NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense
|G
|Car
|RuYD
|TD
|Yds Pg
|Navy
|10
|482
|3,082
|35
|308.2
|Utah
|10
|449
|2,784
|32
|278.4
|Air Force
|10
|539
|2,711
|29
|271.1
|Army
|9
|553
|2,346
|21
|260.7
|Jacksonville St.
|10
|473
|2,602
|26
|260.2
|Missouri
|10
|433
|2,417
|27
|241.7
|James Madison
|10
|453
|2,416
|31
|241.6
|Oregon
|10
|369
|2,336
|26
|233.6
|Florida St.
|10
|435
|2,277
|30
|227.7
|Georgia Tech
|10
|379
|2,246
|28
|224.6
|South Florida
|10
|388
|2,242
|24
|224.2
|Michigan
|10
|390
|2,230
|28
|223.0
|Indiana
|11
|453
|2,402
|24
|218.4
|Old Dominion
|10
|388
|2,175
|20
|217.5
|Texas State
|10
|432
|2,162
|29
|216.2
|Rice
|10
|510
|2,111
|18
|211.1
|Marshall
|10
|445
|2,068
|19
|206.8
|Arkansas
|10
|349
|2,054
|22
|205.4
|Ohio
|10
|404
|2,023
|22
|202.3
|UNLV
|10
|360
|2,013
|23
|201.3
|BYU
|10
|388
|1,951
|24
|195.1
|Cincinnati
|10
|322
|1,945
|19
|194.5
|South Alabama
|10
|441
|1,943
|21
|194.3
|Texas Tech
|11
|427
|2,135
|27
|194.1
|Coastal Carolina
|10
|397
|1,930
|15
|193.0
|Notre Dame
|10
|367
|1,925
|28
|192.5
|Memphis
|11
|407
|2,117
|34
|192.5
|Southern Cal
|10
|341
|1,908
|26
|190.8
|Texas A&M
|10
|386
|1,908
|23
|190.8
|Georgia
|10
|414
|1,903
|23
|190.3
|San Diego St.
|10
|419
|1,897
|16
|189.7
|Mississippi
|11
|453
|2,076
|31
|188.7
|Virginia
|11
|431
|2,067
|26
|187.9
|Virginia Tech
|10
|378
|1,876
|11
|187.6
|Louisiana-Lafayette
|10
|392
|1,860
|20
|186.0
|Vanderbilt
|10
|322
|1,852
|28
|185.2
|Boise St.
|10
|391
|1,828
|20
|182.8
|North Texas
|10
|362
|1,823
|35
|182.3
|Arizona St.
|10
|389
|1,818
|12
|181.8
|East Carolina
|10
|429
|1,796
|26
|179.6
|Cent. Michigan
|10
|432
|1,779
|15
|177.9
|FIU
|10
|375
|1,777
|21
|177.7
|Tennessee
|10
|377
|1,767
|27
|176.7
|Iowa
|10
|382
|1,766
|22
|176.6
|N. Illinois
|10
|400
|1,764
|11
|176.4
|Liberty
|10
|407
|1,754
|18
|175.4
|Toledo
|10
|365
|1,750
|18
|175.0
|UCF
|10
|333
|1,729
|19
|172.9
|West Virginia
|11
|501
|1,890
|22
|171.8
|UTSA
|10
|341
|1,713
|16
|171.3
|Northwestern
|10
|358
|1,694
|13
|169.4
|Auburn
|10
|387
|1,693
|17
|169.3
|Tulane
|10
|355
|1,688
|19
|168.8
|Tulsa
|10
|409
|1,678
|14
|167.8
|Kennesaw St.
|10
|384
|1,665
|15
|166.5
|Houston
|10
|415
|1,662
|13
|166.2
|Washington
|10
|360
|1,659
|26
|165.9
|Louisiana Tech
|10
|386
|1,651
|18
|165.1
|Iowa St.
|10
|380
|1,642
|20
|164.2
|W. Michigan
|10
|416
|1,631
|18
|163.1
|Ohio St.
|10
|340
|1,618
|20
|161.8
|Utah St.
|10
|342
|1,605
|19
|160.5
|Fresno St.
|10
|359
|1,602
|18
|160.2
|Kentucky
|10
|387
|1,599
|19
|159.9
|Penn St.
