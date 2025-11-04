Live Radio
NCAA FBS Team Rushing Offense

The Associated Press

November 4, 2025, 12:19 PM

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg
Navy 8 384 2,538 30 317.2
Air Force 8 418 2,160 25 270.0
Utah 9 406 2,404 27 267.1
Army 8 490 2,122 19 265.2
Jacksonville St. 8 392 2,075 22 259.4
Indiana 9 385 2,211 22 245.7
James Madison 8 364 1,953 22 244.1
Florida St. 8 363 1,930 27 241.2
Oregon 8 303 1,896 21 237.0
Missouri 8 360 1,884 22 235.5
South Florida 8 320 1,804 19 225.5
Michigan 9 345 2,014 25 223.8
Georgia Tech 9 337 1,989 25 221.0
Texas State 8 357 1,737 24 217.1
BYU 8 322 1,733 21 216.6
Rice 9 453 1,920 17 213.3
Ohio 8 334 1,673 19 209.1
Arkansas 9 314 1,879 20 208.8
Marshall 8 361 1,652 17 206.5
Southern Cal 8 280 1,629 21 203.6
Old Dominion 9 341 1,824 17 202.7
Memphis 9 345 1,810 30 201.1
Texas A&M 8 318 1,601 19 200.1
Texas Tech 9 349 1,781 21 197.9
Cincinnati 9 294 1,769 18 196.6
South Alabama 9 388 1,743 17 193.7
UNLV 8 287 1,547 17 193.4
UCF 8 274 1,531 17 191.4
Arizona St. 9 350 1,695 12 188.3
Northwestern 8 307 1,503 10 187.9
Notre Dame 8 293 1,501 22 187.6
Mississippi 9 370 1,688 24 187.6
Vanderbilt 9 286 1,685 25 187.2
Virginia 9 359 1,680 24 186.7
East Carolina 8 347 1,491 20 186.4
San Diego St. 8 339 1,485 14 185.6
Cent. Michigan 9 398 1,668 14 185.3
Louisiana-Lafayette 9 340 1,668 17 185.3
Iowa 8 306 1,482 20 185.2
Boise St. 9 350 1,664 19 184.9
Toledo 8 304 1,473 14 184.1
Georgia 8 335 1,472 20 184.0
West Virginia 9 409 1,655 19 183.9
FIU 8 298 1,464 15 183.0
Virginia Tech 9 337 1,638 10 182.0
North Texas 9 328 1,615 30 179.4
UTSA 8 265 1,426 14 178.2
Louisiana Tech 8 322 1,413 16 176.6
Coastal Carolina 8 312 1,402 12 175.2
Tulane 8 286 1,401 14 175.1
Tennessee 9 338 1,573 23 174.8
Liberty 8 323 1,392 14 174.0
N. Illinois 8 309 1,384 7 173.0
Louisiana-Monroe 9 328 1,518 8 168.7
Miami (Ohio) 8 293 1,333 11 166.6
Washington 8 284 1,330 21 166.2
Auburn 9 351 1,483 15 164.8
Iowa St. 9 339 1,481 19 164.6
Temple 9 325 1,466 12 162.9
Houston 9 366 1,452 13 161.3
NC State 9 289 1,447 19 160.8
UCLA 8 265 1,285 7 160.6
Utah St. 8 266 1,282 15 160.2
Kansas 9 318 1,427 13 158.6
W. Michigan 9 374 1,421 16 157.9
Mississippi St. 9 369 1,419 21 157.7
Uconn 9 284 1,406 17 156.2
Louisville 8 246 1,246 18 155.8
Penn St. 8 279 1,242 19 155.2
Kennesaw St. 8 294 1,240 13 155.0
Miami 8 292 1,240 19 155.0
Fresno St. 9 312 1,386 16 154.0
New Mexico 9 316 1,386 16 154.0
Ohio St. 8 264 1,226 13 153.2
Southern Miss. 8 308 1,212 13 151.5
Arizona 8 277 1,199 12 149.9
Tulsa 8 307 1,199 9 149.9
Wyoming 9 307 1,347 9 149.7
Bowling Green 9 344 1,324 8 147.1
Kentucky 8 304 1,159 11 144.9
Buffalo 9 314 1,300 13 144.4
Ball St. 8 299 1,144 9 143.0
Colorado St. 8 278 1,132 11 141.5
Wake Forest 8 273 1,131 13 141.4
Baylor 9 306 1,272 10 141.3
Kansas St. 9 289 1,271 14 141.2
Purdue 9 297 1,271 11 141.2
E. Michigan 9 292 1,250 11 138.9
Nevada 8 271 1,103 4 137.9
Sam Houston St. 8 256 1,098 7 137.2
Georgia Southern 8 279 1,096 13 137.0
Oklahoma 9 314 1,233 16 137.0
Duke 8 236 1,088 13 136.0
Nebraska 9 307 1,218 15 135.3
Texas 9 314 1,218 11 135.3
Appalachian St. 8 263 1,060 8 132.5
Oregon St. 9 304 1,190 13 132.2
Arkansas St. 9 320 1,188 11 132.0
Illinois 9 306 1,179 16 131.0
Rutgers 9 340 1,175 15 130.6
Colorado 9 315 1,170 12 130.0
Oklahoma St. 9 322 1,142 8 126.9
Akron 9 315 1,139 5 126.6
Florida 8 252 1,012 6 126.5
UAB 8 234 1,012 14 126.5
Michigan St. 9 310 1,132 15 125.8
Pittsburgh 9 306 1,120 15 124.4
TCU 8 253 992 13 124.0
Clemson 8 248 990 12 123.8
North Carolina 8 246 985 9 123.1
W. Kentucky 9 283 1,097 13 121.9
San Jose St. 8 212 971 11 121.4
Troy 9 328 1,090 14 121.1
Alabama 8 262 951 9 118.9
Missouri St. 8 261 950 7 118.8
Delaware 8 250 918 14 114.8
Syracuse 9 303 1,011 10 112.3
Georgia St. 8 230 892 5 111.5
SMU 9 271 999 14 111.0
Minnesota 9 271 988 12 109.8
Wisconsin 8 274 878 5 109.8
UTEP 8 242 872 8 109.0
Charlotte 8 268 854 5 106.8
LSU 8 225 850 8 106.2
Washington St. 9 289 948 8 105.3
Hawaii 9 256 922 7 102.4
FAU 8 248 816 8 102.0
South Carolina 9 320 907 9 100.8
Maryland 8 217 746 7 93.2
Boston College 9 282 829 9 92.1
Kent St. 8 272 701 5 87.6
Middle Tennessee 8 201 684 6 85.5
Umass 8 232 653 6 81.6
Stanford 9 290 723 6 80.3
California 9 269 707 15 78.6
New Mexico St. 8 225 547 5 68.4

Sports
