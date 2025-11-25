NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense
|G
|Car
|RuYD
|TD
|Yds Pg
|Navy
|10
|482
|3,082
|35
|308.2
|Utah
|11
|499
|3,076
|37
|279.6
|Army
|10
|608
|2,593
|24
|259.3
|Jacksonville St.
|11
|519
|2,851
|27
|259.2
|Air Force
|11
|587
|2,821
|29
|256.5
|James Madison
|11
|485
|2,591
|32
|235.5
|Old Dominion
|11
|445
|2,551
|25
|231.9
|Oregon
|11
|410
|2,515
|29
|228.6
|Missouri
|11
|468
|2,487
|27
|226.1
|Michigan
|11
|440
|2,458
|32
|223.5
|Florida St.
|11
|469
|2,457
|30
|223.4
|South Florida
|11
|422
|2,433
|27
|221.2
|Rice
|11
|563
|2,407
|20
|218.8
|Indiana
|11
|453
|2,402
|24
|218.4
|Ohio
|11
|461
|2,386
|28
|216.9
|Texas State
|11
|475
|2,383
|31
|216.6
|Georgia Tech
|11
|412
|2,367
|30
|215.2
|Marshall
|11
|485
|2,306
|22
|209.6
|Notre Dame
|11
|391
|2,254
|34
|204.9
|Arkansas
|11
|380
|2,242
|25
|203.8
|UNLV
|11
|401
|2,230
|25
|202.7
|BYU
|11
|437
|2,216
|27
|201.5
|South Alabama
|11
|493
|2,206
|27
|200.5
|Arizona St.
|11
|434
|2,173
|15
|197.5
|Texas A&M
|11
|429
|2,155
|26
|195.9
|Texas Tech
|11
|427
|2,135
|27
|194.1
|Memphis
|11
|407
|2,117
|34
|192.5
|Boise St.
|11
|443
|2,107
|26
|191.5
|Georgia
|11
|456
|2,095
|28
|190.5
|Mississippi
|11
|453
|2,076
|31
|188.7
|Virginia Tech
|11
|415
|2,070
|13
|188.2
|Virginia
|11
|431
|2,067
|26
|187.9
|San Diego St.
|11
|463
|2,064
|19
|187.6
|Louisiana-Lafayette
|11
|438
|2,062
|24
|187.5
|Liberty
|11
|451
|2,037
|20
|185.2
|Cincinnati
|11
|345
|2,032
|19
|184.7
|Tennessee
|11
|428
|2,015
|30
|183.2
|North Texas
|11
|394
|1,994
|40
|181.3
|W. Michigan
|11
|475
|1,992
|23
|181.1
|FIU
|11
|416
|1,979
|22
|179.9
|Coastal Carolina
|11
|426
|1,976
|15
|179.6
|Auburn
|11
|418
|1,970
|22
|179.1
|Louisiana Tech
|11
|440
|1,970
|23
|179.1
|Southern Cal
|11
|369
|1,960
|26
|178.2
|East Carolina
|11
|461
|1,954
|27
|177.6
|Cent. Michigan
|11
|475
|1,953
|17
|177.5
|N. Illinois
|11
|443
|1,938
|12
|176.2
|Toledo
|11
|395
|1,936
|19
|176.0
|UTSA
|11
|380
|1,923
|17
|174.8
|Iowa
|11
|421
|1,920
|22
|174.5
|Vanderbilt
|11
|347
|1,917
|29
|174.3
|Northwestern
|11
|397
|1,914
|15
|174.0
|Tulsa
|11
|447
|1,908
|16
|173.5
|Houston
|11
|455
|1,892
|13
|172.0
|West Virginia
|11
|501
|1,890
|22
|171.8
|Ohio St.
|11
|378
|1,872
|24
|170.2
|Washington
|11
|399
|1,871
|29
|170.1
|Iowa St.
|11
|430
|1,863
|22
|169.4
|Tulane
|11
|394
|1,863
|20
|169.4
|UCF
|11
|369
|1,854
|19
|168.5
|Kansas St.
|11
|361
|1,850
|20
|168.2
|Utah St.
|11
|389
|1,832
|21
|166.5
|Penn St.
|11
|401
|1,830
|27
|166.4
|Fresno St.
|11
|386
|1,780
|19
|161.8
|Kennesaw St.