|10
|362
|1,599
|23
|159.9
|Kansas
|10
|358
|1,597
|14
|159.7
|Uconn
|11
|344
|1,754
|21
|159.5
|Louisiana-Monroe
|10
|352
|1,590
|9
|159.0
|Miami
|10
|361
|1,578
|22
|157.8
|Temple
|10
|346
|1,577
|12
|157.7
|Louisville
|10
|306
|1,565
|21
|156.5
|Georgia Southern
|10
|357
|1,550
|16
|155.0
|Arizona
|10
|348
|1,545
|15
|154.5
|Mississippi St.
|11
|464
|1,678
|26
|152.5
|Miami (Ohio)
|10
|356
|1,517
|11
|151.7
|UCLA
|10
|327
|1,510
|8
|151.0
|New Mexico
|10
|355
|1,508
|18
|150.8
|Southern Miss.
|10
|380
|1,508
|15
|150.8
|Wake Forest
|10
|353
|1,493
|16
|149.3
|NC State
|10
|309
|1,470
|20
|147.0
|Bowling Green
|10
|379
|1,454
|10
|145.4
|Wyoming
|10
|339
|1,454
|9
|145.4
|Nevada
|10
|346
|1,441
|7
|144.1
|Buffalo
|10
|348
|1,436
|13
|143.6
|E. Michigan
|11
|367
|1,576
|15
|143.3
|Rutgers
|10
|389
|1,431
|16
|143.1
|Baylor
|10
|339
|1,405
|10
|140.5
|Illinois
|10
|354
|1,404
|17
|140.4
|Kansas St.
|10
|319
|1,378
|15
|137.8
|Nebraska
|10
|346
|1,374
|16
|137.4
|Ball St.
|10
|370
|1,372
|9
|137.2
|W. Kentucky
|10
|321
|1,368
|16
|136.8
|Akron
|11
|397
|1,482
|9
|134.7
|Purdue
|11
|349
|1,463
|11
|133.0
|Oregon St.
|11
|379
|1,447
|15
|131.5
|Sam Houston St.
|10
|309
|1,309
|9
|130.9
|Arkansas St.
|10
|354
|1,307
|11
|130.7
|Oklahoma
|10
|342
|1,307
|17
|130.7
|UAB
|10
|298
|1,304
|16
|130.4
|Duke
|10
|293
|1,298
|15
|129.8
|Oklahoma St.
|10
|351
|1,289
|8
|128.9
|Colorado St.
|10
|337
|1,248
|11
|124.8
|Texas
|10
|331
|1,241
|11
|124.1
|Michigan St.
|10
|332
|1,233
|16
|123.3
|Florida
|10
|309
|1,224
|8
|122.4
|Colorado
|10
|353
|1,221
|12
|122.1
|SMU
|10
|302
|1,221
|17
|122.1
|TCU
|10
|317
|1,220
|15
|122.0
|Clemson
|10
|314
|1,209
|15
|120.9
|Pittsburgh
|10
|331
|1,190
|15
|119.0
|San Jose St.
|10
|255
|1,190
|13
|119.0
|Georgia St.
|10
|302
|1,180
|8
|118.0
|Syracuse
|10
|346
|1,172
|10
|117.2
|Appalachian St.
|10
|301
|1,138
|9
|113.8
|Troy
|10
|362
|1,116
|14
|111.6
|UTEP
|10
|308
|1,113
|12
|111.3
|Delaware
|10
|313
|1,108
|16
|110.8
|Maryland
|10
|264
|1,106
|8
|110.6
|Washington St.
|10
|328
|1,105
|11
|110.5
|Wisconsin
|10
|351
|1,105
|6
|110.5
|Missouri St.
|10
|324
|1,102
|9
|110.2
|North Carolina
|10
|297
|1,091
|9
|109.1
|Alabama
|10
|321
|1,087
|12
|108.7
|LSU
|10
|288
|1,064
|9
|106.4
|Hawaii
|10
|291
|1,052
|7
|105.2
|Minnesota
|10
|295
|1,050
|12
|105.0
|South Carolina
|10
|353
|1,028
|9
|102.8
|FAU
|10
|302
|1,022
|9
|102.2
|Boston College
|11
|348
|1,102
|12
|100.2
|Charlotte
|10
|326
|945
|5
|94.5
|Middle Tennessee
|10
|250
|869
|7
|86.9
|Kent St.
|10
|327
|847
|7
|84.7
|Umass
|10
|284
|795
|6
|79.5
|California
|10
|294
|784
|16
|78.4
|Stanford
|10
|325
|759
|7
|75.9
|New Mexico St.
|10
|291
|649
|7
|64.9
