NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense
|G
|Car
|RuYD
|TD
|Yds Pg
|Navy
|9
|429
|2,744
|31
|304.9
|Air Force
|9
|481
|2,421
|27
|269.0
|Utah
|9
|406
|2,404
|27
|267.1
|Jacksonville St.
|9
|431
|2,350
|23
|261.1
|Army
|9
|553
|2,346
|21
|260.7
|Oregon
|9
|339
|2,157
|22
|239.7
|James Madison
|9
|399
|2,092
|24
|232.4
|Missouri
|9
|394
|2,091
|24
|232.3
|Indiana
|10
|416
|2,319
|24
|231.9
|South Florida
|9
|352
|2,042
|22
|226.9
|Florida St.
|9
|389
|2,040
|27
|226.7
|Michigan
|9
|345
|2,014
|25
|223.8
|Georgia Tech
|9
|337
|1,989
|25
|221.0
|Texas State
|9
|381
|1,905
|26
|211.7
|Marshall
|9
|411
|1,900
|18
|211.1
|Rice
|10
|510
|2,111
|18
|211.1
|Arkansas
|9
|314
|1,879
|20
|208.8
|UNLV
|9
|328
|1,867
|21
|207.4
|Texas A&M
|9
|357
|1,844
|22
|204.9
|Old Dominion
|9
|341
|1,824
|17
|202.7
|Ohio
|9
|365
|1,810
|20
|201.1
|Southern Cal
|9
|310
|1,802
|24
|200.2
|BYU
|9
|349
|1,800
|21
|200.0
|Georgia
|9
|379
|1,775
|22
|197.2
|Cincinnati
|9
|293
|1,755
|17
|195.0
|Notre Dame
|9
|331
|1,750
|26
|194.4
|South Alabama
|9
|388
|1,743
|17
|193.7
|Texas Tech
|10
|392
|1,930
|22
|193.0
|Coastal Carolina
|9
|359
|1,726
|13
|191.8
|Arizona St.
|9
|350
|1,695
|12
|188.3
|Memphis
|10
|374
|1,877
|32
|187.7
|UCF
|9
|304
|1,677
|19
|186.3
|East Carolina
|9
|391
|1,674
|23
|186.0
|Louisiana-Lafayette
|10
|392
|1,860
|20
|186.0
|Cent. Michigan
|9
|398
|1,668
|14
|185.3
|Vanderbilt
|10
|322
|1,852
|28
|185.2
|Boise St.
|9
|350
|1,664
|19
|184.9
|Virginia
|10
|389
|1,843
|24
|184.3
|Mississippi
|10
|405
|1,839
|28
|183.9
|West Virginia
|10
|462
|1,822
|21
|182.2
|Virginia Tech
|9
|337
|1,638
|10
|182.0
|Northwestern
|9
|332
|1,633
|11
|181.4
|San Diego St.
|9
|373
|1,620
|14
|180.0
|North Texas
|9
|328
|1,615
|30
|179.4
|FIU
|9
|336
|1,608
|19
|178.7
|Toledo
|9
|333
|1,607
|17
|178.6
|Liberty
|9
|366
|1,594
|16
|177.1
|Iowa
|9
|349
|1,583
|21
|175.9
|Tennessee
|9
|338
|1,573
|23
|174.8
|Louisiana Tech
|9
|356
|1,544
|18
|171.6
|Tulane
|9
|318
|1,526
|16
|169.6
|Auburn
|10
|387
|1,693
|17
|169.3
|Louisiana-Monroe
|9
|328
|1,518
|8
|168.7
|UTSA
|9
|303
|1,498
|14
|166.4
|Houston
|10
|415
|1,662
|13
|166.2
|Iowa St.
|10
|380
|1,642
|20
|164.2
|Kennesaw St.
|9
|338
|1,448
|13
|160.9
|NC State
|9
|289
|1,447
|19
|160.8
|Washington
|9
|320
|1,447
|21
|160.8
|N. Illinois
|9
|345
|1,446
|7
|160.7
|Miami (Ohio)
|9
|324
|1,442
|11
|160.2
|UCLA
|9
|302
|1,442
|8
|160.2
|Kansas
|10
|358
|1,597
|14
|159.7
|Utah St.
|9
|306
|1,427
|17
|158.6
|W. Michigan
|9
|374
|1,421
|16
|157.9
|Temple
|10
|346
|1,577
|12
|157.7
|Mississippi St.
