NCAA FBS Team Rushing Offense

The Associated Press

November 25, 2025, 11:15 AM

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg
Navy 10 482 3,082 35 308.2
Utah 11 499 3,076 37 279.6
Army 10 608 2,593 24 259.3
Jacksonville St. 11 519 2,851 27 259.2
Air Force 11 587 2,821 29 256.5
James Madison 11 485 2,591 32 235.5
Old Dominion 11 445 2,551 25 231.9
Oregon 11 410 2,515 29 228.6
Missouri 11 468 2,487 27 226.1
Michigan 11 440 2,458 32 223.5
Florida St. 11 469 2,457 30 223.4
South Florida 11 422 2,433 27 221.2
Rice 11 563 2,407 20 218.8
Indiana 11 453 2,402 24 218.4
Ohio 11 461 2,386 28 216.9
Texas State 11 475 2,383 31 216.6
Georgia Tech 11 412 2,367 30 215.2
Marshall 11 485 2,306 22 209.6
Notre Dame 11 391 2,254 34 204.9
Arkansas 11 380 2,242 25 203.8
UNLV 11 401 2,230 25 202.7
BYU 11 437 2,216 27 201.5
South Alabama 11 493 2,206 27 200.5
Arizona St. 11 434 2,173 15 197.5
Texas A&M 11 429 2,155 26 195.9
Texas Tech 11 427 2,135 27 194.1
Memphis 11 407 2,117 34 192.5
Boise St. 11 443 2,107 26 191.5
Georgia 11 456 2,095 28 190.5
Mississippi 11 453 2,076 31 188.7
Virginia Tech 11 415 2,070 13 188.2
Virginia 11 431 2,067 26 187.9
San Diego St. 11 463 2,064 19 187.6
Louisiana-Lafayette 11 438 2,062 24 187.5
Liberty 11 451 2,037 20 185.2
Cincinnati 11 345 2,032 19 184.7
Tennessee 11 428 2,015 30 183.2
North Texas 11 394 1,994 40 181.3
W. Michigan 11 475 1,992 23 181.1
FIU 11 416 1,979 22 179.9
Coastal Carolina 11 426 1,976 15 179.6
Auburn 11 418 1,970 22 179.1
Louisiana Tech 11 440 1,970 23 179.1
Southern Cal 11 369 1,960 26 178.2
East Carolina 11 461 1,954 27 177.6
Cent. Michigan 11 475 1,953 17 177.5
N. Illinois 11 443 1,938 12 176.2
Toledo 11 395 1,936 19 176.0
UTSA 11 380 1,923 17 174.8
Iowa 11 421 1,920 22 174.5
Vanderbilt 11 347 1,917 29 174.3
Northwestern 11 397 1,914 15 174.0
Tulsa 11 447 1,908 16 173.5
Houston 11 455 1,892 13 172.0
West Virginia 11 501 1,890 22 171.8
Ohio St. 11 378 1,872 24 170.2
Washington 11 399 1,871 29 170.1
Iowa St. 11 430 1,863 22 169.4
Tulane 11 394 1,863 20 169.4
UCF 11 369 1,854 19 168.5
Kansas St. 11 361 1,850 20 168.2
Utah St. 11 389 1,832 21 166.5
Penn St. 11 401 1,830 27 166.4
Fresno St. 11 386 1,780 19 161.8
Kennesaw St. 11 429 1,778 16 161.6
Wake Forest 11 387 1,756 19 159.6
Uconn 12 377 1,908 24 159.0
Kansas 11 379 1,729 15 157.2
Louisiana-Monroe 11 387 1,724 11 156.7
Arizona 11 383 1,717 19 156.1
Louisville 11 335 1,693 21 153.9
New Mexico 11 395 1,680 20 152.7
Miami (Ohio) 11 397 1,679 14 152.6
Mississippi St. 11 464 1,678 26 152.5
Miami 11 391 1,661 22 151.0
Nevada 11 386 1,654 7 150.4
Kentucky 11 406 1,630 19 148.2
NC State 11 351 1,604 21 145.8
Georgia Southern 11 376 1,599 16 145.4
Temple 11 366 1,597 12 145.2
Bowling Green 11 424 1,588 10 144.4
Baylor 11 384 1,586 11 144.2
E. Michigan 11 367 1,576 15 143.3
UCLA 11 349 1,567 8 142.5
Southern Miss. 11 403 1,549 17 140.8
Wyoming 11 362 1,522 9 138.4
Nebraska 11 378 1,505 17 136.8
Ball St. 11 417 1,501 10 136.5
Buffalo 11 381 1,501 13 136.5
Rutgers 11 424 1,497 17 136.1
Akron 12 434 1,629 9 135.8
Duke 11 336 1,475 18 134.1
Purdue 11 349 1,463 11 133.0
Illinois 11 383 1,454 18 132.2
Oregon St. 11 379 1,447 15 131.5
Arkansas St. 11 389 1,445 12 131.4
UAB 11 341 1,435 18 130.5
Clemson 11 345 1,428 17 129.8
Oklahoma 11 374 1,410 17 128.2
SMU 11 338 1,399 19 127.2
Oklahoma St. 11 381 1,393 9 126.6
W. Kentucky 11 345 1,390 16 126.4
Sam Houston St. 11 333 1,388 9 126.2
Pittsburgh 11 371 1,376 18 125.1
Florida 11 339 1,369 8 124.5
UTEP 11 342 1,361 14 123.7
Alabama 11 370 1,356 20 123.3
Colorado 11 383 1,356 13 123.3
TCU 11 353 1,353 15 123.0
Texas 11 359 1,338 12 121.6
Georgia St. 11 336 1,332 9 121.1
San Jose St. 11 291 1,323 13 120.3
Wisconsin 11 395 1,314 9 119.5
Michigan St. 11 359 1,313 16 119.4
South Carolina 11 392 1,305 14 118.6
Missouri St. 11 353 1,293 10 117.5
Syracuse 11 396 1,289 11 117.2
Colorado St. 11 354 1,287 12 117.0
Appalachian St. 11 344 1,280 11 116.4
Washington St. 11 365 1,233 12 112.1
FAU 11 334 1,215 13 110.5
North Carolina 11 322 1,192 11 108.4
LSU 11 325 1,190 9 108.2
Troy 11 394 1,178 14 107.1
Maryland 11 289 1,177 8 107.0
Delaware 11 342 1,175 16 106.8
Hawaii 11 317 1,120 7 101.8
Minnesota 11 312 1,109 13 100.8
Boston College 11 348 1,102 12 100.2
Middle Tennessee 11 283 1,067 10 97.0
Charlotte 11 343 984 5 89.5
Kent St. 11 363 936 8 85.1
Umass 11 323 920 6 83.6
Stanford 11 362 918 8 83.5
New Mexico St. 11 330 843 8 76.6
California 11 320 796 17 72.4

