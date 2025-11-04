NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense
|G
|Car
|RuYD
|TD
|Yds Pg
|Navy
|8
|384
|2,538
|30
|317.2
|Air Force
|8
|418
|2,160
|25
|270.0
|Utah
|9
|406
|2,404
|27
|267.1
|Army
|8
|490
|2,122
|19
|265.2
|Jacksonville St.
|8
|392
|2,075
|22
|259.4
|Indiana
|9
|385
|2,211
|22
|245.7
|James Madison
|8
|364
|1,953
|22
|244.1
|Florida St.
|8
|363
|1,930
|27
|241.2
|Oregon
|8
|303
|1,896
|21
|237.0
|Missouri
|8
|360
|1,884
|22
|235.5
|South Florida
|8
|320
|1,804
|19
|225.5
|Michigan
|9
|345
|2,014
|25
|223.8
|Georgia Tech
|9
|337
|1,989
|25
|221.0
|Texas State
|8
|357
|1,737
|24
|217.1
|BYU
|8
|322
|1,733
|21
|216.6
|Rice
|9
|453
|1,920
|17
|213.3
|Ohio
|8
|334
|1,673
|19
|209.1
|Arkansas
|9
|314
|1,879
|20
|208.8
|Marshall
|8
|361
|1,652
|17
|206.5
|Southern Cal
|8
|280
|1,629
|21
|203.6
|Old Dominion
|9
|341
|1,824
|17
|202.7
|Memphis
|9
|345
|1,810
|30
|201.1
|Texas A&M
|8
|318
|1,601
|19
|200.1
|Texas Tech
|9
|349
|1,781
|21
|197.9
|Cincinnati
|9
|294
|1,769
|18
|196.6
|South Alabama
|9
|388
|1,743
|17
|193.7
|UNLV
|8
|287
|1,547
|17
|193.4
|UCF
|8
|274
|1,531
|17
|191.4
|Arizona St.
|9
|350
|1,695
|12
|188.3
|Northwestern
|8
|307
|1,503
|10
|187.9
|Notre Dame
|8
|293
|1,501
|22
|187.6
|Mississippi
|9
|370
|1,688
|24
|187.6
|Vanderbilt
|9
|286
|1,685
|25
|187.2
|Virginia
|9
|359
|1,680
|24
|186.7
|East Carolina
|8
|347
|1,491
|20
|186.4
|San Diego St.
|8
|339
|1,485
|14
|185.6
|Cent. Michigan
|9
|398
|1,668
|14
|185.3
|Louisiana-Lafayette
|9
|340
|1,668
|17
|185.3
|Iowa
|8
|306
|1,482
|20
|185.2
|Boise St.
|9
|350
|1,664
|19
|184.9
|Toledo
|8
|304
|1,473
|14
|184.1
|Georgia
|8
|335
|1,472
|20
|184.0
|West Virginia
|9
|409
|1,655
|19
|183.9
|FIU
|8
|298
|1,464
|15
|183.0
|Virginia Tech
|9
|337
|1,638
|10
|182.0
|North Texas
|9
|328
|1,615
|30
|179.4
|UTSA
|8
|265
|1,426
|14
|178.2
|Louisiana Tech
|8
|322
|1,413
|16
|176.6
|Coastal Carolina
|8
|312
|1,402
|12
|175.2
|Tulane
|8
|286
|1,401
|14
|175.1
|Tennessee
|9
|338
|1,573
|23
|174.8
|Liberty
|8
|323
|1,392
|14
|174.0
|N. Illinois
|8
|309
|1,384
|7
|173.0
|Louisiana-Monroe
|9
|328
|1,518
|8
|168.7
|Miami (Ohio)
|8
|293
|1,333
|11
|166.6
|Washington
|8
|284
|1,330
|21
|166.2
|Auburn
|9
|351
|1,483
|15
|164.8
|Iowa St.
|9
|339
|1,481
|19
|164.6
|Temple
|9
|325
|1,466
|12
|162.9
|Houston
|9
|366
|1,452
|13
|161.3
|NC State
|9
|289
|1,447
|19
|160.8
|UCLA
|8
|265
|1,285
|7
|160.6
|Utah St.
|8
|266
|1,282
|15
|160.2
|Kansas
|9
|318
|1,427
|13
|158.6
|W. Michigan
|9
|374
|1,421
|16
|157.9
|Mississippi St.