|11
|429
|1,778
|16
|161.6
|Wake Forest
|11
|387
|1,756
|19
|159.6
|Uconn
|12
|377
|1,908
|24
|159.0
|Kansas
|11
|379
|1,729
|15
|157.2
|Louisiana-Monroe
|11
|387
|1,724
|11
|156.7
|Arizona
|11
|383
|1,717
|19
|156.1
|Louisville
|11
|335
|1,693
|21
|153.9
|New Mexico
|11
|395
|1,680
|20
|152.7
|Miami (Ohio)
|11
|397
|1,679
|14
|152.6
|Mississippi St.
|11
|464
|1,678
|26
|152.5
|Miami
|11
|391
|1,661
|22
|151.0
|Nevada
|11
|386
|1,654
|7
|150.4
|Kentucky
|11
|406
|1,630
|19
|148.2
|NC State
|11
|351
|1,604
|21
|145.8
|Georgia Southern
|11
|376
|1,599
|16
|145.4
|Temple
|11
|366
|1,597
|12
|145.2
|Bowling Green
|11
|424
|1,588
|10
|144.4
|Baylor
|11
|384
|1,586
|11
|144.2
|E. Michigan
|11
|367
|1,576
|15
|143.3
|UCLA
|11
|349
|1,567
|8
|142.5
|Southern Miss.
|11
|403
|1,549
|17
|140.8
|Wyoming
|11
|362
|1,522
|9
|138.4
|Nebraska
|11
|378
|1,505
|17
|136.8
|Ball St.
|11
|417
|1,501
|10
|136.5
|Buffalo
|11
|381
|1,501
|13
|136.5
|Rutgers
|11
|424
|1,497
|17
|136.1
|Akron
|12
|434
|1,629
|9
|135.8
|Duke
|11
|336
|1,475
|18
|134.1
|Purdue
|11
|349
|1,463
|11
|133.0
|Illinois
|11
|383
|1,454
|18
|132.2
|Oregon St.
|11
|379
|1,447
|15
|131.5
|Arkansas St.
|11
|389
|1,445
|12
|131.4
|UAB
|11
|341
|1,435
|18
|130.5
|Clemson
|11
|345
|1,428
|17
|129.8
|Oklahoma
|11
|374
|1,410
|17
|128.2
|SMU
|11
|338
|1,399
|19
|127.2
|Oklahoma St.
|11
|381
|1,393
|9
|126.6
|W. Kentucky
|11
|345
|1,390
|16
|126.4
|Sam Houston St.
|11
|333
|1,388
|9
|126.2
|Pittsburgh
|11
|371
|1,376
|18
|125.1
|Florida
|11
|339
|1,369
|8
|124.5
|UTEP
|11
|342
|1,361
|14
|123.7
|Alabama
|11
|370
|1,356
|20
|123.3
|Colorado
|11
|383
|1,356
|13
|123.3
|TCU
|11
|353
|1,353
|15
|123.0
|Texas
|11
|359
|1,338
|12
|121.6
|Georgia St.
|11
|336
|1,332
|9
|121.1
|San Jose St.
|11
|291
|1,323
|13
|120.3
|Wisconsin
|11
|395
|1,314
|9
|119.5
|Michigan St.
|11
|359
|1,313
|16
|119.4
|South Carolina
|11
|392
|1,305
|14
|118.6
|Missouri St.
|11
|353
|1,293
|10
|117.5
|Syracuse
|11
|396
|1,289
|11
|117.2
|Colorado St.
|11
|354
|1,287
|12
|117.0
|Appalachian St.
|11
|344
|1,280
|11
|116.4
|Washington St.
|11
|365
|1,233
|12
|112.1
|FAU
|11
|334
|1,215
|13
|110.5
|North Carolina
|11
|322
|1,192
|11
|108.4
|LSU
|11
|325
|1,190
|9
|108.2
|Troy
|11
|394
|1,178
|14
|107.1
|Maryland
|11
|289
|1,177
|8
|107.0
|Delaware
|11
|342
|1,175
|16
|106.8
|Hawaii
|11
|317
|1,120
|7
|101.8
|Minnesota
|11
|312
|1,109
|13
|100.8
|Boston College
|11
|348
|1,102
|12
|100.2
|Middle Tennessee
|11
|283
|1,067
|10
|97.0
|Charlotte
|11
|343
|984
|5
|89.5
|Kent St.
|11
|363
|936
|8
|85.1
|Umass
|11
|323
|920
|6
|83.6
|Stanford
|11
|362
|918
|8
|83.5
|New Mexico St.
|11
|330
|843
|8
|76.6
|California
|11
|320
|796
|17
|72.4
