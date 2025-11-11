NCAA FBS Team Rushing Offense

Live Radio
The Associated Press

November 11, 2025, 11:15 AM

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg
Navy 9 429 2,744 31 304.9
Air Force 9 481 2,421 27 269.0
Utah 9 406 2,404 27 267.1
Jacksonville St. 9 431 2,350 23 261.1
Army 9 553 2,346 21 260.7
Oregon 9 339 2,157 22 239.7
James Madison 9 399 2,092 24 232.4
Missouri 9 394 2,091 24 232.3
Indiana 10 416 2,319 24 231.9
South Florida 9 352 2,042 22 226.9
Florida St. 9 389 2,040 27 226.7
Michigan 9 345 2,014 25 223.8
Georgia Tech 9 337 1,989 25 221.0
Texas State 9 381 1,905 26 211.7
Marshall 9 411 1,900 18 211.1
Rice 10 510 2,111 18 211.1
Arkansas 9 314 1,879 20 208.8
UNLV 9 328 1,867 21 207.4
Texas A&M 9 357 1,844 22 204.9
Old Dominion 9 341 1,824 17 202.7
Ohio 9 365 1,810 20 201.1
Southern Cal 9 310 1,802 24 200.2
BYU 9 349 1,800 21 200.0
Georgia 9 379 1,775 22 197.2
Cincinnati 9 293 1,755 17 195.0
Notre Dame 9 331 1,750 26 194.4
South Alabama 9 388 1,743 17 193.7
Texas Tech 10 392 1,930 22 193.0
Coastal Carolina 9 359 1,726 13 191.8
Arizona St. 9 350 1,695 12 188.3
Memphis 10 374 1,877 32 187.7
UCF 9 304 1,677 19 186.3
East Carolina 9 391 1,674 23 186.0
Louisiana-Lafayette 10 392 1,860 20 186.0
Cent. Michigan 9 398 1,668 14 185.3
Vanderbilt 10 322 1,852 28 185.2
Boise St. 9 350 1,664 19 184.9
Virginia 10 389 1,843 24 184.3
Mississippi 10 405 1,839 28 183.9
West Virginia 10 462 1,822 21 182.2
Virginia Tech 9 337 1,638 10 182.0
Northwestern 9 332 1,633 11 181.4
San Diego St. 9 373 1,620 14 180.0
North Texas 9 328 1,615 30 179.4
FIU 9 336 1,608 19 178.7
Toledo 9 333 1,607 17 178.6
Liberty 9 366 1,594 16 177.1
Iowa 9 349 1,583 21 175.9
Tennessee 9 338 1,573 23 174.8
Louisiana Tech 9 356 1,544 18 171.6
Tulane 9 318 1,526 16 169.6
Auburn 10 387 1,693 17 169.3
Louisiana-Monroe 9 328 1,518 8 168.7
UTSA 9 303 1,498 14 166.4
Houston 10 415 1,662 13 166.2
Iowa St. 10 380 1,642 20 164.2
Kennesaw St. 9 338 1,448 13 160.9
NC State 9 289 1,447 19 160.8
Washington 9 320 1,447 21 160.8
N. Illinois 9 345 1,446 7 160.7
Miami (Ohio) 9 324 1,442 11 160.2
UCLA 9 302 1,442 8 160.2
Kansas 10 358 1,597 14 159.7
Utah St. 9 306 1,427 17 158.6
W. Michigan 9 374 1,421 16 157.9
Temple 10 346 1,577 12 157.7
Mississippi St. 10 412 1,568 24 156.8
Uconn 10 314 1,562 18 156.2
Ohio St. 9 307 1,396 16 155.1
Tulsa 9 360 1,395 11 155.0
Louisville 9 276 1,394 20 154.9
Kentucky 9 348 1,392 14 154.7
Fresno St. 9 312 1,386 16 154.0
New Mexico 9 316 1,386 16 154.0
Southern Miss. 9 350 1,384 14 153.8
Arizona 9 306 1,364 13 151.6
Miami 9 324 1,364 21 151.6
Penn St. 9 312 1,359 21 151.0
Wyoming 9 307 1,347 9 149.7
Bowling Green 10 379 1,454 10 145.4
Buffalo 9 314 1,300 13 144.4
Rutgers 10 389 1,431 16 143.1
E. Michigan 10 327 1,425 13 142.5
Baylor 9 306 1,272 10 141.3
Kansas St. 9 289 1,271 14 141.2
Wake Forest 9 314 1,270 13 141.1
Duke 9 270 1,256 15 139.6
Oregon St. 10 344 1,378 15 137.8
Akron 10 361 1,376 8 137.6
Georgia Southern 9 317 1,238 14 137.6
Nebraska 10 346 1,374 16 137.4
Colorado St. 9 312 1,235 11 137.2
Oklahoma 9 314 1,233 16 137.0
Purdue 10 319 1,363 11 136.3
Nevada 9 304 1,223 4 135.9
Texas 9 314 1,218 11 135.3
Ball St. 9 332 1,209 9 134.3
Illinois 9 306 1,179 16 131.0
Arkansas St. 10 354 1,307 11 130.7
Sam Houston St. 9 280 1,170 7 130.0
Oklahoma St. 9 322 1,142 8 126.9
Appalachian St. 9 286 1,137 9 126.3
Michigan St. 9 310 1,132 15 125.8
Pittsburgh 9 306 1,120 15 124.4
Florida 9 284 1,116 6 124.0
UAB 9 263 1,114 14 123.8
TCU 9 283 1,105 14 122.8
Colorado 10 353 1,221 12 122.1
SMU 10 302 1,221 17 122.1
W. Kentucky 9 283 1,097 13 121.9
Troy 9 328 1,090 14 121.1
Clemson 9 284 1,088 13 120.9
San Jose St. 9 229 1,065 12 118.3
Syracuse 10 346 1,172 10 117.2
Maryland 9 246 1,051 8 116.8
North Carolina 9 273 1,035 9 115.0
Wisconsin 9 321 1,035 6 115.0
Georgia St. 9 267 1,022 7 113.6
Delaware 9 274 1,013 14 112.6
Alabama 9 288 1,007 10 111.9
UTEP 9 279 998 10 110.9
Missouri St. 9 285 996 8 110.7
Minnesota 9 271 988 12 109.8
Washington St. 9 289 948 8 105.3
Hawaii 10 291 1,052 7 105.2
FAU 9 273 925 8 102.8
LSU 9 251 909 8 101.0
South Carolina 9 320 907 9 100.8
Charlotte 9 296 894 5 99.3
Boston College 10 322 927 9 92.7
Kent St. 9 305 790 6 87.8
Umass 9 259 730 6 81.1
Middle Tennessee 9 225 717 6 79.7
California 10 294 784 16 78.4
Stanford 10 325 759 7 75.9
New Mexico St. 9 261 622 6 69.1