|9
|369
|1,419
|21
|157.7
|Uconn
|9
|284
|1,406
|17
|156.2
|Louisville
|8
|246
|1,246
|18
|155.8
|Penn St.
|8
|279
|1,242
|19
|155.2
|Kennesaw St.
|8
|294
|1,240
|13
|155.0
|Miami
|8
|292
|1,240
|19
|155.0
|Fresno St.
|9
|312
|1,386
|16
|154.0
|New Mexico
|9
|316
|1,386
|16
|154.0
|Ohio St.
|8
|264
|1,226
|13
|153.2
|Southern Miss.
|8
|308
|1,212
|13
|151.5
|Arizona
|8
|277
|1,199
|12
|149.9
|Tulsa
|8
|307
|1,199
|9
|149.9
|Wyoming
|9
|307
|1,347
|9
|149.7
|Bowling Green
|9
|344
|1,324
|8
|147.1
|Kentucky
|8
|304
|1,159
|11
|144.9
|Buffalo
|9
|314
|1,300
|13
|144.4
|Ball St.
|8
|299
|1,144
|9
|143.0
|Colorado St.
|8
|278
|1,132
|11
|141.5
|Wake Forest
|8
|273
|1,131
|13
|141.4
|Baylor
|9
|306
|1,272
|10
|141.3
|Kansas St.
|9
|289
|1,271
|14
|141.2
|Purdue
|9
|297
|1,271
|11
|141.2
|E. Michigan
|9
|292
|1,250
|11
|138.9
|Nevada
|8
|271
|1,103
|4
|137.9
|Sam Houston St.
|8
|256
|1,098
|7
|137.2
|Georgia Southern
|8
|279
|1,096
|13
|137.0
|Oklahoma
|9
|314
|1,233
|16
|137.0
|Duke
|8
|236
|1,088
|13
|136.0
|Nebraska
|9
|307
|1,218
|15
|135.3
|Texas
|9
|314
|1,218
|11
|135.3
|Appalachian St.
|8
|263
|1,060
|8
|132.5
|Oregon St.
|9
|304
|1,190
|13
|132.2
|Arkansas St.
|9
|320
|1,188
|11
|132.0
|Illinois
|9
|306
|1,179
|16
|131.0
|Rutgers
|9
|340
|1,175
|15
|130.6
|Colorado
|9
|315
|1,170
|12
|130.0
|Oklahoma St.
|9
|322
|1,142
|8
|126.9
|Akron
|9
|315
|1,139
|5
|126.6
|Florida
|8
|252
|1,012
|6
|126.5
|UAB
|8
|234
|1,012
|14
|126.5
|Michigan St.
|9
|310
|1,132
|15
|125.8
|Pittsburgh
|9
|306
|1,120
|15
|124.4
|TCU
|8
|253
|992
|13
|124.0
|Clemson
|8
|248
|990
|12
|123.8
|North Carolina
|8
|246
|985
|9
|123.1
|W. Kentucky
|9
|283
|1,097
|13
|121.9
|San Jose St.
|8
|212
|971
|11
|121.4
|Troy
|9
|328
|1,090
|14
|121.1
|Alabama
|8
|262
|951
|9
|118.9
|Missouri St.
|8
|261
|950
|7
|118.8
|Delaware
|8
|250
|918
|14
|114.8
|Syracuse
|9
|303
|1,011
|10
|112.3
|Georgia St.
|8
|230
|892
|5
|111.5
|SMU
|9
|271
|999
|14
|111.0
|Minnesota
|9
|271
|988
|12
|109.8
|Wisconsin
|8
|274
|878
|5
|109.8
|UTEP
|8
|242
|872
|8
|109.0
|Charlotte
|8
|268
|854
|5
|106.8
|LSU
|8
|225
|850
|8
|106.2
|Washington St.
|9
|289
|948
|8
|105.3
|Hawaii
|9
|256
|922
|7
|102.4
|FAU
|8
|248
|816
|8
|102.0
|South Carolina
|9
|320
|907
|9
|100.8
|Maryland
|8
|217
|746
|7
|93.2
|Boston College
|9
|282
|829
|9
|92.1
|Kent St.
|8
|272
|701
|5
|87.6
|Middle Tennessee
|8
|201
|684
|6
|85.5
|Umass
|8
|232
|653
|6
|81.6
|Stanford
|9
|290
|723
|6
|80.3
|California
|9
|269
|707
|15
|78.6
|New Mexico St.
|8
|225
|547
|5
|68.4
