0
|196
|21.8
|Pittsburgh
|9
|0
|196
|21.8
|Southern Cal
|9
|0
|196
|21.8
|Cincinnati
|9
|0
|197
|21.9
|Army
|9
|0
|198
|22.0
|Houston
|10
|0
|221
|22.1
|South Carolina
|9
|0
|199
|22.1
|Vanderbilt
|10
|0
|222
|22.2
|Penn St.
|9
|1
|201
|22.3
|Wisconsin
|9
|0
|201
|22.3
|Clemson
|9
|0
|202
|22.4
|Florida
|9
|1
|202
|22.4
|Liberty
|9
|0
|202
|22.4
|W. Kentucky
|9
|0
|205
|22.8
|Texas A&M
|9
|0
|206
|22.9
|Washington St.
|9
|1
|207
|23.0
|Georgia Tech
|9
|0
|208
|23.1
|Maryland
|9
|1
|211
|23.4
|Old Dominion
|9
|1
|211
|23.4
|Arizona St.
|9
|0
|213
|23.7
|Hawaii
|10
|1
|237
|23.7
|Boise St.
|9
|0
|216
|24.0
|Cent. Michigan
|9
|0
|216
|24.0
|North Texas
|9
|0
|217
|24.1
|Troy
|9
|0
|217
|24.1
|Ohio
|9
|0
|218
|24.2
|South Florida
|9
|2
|218
|24.2
|Southern Miss.
|9
|1
|218
|24.2
|N. Illinois
|9
|0
|219
|24.3
|Kentucky
|9
|0
|221
|24.6
|TCU
|9
|0
|221
|24.6
|Uconn
|10
|0
|249
|24.9
|California
|10
|0
|252
|25.2
|Kansas
|10
|0
|252
|25.2
|New Mexico St.
|9
|0
|227
|25.2
|UTEP
|9
|0
|232
|25.8
|Bowling Green
|10
|0
|258
|25.8
|Illinois
|9
|0
|233
|25.9
|Missouri St.
|9
|0
|233
|25.9
|New Mexico
|9
|1
|233
|25.9
|Jacksonville St.
|9
|0
|234
|26.0
|Tulane
|9
|0
|236
|26.2
|Mississippi St.
|10
|0
|263
|26.3
|Arkansas St.
|10
|0
|265
|26.5
|Temple
|10
|0
|267
|26.7
|Navy
|9
|0
|241
|26.8
|Akron
|10
|0
|271
|27.1
|Appalachian St.
|9
|0
|246
|27.3
|Kansas St.
|9
|0
|249
|27.7
|Purdue
|10
|0
|277
|27.7
|Ball St.
|9
|1
|251
|27.9
|Rice
|10
|0
|279
|27.9
|Coastal Carolina
|9
|0
|252
|28.0
|Colorado St.
|9
|0
|259
|28.8
|Oregon St.
|10
|1
|290
|29.0
|Stanford
|10
|0
|291
|29.1
|Duke
|9
|0
|262
|29.1
|Baylor
|9
|0
|264
|29.3
|West Virginia
|10
|1
|296
|29.6
|South Alabama
|9
|0
|267
|29.7
|Virginia Tech
|9
|2
|267
|29.7
|Utah St.
|9
|0
|268
|29.8
|FIU
|9
|0
|269
|29.9
|San Jose St.
|9
|0
|269
|29.9
|Colorado
|10
|1
|300
|30.0
|Rutgers
|10
|0
|300
|30.0
|Nevada
|9
|0
|271
|30.1
|Louisiana-Lafayette
|10
|0
|303
|30.3
|NC State
|9
|0
|275
|30.6
|UCLA
|9
|0
|276
|30.7
|Tulsa
|9
|0
|277
|30.8
|Tennessee
|9
|0
|280
|31.1
|Delaware
|9
|0
|281
|31.2
|Michigan St.
|9
|1
|283
|31.4
|Syracuse
|10
|1
|315
|31.5
|UNLV
|9
|0
|284
|31.6
|E. Michigan
|10
|0
|317
|31.7
|Middle Tennessee
|9
|0
|288
|32.0
|Marshall
|9
|0
|295
|32.8
|Louisiana-Monroe
|9
|0
|296
|32.9
|Air Force
|9
|1
|297
|33.0
|UTSA
|9
|1
|297
|33.0
|Arkansas
|9
|0
|300
|33.3
|Georgia Southern
|9
|0
|306
|34.0
|Kent St.
|9
|0
|309
|34.3
|Boston College
|10
|0
|345
|34.5
|FAU
|9
|0
|311
|34.6
|Texas State
|9
|1
|313
|34.8
|Umass
|9
|0
|331
|36.8
|UAB
|9
|0
|334
|37.1
|Sam Houston St.
|9
|0
|344
|38.2
|Charlotte
|9
|0
|346
|38.4
|Oklahoma St.
|9
|0
|349
|38.8
|Georgia St.
|9
|2
|366
|40.7
