NCAA FBS Team Rushing Offense

November 18, 2025, 11:15 AM

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg
Navy 10 482 3,082 35 308.2
Utah 10 449 2,784 32 278.4
Air Force 10 539 2,711 29 271.1
Army 9 553 2,346 21 260.7
Jacksonville St. 10 473 2,602 26 260.2
Missouri 10 433 2,417 27 241.7
James Madison 10 453 2,416 31 241.6
Oregon 10 369 2,336 26 233.6
Florida St. 10 435 2,277 30 227.7
Georgia Tech 10 379 2,246 28 224.6
South Florida 10 388 2,242 24 224.2
Michigan 10 390 2,230 28 223.0
Indiana 11 453 2,402 24 218.4
Old Dominion 10 388 2,175 20 217.5
Texas State 10 432 2,162 29 216.2
Rice 10 510 2,111 18 211.1
Marshall 10 445 2,068 19 206.8
Arkansas 10 349 2,054 22 205.4
Ohio 10 404 2,023 22 202.3
UNLV 10 360 2,013 23 201.3
BYU 10 388 1,951 24 195.1
Cincinnati 10 322 1,945 19 194.5
South Alabama 10 441 1,943 21 194.3
Texas Tech 11 427 2,135 27 194.1
Coastal Carolina 10 397 1,930 15 193.0
Notre Dame 10 367 1,925 28 192.5
Memphis 11 407 2,117 34 192.5
Southern Cal 10 341 1,908 26 190.8
Texas A&M 10 386 1,908 23 190.8
Georgia 10 414 1,903 23 190.3
San Diego St. 10 419 1,897 16 189.7
Mississippi 11 453 2,076 31 188.7
Virginia 11 431 2,067 26 187.9
Virginia Tech 10 378 1,876 11 187.6
Louisiana-Lafayette 10 392 1,860 20 186.0
Vanderbilt 10 322 1,852 28 185.2
Boise St. 10 391 1,828 20 182.8
North Texas 10 362 1,823 35 182.3
Arizona St. 10 389 1,818 12 181.8
East Carolina 10 429 1,796 26 179.6
Cent. Michigan 10 432 1,779 15 177.9
FIU 10 375 1,777 21 177.7
Tennessee 10 377 1,767 27 176.7
Iowa 10 382 1,766 22 176.6
N. Illinois 10 400 1,764 11 176.4
Liberty 10 407 1,754 18 175.4
Toledo 10 365 1,750 18 175.0
UCF 10 333 1,729 19 172.9
West Virginia 11 501 1,890 22 171.8
UTSA 10 341 1,713 16 171.3
Northwestern 10 358 1,694 13 169.4
Auburn 10 387 1,693 17 169.3
Tulane 10 355 1,688 19 168.8
Tulsa 10 409 1,678 14 167.8
Kennesaw St. 10 384 1,665 15 166.5
Houston 10 415 1,662 13 166.2
Washington 10 360 1,659 26 165.9
Louisiana Tech 10 386 1,651 18 165.1
Iowa St. 10 380 1,642 20 164.2
W. Michigan 10 416 1,631 18 163.1
Ohio St. 10 340 1,618 20 161.8
Utah St. 10 342 1,605 19 160.5
Fresno St. 10 359 1,602 18 160.2
Kentucky 10 387 1,599 19 159.9
Penn St. 10 362 1,599 23 159.9
Kansas 10 358 1,597 14 159.7
Uconn 11 344 1,754 21 159.5
Louisiana-Monroe 10 352 1,590 9 159.0
Miami 10 361 1,578 22 157.8
Temple 10 346 1,577 12 157.7
Louisville 10 306 1,565 21 156.5
Georgia Southern 10 357 1,550 16 155.0
Arizona 10 348 1,545 15 154.5
Mississippi St. 11 464 1,678 26 152.5
Miami (Ohio) 10 356 1,517 11 151.7
UCLA 10 327 1,510 8 151.0
New Mexico 10 355 1,508 18 150.8
Southern Miss. 10 380 1,508 15 150.8
Wake Forest 10 353 1,493 16 149.3
NC State 10 309 1,470 20 147.0
Bowling Green 10 379 1,454 10 145.4
Wyoming 10 339 1,454 9 145.4
Nevada 10 346 1,441 7 144.1
Buffalo 10 348 1,436 13 143.6
E. Michigan 11 367 1,576 15 143.3
Rutgers 10 389 1,431 16 143.1
Baylor 10 339 1,405 10 140.5
Illinois 10 354 1,404 17 140.4
Kansas St. 10 319 1,378 15 137.8
Nebraska 10 346 1,374 16 137.4
Ball St. 10 370 1,372 9 137.2
W. Kentucky 10 321 1,368 16 136.8
Akron 11 397 1,482 9 134.7
Purdue 11 349 1,463 11 133.0
Oregon St. 11 379 1,447 15 131.5
Sam Houston St. 10 309 1,309 9 130.9
Arkansas St. 10 354 1,307 11 130.7
Oklahoma 10 342 1,307 17 130.7
UAB 10 298 1,304 16 130.4
Duke 10 293 1,298 15 129.8
Oklahoma St. 10 351 1,289 8 128.9
Colorado St. 10 337 1,248 11 124.8
Texas 10 331 1,241 11 124.1
Michigan St. 10 332 1,233 16 123.3
Florida 10 309 1,224 8 122.4
Colorado 10 353 1,221 12 122.1
SMU 10 302 1,221 17 122.1
TCU 10 317 1,220 15 122.0
Clemson 10 314 1,209 15 120.9
Pittsburgh 10 331 1,190 15 119.0
San Jose St. 10 255 1,190 13 119.0
Georgia St. 10 302 1,180 8 118.0
Syracuse 10 346 1,172 10 117.2
Appalachian St. 10 301 1,138 9 113.8
Troy 10 362 1,116 14 111.6
UTEP 10 308 1,113 12 111.3
Delaware 10 313 1,108 16 110.8
Maryland 10 264 1,106 8 110.6
Washington St. 10 328 1,105 11 110.5
Wisconsin 10 351 1,105 6 110.5
Missouri St. 10 324 1,102 9 110.2
North Carolina 10 297 1,091 9 109.1
Alabama 10 321 1,087 12 108.7
LSU 10 288 1,064 9 106.4
Hawaii 10 291 1,052 7 105.2
Minnesota 10 295 1,050 12 105.0
South Carolina 10 353 1,028 9 102.8
FAU 10 302 1,022 9 102.2
Boston College 11 348 1,102 12 100.2
Charlotte 10 326 945 5 94.5
Middle Tennessee 10 250 869 7 86.9
Kent St. 10 327 847 7 84.7
Umass 10 284 795 6 79.5
California 10 294 784 16 78.4
Stanford 10 325 759 7 75.9
New Mexico St. 10 291 649 7 64.9