|10
|412
|1,568
|24
|156.8
|Uconn
|10
|314
|1,562
|18
|156.2
|Ohio St.
|9
|307
|1,396
|16
|155.1
|Tulsa
|9
|360
|1,395
|11
|155.0
|Louisville
|9
|276
|1,394
|20
|154.9
|Kentucky
|9
|348
|1,392
|14
|154.7
|Fresno St.
|9
|312
|1,386
|16
|154.0
|New Mexico
|9
|316
|1,386
|16
|154.0
|Southern Miss.
|9
|350
|1,384
|14
|153.8
|Arizona
|9
|306
|1,364
|13
|151.6
|Miami
|9
|324
|1,364
|21
|151.6
|Penn St.
|9
|312
|1,359
|21
|151.0
|Wyoming
|9
|307
|1,347
|9
|149.7
|Bowling Green
|10
|379
|1,454
|10
|145.4
|Buffalo
|9
|314
|1,300
|13
|144.4
|Rutgers
|10
|389
|1,431
|16
|143.1
|E. Michigan
|10
|327
|1,425
|13
|142.5
|Baylor
|9
|306
|1,272
|10
|141.3
|Kansas St.
|9
|289
|1,271
|14
|141.2
|Wake Forest
|9
|314
|1,270
|13
|141.1
|Duke
|9
|270
|1,256
|15
|139.6
|Oregon St.
|10
|344
|1,378
|15
|137.8
|Akron
|10
|361
|1,376
|8
|137.6
|Georgia Southern
|9
|317
|1,238
|14
|137.6
|Nebraska
|10
|346
|1,374
|16
|137.4
|Colorado St.
|9
|312
|1,235
|11
|137.2
|Oklahoma
|9
|314
|1,233
|16
|137.0
|Purdue
|10
|319
|1,363
|11
|136.3
|Nevada
|9
|304
|1,223
|4
|135.9
|Texas
|9
|314
|1,218
|11
|135.3
|Ball St.
|9
|332
|1,209
|9
|134.3
|Illinois
|9
|306
|1,179
|16
|131.0
|Arkansas St.
|10
|354
|1,307
|11
|130.7
|Sam Houston St.
|9
|280
|1,170
|7
|130.0
|Oklahoma St.
|9
|322
|1,142
|8
|126.9
|Appalachian St.
|9
|286
|1,137
|9
|126.3
|Michigan St.
|9
|310
|1,132
|15
|125.8
|Pittsburgh
|9
|306
|1,120
|15
|124.4
|Florida
|9
|284
|1,116
|6
|124.0
|UAB
|9
|263
|1,114
|14
|123.8
|TCU
|9
|283
|1,105
|14
|122.8
|Colorado
|10
|353
|1,221
|12
|122.1
|SMU
|10
|302
|1,221
|17
|122.1
|W. Kentucky
|9
|283
|1,097
|13
|121.9
|Troy
|9
|328
|1,090
|14
|121.1
|Clemson
|9
|284
|1,088
|13
|120.9
|San Jose St.
|9
|229
|1,065
|12
|118.3
|Syracuse
|10
|346
|1,172
|10
|117.2
|Maryland
|9
|246
|1,051
|8
|116.8
|North Carolina
|9
|273
|1,035
|9
|115.0
|Wisconsin
|9
|321
|1,035
|6
|115.0
|Georgia St.
|9
|267
|1,022
|7
|113.6
|Delaware
|9
|274
|1,013
|14
|112.6
|Alabama
|9
|288
|1,007
|10
|111.9
|UTEP
|9
|279
|998
|10
|110.9
|Missouri St.
|9
|285
|996
|8
|110.7
|Minnesota
|9
|271
|988
|12
|109.8
|Washington St.
|9
|289
|948
|8
|105.3
|Hawaii
|10
|291
|1,052
|7
|105.2
|FAU
|9
|273
|925
|8
|102.8
|LSU
|9
|251
|909
|8
|101.0
|South Carolina
|9
|320
|907
|9
|100.8
|Charlotte
|9
|296
|894
|5
|99.3
|Boston College
|10
|322
|927
|9
|92.7
|Kent St.
|9
|305
|790
|6
|87.8
|Umass
|9
|259
|730
|6
|81.1
|Middle Tennessee
|9
|225
|717
|6
|79.7
|California
|10
|294
|784
|16
|78.4
|Stanford
|10
|325
|759
|7
|75.9
|New Mexico St.
|9
|261
|622
|6
|69.1
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.